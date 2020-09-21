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В Киеве продолжает гореть свалка в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники, - ГСЧС

В Киеве продолжает гореть свалка в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники, - ГСЧС

В Дарницком районе Киева произошел пожар на свалке, что расположена на территории предприятия. Сейчас огонь частично перебросился на торфяники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 08:00 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе,в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перебросился на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники", - сообщили в ГСЧС.

На месте работают 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 человека личного состава.

О пожаре стало известно в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. По прибытии к месту происшествия пожарные установили, что огонь распространился на площадь 500 кв. метров. В 17:00 пожар удалось локализировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 18 человек, на водоемах - 11, - ГСЧС

Автор: 

пожар (5961) свалка (177) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+1
Кличко в мэры!
Кличко придет, порядок наведёт!
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21.09.2020 10:05
+1
Секта за 5 лет ничего не сделала,поэтому против секты проголосовало 73% граждан Украины.
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21.09.2020 10:39
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Вже давно б збудували сміттєпереробний завод.
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21.09.2020 10:02 Ответить
законодавство не дозволяє.
чи щось таке.
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21.09.2020 10:08 Ответить
Ось нехай Секта Недоумків і адаптує законодавство, а головний недоумок пропіариться який він білий та пухнастий.
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21.09.2020 10:12 Ответить
Секта за 5 лет ничего не сделала,поэтому против секты проголосовало 73% граждан Украины.
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21.09.2020 10:39 Ответить
Кличко в мэры!
Кличко придет, порядок наведёт!
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21.09.2020 10:05 Ответить
верещучка підпалила.
от побачите - хто буде голосніше верещати, той це і зробив.
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21.09.2020 10:07 Ответить
горить на вул. Лариси Руденко - показник 213 (закритичний)
https://www.saveecobot.com/maps#12/50.3986/30.6398/aqi/

Дуже шкідливий рівень
🕔21 вересня 2020, 10:00
🌍NowCast (US EPA)
🏙️вулиця Лариси Руденко, 8А
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21.09.2020 10:28 Ответить
видно пролетала там...
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21.09.2020 10:54 Ответить
нє, то потужна жінка власноруч підпалила.
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21.09.2020 20:16 Ответить
Несанкционированная свалка. А люди у нас в большинстве просто обычное бы..ло. И замечают подобную хрень только после того как она вспалахнет(там она не один год).
П.С. У нашего народа(в большинстве) с детства не привито чувство личного достоинства и любви к земле на которой живешь. Я уже не говорю про патриотизм и тд... Потому страна нищая, грязная и её постоянно насилуют все кому не попади. Грустно...
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21.09.2020 12:17 Ответить
 
 