Под амнистию в ОРДЛО не попадут предатели, убийцы и военные преступники, - Резников
Амнистия в ОРДЛО не ждет предателей, убийц, "кто совершил военные преступления, геноцид против человечества.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.
"Мы сейчас готовим пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии. Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории", - отметил Резников.
По словам вице-премьера, амнистия не ждет предателей, убийц, "кто совершил военные преступления, геноцид против человечества - им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям".
"Поэтому не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет. Но, конечно, она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное", - добавил Резников.
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- им лучше действительно бежать,Источник: https://censor.net/ru/n3220372
попадут все, кого Путин прикажет.
бубачка на крючке (у ФСБ пленочки, где он обдолбанный с мальчиками во время московских гастролей) - бубачка все сделает.
Понищите докази і вся наволоч пройде по амністії.
Или суды будут рассматривать 2 миллиона дел, искать свидетелей ...?
( По словам ***** у нас громадянський конфлікт ... тоді хто ж з "тієї сторони "воював.... і тоді яка може бути амністія???
А судити хто буде? Судді портнова?
Тоді можна "не хвилюватися". Ви їх всіх виправдаєте, виплатите компенсацію, за наш рахунок, і прилаштуєте на теплі місця у владу.
піддакуєш рашистам, які вбивали українських військових.
Куди вони подінуться ? Якою буде їхня доля ? Вона на рашку виїдуть ? Сумнівно. І рашка звідти не піде. Відбудеться легалізація окупантської влади і все . Отакий мир нам приготував Зеленський.
Зелені ! Ви ж цього хтіли, коли голосували за вилупка !
Вони на реперендум бігали.
ОНИ недооценивают ОПЗЖ - вот кто выбьет из под слуг власть в тех районах
Так шо ПО ОГРОМНОМУ СЧЕТУ, у у иных шахматистов ходы просчитывают - тянуть эти 2 млн с голосованием в Украину опасно именно для слуг
Взять у рашки список их новых граждан и забрать у них гражданство Украины.
Пусть за путина голосуют.
Вот в европейских странах не менее 10 лет не имеют право выбора те, кто получает право проживания в стране . И все к этому нормально относятся. И СПРАВКИ О НЕСУДИМОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ С АПОСТИЛЕМ
И Жители лугандона не должны иметь право голосовать не менее 10 лет
А ТО ОНИ ТАКОГО НАГОЛОСУЮТ, шо Украина из болота ещё 100 лет не выберется
Тамжінішілюді.
Ей же за пенсией не ехать.😂
Демьянюк то же никого не убивал лично.
Резников неграмотный совсем.
Все зеленые ухищрения расчитаны на лохов безмозглых.
шо оно несет зеленая шмарекля? на 25 лет должна быть сделана дыролугандонская резервация.а потом уже смотреть давать право дыролугандонской мразоте право выбирать.
У Украины появился шанс избавится от протухшего, темного ДНРовского русского мира.Зачем их в цивилизованную Украину тянуть?
А дамбасов в любом случае мы на гусеницы намотаем - не рано, так в среднесрочной перспективе. Главное - мировое сообщество должно побыстрее развалить ********* *********. А когда Хренлостан начнет делиться как инфузория туфелька, то наши танки будут на противоположной стороне Зоны ОРДЛО в течение 6 часов. А через 12 часов все предатели Родины будут висеть на фонарях!