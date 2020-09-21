Под амнистию в ОРДЛО не попадут предатели, убийцы и военные преступники, - Резников

Амнистия в ОРДЛО не ждет предателей, убийц, "кто совершил военные преступления, геноцид против человечества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

"Мы сейчас готовим пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии. Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории", - отметил Резников.

По словам вице-премьера, амнистия не ждет предателей, убийц, "кто совершил военные преступления, геноцид против человечества - им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям".

"Поэтому не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет. Но, конечно, она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное", - добавил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко допускает проведение встречи с Фокиным в связи с его заявлениями по Донбассу