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Киевляне имеют право знать фактическое количество зеленых зон в пределах столицы, – Борислав Береза

Киевляне имеют право знать фактическое количество зеленых зон в пределах столицы, – Борислав Береза

До 1 октября частный подрядчик, услуги которого заказало КП "Киевзеленстрой", должен завершить мониторинг Программы развития зеленой зоны г. Киев, после чего станет известно фактическая количество зеленых зон и парков в пределах столицы.

Если эта информация не будет обнародована на сайтах городских властей Киева, то команда "Эко партии Березы" направит официальный запрос о доступе к публичной информации.

Об этом Борислав Береза ​​сообщил на странице в Facebook.

По словам политика, провести инвентаризацию зеленых зон в Киеве должны были еще 10 лет назад, когда истек срок нынешней Программы развития – она ​​была рассчитана до 2010 года. Впрочем длительное время эту процедуру откладывали. А без проверки утвердить новую программу Киевсовет не мог. Поэтому фактически уже 10 лет в столице отсутствует актуальная программа по озеленению.

"Уже более 10 лет в Киеве не могут разработать и принять новую Программу развития зеленых зон. А все потому, что перед ее принятием сначала нужно провести мониторинг: то есть, подсчитать сколько всего парков, скверов и зеленых зон есть в городе, какая их общая площадь и случайно не появились ли на месте столичных парков какие-то ЖК или развлекательные комплексы. Понятно, что такая проверка может повлечь за собой весьма серьезные последствия для отдельных представителей КГГА и КП "Киевзеленстрой", поэтому инвентаризацию постоянно откладывают, а зеленые зоны в столице продолжают "развивать" по программе 2010 года", – написал Борислав Береза.

Он добавил, что соответствующий мониторинг КП "Киевзеленстрой" смогло заказать только накануне местных выборов. Проверку проводит частная фирма – ООО "Институт земельно-правовых отношений Укрземконсалт" – за 2,3 млн грн. А результаты мониторинга, по условиям договора, подрядчик должен предоставить уже 1 октября этого года.

"Очень интересно будет посмотреть, какое фактическое количество парков и скверов сейчас в Киеве, по сравнению с тем, которое предусмотрено в программе от 2010 года. Лично я планирую внимательно следить за информацией на сайте Киевсовета и КГГА по этому поводу. И если столичная власть таки не решится обнародовать эту информацию самостоятельно – до выборов, то от команды "Эко партии Березы" будет составлен официальный запрос на доступ к публичной информации (а это – публичная информация). Киевляне имеют право знать", – написал Береза.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 сентября, в Киеве состоялась конференция киевской городской организации политической партии "Эко партия Березы". Во время мероприятия лидер политической силы и будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​презентовал программу партии, а также – представителей своей команды, которые будут баллотироваться в состав Киевсовета.

Автор: 

Киев (25587) Береза Борислав (220)


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зеленые не пройдут - о чем он вообще)))) (каждый ищет чем отличиться )
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21.09.2020 11:35 Ответить
Может он имеет ввиду зоны для зеленых?
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21.09.2020 11:48 Ответить
Мне вот нравится, 5 лет все молча наблюдают когда вырезаются парки и застраиваются муравейниками а перед самими выборами вылазят порасказывать про зеленые зоны. Где в п***де в Киеве зеленые зоны еще остались? Даже там где еще кусочки парков остались та территория уже втихаря поделена под застройки и рыгаловки. Система работает так что сначала втихаря дербанят землю а потом ждут 3 года чтобы истекли сроки жалоб и возмущений и приступают к застройкам.
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21.09.2020 11:47 Ответить
Борислав хотелось бы узнать чем закончилась история с дипломом, а инвентаризацией зеленых зон что мешало заняться в период депутатства?

По утверждению Борислава Берёзы, он имеет красный диплом выпускника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Киевского национального экономического университета .
В октябре 2015 года юрист Клим Братковский обвинил Борислава Берёзу в подделке документов об образовании. Братковский привёл судебные постановления, размещённые в реестре судебных решений, в которых утверждается, что в https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1995 году на полиграфкомбинате «Украина» бланк диплома специалиста с отличием не мог быть изготовленhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] . Среди выпускников КНЭУ нет Борислава Берёзы (либо Бляхера-Берёзы), а диплом с известными номером и серией не выдавался. Об этом заявил ректор КНЭУ Анатолий Павленко: «Среди базового выпуска студентов 2000 года Бляхер-Берёза Борислав Ефимович не значится, диплом серии ЛТ ВЕ № 503758 в КНЭУ из государственной мастерской не поступал»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] . 27 мая 2015 года Генеральная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B прокуратура Украины открыла уголовное производство № 42015000000000972 по поводу подделки диплома народного депутата. Борислава Берёзу подозревают в нарушении частей 1 1 и 4 статьи 358 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Уголовного кодекса Украины (подделка документов)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29] .
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21.09.2020 11:47 Ответить
Береза идёт гулять в посадку. За 5 лет проведённых дупутатом в парламенте так ничего и не удосужился сделать. Абсолютно. Сейчас скатился в унылое говно: ходит по интернетам на пиво побирается да трафаретки со своим клеймом на лавочки летние красит..
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21.09.2020 11:59 Ответить
Интересный чувачок. Пролез в Раду от Правого сектора, с которым сразу же после попадания в депутаты и разошёлся. Вовсю метил в мэры Киева, но ресурса видимо не хватило и мимо мэра пролетел, хотя потом с удовольствием при каждом удобном и неудобном случае кидался какашками в Кличка. Перед последними выборами заигрывал с зебилятами, "у них огромный потенциал" (почти цитата, бо дословно не помню), хотя любому вменяемому человеку уже тогда было понятно, что никакого потенциала у того сборища дегенератов нет и они всё просрут. Но "слуги" его бортанули, за что он, похоже, на них обиделся. Характерная черта, что раньше при каждом антиукраинском заявлении всяких разных равинов и прочих "Шлём гомельских", обязательно его перепостивал, а потом влазил в дискуссии на тему "украинцы - антисемиты и убийцы евреев". На вопрос а как насчёт евреев-коммунистов, убивавших украинцев, выдвинул тезис "если еврей - коммунист, то это не еврей и поэтому евреи в убийстве украинцев не виноваты."

Хотя чувак однозначно умный. Его бы энергию да в мирное русло
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21.09.2020 12:25 Ответить
 
 