"Дело вагнеровцев": Арьев опубликовал запись разговора с террористом Кошманом, принимавшим участие в уничтожении вертолета Ми-8 под Славянском в 2014. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Опубликована запись разговора с террористом Максимом Кошманом, принимавшим непосредственное участие в уничтожении у Славянская вертолета Ми-8 29 мая 2014, а также расшифровку-протокол, подписанную следователем СБУ.

Соответствующие данные на странице в сети Facebook опубликовал нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Фигура Максима Кошмана должна быть особенно интересна бойцам батальона НГУ имени Кульчицкого и родным убитого генерала. Кошман, уроженец Славянска и гражданин России, принимал непосредственное участие в уничтожении у Славянская вертолета Ми-8 29 мая 2014, в результате чего погибли 12 украинских военных, среди них генерал-майор Сергей Кульчицкий. Большой патриот, светлый и мужественный командир, за которым плакала вся Украина", - подчеркнул нардеп.

По словам Арьева, за свои преступления Кошман получил "железный крест" от террориста Безлера. Оккупант Кошман сам себя задокументировал и рассказал украинскому агенту-вербовщику все, что натворил.

"Послушайте обязательно! Или почитайте расшифровку-протокол, подписанный следователем СБУ. Кошман должен бы уже два месяца сидеть в украинской тюрьме и давать показания следствию о преступлениях РФ. Однако, избежал ответственности из-за срыва и слива врагу спецоперации украинских спецслужб. Я считаю, что военные, нацгвардейцы, семья генерала имеют право знать, что произошло и по чьему приказу отпущены убийцы их родных и близких. Мы продолжаем требовать создания ВСК в Верховной Раде. Те, кто получили право на власть, не могут забрать у народа право на правду!" - подытожил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". ДОКУМЕНТ

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте: Фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев": только враги Украины могут быть против проверки фактов, - Лерос











































