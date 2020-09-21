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Новости Местные выборы-2020
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Пиарщик Зеленского: Во власти идет борьба за куски серой экономики. Не пора ли открывать рты?

Пиарщик Зеленского: Во власти идет борьба за куски серой экономики. Не пора ли открывать рты?

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в команде президента Украины Владимира Зеленского и среди "Слуг народа" (включая кандидатов) "сказочно много полезных и бесполезных идиотов".

Свое мнение Подоляк озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Строго для "своих"). Полагаю, что сейчас самое время объяснить многим членам правящей команды (включая, депутатов/кандидатов), почему нельзя сидеть в кустах и дурацки похихикивать). Почему нельзя равнодушно стоять в стороне, когда со всех сторон льётся, простите, pr-дерьмо. Именно добротное такое, агрессивное, разнообразное, хорошо оплаченное pr-дерьмо. С немалыми добавками чистокровных фейков и трехэтажных личных оскорблений. Почему не время прятаться за чужими спинами... Потому что оппонентов слишком много. Они при деньгах. Они быстро наглеют. Они хотят вернуть свои "куски серой экономики" обратно. Они не хотят, чтобы разрушалась привычная им воровская среда. Именно поэтому много денег, информационной грязи и тех самых фейков. Поэтому эффектно работает здесь сейчас ключевое русское пропагандистское правило: "используй самую большую чушь, самую идиотскую ложь, но многократно ее повторяй в разных источниках. Через полезных и бесполезных идиотов". Кстати, последних у нас сказочно много. Просто штаны на себе рвут, чтобы оказаться в первых рядах лживых рупоров. И в какой/то момент чушь станут обсуждать всерьёз). Как факт... И вторая русская propaganda-фишка, которая блестяще здесь прижилась с подачи незабвенных компроматологов "гнезда Петрова": прямые личные оскорбления. Максимально гнилые. Гопнические. Быковатые..." - заявил советник Ермака.

"... И? Все так же молчим? Пока во все это оппоненты инвестируют большие временные и денежные ресурсы. По словам читайте: инвестируют большие ресурсы. Чтобы сожрать нас с потрохами. Сожрать ложью и оскорблениями. А что же наши? Все эти смельчаки и знатоки жизни? Мастера игривых сэлфи? Что Слуга народа? Что все те, которые зашли на одном - президентском - имени и тут же уютно расселись везде? Ага, молчим по/прежнему. Идеально ПряЧемся. Не наше ведь дело. Никаких эфиров и никаких информационных драк. Правда? Мы тут тихонько отсидимся, пока пацаны почти в одиночку рубятся... Супер тактика. Мудрая. Безобидная. А главное, никаких личных проблем. Никто не будет кусать в ответ. И дерьмо на тебя выливать килограммами не будут. На серых и трусливых ведь не льют, правда? А мы - пока тут кто/то воюет - мы тихонько "списки кандидатов" сформируем по всей стране. Вот за них мы повоюем. И насуем туда таких же.. серых тихушников с три короба..." - обвинил Подоляк соратников президента.

Также читайте: У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе

"... Так вот, мои дорогие). Горькая и даже убийственная истина для вас. Все ведь по-прежнему (как и вчера) держится только на имени, репутации, бренде одного Человека. Президента. И чем больше в него летит, там слабее ваши личные позиции. В прямом, переносном и анекдотическом смыслах. Нет никаких ваших репутаций. И нет никакого влияния, особенно в медиа. Все это надо было нарабатывать. Активно работая с медиа. Брать ответственности и отвечать на непростые вопросы. Впрочем, среди вас есть особенные уникумы. Которые не просто отмалчиваются, но которые кусают со спины. Своих же. Поэтому начинайте уже открывать свои рты и активно защищать себя же..." - резюмировал Подоляк.

