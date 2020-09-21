В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 18 человек, на водоемах - 11, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 14.09 по 20.09) во время пожаров в Украине погибли 18 человек, на водных объектах - 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 732 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 54 человека.

Ликвидировано 3 тыс. 187 пожаров, спасены во время пожаров 33 человека и не допущено уничтожение огнем 611 зданий и 60 ед. техники. Во время пожаров погибли 18 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 8 млн. 145 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 481 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 627 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

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