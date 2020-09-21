Арахамия о присутствии нардепов на футбольном матче во время карантина: "Было все правильно и красиво"

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что был вместе с рядом других народных депутатов на НСК "Олимпийский" в Киеве 15 сентября, когда при пустых трибунах играли матч киевское "Динамо" и "АЗ" ( Алкмaар) из Нидерландов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам нардепа, он пошел на матч, потому что получил приглашение от УЕФА.

"УЕФА предоставила десять приглашений. У них очень жесткая штука. Они наняли свою лабораторию. За один день до игры все должны были приехать и сдать тест (на коронавирус. - Ред.) Это официально. Сдаете тест, обрабатываете антисептиками все конечности, режим ношения маски. И еще одно правило: послезавтра надо сдать еще раз тест. Было все правильно и красиво", - сказал Арахамия.

За день до матча, 14 сентября, Киев попал в так называемую "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, что означает ряд ограничений на проведение массовых мероприятий. В случае футбольного матча, разрешается присутствие игроков, тренерского штаба, судейской бригады, представителей организатора соревнований, аккредитованных СМИ. Зрителей на трибуны не допускают.

"Матч проводится без зрителей. Вход на стадион будет закрыт", - сообщалось на сайте НСК" Олимпийский ".

Читайте: В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию

Однако, как оказалось впоследствии, часть народных депутатов таки сумела попасть на трибуны. Фото депутатов в VIP-зоне выложил в сеть журналист Михаил Ткач.





Арахамия на фотографии, которую опубликовал Ткач, не было видно.

По его словам, присутствие депутатов на трибунах не было нарушением.

"Я не считаю, что это нарушение. Потому что было правило. Десять человек со стороны Украины и десять со стороны Нидерландов", - сказал глава фракции "Слуга народа".

Нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил, что на матче он был "по работе".

"Я был там как член Федерации футбола Украины по медицине. Это было обязательно (быть там. - Ред.), потому что есть COVID-19, и есть запрет на посещение матчей и соблюдение карантинных мероприятий. Я был по работе, а почему были коллеги, спросите у коллег", - сказал Радуцкий.

"Слуги народа" Владлен Неклюдов и Юрий Аристов не смогли объяснить, как они оказались на стадионе и кто именно их пригласил. Григорий Суркис, на вопрос о том, что именно во время карантина депутаты делали на стадионе, ответил, что "они смотрели на то, что происходило на футбольном поле".

Также читайте: "Динамо" обыграло нидерландский АЗ в квалификации Лиги чемпионов