Пиарщик Зеленского: Во власти идет борьба за куски серой экономики. Не пора ли открывать рты? 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) местные выборы (2752) Слуга народа (2632) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+48
Примерно так

Пиарщик Зеленского: Во власти идёт борьба за куски серой экономики. Не пора ли открывать рты? - Цензор.НЕТ 8846
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21.09.2020 11:45
+47
У него в слове "пиарщик" ошибка. Буквы "д" не хватает
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21.09.2020 11:44
+45
Це той Подоляк, що накидав гімна на Олега Синцова, за те, що не цюлює Зєлю в сраку.
Єслішо
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21.09.2020 11:46
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Я бы сказал тупого недомерка с комплексом неполноценности
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21.09.2020 15:00 Ответить
"...пацаны в одиночку рубятся". Это кто же такие лихие рубаки????? Ара, аналтабу и прочие мэри попи....ые???
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21.09.2020 12:02 Ответить
то они в контру рубятся
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21.09.2020 12:03 Ответить
точно! а еще в танчики
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21.09.2020 12:04 Ответить
Качура. Один мелет такое шо на голову не налезет. Так это самый умный среди них. Представьте если к примеру Юзик начнет толкать речь...А-ха-ха!!
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21.09.2020 12:04 Ответить
я бы осторожнее с "открытыми ртами" слуг нарида) они настолько тупые, что чем больше они говорят, тем больше всякой дичи несут. Но с другой стороны давайте, говорите, "наговорите" себе еще минус 10 % рейтинга. Ну и конечно во всем виноват Порошенко!
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21.09.2020 12:02 Ответить
Це той Подоляк що закінчував школу військової розвідки РФ?))) поганий він піарщик. На строчив якусь муйню про купи гівна.
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21.09.2020 12:04 Ответить
Это он объяснил , почему у него из букв Д Ь Р Е М О не получается сложить Зеленский -молодец.
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21.09.2020 12:05 Ответить
Народ, в цьому висері ви побачили всю гнилу суть нової тактики ЗЕ-пропаганди: максимальна брехливість.

https://www.ponomaroleg.com/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%96%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8.html "Офіс преЗЕдента розіслав своїм ботам вимогу активно прив'язувати ЄС до ОПЗЖ. В атаку вже включились провладні телеграм канали. Подоляк ініціює обговорення таких тем на телеканалах. Порошенка звинувачують у взаємопротилежних гріхах, але найголовніше, чого вимагає цей політтехнолог на побігеньках - за будь-яку ціну поруч мають звучати назви ЄС і ОПЗЖ, Порошенка і *****/мертвечука."
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21.09.2020 12:08 Ответить
Да... но вот только синхронные голосования в зРаде как раз-таки устраивают «уроды с мертвеччиной».
На местных выборах у них даже общие штабы и согласованные кандидаты
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21.09.2020 12:18 Ответить
Так пропаганда же... Така в них, темникова.
Пригадуєте, в часи пізнього Кучми були т.зв. "темники Медвечука"? Готував їх небезвідомий https://dynamo.kiev.ua/user/S.Vasiliev/blog/ Сергій Васильєв; який зараз підвизається в ОПЗЖ під крилом Суркіса . Він володіє сайтом http://pressing.net.ua/ "Пресинг" і http://pressing.net.ua/Monitoring/Analitika щопонеділка продовжує темникувати, але вже на футбольгі та позафутбольні теми ... Хоча і під псевдо "Виктор Журавлев"...
Подоляк повторюється.
А кожна копія гірша за оригінал.
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21.09.2020 12:39 Ответить
вобщем, никакой работы от партии "Себя *******" вы не дождётесь. будет сплошная сверхнаглая ложь в ещё большем количестве и на больших медиаплощадках.
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21.09.2020 12:09 Ответить
Да о чем это Вы?!
Прочтите-ка, прозрейте )) https://rus.lb.ua/news/2020/09/20/466402_kornienko_obyasnil_izmenenie_spiska.html

Корниенко объяснил изменение списка "Слуги народа" в Киевсовет:
«... Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все «учимся на ходу буквально», - отметил народный депутат...»

