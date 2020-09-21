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Новости Агрессия России против Украины
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У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября. ФОТО

У жителей Украины появилась уникальная возможность воочию увидеть учения Сил спрециальних операций Украины и США, которые будут проходить 22 и 23 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Facebook.

"Вы когда-нибудь слышали о безпарашутном десантировании с помощью десантного каната? Упражнения для повышения готовности и оперативной совместимости между силами специальных операций США и Украины продолжаются до 23 сентября. Воспользуйтесь возможностью посмотреть на самолеты, участвующие в совместных американо-украинских учениях ССО над этими городами!" - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября 01

Учения будут проходить:

22 сентября: полеты над Рыбаковкой, Очаковом, Анатольевкой, Березовкой между 12:30 и 14:00. Задача будет включать дозаправку в воздухе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта. ФОТОрепортаж

У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября 02
Фото: посольство США в Facebook

23 сентября: полеты на низких высотах и ​​отработки других навыков. Места проведения: Херсон, Запорожье, Днепр, Полтава, Черкассы между 12:30 и 14:00.

У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября 03

США (26860) военные учения (3459) ССО (527)


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Топ комментарии
+29
Что "Вау!"?

Та же голосовало за ватного украинофобского клоуна Зелю, его команду педофилов и клептоманов, за дружбу с ресеюшкой и слив Дерьмаком-Фокиным Украины ВВХ

Тебе надо восхищатсся учениями "Запад" ВС РФ, там ведь все то, что мило твоему ватному серцу
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21.09.2020 09:01
+19
Зедебіл, ти ж пиши про всі здобутки лайна зеленого!
Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
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21.09.2020 09:34
+19
У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 9849
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21.09.2020 09:39
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Просто Вау!
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21.09.2020 08:47 Ответить
Что "Вау!"?

Та же голосовало за ватного украинофобского клоуна Зелю, его команду педофилов и клептоманов, за дружбу с ресеюшкой и слив Дерьмаком-Фокиным Украины ВВХ

Тебе надо восхищатсся учениями "Запад" ВС РФ, там ведь все то, что мило твоему ватному серцу
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21.09.2020 09:01 Ответить
Одеси нема в тому списку. Нехай не вавкає.
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21.09.2020 09:12 Ответить
А соевых я смотрю все плющит, как же так все проходит и без "Сывочолого", как же так, 1,5 года все сдают-сдают, сдают-сдают, но никак не сдадут Украину.
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21.09.2020 09:21 Ответить
а тебе хочется побыстрее?
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21.09.2020 09:33 Ответить
Нет просто с вас убогих угорают, которые уверовали в "Святого Петра", без соизволения которого даже муха на стекло не нагадит, не то что там какое-то НАТО учение в Украине проведет.
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21.09.2020 09:36 Ответить
Зедебіл, ти ж пиши про всі здобутки лайна зеленого!
Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
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21.09.2020 09:34 Ответить
Його здобутки що стратегічні бомбардувальники США здійснюють патрулювання кордона з Кримом.
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21.09.2020 09:38 Ответить
У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 9849
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21.09.2020 09:39 Ответить
О, истории о распятых мальчиках в трусиках завезли.
Про то как раненый боец на своих двоих ушел из под обстрела, а потом в 350 метрах от своих окопов спокойно лежал и истекал кровью ЧЕТЫРЕ дня. При чем "палюче сонце" и ночью даже не выключалось.
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21.09.2020 09:44 Ответить
Але ж ти й мудак!
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21.09.2020 09:47 Ответить
НЕВОЗМОЖНО при ранении в ногу ИСТЕКАТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ!
Если перебирили крупный кровяной сосуд, то все закончится минут за 20.
Если крупный сосуд был не поврежден, то у него была возможность в темноте самому добраться, или обозначить себя, чтобы пришла помощь.
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21.09.2020 09:51 Ответить
Просто йди до бісової матері. Запроданець кацапський.
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21.09.2020 09:53 Ответить
Я понимаю, логика не ваш конек, вам больше нравится лапша.
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21.09.2020 09:55 Ответить
Яка логіка, довбень? Навіть твій зелений штаб ООС це визнав. Клоун дешевий.
Оккупанты вырезали кости из тела погибшего под Зайцево медика Илина, а раненый морпех Журавель истек кровью, - штаб ООС
https://censor.net/ru/news/3209796/okkupanty_vyrezali_kosti_iz_tela_pogibshego_pod_zayitsevo_medika_ilina_a_ranenyyi_morpeh_juravel_istek
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21.09.2020 10:01 Ответить
ЧЕТЫРЕ дня истекал?

