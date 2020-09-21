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Минздрав подавал запрос на 296 млрд грн общего бюджета на здравоохранение в 2021 году, - Степанов

Минздрав подавал запрос на 296 млрд грн общего бюджета на здравоохранение в 2021 году, - Степанов

Министерство здравоохранения подавало запрос на 296 млрд грн на финансирование здравоохранения в 2021 году.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы подали в бюджетном запросе общий бюджет 296 млрд грн. Эта сумма предусматривает противодействие COVID-19, закупку вакцин и программу медгарантий. Эти средства направляются именно на лечение, на "первичку", "экстренку", специализированную и высокоспециализированную медпомощь – мы подали в размере 225 млрд грн. Это минимум, на который мы вышли, потому что изначально у нас расчеты были немного больше", - сказал он.

Как сообщалось, в проекте госбюджета на 2021 год расходы на здравоохранение составят 190 млрд грн, из них 123 млрд грн – на реализацию программы медицинских гарантий. На борьбу с COVID-19 заложено 19 млрд грн, из них 16 млрд грн – на предоставление медуслуг в рамках программы медгарантий, 2,6 млрд грн - расходы на вакцинацию от COVID-19, 1 млрд грн - на оборудование рабочих мест учителей техническими средствами для дистанционного обучения.

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Автор: 

Минздрав (4901) Степанов Максим (2062)


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106 млрд туди - 106 млрд сюди - "Какая разніца?"
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21.09.2020 11:14 Ответить
В начале года мы прогнозировали 8-10% падение ВВП (валовой внутренний продукт ). Реалии оказались даже хуже. За полугодие реальное падение ВВП составило 11,3%. Учитывая что поданном в ВР проекте бюджета на 2021 год рост ВВП планируется в 5-6%, легко можно определить, реальную экономическую обоснованность основных показателей бюджета.
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21.09.2020 11:17 Ответить
Медицина всем нужна. Иначе, кто будет ездить по строящимся дорогам, учиться, в т ч дистанционно, просто работать, если большая часть населения страны просто вымрет?! Не хочется, чтобы вопрос остался риторическим. Известно, что доходы значительно сократились Умные правительства сокращают расходы на нужды власти, чиновники высшего ранга живут на СВОИ деньги. Но не способствуют вымиранию населения...А нам остается только сожалеть, что у нас не так...
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21.09.2020 12:54 Ответить
Просто супер специалисты составляли бюджет. Вот кто объяснит, как в бюджет на медицину попала статья - "1 млрд грн - на обладнання робочих місць вчителів технічними засобами для дистанційного навчання"?Джерело: https://censor.net/ua/n3220392 При чем здеь обладнання на навчання? Это прямая статья расходов министерства образования. Сколько можно нарушать законы?
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21.09.2020 12:46 Ответить
 
 