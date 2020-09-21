У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября. ФОТО
У жителей Украины появилась уникальная возможность воочию увидеть учения Сил спрециальних операций Украины и США, которые будут проходить 22 и 23 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Facebook.
"Вы когда-нибудь слышали о безпарашутном десантировании с помощью десантного каната? Упражнения для повышения готовности и оперативной совместимости между силами специальных операций США и Украины продолжаются до 23 сентября. Воспользуйтесь возможностью посмотреть на самолеты, участвующие в совместных американо-украинских учениях ССО над этими городами!" - говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Учения будут проходить:
22 сентября: полеты над Рыбаковкой, Очаковом, Анатольевкой, Березовкой между 12:30 и 14:00. Задача будет включать дозаправку в воздухе.
Фото: посольство США в Facebook
23 сентября: полеты на низких высотах и отработки других навыков. Места проведения: Херсон, Запорожье, Днепр, Полтава, Черкассы между 12:30 и 14:00.
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Та же голосовало за ватного украинофобского клоуна Зелю, его команду педофилов и клептоманов, за дружбу с ресеюшкой и слив Дерьмаком-Фокиным Украины ВВХ
Тебе надо восхищатсся учениями "Запад" ВС РФ, там ведь все то, что мило твоему ватному серцу
Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
Про то как раненый боец на своих двоих ушел из под обстрела, а потом в 350 метрах от своих окопов спокойно лежал и истекал кровью ЧЕТЫРЕ дня. При чем "палюче сонце" и ночью даже не выключалось.
Если перебирили крупный кровяной сосуд, то все закончится минут за 20.
Если крупный сосуд был не поврежден, то у него была возможность в темноте самому добраться, или обозначить себя, чтобы пришла помощь.
Оккупанты вырезали кости из тела погибшего под Зайцево медика Илина, а раненый морпех Журавель истек кровью, - штаб ООС
https://censor.net/ru/news/3209796/okkupanty_vyrezali_kosti_iz_tela_pogibshego_pod_zayitsevo_medika_ilina_a_ranenyyi_morpeh_juravel_istek
Как сообщалось, 13 июля российские наемники https://censor.net/news/3207862/*****************************************************************************************************, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.Источник: https://censor.net/ru/n3209796
Вы хотите сказать он еще ДВА дня истекал, после того как вернули тело?
По результатам опознания и судмедэкспертизы установлено, что https://nv.ua/ukraine/events/voyna-na-donbasse-boeviki-peredali-neopoznannoe-telo-novosti-ukrainy-50101273.html переданное боевиками 21 июля тело принадлежит разведчику Ярославу Журавлю, которого оставили раненым на поле боя под Зайцево.
https://nv.ua/ukraine/events/voyna-na-donbasse-boeviki-vernuli-telo-yaroslava-zhuravlya-novosti-ukrainy-50101606.html
И тело кого отдали?
https://nv.ua/ukraine/events/voyna-na-donbasse-boeviki-vernuli-telo-yaroslava-zhuravlya-novosti-ukrainy-50101606.html
Чем мне нужно или нет восхищаться, я как-нибудь сама разберусь. Вы, скорей всего, свои ватные мечты мне приписываете
все, что на севере, проглядывается из польши...
дают понять
То есть то, что мы знаем, не соответсвует тому, что происходило в реальности, так правильнее
Поэтому , спасибо за наводку
А если поехать на восточную границу то можно увидеть учения раши.
Треба вступати в НАТО, обкластись американцями, щоб рашка сюди не совалась.
Американці файні хлопці.
пс. Будуть обкладати русню, тобі подібну.
20.09.2020 г.
Дело "вагнеровцев" обернулось еще одним очень интересным моментом - отсутствием у большинства депутатов допуска к секретным документам. Мы уже обращали внимание что формально ни Зеленский, ни большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам не имеет.
Дело в том, что существует специальная процедура предварительного согласования на допуск к секретным документам. Она предусматривает достаточно мягкий, но все же мониторинг соискателей спецслужбами и Департаментом охраны государственной тайны и лицензирования СБУ . Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Департамент покрытие таких фактов брать на себя не будет.
Потому "государственные люди" - живут без доступа к государственным секретам. Люди которые разглашают им секретные сведения, фактически совершают нарушения, граничащие с государственной изменой. Бывший ООС ВСУ Наев на требования Зеленского доложить разведывательные сведения о противнике, четко заявил - "Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." За что и был уволен.
* * *
Весь комплекс учений проводимых ПВО, ВВС, ВМС и сухопутными подразделениями НАТО, США, Великобритании и Украины фактически являются проработкой мероприятий противодействия сценарию описанного нами еще в июле 2020 года.* Т.е. - вторжения ВС РФ на южном оперативном направлении. * Но самое интересное - это вовсе не демонстративные полеты В-52 и не конвертопланы Bell V-22 Osprey в Виннице. Самое интересное другое.
В системе оперативного контроля и реагирования сил НАТО в Европе, территория Украины из зоны "постоянного оперативного контроля" переведена в зону " оперативного реагирования", фактически включена в зону возможных боевых операций НАТО. Смена системы реагирования произошла по всей линии оперативной зоны НАТО.
* 2020-07-21 Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ . https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html%E2%80%8E https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html
После такой "реклямки" у паРашинцев может появиться желание
Послать туда смертника с ПЗРК.
Нужно быть осторожными!
это для тех зебилов, которые говорят что Порох ничего не сделал.
Он то много сделал, только это не сразу видно, а некоторые и до конца своей жизни не увидят, потому что верят только продажным журналистам и купленным олигархами каналам
потому как это тоже фейк лаптеногих
таким образом своим враньём росия и устранила сильного президента Украины и поставила слабого управляемого клоуна
погуглите сами, в инете много информации о том, что липецкая фабрика не работала, а была законсервирована
http://abcnews.com.ua/ru/news/lipietskaia-fabrika-roshen-zakonsiervirovana
Але після трагедії ті шоу не проводять.
Наразі йдуть навчання, тож люди будуть спостерігати на деякій відстані.