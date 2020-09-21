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Новости Пожары в Украине
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В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 18 человек, на водоемах - 11, - ГСЧС

В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 18 человек, на водоемах - 11, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 14.09 по 20.09) во время пожаров в Украине погибли 18 человек, на водных объектах - 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 732 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 54 человека.

Ликвидировано 3 тыс. 187 пожаров, спасены во время пожаров 33 человека и не допущено уничтожение огнем 611 зданий и 60 ед. техники. Во время пожаров погибли 18 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 8 млн. 145 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 481 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 627 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

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пожар (5961) смерть (9232) ГСЧС (4985) вода (919)


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Треба ввести карантин на купання.
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21.09.2020 10:01 Ответить
з метою запобігання надмірній смертності піплів терміново запровадити всеохопний районований карантин на купання в водоймах та обігрів помешкань, особливо в опалювальний період. Щиро ваш, зе-Уряд.
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21.09.2020 17:10 Ответить
 
 