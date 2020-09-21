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Новости Коронавирус и карантин
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Рада в ближайшее время примет спецзакон о проведении выборов во время карантина, - "слуга народа" Корниенко

Рада в ближайшее время примет спецзакон о проведении выборов во время карантина, -

В Верховной Раде в ближайшее время планируют принять специальный закон о проведении выборов во время карантина. Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам "слуги народа", предпосылок для отмены или переноса местных выборов сейчас нет. Центральные органы власти разрабатывают правила и рекомендации, как обезопасить украинцев в день голосования.

"Правительство и Центральная избирательная комиссия активно работают над тем, чтобы адаптировать голосование к эпидемической ситуации. Также ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет. И будем вместе работать над тем, чтобы день голосования был максимально безопасным для всех граждан Украины", - рассказал Корниенко.

Также читайте: За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО

Автор: 

ВР (29261) карантин (16729) местные выборы (2752) ЦИК (3644) Корниенко Александр (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Отправь смс на номер 959595 с текстом "я дибил", ибо какая разница, голосуем то па приколу, лишь бы не барыга
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21.09.2020 09:33
+5
Зелень мухлюватиме.
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21.09.2020 09:38
+3
тут все просто: Вова-клоун - це капітуляція. Все в парадигмі "кто угодно, но не Порошенко".
До речі, вкотре підкреслю: для мене особисто Порошенко - лише лідер тої політичної сили, економічну, політичну, національну та інші програми якої я поділяю, оскільки вони співпадають з моїм рухівським світосприйняттям.
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21.09.2020 10:37
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Молодцы.
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21.09.2020 09:32 Ответить
любиш молодців, значить.
пратівний какой...
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21.09.2020 09:34 Ответить
😀😀😀
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21.09.2020 09:57 Ответить
Какая смешная шутка, обхохочешься! Долго тренировалась?
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21.09.2020 10:36 Ответить
партнер пратівного ? )
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21.09.2020 10:37 Ответить
Тупые шутки продолжаются, браво Ксюша Петросян!
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21.09.2020 10:40 Ответить
А хіба не тупо в кожній темі підлизувати зелі -" правильно сказал, молодец " ?
Може то бот якийсь, а ти встряг, як завжди, як свиня в болото.
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21.09.2020 10:42 Ответить
Отправь смс на номер 959595 с текстом "я дибил", ибо какая разница, голосуем то па приколу, лишь бы не барыга
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21.09.2020 09:33 Ответить
Тебе же ЦВК внятно пояснила, что карантин - не является основанием для отмены выборов. На кой тебе, зебиленыш, спецзакон?
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21.09.2020 09:34 Ответить
хех, та щоб протягти пунктик про "вибори" на окупованих територіях!
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21.09.2020 10:23 Ответить
Вы правы. Только вряд ли настолько тупое прикрытие этого факта карантином пройдет без происшествий.
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21.09.2020 10:25 Ответить
тут все просто: Вова-клоун - це капітуляція. Все в парадигмі "кто угодно, но не Порошенко".
До речі, вкотре підкреслю: для мене особисто Порошенко - лише лідер тої політичної сили, економічну, політичну, національну та інші програми якої я поділяю, оскільки вони співпадають з моїм рухівським світосприйняттям.
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21.09.2020 10:37 Ответить
Зелень мухлюватиме.
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21.09.2020 09:38 Ответить
безумовно! (див.вище)
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21.09.2020 10:25 Ответить
спецпоцы со спецзаконами,ойвэй...
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21.09.2020 09:48 Ответить
Чтобы не говорили,а 70 % опять будет по любому или 73 %
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21.09.2020 09:50 Ответить
Если бы постоянно не меняли критерии карантина то уже пол страны находилось в красной а вторая половина в оранжевой зонах. А такими методами какими они действуют, то не смотря что к концу октября вся страна де факто будет в красной зоне ( уже лидируем в Европе), но они переведут все в зеленую. в крайнем случае в желтую ( легко, одним изменением критериев) Жулики, шулера и наперсточники. Следуем по стопам "обнулятора", выборы при любом раскладе и точка. ( Нужно переносить выборы на середину мая 2021 в связи с пандемией ( тем более к тому времени будет уже точно объективная картина "рейтингов" власти)
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21.09.2020 09:54 Ответить
А зачем принимать спецзакон ? НИ ОДНА СТРАНА НЕ ПРИНИМАЛА ТАКОГО
Есть Минздрав - он должен дать рекомендации , а Кабмин сделать ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21.09.2020 10:01 Ответить
Кабмін - може, і постанову. Може, і ні. Бо головне - Постанова ЦВК. Для цього їм вистачить рекомендацій Мінздраву.
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21.09.2020 10:24 Ответить
Це ж на думку тверезодумаючих, а в Раді - іншої думки, якщо її так можна називати.
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21.09.2020 12:30 Ответить
Слідкуйте за руками зрадників-зелених, бо вони під шумок можуть підсунути каку по Донбасу. Їх зараз потрібно більше боятися аніж ху@ло, бо вони атакуюить з тилу і нишком, та ще й під гаслами патріотів.
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21.09.2020 10:15 Ответить
Вангую - готовится база для фальсификаций!
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21.09.2020 10:32 Ответить
Корниенко ублюдок
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21.09.2020 11:22 Ответить
От Іуди ! Під час виборів ніякі зміни в Закон про вибори вносити не можна ! Ухваліть просто карантинні заходи під час голосування ! Так ні ,звернемо увагу на назву "закону" Це і буде внесення змін виборчого Закону ! Туда і про ОРДІЛО щось таки внесуть на угоду РФ !
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21.09.2020 11:30 Ответить
Вход по одному, очередь километровая?
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21.09.2020 11:37 Ответить
...и только для зебилов и им сочувствующим.. Порохоботам и здравомыслящим-КАРАНТИН !
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21.09.2020 13:48 Ответить
 
 