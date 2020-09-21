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Рейтинг партий: "Слуга народа" - 21,5%%, ЕС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батькивщина" - 8,7%, - опрос КМИС

Рейтинг партий:

Политическую партию "Слуга народа" на парламентских выборах, если бы они проходили в середине сентября 2020 года, готовы поддержать 21,5% украинцев, среди тех, кто определился с выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно данным соцопроса, наибольшие шансы попасть сейчас в парламент, если бы выборы проходили в сентябре, имеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За Жизнь", "Европейская солидарность", Всеукраинское объединение "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко. Также имеют шансы также партия Шария и партия "Сила и честь".

В частности, отмечается, что если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине сентября), то 21,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 17,8% - за партию "Европейская Солидарность", 16,3% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь", 8,7% - за партию "Всеукраинское объединение Батькивщина", 6,3% - за Радикальная партия Олега Ляшко, 4,1% - за "Партию Шария", 4% - за партию "Сила и Честь".

В свою очередь за "Свобода" готовы проголосовать 3,3%, 3,1% - за партию "Гражданская позиция", 2,8% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана", 2,6% - за партию "УДАР", 1,9% - за партию "За будущее", 1,8% - за партию "Самопомич", 1,8% - за партию "Оппозиционный блок", 1,3% - за партию "Голос", 1% - за партию "ПроПозиция", 0,8% - за партию "Национальный корпус", за другие партии - 0,9%.

Рейтинг партий: Слуга народа - 21,5%%, ЕС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, Батькивщина - 8,7%, - опрос КМИС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% граждан Украины вообще не знают, когда состоятся местные выборы, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг партий: Слуга народа - 21,5%%, ЕС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, Батькивщина - 8,7%, - опрос КМИС 02
Рейтинг партий: Слуга народа - 21,5%%, ЕС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, Батькивщина - 8,7%, - опрос КМИС 03
Рейтинг партий: Слуга народа - 21,5%%, ЕС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, Батькивщина - 8,7%, - опрос КМИС 04
КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

ВР (29261) выборы (24743) опрос (2836) КМИС (331)


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Топ комментарии
+54
Зебилы перетекают в откровенную вату и предателей, после уничтожения проукраинской власти.
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21.09.2020 12:22
+38
Жопоблок в лідери!!! І під мацкву.... В черговий раз. Матриця ментальної інвалідності.
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21.09.2020 12:20
+34
Мда, не менше 20 відстотків вати.... Комуняки знали, що робили, коли виселяли українців з хатів та заселяли туди мокшан
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21.09.2020 12:21
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От кудо в ОПЗЖ - 17,8%?
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21.09.2020 12:58 Ответить
Ватные: ОПЗЖ, Шарий, Смешко, вместе у них уже 25%.
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21.09.2020 13:00 Ответить
Вы своего Гриценка сюда забыли приплюсовать.
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21.09.2020 13:47 Ответить
А 8% садомазо от бабы юли никак не забудут газ по 450$.
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21.09.2020 13:02 Ответить
Газ у 2008-9хх коштував в десять разів дешевше, ніж зараз. Подивіться у свою платіжку. А 450 дол. за тисячу російський газ ніколи не коштував для України. В 2009му він коштував 232 дол. за тисячу і це найнижча ціна рос. газу в Європі. Нижче була тільки у Німетчини, але тоді вже працював фактор ПП2.
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21.09.2020 13:18 Ответить
около 70 коп был газ при Юльке. Можешь сравнить с тем, что сейчас.
Цена в 450$ только в фантазиях кацапов. Реально ее никогда не было.
Юлькин договор действовал 1 год (2009) . В 2010 его заменили "Харьковскми соглашениями" к которым она не имеет никакого отношения.
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21.09.2020 13:18 Ответить
Вірні результати (із сайту КМІС):
21,5% проголосували б за партію «Слуга народу»,
17,8% - за партію «Європейська Солідарність»,
16,3% - за партію «Опозиційна платформа - За Життя»,

Тобто ЄС на другому місці, а ОПЗЖ на третьому.

Виправте!
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21.09.2020 13:20 Ответить
Ця вся метушня навколо Порося робиться тільки заради самого Порося,бо якби не Зелюк,Дубина, Портя і різнe сміття,- про ПОПу давно б уже забули:
Ну, був такий собі скупердяй, шахрай та зрадник, який захопив ласі шматки совіцької промисловості та надра незаконно,злив державні інтереси собі в 104-и власні компанії,утворив мафію "Партія Ригів" і став міністром Януковоща,але милістю Майдану-повний Херант, який знищив дух революції, просрав визвільну війну,
поховав надії мільйонів людей і став мародером, негідником, який призвів своєю огидною політикою до влади Зелебеню.
Тепер Зелебеня робить все, щоб повернути до влади Порося,ліплячи з нього світлий образ патріота і жертву політичних репресій.95-ий квартал-вистава "Порося" і так знову по олігархічному колу-казав Касьянов.
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21.09.2020 13:40 Ответить
господи, какой дебил-зеленая плесень! это ж надо, чтобы в голове такое сошлось!
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21.09.2020 17:48 Ответить
А ви певні, що він думає тим "кінцем" хребта?
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21.09.2020 20:47 Ответить
ЕС молодцы!только вперед!
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21.09.2020 13:22 Ответить
Молодцы-то молодцы. Но лучше бы порох нахер всяких дебилов из ЕС и Справы Громад убрал. Там такой паноптикум уродов сейчас собрался, что знакомые с ними не по газетным заголовкам, сильно сомневаются в их адекватности. Типа федин и журавлей. Эти придурки своими дебильными выходками рейтинг ЕС тянут вниз, наверное, не хуже, чем наваливание дерьма ботофермами из *********.

