Рада в ближайшее время примет спецзакон о проведении выборов во время карантина, - "слуга народа" Корниенко
В Верховной Раде в ближайшее время планируют принять специальный закон о проведении выборов во время карантина. Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
По словам "слуги народа", предпосылок для отмены или переноса местных выборов сейчас нет. Центральные органы власти разрабатывают правила и рекомендации, как обезопасить украинцев в день голосования.
"Правительство и Центральная избирательная комиссия активно работают над тем, чтобы адаптировать голосование к эпидемической ситуации. Также ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет. И будем вместе работать над тем, чтобы день голосования был максимально безопасным для всех граждан Украины", - рассказал Корниенко.
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пратівний какой...
Може то бот якийсь, а ти встряг, як завжди, як свиня в болото.
До речі, вкотре підкреслю: для мене особисто Порошенко - лише лідер тої політичної сили, економічну, політичну, національну та інші програми якої я поділяю, оскільки вони співпадають з моїм рухівським світосприйняттям.
Есть Минздрав - он должен дать рекомендации , а Кабмин сделать ПОСТАНОВЛЕНИЕ