Выходит так, что в режиме обезумевшего турбопринтера понапринимали всякой хренотени, с содержанием которой даже и сами не удосуживаются ознакомиться
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21.09.2020 12:14 Ответить
А руководит всем этим процессом - 42-летний зЭ-дурачок на всю свою безмозглую голову...
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21.09.2020 12:15 Ответить
я так підозрюю що адекватні, такі, приміром, як Анна Маляр, коли почули свої прізвища в тому списку - жахнулись, і почали трезвоити "чого ви мене туди вліпили"? От і довелося слугам уродів "на ходу виправлятись"....
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21.09.2020 12:17 Ответить
Ви собі навіть не уявляєте із скількомами за свого життя «адекватними» я перестав спілкуватися через те, що вони не пройшли випробування на психологічну стійкість, моральну міцність і людську гідність в гонитві за владою та статками.
І який я про них після майже декілька десятирічч зробив для себе висновок: багато з них у цій гонитві «по головах/на хайпі» своєї мети так і не досягли, але при цьому покидьками залишилися навічно...
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21.09.2020 12:29 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/society/druzhina-kulebi-pereplutala-kolori-i-zamist-partiji-zelenih-obrala-slugu-narodu-21092020-399852 Дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба мала намір очолити список Партії Зелених України до Київради і навіть підготувала відповідну агітаційну кампанію.
Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".
На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.
"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".
Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.
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21.09.2020 14:32 Ответить
Прислужник, сообщник и персональный консультант ялынковича, мертвеччука, лёвочкина и даже юры иванющенко (енакиевского) херни лоху оманскому не посоветует )))