Договорились бы с нормальными людьми, взяли бы в свою партию. Люди бы за реальными профессионалами реально пошли и потянулись. Но нет, в партии №5 - федина, тупая и мерзка бабища.

Например, Елена Зеркаль - договоритесь, возьмите в партию, человек реальный профессионал и узнаваемое лицо с реальными заслугами перед Украиной, многими уважаемый. Ага, как же. Это ж надо быть партией, а не сборищем федин, журавлей и прочих блого-дебилов.
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21.09.2020 19:45 Ответить
Кия, сказав власник чорного поясу і берету кольору марун. І обвалив рейтинг своєї псевдопартії.
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21.09.2020 13:23 Ответить
от Жопоблока немного отвалилось к Шмарию, но зато ЕС вышло на второе место, и это хорошо!
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21.09.2020 13:36 Ответить
Ну, ладно, партии Шария и всякие там оппоплатформы -- понятно, враги...
Но какого хрена тусуются на выборах Ляшко, Смешко, Голос, Гриценко, Тягнибок и пр... Только голоса растаскивать по хуторам?? Эта свора "гетьманов" доведет Украину до кацапского цугундера!!
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21.09.2020 18:22 Ответить
Ага, а от Голоса немного отвалилось к ПЕС.
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22.09.2020 11:01 Ответить
дивно що дотепер є неадеквати, які готові голосувати за зелений зброд.
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21.09.2020 13:58 Ответить
А у вас во дворе что, нет людей, которые путина с войсками ждут? У меня во дворе такие есть. Когда узнали, что я за пороха голосую, стали демонстративно отворачиваться на "здрасте".
Уверен, уже и доносы заготовили, и имущество моё посчитали, с которого им "процентик полагается" за сдачу "врага народа"...
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21.09.2020 19:49 Ответить
Глядя на все эти рейтинги надо понимать, что у всех их есть заказчики.
Поэтому рейтинги публикуются не для информирования, а для формирования.
Для этого используется свойство стадного инстинкта людей. Специальные технологии. Каждый хочет проголосовать за победителя. И чтобы его "голос не пропал".
Поэтому, не дайте чтобы вами манипулировали и не слушайте манипулятивные рейтинги, а голосуйте за тех, кто для вас лучше. Если вы поможете победить негодяю, то это хуже чем то, что ваш кандидат не пройдет.
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21.09.2020 13:59 Ответить
А без всяких "рейтингів" набирає силу партія "Свобода", яка не змінила свою ідею, відзначилась своєю чесністю і порядністю. Тільки "Свобода" може навести лад і добробут у країні для всіх.
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21.09.2020 14:09 Ответить
"Чесність і порядність" - це про Махніцького, Швайку, Мохника, Сича? Що вони зробили корисного для України?
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21.09.2020 15:50 Ответить
Вони на своїх плечах відстояли революцію гідності, підняли дух української нації, і на фронті найбільше свободівців та з Правого сектору поклали свої голови за незалежність України. Не треба потикати Махніцким, він всього 3 місяці був на посаді. Але дурний народ не голосує за добро, а воліє страждати під злом.
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21.09.2020 21:12 Ответить
А що ви зробили доброго для України, вибрали Зе? Партія "Свобода" вам погана, а яка ж хороша? Чи якийсь пройдисвіт краще за Андрія Ільєнка чи Кошулинського?
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21.09.2020 21:20 Ответить
Эге ж побачили, ми сволотівців у дії) Наприклад, як смикали за цицьки спиртзаводи, як поцупили понад 100га землі в Перемишлянському районі поцупили ніби для ветеранів АТО а на дії Кривецькому під курорт) Так шо по вухам слину розмазуй іншим. Сволотівці є сволотівці і їх проіцент близький до нуля. Чим вон і є - нулем.
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21.09.2020 22:11 Ответить
Голосував весь час за "Свободу", на парламентських та місцевих виборах... Так, були і Мохніцькі, та ін., але навіжена Фаріон поставила на "Свободі" хрест... Тепер, щоб пройти в парламент, ************ роки... В теперішній ситуації , замість того, щоб показувати свою незламну вірність, потрібно виходити з реалій.. А реалії такі --- треба не розпорошувати голоси, а голосувати всім національно-демократичним силам за реальну можливість перемогти проросійські партії, а саме --- за ЄС..
Так --- переможемо!
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22.09.2020 11:06 Ответить
Хтось вірно сказав: "Там де два українці, там три гетьмани"... на жаль...
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22.09.2020 11:13 Ответить
"Свобода" закістнявіла. Пора позбавлятись Тягнибока, Махніцького та інших старперів. Кошулинський та Іллєнко мають бути новими провідниками "Свободи".
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27.09.2020 00:08 Ответить
Вот здесь ЕС на 3 месте по этому же опросу.
https://racurs.ua/n144102-novyy-reyting-partiy-za-kogo-progolosovali-by-ukraincy-na-vyborah-tablica.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
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21.09.2020 14:08 Ответить
Для перевірки потрібно звертатись до першоджерела -
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=969&page=1
А "Ракурс", схоже, вирішив трохи поманіпулювати інформацією.
До того ж важливі не так показники, а тенденція, а вона така, що Слуги втрачають, а ЄС, ОПЗЖ і РП набирають.
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21.09.2020 15:43 Ответить
Ляшка и его выступлений в раде ох как не хватает .По сравнению с его харизмой и выходками в парламенте другие политики и лидеры партий просто унылое г...но разве ,что может быть лысый дрочер кива из зажопа , но и он не дотягивает до уровня бывшего главного радикала .Правда кива ещё только учится
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21.09.2020 21:26 Ответить
Черговий переможний рейтинг від наших ні разу не заангажованих соціолухів. Хоч ще минулого тижня такі ж соціолухи необачно виявили що 2/3 українських виборців поняття не мають, коли ті вибори відбудуться, де і на яких засадах.
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21.09.2020 14:24 Ответить
Тоді мова йшла про місцеві вибори, а даний рейтинг про парламентські.
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21.09.2020 15:44 Ответить
І коли ж ті парламентські?
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21.09.2020 16:48 Ответить
Я думаю, що Зеленський став президентом тому, що 73% громадян дивляться в книгу, а бачать фігу.
Уважно читаємо перший абзац статті і не задаємо недоречних питань.
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21.09.2020 18:32 Ответить
Сьогодні 21 вересня 2020 року - коли там по вашій книзі 20 сєнтября?
Громадяни - то ж не народ. Народ прочитав книгу в один тур ще 2014-го року. І забув.
А потім набігли громадяни...
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21.09.2020 19:43 Ответить
Народ, надо голосовать за националистов, а не за олигархические партии и путинские. Выбор очевиден по моему. Выбрать националистов отстаивающих национальные интересы Украины или выбрать олигархические, которые обворовывают страну или путинские, которые хотят уничтожить Украину. Если бы народ проголосовал весь за националистов и еще в 90-х, то тогда бы жили бы сейчас лучше Польши в которой все партии в интересах Польши действуют. Так и в Украине должно быть, чтобы все партии действовали в интересах Украины, а не олигархов, которые имеют несколько гражданств и их семьи не живут в Украине, а они только тут грабят и грабят последнее, и они с путинскими по сути одно целое и они уничтожают Украину и грабят ее. Украине нужно больше партий создавать националистических и все места в Раде должны занимать исключительно националистические партии! По другому и быть не может, если Украина хочет покончить с олигархией и путинскими прихвостнями.
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21.09.2020 14:25 Ответить
А "свобода" то националисты? Или олигархические наймыты?

