COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 275, Харьковщина - 245 и Львовщина - 201
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 21 сентября в Киеве коронавирусом заболели 275 человек.
Общее количество инфицированных составляет 19 758 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 318 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 5 868 пациентов.
По состоянию на 21 сентября количество активных больных в Киеве составляет 13 572 человека.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Тернопольская области.
Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 245 человек. Общее количество инфицированных - 15 133. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 301 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 4 248 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине -10 584.
На Львовщине коронавирусом заболели 201 человек. Общее количество инфицированных составляет 18 518 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 526 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 6 114 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 11 878 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
давайте усіх на герпес тестувати, взагалі очманієте від циферок
шмаркане на вас і захворіте, ніхто не дасть гарантії, що легко.
нісенітниця
звідки Ви це взяли?
ковід-позитивний без симптомів з Китаю мав 455 контактних осіб і нікого з них не заразив
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/