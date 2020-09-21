Российские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму

В оккупированном РФ Крыму в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" экипажи истребителей Су-27 и Су-30см Южного военного округа РФ заступили на боевое дежурство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, экипажи истребителей Су-27 и Су-30см Южного военного округа РФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в оккупированном Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020".

Отмечается, что в рамках учения экипажам истребительной авиации предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям.

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ "Кавказ-2020" планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС).