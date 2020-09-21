COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 275, Харьковщина - 245 и Львовщина - 201

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 21 сентября в Киеве коронавирусом заболели 275 человек.

Общее количество инфицированных составляет 19 758 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 318 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 5 868 пациентов.

По состоянию на 21 сентября количество активных больных в Киеве составляет 13 572 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Тернопольская области.

Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 245 человек. Общее количество инфицированных - 15 133. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 301 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 4 248 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине -10 584.

На Львовщине коронавирусом заболели 201 человек. Общее количество инфицированных составляет 18 518 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 526 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 6 114 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 11 878 человек.

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