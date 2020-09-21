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Новости Коронавирус и карантин
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Арахамия о присутствии нардепов на футбольном матче во время карантина: "Было все правильно и красиво"

Арахамия о присутствии нардепов на футбольном матче во время карантина:

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что был вместе с рядом других народных депутатов на НСК "Олимпийский" в Киеве 15 сентября, когда при пустых трибунах играли матч киевское "Динамо" и "АЗ" ( Алкмaар) из Нидерландов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам нардепа, он пошел на матч, потому что получил приглашение от УЕФА.

"УЕФА предоставила десять приглашений. У них очень жесткая штука. Они наняли свою лабораторию. За один день до игры все должны были приехать и сдать тест (на коронавирус. - Ред.) Это официально. Сдаете тест, обрабатываете антисептиками все конечности, режим ношения маски. И еще одно правило: послезавтра надо сдать еще раз тест. Было все правильно и красиво", - сказал Арахамия.

За день до матча, 14 сентября, Киев попал в так называемую "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, что означает ряд ограничений на проведение массовых мероприятий. В случае футбольного матча, разрешается присутствие игроков, тренерского штаба, судейской бригады, представителей организатора соревнований, аккредитованных СМИ. Зрителей на трибуны не допускают.

"Матч проводится без зрителей. Вход на стадион будет закрыт", - сообщалось на сайте НСК" Олимпийский ".

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Однако, как оказалось впоследствии, часть народных депутатов таки сумела попасть на трибуны. Фото депутатов в VIP-зоне выложил в сеть журналист Михаил Ткач.

Арахамия о присутствии нардепов на футбольном матче во время карантина: Было все правильно и красиво 01
Арахамия о присутствии нардепов на футбольном матче во время карантина: Было все правильно и красиво 02

Арахамия на фотографии, которую опубликовал Ткач, не было видно.

По его словам, присутствие депутатов на трибунах не было нарушением.

"Я не считаю, что это нарушение. Потому что было правило. Десять человек со стороны Украины и десять со стороны Нидерландов", - сказал глава фракции "Слуга народа".

Нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил, что на матче он был "по работе".

"Я был там как член Федерации футбола Украины по медицине. Это было обязательно (быть там. - Ред.), потому что есть COVID-19, и есть запрет на посещение матчей и соблюдение карантинных мероприятий. Я был по работе, а почему были коллеги, спросите у коллег", - сказал Радуцкий.

"Слуги народа" Владлен Неклюдов и Юрий Аристов не смогли объяснить, как они оказались на стадионе и кто именно их пригласил. Григорий Суркис, на вопрос о том, что именно во время карантина депутаты делали на стадионе, ответил, что "они смотрели на то, что происходило на футбольном поле".

Также читайте: "Динамо" обыграло нидерландский АЗ в квалификации Лиги чемпионов

Автор: 

карантин (16729) матч (29) Суркис (338) футбол (3586) Арахамия Давид (989) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Красиво - это то, что слуги урода пошли вместе с ЖОПЗ?
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21.09.2020 10:54
+22
Арахамия о присутствии нардепов на футбольном матче во время карантина: "Было все правильно и красиво" - Цензор.НЕТ 1331
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21.09.2020 10:53
+22
Нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил, что на матче он был "по работе".


Ахахах, когда работа в радость все для своих, хоч на матч во время карантина, хоч в велюр, пжалста
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21.09.2020 10:55
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Арахамия о присутствии нардепов на футбольном матче во время карантина: "Было все правильно и красиво" - Цензор.НЕТ 1331
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21.09.2020 10:53 Ответить
Новые царьки🤮
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21.09.2020 11:09 Ответить
Скотный двор с самыми свинскими свиньями
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21.09.2020 12:28 Ответить
И вот это вот не коррупция? А, зебилы?
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21.09.2020 10:54 Ответить
Нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил, что на матче он был "по работе".


Ахахах, когда работа в радость все для своих, хоч на матч во время карантина, хоч в велюр, пжалста
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21.09.2020 10:55 Ответить
и с маской на бороде.

он же не сам должен маску одевать,

он должен от других этого требовать
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21.09.2020 11:25 Ответить
Чи забезпечувати ними інші країни.
Цікаво, куди зелені бариги поділи наші гроші за наші ж розпродані маски?
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21.09.2020 11:45 Ответить
Масочки за недорого предлагал.
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21.09.2020 11:50 Ответить
Красиво - это то, что слуги урода пошли вместе с ЖОПЗ?
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21.09.2020 10:54 Ответить
А с кем же еще ходить СН?

Членам СН кто-то, кроме ОПЗЖ, подаст руку?
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21.09.2020 11:04 Ответить
Арахамия малоимущий. Аригласили самых безнадежных бедняков, чтоб хоть футбол посмотрели перед смертью.
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21.09.2020 10:54 Ответить
Арахамія просто издевается
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21.09.2020 11:01 Ответить
Не вырывайте Арахами. из контекста. Его и так постоянно рвет.
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21.09.2020 11:03 Ответить
Этот осетинский еврей думает что украинцы лохи и поверят в любую лапшу?
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21.09.2020 11:03 Ответить
не забувайте про 73%
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21.09.2020 11:22 Ответить
Про 73% было известно еще до дня выборов, миф и манипуляции, выборы подтасованы.
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21.09.2020 11:25 Ответить
Праильно Арахамыч! Ты им в глаза-они тебе ....роса, роса!
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21.09.2020 11:05 Ответить
Воно дійсно хворе...
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21.09.2020 11:08 Ответить
Скажено підле.
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21.09.2020 11:47 Ответить
И, вааще, в Украине каждый так может! Вот депутаты и воспользовались!
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21.09.2020 11:10 Ответить
конченая власть
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21.09.2020 11:11 Ответить
всем нельзя, а вот "слугам" можно, как так?
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21.09.2020 11:14 Ответить
что позволено Юпитеру,не позволено быку
здесь работает наоборот
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21.09.2020 12:05 Ответить
Зеленый ворюжка вору из ОПЗДЖЭ глаз не выклюет.
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21.09.2020 11:14 Ответить
Прямое участие Зеленского в избирательной кампании своей партии, проведение избирательных мероприятий на территории учебных заведений, показывает весь уровень правового нигилизма характерного для режима Зеленского. Полное игнорирование этих фактов ЦИК и правоохранительными органами показывает буфаторность и заангажированность этих "органов" в условиях этого режима.
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21.09.2020 11:18 Ответить
Зеленский - юрист. Ему можно не соблюдать законы.

