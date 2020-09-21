В Киеве продолжает гореть свалка в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники, - ГСЧС

В Дарницком районе Киева произошел пожар на свалке, что расположена на территории предприятия. Сейчас огонь частично перебросился на торфяники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 08:00 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе,в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перебросился на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники", - сообщили в ГСЧС.

На месте работают 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 человека личного состава.

О пожаре стало известно в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. По прибытии к месту происшествия пожарные установили, что огонь распространился на площадь 500 кв. метров. В 17:00 пожар удалось локализировать.

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