Взрыв на киевском предприятии: полиция открыла дело по статье о нарушениях правил безопасности

Из-за взрыва на территории предприятия в Голосеевском районе столицы, в результате которого двое работников получили телесные повреждения, правоохранители открыли дело по статье о нарушениях правил безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Напомним, 20 сентября во время сварочных работ на территории предприятия в Голосеевском районе столицы произошел взрыв. Двое работников получили телесные повреждения. В СМИ сообщали, что предприятие, на котором произошел взрыв - завод пивоварения Carlsberg Ukraine.

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