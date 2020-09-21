Рада в ближайшее время примет спецзакон о проведении выборов во время карантина, - "слуга народа" Корниенко

В Верховной Раде в ближайшее время планируют принять специальный закон о проведении выборов во время карантина. Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам "слуги народа", предпосылок для отмены или переноса местных выборов сейчас нет. Центральные органы власти разрабатывают правила и рекомендации, как обезопасить украинцев в день голосования.

"Правительство и Центральная избирательная комиссия активно работают над тем, чтобы адаптировать голосование к эпидемической ситуации. Также ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет. И будем вместе работать над тем, чтобы день голосования был максимально безопасным для всех граждан Украины", - рассказал Корниенко.

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