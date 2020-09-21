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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО

За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО

В Украине по состоянию на утро понедельника, 21 сентября, зафиксированы 2 675 новых случаев заражения. При этом 26 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 20 сентября, сообщалось о 2 966 новых случаях, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 178 353 человека, умерли с начала пандемии 3 583 человека (за сутки 26), выздоровевших – 77 512 (за сутки  - 672). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 97 258 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 31 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 965 тыс.. По суточной смертности Украина на 2 месте в Европе

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (275), Харьковской (245) и Львовской (201) областях.

За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
По поводу Швеции, там уже заразилось и умерло гораздо больше чем в Украине, если участь что население В Швеции меньше приблизительно в 4 раза. По поводу Белоруси так вообще сильный аргумент, ещё сильнее будет аргумент с Северной Кореей, там вообще ни один человек не заразился и ни один не умер.
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21.09.2020 09:16
+2
Цвет вируса не смущает? Совпадение? Не думаю...
За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО - Цензор.НЕТ 4288
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21.09.2020 09:12
+2
Коронавирус в:
- Украине -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
- Швеции -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
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21.09.2020 09:43
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Цвет вируса не смущает? Совпадение? Не думаю...
За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО - Цензор.НЕТ 4288
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21.09.2020 09:12 Ответить
...как і Бєларуссія...
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21.09.2020 09:13 Ответить
В Беларусии вирус очкует выходить, ведь можно огрести дубиной от коршунов Бульбофюрера
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21.09.2020 09:14 Ответить
По поводу Швеции, там уже заразилось и умерло гораздо больше чем в Украине, если участь что население В Швеции меньше приблизительно в 4 раза. По поводу Белоруси так вообще сильный аргумент, ещё сильнее будет аргумент с Северной Кореей, там вообще ни один человек не заразился и ни один не умер.
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21.09.2020 09:16 Ответить
В Швеции медиана возраста умерших с ковидом 86 лет это половина умерших прожили больше 86 лет и все с патологиями и кучей недугов и с ковидом тоже.
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21.09.2020 11:00 Ответить
На открытом воздухе распространение заражения не такое, как в помещении. Но тому кто заболел нет разницы где он заразился. Из сотни заболевших 3 - 5 человек могут умереть.
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21.09.2020 09:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25619244.html Наш олимпийский чемпион

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2 675 осіб, померло - 26, - РНБО - Цензор.НЕТ 1315

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2 675 осіб, померло - 26, - РНБО - Цензор.НЕТ 9365

В нормальной стране Шмыгаля уже б отставку отправил парламент, а клоуна с его "особистим контролем" и вертикалью власти СМИ разорвали бы на куски. Полгода карантина было бездарно потеряно, больницы не подготовлены, ковид-фонд разворован - и эти факты вот здесь, перед глазами.
Но у нас эти вопросы даже не поднимаются. Ок, со СМИ всё давно понятно, кто платит - тот и танцует, но я начинаю задаваться вопросом, зачем в Раде оппозиция. Шоб було?
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21.09.2020 09:37 Ответить
Снова на Цензоре вторник, вечный вторник 😁
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21.09.2020 09:43 Ответить
Коронавирус в:
- Украине -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
- Швеции -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
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21.09.2020 09:43 Ответить
То , что после выходных меньше выявленных инфицированных, это объясняется тем, что не работают лаборатории - это понятно. А вот чем объяснить то, что количество умерших от ковидла за выходные тоже всегда меньше? Старуха с косой тоже отдыхает в субботу и воскресенье?
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21.09.2020 09:46 Ответить
такая картина не уникальна для Украины, в США пики смертей приходятся на среда-четверг, а минимумы на суббота-понедельник
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21.09.2020 09:51 Ответить
Иии? Рациональное объяснение есть?
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21.09.2020 10:33 Ответить
у меня нет
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21.09.2020 10:41 Ответить
Выздоровевших - 77 512, это было вчера, а сегодня 78 184 выздоровевших.
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21.09.2020 10:08 Ответить
Браво зе-команда, такими темпами работы через пару лет в Украине не останется ни людей, ни медицины
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21.09.2020 10:55 Ответить
за той же день від стихійних випадків померло стільки ж. що вказує на те, що імовірність загинути від "небезпечного" карантиновірусу на рівні статпогрішності. зе-маразм крєпчаєт.
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21.09.2020 17:06 Ответить
 
 