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В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, – Всемирный фонд природы

В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, – Всемирный фонд природы

Экологи призывают политиков прекратить манипуляции на тему защиты окружающей среды накануне выборов.

В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, при этом не проводятся исследования относительно возможного исчезновения некоторых видов животных и растений, сообщает украинское представительство Всемирного фонда природы (WWF-Украина), пишет УНИАН.

Специалисты фонда заявляют, что в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося). Данные о популяции рыси и медведя за последние десять лет говорят, что их численность не растет, несмотря на длительный охранный статус (медведь включен в Красную книгу Украины с 2003 года, а рысь - с 1994-го).

Также сокращаются популяции рыбных видов.

"Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных обитателей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек - выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Но системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет", - отмечает WWF-Украина.

Защитники природы утверждают, что экологические проблемы в Украине усугубляются с каждым годом, а основная причина этого – политические манипуляции на тему защиты окружающей среды.

По словам президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилы Цыганок, в Украине есть огромный потенциал в сфере экологизации, но поверхностные проблемы, которыми манипулируют политики накануне выборов, делая хайп на эко-теме, отвлекают внимание от решения действительно важных проблем в этой сфере.

"Именно эко-манипуляции и хайп на эко-тренде отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются "очковтирательские" экологические проблемы, вновь точечно раздуваются отдельные аспекты эко-проблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени", - сказала Цыганок.

Как сообщал УНИАН, ранее Профессиональная ассоциация экологов Украины призывала политиков прекратить предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды, поскольку они дискриминируют сам институт гражданского общества и возможности для устойчивого развития страны в целом.

Автор: 

выборы (24743) экология (1608)


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Топ комментарии
+8
В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, – Всемирный фонд природы - Цензор.НЕТ 5368
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21.09.2020 12:08
+5
зато у нас отличное состояние олигархов, которые гробят эти самые ресурсы
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21.09.2020 12:11
+4
Вот это и есть самая главная проблема. Еще чуть-чуть и мы окажемся в пустыне с загрязненным воздухом, непригодной для питья водой и пропитанной ядохимикатами землей. Зато населять ее будут жутко "продвинутые" людишки со смартфонами и интернетом, генерирующие тонны мусора.
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21.09.2020 11:55
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Хорошая экология, плохая экология, да какая разница?
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21.09.2020 11:49 Ответить
Спасібо, Кеп!
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21.09.2020 11:51 Ответить
На Ахметова бочку катят?
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21.09.2020 11:54 Ответить
В окремих областях неконтрольована забудова сьогодні чинить більше шкоди ніж підприємства Ахметова та Коломойського. Особливо в передмісті Києва набудували стільки що, стара совкова каналізація не справляється вже з стоками і в часи пік вони викідаються в притоки Дніпра, які позаростали та перетворилися на смердючі каналізаційні канали.
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21.09.2020 13:14 Ответить
Вот это и есть самая главная проблема. Еще чуть-чуть и мы окажемся в пустыне с загрязненным воздухом, непригодной для питья водой и пропитанной ядохимикатами землей. Зато населять ее будут жутко "продвинутые" людишки со смартфонами и интернетом, генерирующие тонны мусора.
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21.09.2020 11:55 Ответить
Після Чорнобиля наша екологія взагалі небезпечна для всього живого. Тому викреслюйте нас з переліку країн світу, або допомагайте нам всім світом. Ми самі не впораємся після самої страшної катастрофи за всю історію людства, яка відбулася саме в Україні.
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21.09.2020 12:02 Ответить
удивительно но факт,именно чернобыльская зона послужила тем местом где сейчас активно возрождается природа и разные виды животных,так что я бы не спешил винить во всех грехах чернобыль,всему виной наши люди
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21.09.2020 12:32 Ответить
Завдяки чорнобильській аваріі природа відновилася на вeликій площі. З точки зору охорони дикоі природи ця аварія є дужe позитивною подією. Алe для здоров'я дюдeй вона нeгативна.
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21.09.2020 12:33 Ответить
Странно, Украина выделяет каждый год Ахметову и КО миллиарды долларов а екология все хуже и хуже. Может вы дегенераты вместо кормить олигархов начнете заботиться о простых гражданах? Все ваши *зеленые тарифы* ето кормить волка овцами. Лучше бы снизили налоги для простых людей утепляющих свои дома и устанавливающим енергосберегающие приборы и лампочки. Для етого просто нужно убрать коррупционный налог- ПДВ, на ети товары а не дотировать миллиардами олигархов.
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21.09.2020 12:04 Ответить
Крім підприємств неконтрольована забудова чинить не меншу шкоду середовищу проживання.
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21.09.2020 13:16 Ответить
В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, – Всемирный фонд природы - Цензор.НЕТ 5368
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21.09.2020 12:08 Ответить
зато у нас отличное состояние олигархов, которые гробят эти самые ресурсы
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21.09.2020 12:11 Ответить
Бідняки нe кращі. І іх значно більшe.
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21.09.2020 12:46 Ответить
Яка може бути екологія в Україні, коли всі без винятку президенти - мородери.
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21.09.2020 12:28 Ответить
1. Eкологія цe наука. Вона має малe відношeння до прeзидeнтів. Тому вона в Украіні є.
2. Природоохоронна діяльність в Украіні також є. Нe тільки прeзидeнти займаються нeю.
3. Прeзидeнти тeж зробили дeщо позитвинe для охорони природи.
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21.09.2020 12:43 Ответить
Сала президентам, головними ворогами оточуючого середовища є бідняки.
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21.09.2020 13:19 Ответить
Україна вже 30 років управляється мародерами-окупантами, які нещадно експлуатують країну, її землі і ресурси. Вся шушера, яку нам підсовують на виборах здатна тільки грабувати.
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21.09.2020 14:18 Ответить
У нас в отличном состоянии только дерьмо и все его производные. 😒
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21.09.2020 16:33 Ответить
 
 