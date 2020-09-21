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Новости Коронавирус и карантин
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Более 31 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 965 тыс.. По суточной смертности Украина на 2 месте в Европе

Более 31 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 965 тыс.. По суточной смертности Украина на 2 месте в Европе

По состоянию на утро 21 сентября в мире зарегистрировали 249 164 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 891 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 31 240 113 случаев инфицирования, из них 249 164 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 965 066 человек, из них 3 891 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 22,8 млн человек.

Более 31 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 965 тыс.. По суточной смертности Украина на 2 месте в Европе 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 004 768 (+ 33 344); Индия - 5 485 612 (+87 382); Бразилия - 4 544 629 (+16 282); Россия - 1 103 399 (+ 5 148); Перу - 768 895 (+6 030).

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 204 118; Бразилия -136 895; Индия - 87 909; Мексика - 73 258; Великобритания - 41 777.

Больше всего выздоровевших в США - 4 250 140, Индии - 4 392 650, Бразилии - 3 851 227, России - 909 357, Колумбии - 633 199.

Более 31 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 965 тыс.. По суточной смертности Украина на 2 месте в Европе 02

По количеству умерших в сутки Украина 13-я в мировой динамике и 2-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России.

Более 31 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 965 тыс.. По суточной смертности Украина на 2 месте в Европе 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Суточная смертность по странам? Такого показателя вообще не было в медицинской статистике! А если еще и неизвестно от чего конкретно! Шальные деньги, которые нахапали деляги с низким уровнем самосознания погубят человечество!
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21.09.2020 08:48
+4
Поздравляю ЗЕ, Степанова и Ляшко! Вы сделали это вместе!
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21.09.2020 08:57
+1
А-а-а-а-а! Баюс, баюс!!!
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21.09.2020 08:44
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Харашо идьом, как чемпионі..
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21.09.2020 08:43 Ответить
А-а-а-а-а! Баюс, баюс!!!
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21.09.2020 08:44 Ответить
Слава зЕ і його "мастерам спорта по борьбе с КОВИД"!
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21.09.2020 08:46 Ответить
Суточная смертность по странам? Такого показателя вообще не было в медицинской статистике! А если еще и неизвестно от чего конкретно! Шальные деньги, которые нахапали деляги с низким уровнем самосознания погубят человечество!
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21.09.2020 08:48 Ответить
********* в Європі? Хмм. Ви щось наплутали.
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21.09.2020 08:49 Ответить
А карту бачили? Технічно все, що до уральских гір - Європа, то ж частина рф там теж є. Наскільки адекватно при цьому усю їхню статистику приписувати європейській, це вже дещо інше питання.
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21.09.2020 10:25 Ответить
Поздравляю ЗЕ, Степанова и Ляшко! Вы сделали это вместе!
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21.09.2020 08:57 Ответить
Заодно і72 відсотки їхнього лохтората.
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21.09.2020 09:30 Ответить
А як же рейтинг зе впав нижче 30%?
Так раділи, так раділи, а все одно всі дебіли навколо дісталися вам, таким хорошим і розумним?
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21.09.2020 10:27 Ответить
А чому ви думаєте, що 73 відсотки помудріли? Просто більша половина з них здогадаоася якось, що їх надурили. А голосувати вони далі будуть за халяву.
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21.09.2020 11:19 Ответить
служивое зеленое степановское достижение для Украины -"вирусогеноцид"
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21.09.2020 09:48 Ответить
Де поділися свідки ДТП та туберкульозу? Чи поки ферму прикрили у них перерва?
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21.09.2020 10:30 Ответить
а що плр-тести перестали бути фальшивими?
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21.09.2020 10:33 Ответить
"Более 31 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 965 тыс.. По суточной смертности Украина на 2 месте в Европе" - а по годовой смертности, без COVID-19, Украина на первом месте в Европе и на втором месте в мире. Также Украина на первом месте в Европе по бедности населения. Украина самая богатая ресурсами в Европе страна, а население самое бедное. Это потому, что руководство у нас самое тупое в Европе, или умышленно занимается вредительством.
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21.09.2020 10:44 Ответить
Ну что тупорылые буратины сходившие на выборы по-приколу, хуже не будет ведь так?! второе место в европе по смертности - это еще хорошо или уже не очень?!
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21.09.2020 10:50 Ответить
 
 