https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
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21.09.2020 12:10 Ответить
Пилять, как быстно они забыли о своем происхождении от Шарика!
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21.09.2020 12:12 Ответить
Да уж! полиграф полиграфович шариков оказался не только не вымышленным персонажем, но ещё и очень плодовитым...
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21.09.2020 12:16 Ответить
Це звичайне природне явище-амеба тулиться до амеби,жаба до жаби,ідіот до ідіота.....
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21.09.2020 12:15 Ответить
Власть ЗЕкоманды , это власть подонков которым чужды даже базовые человеческие ценности .Подоляк пишет , что для устойчивого положения власти нужно было работать с медиа !!! Не работать на благо страны , не развивать экономику, а только работать ради красивой картинки с медиа ! Просто мерзкие негодяи .
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21.09.2020 12:17 Ответить
Лошара на этой "работе" и пришел к власти, облапошив зетипиллов.
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21.09.2020 12:25 Ответить
кто бы говорил, все ваше "имя" результат фейков и антиретинга который помог вам пролезть во власть
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21.09.2020 12:24 Ответить
https://detector.media/infospace/article/180776/2020-09-19-ermak-vistupiv-za-stvorennya-v-ukraini-tsentru-protidii-propagandi/ Голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за створення в Україні «центру протидії пропаганді». Про це він сказав на https://www.youtube.com/watch?v=5hKr5H3k7YA токшоу Савіка Шустера.
Інформацію про нібито зрив української спецоперації по затриманню членів ПВК «Вагнера» у Білорусі голова ОПУ назвав «детективною історією, вигаданою від початку до кінця».
«Прикрий випадок, коли політики і представники медіа, бажаючи отримати хто "лайки" в фейсбуці, хто якісь політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України та беруть у ній участь. Ми бачимо, що відбувається у світі - не тільки в Україні, в багатьох країнах. Тому сьогодні дуже важливо, є ідея створення в Україні центру протидії пропаганді. Впевнений ця ідея буде підтримана нашими партнерами, які теж відчувають на собі вплив цієї пропаганди, цих фейків, які вкидаються в інформаційний простір», - сказав Андрій Єрмак.
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21.09.2020 12:24 Ответить
Очолять Центр протидії пропаганді партнери Єрмака : Соловйов, Скабєєва и Прігожин
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21.09.2020 12:33 Ответить
схоже...
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21.09.2020 12:44 Ответить
Если люди верят в то что кто-то может дать "золотые горы", то таких людей всегда будут кидать - большего они не достойны.
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21.09.2020 12:56 Ответить
"Всё держится только на имени, репутации, бренде одного Человека..." Вы заметили, что слово "человек" этот сказочный пиз-бол и жополиз Подоляк написал с большой буквы ? Репутация... Да сам Зеленский пролез в президенты на имени и брэнде одного человека... Причём виртуального. Голобородько его фамилия. У реального же Зельца никакой политической репутации не было и нет. Вернее, репутация есть, - репутация политического профана...
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21.09.2020 12:30 Ответить
Зеленую плесень смоем со подошв своих ботинок и будем двигаться дальше)
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21.09.2020 12:31 Ответить
Я змиваю любу плісень зелену красну біло-синю голубу, плесінь з косою чи плесінь в шоколаді Голоситу плесінь і не Голосисту.. плесінь з вилами і плесінь мажоритарну... ВР це все плісень. Як би у ВР не було плісені Україна вже давно БАЛАБ ЧИСТОЮ І ЗДОРОВОЮ. тОМУ ІДИТИ НА ...БОРЕЦЬ З ОДНОКОЛЬОРОВОЮ ПЛІСЕНЬЮ...БО ТИ САМ ПЛІСЕНЬ...БО ОДНОБОКИЙ
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21.09.2020 12:40 Ответить
Опа, Иллич...то есть ты псина призывешь к уничтожению центральных Институтов власти в нашей стране, начиная от главного законодательного органа - Верховной Рады? Одна такая уже была - Надя Савченко, ты из этой секты?
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21.09.2020 13:25 Ответить
Чуешь ти.. дітячий ... Я ні до чого не закликаю..тому що це все ні дочого ..Більшість такі як ти вівці... Зазвичай прриймають один бік і хають інші...- однобокі Тому пасися в стаді як і більшість баранів. А я тебе буду загонять і як щ не будеш слухатисьо то відгризу голову...)))))))))
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22.09.2020 09:46 Ответить
Не плісень, а пліснява або цвіль!
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21.09.2020 18:42 Ответить
Ой та облиште ви... Типу в ВР є люди.. Факт який доказано на практиці в ВР України ні коли не було ЛЮДЕЙ.. Народ вибарав лище тварюк яких йому в прямому сенсі нав'язували наші білі і пушисті партії. Намагаючись , нібито вдосконалити виборчу систему Українському народу впарили вибори без вибора.. Не вибір є ..народ вибирав меж гнид ... Признайтесь.. хотя навіщо я особисто це знаю кожне місце в кожній партіному списку було продано за гроші. Всі обранці с самого початку це продажні кукли, тому як почали так і продовжуєтет своє продажну парламенську діяльність. Вас депутатів навіть по партіям ділити не треба чисто по назві Партії..а по хороший чи честний чи іншим параметрам вас розділять не треба ..бо ВР че одне гівно.
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21.09.2020 12:33 Ответить
Где то я уже такое слышал.....
Все критики - враги Украины и 5 колонна....
Вокруг одни проплаченные враги....
Народ тупой и не понимает добра, которое мы несем.....
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21.09.2020 12:42 Ответить
Це, типова риторика комерційних політпроектів. Ключові фрази українського політикуму: "нє мєшайте работать", "нє раскачівайтє лодку", "дєньги любят тішіну"....
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21.09.2020 12:46 Ответить
Особливо крадені.
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21.09.2020 18:44 Ответить
Наскільки я пам'ятаю то, фішка слуг була яказ у тому що, не всім дозволялося відкривати рота. Був вибраний пул, "говорящіх галов", які і мали право вербально комунікувати з зовнішніми. Схоже ця політика привела до неочікуваних результатів. То ж, нема чого соромити тих, кого самі ж і посадили в куточку на дупу.
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21.09.2020 12:43 Ответить
Ця зелень сама щоденно так "піариться", що ніякий політтехнолог не вгониться, без роботи залишається. Можна сказати, що запрограмовані на самознищення. питання тільки скільки часу на таймері.
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21.09.2020 12:49 Ответить
Как на Пороха лили "добротное такое, агрессивное, разнообразное, хорошо оплаченное pr-дерьмо" так все ок было, а когда бумеранг вернулся - воет как собака Баскервилей - "А нас то за что?"
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21.09.2020 12:52 Ответить
Та кто ж главному ИДИОТУ ЗЕБИЛУ доктор, если только благодаря ему все эти мрази сегодня у власти???
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21.09.2020 12:54 Ответить
Он сам не верит в то что говорит.
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21.09.2020 13:17 Ответить
Типично советское двоемыслие.
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21.09.2020 13:18 Ответить
Хто тут по Ломброзо? Як на мене, людина з такою фізіономією як у цього Подоляка, не може бути нормальною.

