В Киеве продолжает гореть свалка в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники, - ГСЧС
В Дарницком районе Киева произошел пожар на свалке, что расположена на территории предприятия. Сейчас огонь частично перебросился на торфяники.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 08:00 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе,в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перебросился на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники", - сообщили в ГСЧС.
На месте работают 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 человека личного состава.
О пожаре стало известно в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. По прибытии к месту происшествия пожарные установили, что огонь распространился на площадь 500 кв. метров. В 17:00 пожар удалось локализировать.
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чи щось таке.
Кличко придет, порядок наведёт!
от побачите - хто буде голосніше верещати, той це і зробив.
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Дуже шкідливий рівень
🕔21 вересня 2020, 10:00
🌍NowCast (US EPA)
🏙️вулиця Лариси Руденко, 8А
П.С. У нашего народа(в большинстве) с детства не привито чувство личного достоинства и любви к земле на которой живешь. Я уже не говорю про патриотизм и тд... Потому страна нищая, грязная и её постоянно насилуют все кому не попади. Грустно...