Жителям столицы из-за пожара в Дарницком районе Киева рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе

Из-за пожара в Дарницком районе Киева жителям города рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, а детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На ул. Коллекторной в Дарницком районе Киева продолжается тушение пожара общей площадью 2000 кв. м.. К ликвидации пожара привлечено 15 единиц техники. В частности: 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, инженерная техника и 30 человек личного состава", - сообщают в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

В некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому, что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве продолжает гореть свалка в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники, - ГСЧС

Специалисты напоминают, что делать в случаях задымленности:

- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

- при появлении одышки, кашля или бессонницы необходимо обратиться к врачу.



Фото: сайт КГГА

Напомним, первое сообщение о пожаре на ул. Коллекторной в Дарницком районе поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве еще 20 сентября в 12:45. К месту вызова немедленно было направлено спасательное отделение 24 Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв к месту происшествия, пожарные установили, что горит свалка на площади 500 кв. м. В 17:00 пожар удалось локализовать.