Как сообщалось, 13 июля российские наемники https://censor.net/news/3207862/*****************************************************************************************************, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.Источник: https://censor.net/ru/n3209796

Вы хотите сказать он еще ДВА дня истекал, после того как вернули тело?
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21.09.2020 10:06 Ответить
Ти дебіл...? Тіло Журавля передали лише 21 липня. Але ж ти й запроданець кацапський.
По результатам опознания и судмедэкспертизы установлено, что https://nv.ua/ukraine/events/voyna-na-donbasse-boeviki-peredali-neopoznannoe-telo-novosti-ukrainy-50101273.html переданное боевиками 21 июля тело принадлежит разведчику Ярославу Журавлю, которого оставили раненым на поле боя под Зайцево.
https://nv.ua/ukraine/events/voyna-na-donbasse-boeviki-vernuli-telo-yaroslava-zhuravlya-novosti-ukrainy-50101606.html
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21.09.2020 10:14 Ответить
На извинения не рассчитываю, я понимаю, работа такая
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21.09.2020 10:10 Ответить
Які вибачення клоун? Читай пост вище.
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21.09.2020 10:14 Ответить
Какой активный подсвинок, так когда отдали тело 15, 17 или 21?
И тело кого отдали?
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21.09.2020 10:20 Ответить
Я розумію що зебілізм невиліковний, але вважав що навіть і зебіл здатен перейти за посиланням, та прочитати статтю. Здається я помилявся. Зедебіл на це не здатен... Хоча спробую ще раз.
https://nv.ua/ukraine/events/voyna-na-donbasse-boeviki-vernuli-telo-yaroslava-zhuravlya-novosti-ukrainy-50101606.html
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21.09.2020 10:26 Ответить
Свинорылый давай поработай еще, найди конкретно тело кого отдали 21, а не идентифицированное.
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21.09.2020 10:30 Ответить
Яке ж ти притрушене кацапське лайно... Просто визнай, клоун, що обісрався. Тобі легше стане.Зважаючи на твій "інтелект" навіть скрін тобі зроблю, якщо немає клепки за посиланням перейти.
У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 9951
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21.09.2020 10:37 Ответить
він, перш за все, - покидьок, як і отой преЗедент, який тричі уникав призову...
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21.09.2020 10:42 Ответить


