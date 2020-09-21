За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО
В Украине по состоянию на утро понедельника, 21 сентября, зафиксированы 2 675 новых случаев заражения. При этом 26 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 20 сентября, сообщалось о 2 966 новых случаях, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 178 353 человека, умерли с начала пандемии 3 583 человека (за сутки 26), выздоровевших – 77 512 (за сутки - 672). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 97 258 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (275), Харьковской (245) и Львовской (201) областях.
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В нормальной стране Шмыгаля уже б отставку отправил парламент, а клоуна с его "особистим контролем" и вертикалью власти СМИ разорвали бы на куски. Полгода карантина было бездарно потеряно, больницы не подготовлены, ковид-фонд разворован - и эти факты вот здесь, перед глазами.
Но у нас эти вопросы даже не поднимаются. Ок, со СМИ всё давно понятно, кто платит - тот и танцует, но я начинаю задаваться вопросом, зачем в Раде оппозиция. Шоб було?
- Украине -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
- Швеции -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/