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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 275, Харьковщина - 245 и Львовщина - 201

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 275, Харьковщина - 245 и Львовщина - 201

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 21 сентября в Киеве коронавирусом заболели 275 человек.

Общее количество инфицированных составляет 19 758 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 318 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 5 868 пациентов.

По состоянию на 21 сентября количество активных больных в Киеве составляет 13 572 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Тернопольская области.

Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 245 человек. Общее количество инфицированных - 15 133. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 301 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 4 248 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине -10 584.

На Львовщине коронавирусом заболели 201 человек. Общее количество инфицированных составляет 18 518 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 526 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 6 114 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 11 878 человек.

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карантин (16729) Киев (25587) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2916)


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"новий випадок"="позитивний результат плр-тесту"

давайте усіх на герпес тестувати, взагалі очманієте від циферок
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21.09.2020 10:34 Ответить
позитивний - отже заразний.
шмаркане на вас і захворіте, ніхто не дасть гарантії, що легко.
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21.09.2020 10:36 Ответить
"позитивний - отже заразний"

нісенітниця
звідки Ви це взяли?
ковід-позитивний без симптомів з Китаю мав 455 контактних осіб і нікого з них не заразив
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/
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21.09.2020 13:16 Ответить
COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 275, Харківщина - 245 і Львівщина - 201 - Цензор.НЕТ 3864
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21.09.2020 10:36 Ответить
 
 