У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 9963
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21.09.2020 09:54 Ответить
Perhaps your dementia prevents you from telling the truth. Украина в июне этого года стала партнером расширенных возможностей НАТО. И никто Украину не сливает, это просто ваши выдумки.
Чем мне нужно или нет восхищаться, я как-нибудь сама разберусь. Вы, скорей всего, свои ватные мечты мне приписываете
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21.09.2020 10:13 Ответить
В феврале 2019 года парламент Украины внес изменения в Конституцию, прописав в ней курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.Только через полтора года бюрократическая машина НАТО прожевала все это и ОНИ (на Западе)приняли решение в летом этого года. Заслуги ватанов тут нет никакой, скорее всего это их недоработки, закрутились, завертелись. так что, скажи спасибо Парубию и другим
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21.09.2020 11:13 Ответить
Чего тебя так рвет?
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21.09.2020 10:16 Ответить
Смерекова дитина......."Русский Ифан, сдавайся... Мы обещаем тебе хорошее отношение и теплую еду. Мы защитим тебя от диктатора Путина и отпразднуем победу украинской революции на руинах Кремля вместе. На руинах Кремля будет хорошо: каждый русский получит бутылку водки и колбасу по 2,50. Русский Иван, сдавайся."
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21.09.2020 12:51 Ответить
вау, не вау, а зону своих интересов после б52 очертили...
все, что на севере, проглядывается из польши...
дают понять
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21.09.2020 09:18 Ответить
((Вау - это "Меч пустыни" или "Буря в пустыне" это когда за 4 дня освободили Кувейт , захват аэропорта Аль Сальман это - Вау - тогда же это показательные проигрыш - советской техники и тактики ,с потерей тысяч танков (советских) и сотен тысяч бойцов, фактически тех чем начали воевать у нас в 2014 - почитайте - вот это ВАУ
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21.09.2020 10:37 Ответить
Ну, согласна. Но мне и наше Вау нравится
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21.09.2020 10:53 Ответить
почитайте - будет интересно,последний истории показательный танковый разгром - как во 2 мировую - Курская битва - Scales Robert H. Certain Victory: The U.S. Army in the Gulf War. Brassey, 1998 или Bourque Stephen A. Correcting myths about the Persian Gulf War: The last stand of the Tawakalna. The Middle East Jounal, Volume 51, Number 4, Autumn 1997
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21.09.2020 10:58 Ответить
Я про вторую мировую , если честно, вообще знаю ничего. Прочитала книгу однажды , основанную на реальных событиях, про одного американского летчика испанского происхождения, который был в плену у японцев. Это просто ужас, какие эти япошки жестокие, там немцы и рядом не стояли.
То есть то, что мы знаем, не соответсвует тому, что происходило в реальности, так правильнее
Поэтому , спасибо за наводку
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21.09.2020 11:18 Ответить
немцы то же разные были, но в Азии жестокость это природно,то вы еще про Вьтконг и ВНА не чего не читали,а я с ними учился,хорошие специалисты,просто ,но эффективно)))
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21.09.2020 11:32 Ответить
а и да в армии,всех стран мира,то шо показывают публики ,называется - ПОКАЗУХА))
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21.09.2020 10:53 Ответить
У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября - Цензор.НЕТ 5507У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября - Цензор.НЕТ 5507У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября - Цензор.НЕТ 5507 , оце буде парад горіння пердаків в кацапстані!
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21.09.2020 08:50 Ответить
А як би так зробити, щоб це побачили "жители ОРДіЛО"? Мрію. Поки що...
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21.09.2020 08:51 Ответить
деньги на ветер
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21.09.2020 08:53 Ответить
на хрена даром деньги тратить ,тренируйтесь на лаптях на Донбассе
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21.09.2020 08:52 Ответить
Уникально.
А если поехать на восточную границу то можно увидеть учения раши.
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21.09.2020 08:52 Ответить
лише трішки довший за CH-47 Chinook
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21.09.2020 09:38 Ответить
Не знаю може помиляюсь, бачив тільки в небі вже з хвоста, щось подібне по компоновці над Тернополем в минулу пятницю здається.... В режимі літака був апарат...
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21.09.2020 09:01 Ответить
то було НЛО
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21.09.2020 09:02 Ответить
Российские военные случайно уничтожили на учениях свой танк Т90 - фото
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21.09.2020 09:03 Ответить
желаю им побольше таких случайностей
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21.09.2020 09:08 Ответить
Круто. Реально круто.
Треба вступати в НАТО, обкластись американцями, щоб рашка сюди не совалась.
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21.09.2020 09:08 Ответить
Тебе шоб тебя обложили со всех сторон)
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21.09.2020 09:17 Ответить
З превеликим задоволенням.
Американці файні хлопці.
пс. Будуть обкладати русню, тобі подібну.
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21.09.2020 09:58 Ответить
А чего им.я на кацапський лад Ксения))) американц1 на збро! На дають, а ти хочеш шоб вони солдат1в давали, см1шна)))
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22.09.2020 10:47 Ответить
У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 5891
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21.09.2020 09:16 Ответить
Нужно например В Одессе ,Мариуполе, Бердянске , Гениченске а ещё лучше в Армянские приятное с полезным совершили бы, пусть погордятся и позавидуют
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21.09.2020 09:21 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4259924-v-rossyy-obrushylsia-most-s-********-smy В России обрушился мост с военными - СМИ
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21.09.2020 09:27 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
20.09.2020 г.

Дело "вагнеровцев" обернулось еще одним очень интересным моментом - отсутствием у большинства депутатов допуска к секретным документам. Мы уже обращали внимание что формально ни Зеленский, ни большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам не имеет.

