За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО

В Украине по состоянию на утро понедельника, 21 сентября, зафиксированы 2 675 новых случаев заражения. При этом 26 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 20 сентября, сообщалось о 2 966 новых случаях, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 178 353 человека, умерли с начала пандемии 3 583 человека (за сутки 26), выздоровевших – 77 512 (за сутки - 672). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 97 258 человек.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (275), Харьковской (245) и Львовской (201) областях.