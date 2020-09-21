За сутки в Киеве выявили 275 случаев COVID-19, два человека умерли, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с распространением вируса остается сложной. И Киев продолжает находиться в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. Еще 275 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 318 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758", - отметил Кличко.

Среди заболевших: 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и десять девочек от 3 до 16 лет. А также 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и шесть мальчиков от 5 до 17 лет. Заболели также восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки девять человек. Всего коронавирус побороли 5 868 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, в Деснянском - 36, в Днепровском районе - 35 случаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке "Владимирская горка". ВИДЕО+ФОТОрепортаж