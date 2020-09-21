Более 31 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 965 тыс.. По суточной смертности Украина на 2 месте в Европе

По состоянию на утро 21 сентября в мире зарегистрировали 249 164 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 891 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 31 240 113 случаев инфицирования, из них 249 164 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 965 066 человек, из них 3 891 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 22,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 004 768 (+ 33 344); Индия - 5 485 612 (+87 382); Бразилия - 4 544 629 (+16 282); Россия - 1 103 399 (+ 5 148); Перу - 768 895 (+6 030).

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Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 204 118; Бразилия -136 895; Индия - 87 909; Мексика - 73 258; Великобритания - 41 777.

Больше всего выздоровевших в США - 4 250 140, Индии - 4 392 650, Бразилии - 3 851 227, России - 909 357, Колумбии - 633 199.

По количеству умерших в сутки Украина 13-я в мировой динамике и 2-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России.