Радуцкий - медик. Ему можно маску носить на подбородке.
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21.09.2020 11:36 Ответить
Давид Браун везде выкрутиться.
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21.09.2020 11:19 Ответить
Арахамія про присутність нардепів на футбольному матчі під час карантину: "Було все правильно і красиво" - Цензор.НЕТ 8590
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21.09.2020 11:25 Ответить
И шо тут красивого, авартальщик, рожи тут отвратительные.
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21.09.2020 11:22 Ответить
Коалиция СН и ОПЗЖ - это правильно и красиво)))
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21.09.2020 11:22 Ответить
То неправильно зрозуміли, то знов у Агрохімії вирвали з контексту. Чекаємо на цю новину.
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21.09.2020 11:25 Ответить
У СуркисА всегда была тактика покупать лояльность чиновников и политиков ПОЕЗДКОЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ
Ушлые ребята организовывали чартер и отправляли нудных людей бесплатно на матч
Все ещё с 90 годов
Потом жти ушлые ребята НОГОЙ ОТКРЫВАЛИ ДВЕРЬ В ЛЮБОЙ КАБИНЕТ
ТАК РАША И ПРОТЯНУЛА МЕРТАЕТЧУКА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КУЧМЫ
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21.09.2020 11:26 Ответить
Вопрос в другом - понимают ли слуги ЧТО У НИХ С ОПЗЖ ОДНО ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОЛЕ ?

Бо эти выборы за патриотические партии голосовать не будут .

ОПЗЖ сейчас скупает слуг пачками
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21.09.2020 11:29 Ответить
Сорри - бо эти выборцы
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21.09.2020 11:30 Ответить
А эти ******** были, типа, не зрители! Агрохимию торкнуло от чего-то серьезного. Что поделаешь, слуга, блин.
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21.09.2020 11:36 Ответить
"Слуги вже зовсім ЗАДОВБАЛИ ! "Кожного дня, як не "зашквар", то "прокол". Це стрічка - з нової пісеньки/кліпу про "зелених". Згадаємо її "зашквари" та зробимо висновки на майбутніх виборах. https://www.youtube.com/watch?v=L4jbPtcJqNo
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21.09.2020 11:38 Ответить
у сарыхамии брауна все правильно, когда касается их поцатовского кибуца
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21.09.2020 11:45 Ответить
из грязи в князи. дали будэ
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21.09.2020 11:49 Ответить
Князь? Тут другая поговорка - "из дерьма конфетку не сделаешь".
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21.09.2020 12:02 Ответить
Себе - все, холопам -закон. Зебилы, вы для зеленых даже не лохи - холопы, микробы ничтожные. Гордитесь!
Арахамія про присутність нардепів на футбольному матчі під час карантину: "Було все правильно і красиво" - Цензор.НЕТ 3160
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21.09.2020 11:58 Ответить
А для "нових обличь" виконання вимог конституції і законівнеобовязково--бо вони "обличчя" шимпанзе і зеленої жаби.
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21.09.2020 12:14 Ответить
А в госпіталь до поранених сходити, слабо?
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21.09.2020 12:37 Ответить
Ублюдки-вот что значит:из грязи в князи.быдло прокацапское все себе позволяет
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21.09.2020 12:46 Ответить
Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что был вместе с рядом других народных депутатов на НСК "Олимпийский" в Киеве 15 сентября, когда при пустых трибунах играли матч киевское "Динамо" и "АЗ" ( Алкмaар) из Нидерландов Источник: https://censor.net/ru/n3220386

АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
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21.09.2020 12:46 Ответить
...красиво будет, когда все стадо зеленых шимпанЗЕ разлложат по прозекторским столам
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21.09.2020 13:11 Ответить
Каста недоторканних може дозволити собі все, у т.ч. тест за рахунок УЄФА. Quod licet Iovi, non licet bovi. Якби захопили із собою пару-трійку корабельних сосен, дійсно було б красиво.
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21.09.2020 13:22 Ответить
НСК "Велюр" ?
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21.09.2020 13:36 Ответить
ЗЕЛЕНЫЕ ПРИДУРКИ НЕ ПРОСТО НАРУШАЮТ ЗАКОН. ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ ПОСТОЯННО, НАГЛО, ПРИВСЕЛЮДНО, ОТКРОВЕННО НАСЛАЖДАЯСЬ СВОЕЙ БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ... У НИХ ВСЁ - ПОТЕШНОЕ, ВЕЛЮРОВОЕ, ЛИПОВОЕ - карантин, дебаты, выборы, преЗЕдент, прокурорша, пресс-секретарша, "борьба с коррупцией" (ермаки + вовки) и всё прочее...
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21.09.2020 15:11 Ответить
ну и хорошо.
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21.09.2020 20:27 Ответить
 
 