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Российские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму

Российские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму

В оккупированном РФ Крыму в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" экипажи истребителей Су-27 и Су-30см Южного военного округа РФ заступили на боевое дежурство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, экипажи истребителей Су-27 и Су-30см Южного военного округа РФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в оккупированном Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020".

Отмечается, что в рамках учения экипажам истребительной авиации предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям.

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ усилило систему ПВО на юге России и в оккупированном Крыму

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ "Кавказ-2020" планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС).

Крым (26412) россия (95687) военные учения (3459) Минобороны рф (933)


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Топ комментарии
+9
тарілки для російських свинейРоссийские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4299
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21.09.2020 11:02
+8
Російські винищувачі Су-27 і Су-30 заступили на бойове чергування в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8811
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21.09.2020 12:02
+3
Российские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 317
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21.09.2020 10:56
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Российские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 317
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21.09.2020 10:56 Ответить
а шо они будут перехватыыать?? если втюхают по Крыму то где то возле Львова старт... а там само долетит да так что пока не бабахнет и не заметят....
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21.09.2020 11:01 Ответить
тарілки для російських свинейРоссийские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4299
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21.09.2020 11:02 Ответить
Російські винищувачі Су-27 і Су-30 заступили на бойове чергування в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8811
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21.09.2020 12:02 Ответить
Нада просто шмальнуть Нептуном по керченскому мосту
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21.09.2020 11:02 Ответить
цензор так торжественно подаёт эту новость! прям аж слёзы умиления мешают мне писать!
следовало бы написать, что оккупанты дополнительно вооружились мигами для контроля периметр ОКУПРОВАННОГО острова!
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21.09.2020 16:59 Ответить
они хорошо горят ,а потом падают - проверено))
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21.09.2020 11:02 Ответить
Ну земля им водой,.Не бетоном же. Оттуда доставать их никто не будет, пойдут на корм ракам. А так и рыбкам хищникам может останется чего.
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21.09.2020 12:04 Ответить
Так я не зрозумів. Нам радіти чи сумувати?
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21.09.2020 12:12 Ответить
Це добре. Значить Зеленський може спокійно продовжувати зйомки в Криму свого шедеврального серіалу ;Свати-7;, не боячись НАТО.
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21.09.2020 12:12 Ответить
С - 125 им навстречу
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21.09.2020 12:19 Ответить
Такое гумно не сбивает истребители 4 и 4++ покаления, по этому состоят на вооружении в странах третьего мира
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21.09.2020 13:16 Ответить
Крысчане в ужасе - теперь кацапские железяки будут падать на жильё и пляжи... Отдыхающие тоже не надеются дожить до конца отпуска......
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21.09.2020 12:28 Ответить
А разве украинские С-300 воздух над Крымом не перекрывают ?
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21.09.2020 12:57 Ответить
В странное время мы
живем. Кацапы, реализующие сегодня самые заветные мечты Гитлера, зомбируют везде своё пушечное мясо с детства, а после награждают друг друга
медальками типа «За борьбу с фашизмом». Уж уточняли бы тогда - «За борьбу ... вместе с фашизмом».
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21.09.2020 14:08 Ответить
 
 