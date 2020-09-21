Пиарщик Зеленского: Во власти идет борьба за куски серой экономики. Не пора ли открывать рты?
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в команде президента Украины Владимира Зеленского и среди "Слуг народа" (включая кандидатов) "сказочно много полезных и бесполезных идиотов".
Свое мнение Подоляк озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Строго для "своих"). Полагаю, что сейчас самое время объяснить многим членам правящей команды (включая, депутатов/кандидатов), почему нельзя сидеть в кустах и дурацки похихикивать). Почему нельзя равнодушно стоять в стороне, когда со всех сторон льётся, простите, pr-дерьмо. Именно добротное такое, агрессивное, разнообразное, хорошо оплаченное pr-дерьмо. С немалыми добавками чистокровных фейков и трехэтажных личных оскорблений. Почему не время прятаться за чужими спинами... Потому что оппонентов слишком много. Они при деньгах. Они быстро наглеют. Они хотят вернуть свои "куски серой экономики" обратно. Они не хотят, чтобы разрушалась привычная им воровская среда. Именно поэтому много денег, информационной грязи и тех самых фейков. Поэтому эффектно работает здесь сейчас ключевое русское пропагандистское правило: "используй самую большую чушь, самую идиотскую ложь, но многократно ее повторяй в разных источниках. Через полезных и бесполезных идиотов". Кстати, последних у нас сказочно много. Просто штаны на себе рвут, чтобы оказаться в первых рядах лживых рупоров. И в какой/то момент чушь станут обсуждать всерьёз). Как факт... И вторая русская propaganda-фишка, которая блестяще здесь прижилась с подачи незабвенных компроматологов "гнезда Петрова": прямые личные оскорбления. Максимально гнилые. Гопнические. Быковатые..." - заявил советник Ермака.
"... И? Все так же молчим? Пока во все это оппоненты инвестируют большие временные и денежные ресурсы. По словам читайте: инвестируют большие ресурсы. Чтобы сожрать нас с потрохами. Сожрать ложью и оскорблениями. А что же наши? Все эти смельчаки и знатоки жизни? Мастера игривых сэлфи? Что Слуга народа? Что все те, которые зашли на одном - президентском - имени и тут же уютно расселись везде? Ага, молчим по/прежнему. Идеально ПряЧемся. Не наше ведь дело. Никаких эфиров и никаких информационных драк. Правда? Мы тут тихонько отсидимся, пока пацаны почти в одиночку рубятся... Супер тактика. Мудрая. Безобидная. А главное, никаких личных проблем. Никто не будет кусать в ответ. И дерьмо на тебя выливать килограммами не будут. На серых и трусливых ведь не льют, правда? А мы - пока тут кто/то воюет - мы тихонько "списки кандидатов" сформируем по всей стране. Вот за них мы повоюем. И насуем туда таких же.. серых тихушников с три короба..." - обвинил Подоляк соратников президента.
"... Так вот, мои дорогие). Горькая и даже убийственная истина для вас. Все ведь по-прежнему (как и вчера) держится только на имени, репутации, бренде одного Человека. Президента. И чем больше в него летит, там слабее ваши личные позиции. В прямом, переносном и анекдотическом смыслах. Нет никаких ваших репутаций. И нет никакого влияния, особенно в медиа. Все это надо было нарабатывать. Активно работая с медиа. Брать ответственности и отвечать на непростые вопросы. Впрочем, среди вас есть особенные уникумы. Которые не просто отмалчиваются, но которые кусают со спины. Своих же. Поэтому начинайте уже открывать свои рты и активно защищать себя же..." - резюмировал Подоляк.
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https://www.ponomaroleg.com/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%96%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8.html "Офіс преЗЕдента розіслав своїм ботам вимогу активно прив'язувати ЄС до ОПЗЖ. В атаку вже включились провладні телеграм канали. Подоляк ініціює обговорення таких тем на телеканалах. Порошенка звинувачують у взаємопротилежних гріхах, але найголовніше, чого вимагає цей політтехнолог на побігеньках - за будь-яку ціну поруч мають звучати назви ЄС і ОПЗЖ, Порошенка і *****/мертвечука."
На местных выборах у них даже общие штабы и согласованные кандидаты
Пригадуєте, в часи пізнього Кучми були т.зв. "темники Медвечука"? Готував їх небезвідомий https://dynamo.kiev.ua/user/S.Vasiliev/blog/ Сергій Васильєв; який зараз підвизається в ОПЗЖ під крилом Суркіса . Він володіє сайтом http://pressing.net.ua/ "Пресинг" і http://pressing.net.ua/Monitoring/Analitika щопонеділка продовжує темникувати, але вже на футбольгі та позафутбольні теми ... Хоча і під псевдо "Виктор Журавлев"...
Подоляк повторюється.
А кожна копія гірша за оригінал.
Прочтите-ка, прозрейте )) https://rus.lb.ua/news/2020/09/20/466402_kornienko_obyasnil_izmenenie_spiska.html
Корниенко объяснил изменение списка "Слуги народа" в Киевсовет:
«... Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все «учимся на ходу буквально», - отметил народный депутат...»
Выходит так, что в режиме обезумевшего турбопринтера понапринимали всякой хренотени, с содержанием которой даже и сами не удосуживаются ознакомиться
І який я про них після майже декілька десятирічч зробив для себе висновок: багато з них у цій гонитві «по головах/на хайпі» своєї мети так і не досягли, але при цьому покидьками залишилися навічно...
Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".
На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.
"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".
Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
Інформацію про нібито зрив української спецоперації по затриманню членів ПВК «Вагнера» у Білорусі голова ОПУ назвав «детективною історією, вигаданою від початку до кінця».
«Прикрий випадок, коли політики і представники медіа, бажаючи отримати хто "лайки" в фейсбуці, хто якісь політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України та беруть у ній участь. Ми бачимо, що відбувається у світі - не тільки в Україні, в багатьох країнах. Тому сьогодні дуже важливо, є ідея створення в Україні центру протидії пропаганді. Впевнений ця ідея буде підтримана нашими партнерами, які теж відчувають на собі вплив цієї пропаганди, цих фейків, які вкидаються в інформаційний простір», - сказав Андрій Єрмак.
Все критики - враги Украины и 5 колонна....
Вокруг одни проплаченные враги....
Народ тупой и не понимает добра, которое мы несем.....
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что занимается информационными войнами на стороне тех политиков, которые готовы платить ему деньги.
"... Всё ведь по-прежнему держится на имени, репутации, бренде одного Человека...."
А чего же не говорим как зовут этого "Человека"?
Может быть потому, что имя, репутация, бренд этого "Человека" не принадлежат преЗЕденту, а принадлежат мультяшному герою - Голобородько?
Может вы уже признаетесь наконец, что обманули своего избирателя (не самого умного), который верит в сказки и объясните ему, чем отличается кино от реальной жизни?
Так будет хотя бы честно и будет выглядеть как извинение и просьба о прощении.
Но вы этого точно не сделаете.
Золотые слова! Это как вы про Липецк, кровавую хунту, которая не хочет мира, убиенного брата Порошенко и т.п. сейчас говорите, зебилы?
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html Хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
Ви вилізли на брехні і чипляєтесь за владу лише за допомогою брехні...
Інших талантів, ні в бубочки, ні в зє каМанді нема...
Зелені упирі.
Ребят посадили в поезд - нужно оплачивать проезд!
советник дерьмака , это "круто" . и вообще че за чувак, чем знаменит, чего достиг в жизни?