Дело в том, что существует специальная процедура предварительного согласования на допуск к секретным документам. Она предусматривает достаточно мягкий, но все же мониторинг соискателей спецслужбами и Департаментом охраны государственной тайны и лицензирования СБУ . Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Департамент покрытие таких фактов брать на себя не будет.
Потому "государственные люди" - живут без доступа к государственным секретам. Люди которые разглашают им секретные сведения, фактически совершают нарушения, граничащие с государственной изменой. Бывший ООС ВСУ Наев на требования Зеленского доложить разведывательные сведения о противнике, четко заявил - "Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." За что и был уволен.
* * *
Весь комплекс учений проводимых ПВО, ВВС, ВМС и сухопутными подразделениями НАТО, США, Великобритании и Украины фактически являются проработкой мероприятий противодействия сценарию описанного нами еще в июле 2020 года.* Т.е. - вторжения ВС РФ на южном оперативном направлении. * Но самое интересное - это вовсе не демонстративные полеты В-52 и не конвертопланы Bell V-22 Osprey в Виннице. Самое интересное другое.
В системе оперативного контроля и реагирования сил НАТО в Европе, территория Украины из зоны "постоянного оперативного контроля" переведена в зону " оперативного реагирования", фактически включена в зону возможных боевых операций НАТО. Смена системы реагирования произошла по всей линии оперативной зоны НАТО.
* 2020-07-21 Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ . https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html%E2%80%8E https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html‎
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21.09.2020 09:27 Ответить
А нафига тот допуск. Вон некоторые "журналисты" без всяких там допусков досконально владеют всей информацией, и СВОБОДНО сливают в средства массовой информации самую тайну-тайную.
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21.09.2020 09:33 Ответить
Любо)
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21.09.2020 09:29 Ответить
Нужно обеспечить безопасность зоны проведения учений.
После такой "реклямки" у паРашинцев может появиться желание
Послать туда смертника с ПЗРК.
Нужно быть осторожными!
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21.09.2020 09:42 Ответить
У соевых энурез.
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21.09.2020 09:44 Ответить
и это программа создавалась ещё 3-4 года назад Порохом.. зеля не успел ещё нивелировать её к счастью, это ему не местных лохов дурить роликами, с США такие шутки плохи
это для тех зебилов, которые говорят что Порох ничего не сделал.
Он то много сделал, только это не сразу видно, а некоторые и до конца своей жизни не увидят, потому что верят только продажным журналистам и купленным олигархами каналам
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21.09.2020 09:48 Ответить
Порох тормозил все эти программы , при этом выкрикивая обратные лозунги.
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21.09.2020 10:24 Ответить
вы как обычно - отличаетесь - умом и сообразительностью)))
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21.09.2020 10:52 Ответить
если Порох тормозил, то кто продвигал? неужто метведчук?
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21.09.2020 11:03 Ответить
Американцы и продвигали, а он все хороводы водил - и нашим и вашим- заводик-то то три года тикал во время войны в Липецке
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21.09.2020 11:10 Ответить
но ведь заводик то закрыли на замок ещё в 2015 году, сразу после того как Порох убил своего брата, так что у вас старая инфа..
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21.09.2020 11:37 Ответить
Нет, не приплетайте фейк про убитого брата к работавшему три года заводу. Работавшему уже после захвата лаптеногими наших исконных территорий. Именно поэтому и получил вэк Порошенко на выборах- за своё двуличие
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21.09.2020 12:07 Ответить
а есть у вас факты что он работал после 2015 года?
потому как это тоже фейк лаптеногих
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21.09.2020 12:33 Ответить
вы повелись на росийскую пропаганду как маленький ребёнок..
таким образом своим враньём росия и устранила сильного президента Украины и поставила слабого управляемого клоуна

погуглите сами, в инете много информации о том, что липецкая фабрика не работала, а была законсервирована

http://abcnews.com.ua/ru/news/lipietskaia-fabrika-roshen-zakonsiervirovana
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21.09.2020 12:51 Ответить
Жителі Львова раз ходили у 2002 на авіашоу, називається тепер Скнилівська трагедія.
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21.09.2020 09:49 Ответить
Вони не раз ходили.
Але після трагедії ті шоу не проводять.
Наразі йдуть навчання, тож люди будуть спостерігати на деякій відстані.
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21.09.2020 09:56 Ответить
смотреть будут разве что на штатовскую футуристическую технику, если бы были только наши с совковыми вертухами и прочьим шлаком то никто бы и не пошёл
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21.09.2020 10:00 Ответить
Меня бы больше воодушевило масштабное наступление на Донецком направлении украинских войск с использованием сил ССО и поддержке союзников из США и НАТО для освобождения Украины от российского отребья! А этот цирк с десантированием, с показухой пока остается цирком так как толку от него пока что НИКАКОГО!
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21.09.2020 10:04 Ответить
Браво! Почему такие непродолжительные учения? Американцы,располагайтесь у нас на пару лет, хотя бы.... Путин, сдохни!
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21.09.2020 10:32 Ответить
Вы ещё точные координаты и частоты связи выложите.Идиоты.
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21.09.2020 12:07 Ответить
Русский Ифан, сдавайся... Мы обещаем тебе хорошее отношение и теплую еду. Мы защитим тебя от диктатора Путина и отпразднуем победу украинской революции на руинах Кремля вместе. На руинах Кремля будет хорошо: каждый русский получит бутылку водки и колбасу по 2,50. Русский Иван, сдавайся. (Смерекова дитина.)
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21.09.2020 12:53 Ответить
 
 