Піарник Зеленського: У владі триває боротьба за шматки сірої економіки. Чи не час відкривати роти? - Цензор.НЕТ 4528
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21.09.2020 13:22 Ответить
Справка: 31 августа 2010 года, на страницах белорусского сайта «Свободные новости плюс» вышло интервью Михаила Подоляка под заголовком «НТВ» не доплюнуло до самого себя», перепечатанное многими ресурсами, в том числе «Беларусским партизаном».
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что занимается информационными войнами на стороне тех политиков, которые готовы платить ему деньги.
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21.09.2020 13:41 Ответить
Мерзкая рожа
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21.09.2020 14:50 Ответить
Типичный разводила-крутила из 90х, игрок краплеными картами в поездах из 80х и зе-бил из настоящего
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21.09.2020 14:50 Ответить
Писок дійсно гидкий. Але до портретної галереї професора Ломброзо недотягує - там куди колоритніші персонажі .
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21.09.2020 15:27 Ответить
ДА У ТАКИХ КАК ОН, ЗЛОБЫХ КАРЛИКОВ, КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ !!!
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22.09.2020 00:49 Ответить
Истеричная попытка подстегнуть "Слуг Урода" к активным действиям провалилась....
"... Всё ведь по-прежнему держится на имени, репутации, бренде одного Человека...."
А чего же не говорим как зовут этого "Человека"?
Может быть потому, что имя, репутация, бренд этого "Человека" не принадлежат преЗЕденту, а принадлежат мультяшному герою - Голобородько?
Может вы уже признаетесь наконец, что обманули своего избирателя (не самого умного), который верит в сказки и объясните ему, чем отличается кино от реальной жизни?
Так будет хотя бы честно и будет выглядеть как извинение и просьба о прощении.
Но вы этого точно не сделаете.
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21.09.2020 13:26 Ответить
Партія без ідеології, програми, будь якої структури... Про що пише цей гівноміт і до кого він звертається?)))
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21.09.2020 13:43 Ответить
"Поэтому эффектно работает здесь сейчас ключевое русское пропагандистское правило: "используй самую большую чушь, самую идиотскую ложь, но многократно ее повторяй в разных источниках."

Золотые слова! Это как вы про Липецк, кровавую хунту, которая не хочет мира, убиенного брата Порошенко и т.п. сейчас говорите, зебилы?
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21.09.2020 14:30 Ответить
Картины Босха и Гойа а не слуги народа!жэсть!
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21.09.2020 14:49 Ответить
Очевидно эта Подляка примеряет на себя роль Геббельса. Но эта роль ему не по плечу, люди не поверят речам деятеля с рожей профессионального сексота, даже самые слабоумные последователи бубочки.
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21.09.2020 15:08 Ответить
Боюсь, як вони роззявлять писки, нам доведеться затуляти вуха і носи.
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21.09.2020 15:24 Ответить
Піарщик Вовіка Зе цвенькає і пише тільки на москальському ізику? Значить і думає на ньому, і піарить його.
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21.09.2020 15:33 Ответить
Да вам хоть открывай-не открывай рты...если б вы хоть чето дельное сказать могли... Кстати, по поводу прямых оскорблений, они тоже от вас впервые пошли...
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21.09.2020 16:18 Ответить
Не зрозуміло, чого підлеглий Президента України пише пости маскалькою (мовою нашого ворога)?! Але вже на сьогодні байдуже. Як би Президент з самого початку зібрав біля себе патріотів, а не любітєлєй рускава міра і аналу без табу, і дбав за інтереси держави, а не здачу її позицій х.лу, то може б його рейтинг і не скотився б так стрімко нижче плінтуса.
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21.09.2020 16:49 Ответить
Удивительно, как можно мощно поливать грязью человека, а потом на него же обижаться, что он в этой грязи не утонул?
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21.09.2020 16:50 Ответить
Это Юра Енакиевский пишет.
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html Хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
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21.09.2020 18:30 Ответить
Яка репутація в блазня???
Ви вилізли на брехні і чипляєтесь за владу лише за допомогою брехні...
Інших талантів, ні в бубочки, ні в зє каМанді нема...
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21.09.2020 18:42 Ответить
Виїли з бюджету сотні мільярдів.
Зелені упирі.
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21.09.2020 18:45 Ответить
точно описал какао-пропагандогов.
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21.09.2020 20:25 Ответить
Что это за ...идары с ЗЕльоными МУХОБОЙКАМИ ? 😂
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21.09.2020 20:42 Ответить
у земразей началась истерика...это хорошо....не все добегут до самолета если начнётся....
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21.09.2020 22:50 Ответить
Про что кричим?
Ребят посадили в поезд - нужно оплачивать проезд!
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22.09.2020 11:55 Ответить
"Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил"- дальше читать не стал .
советник дерьмака , это "круто" . и вообще че за чувак, чем знаменит, чего достиг в жизни?
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22.09.2020 11:56 Ответить
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