А то они орали про себя, что за народ и национальную идею, а по факту 2.5 года обслуживали исключительно олигархов полным составом в парламенте в 2012-2014 годах... Причем так обслуживали, что причмокивание Махницкого при сосании у олигархов было слышко в другом полушарии планеты, за что и сняли.
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21.09.2020 19:56 Ответить
Не бреши, по твоєму ніку видно, у кого ти "сосеш", серго орджонікідзе. А в "Свободі" немає ні чужинців, ні зрадників. Вони патріоти і українці, і офшорів не мають.
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22.09.2020 09:20 Ответить
Люди, которые умеют думать все понимают, социология не менее продажна чем шалавы на одесской окружной. И это часть политических манипуляций. Люди склонны поддерживать "сильных", вот и создается иллюзия что выпердеж типо опзж, клоуны типо впереди планеты все. А люди, привыкшие к лозунгу "за тебя подумают" хавают подобного дерьмо и естественно уже в кабинках для голосования принимают решение "за якобы сильного". Все просто, скоту не свойственно сравнивать или мыслить критически. Порой скот вообще предпочитает и не напрягать себя даже минимальной мозговой деятельностью. Это объясняет тот факт, что скот берет продуктовый набор от "кандидата" и умудряется за него же голосовать даже не потому что он по существу заключил сделку (продался за литр уксуса), а страх, что где то есть всевидящие око которое узнает что он не проголосовал за того, кто его купил, что у него заберут этот сраный литр уксуса. Так что ждать изминений в подобных реалиях не стоит. Души скота скупят по пару копеек. И всем нам снова прейдется топтаться на одном месте еще как минимум 5 лет.
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21.09.2020 14:46 Ответить
у националистов должен быть рейтинг 100% в Украине, а не у Бени, и Путинских выродков. Люди тупорылые просто ужас! Как можно голосовать за партии Бени и Ахметова и Медведчука - они грабят и развалить хотят страну. Почему в Польше вся власть действует в интересах Польши, а в Украине люди тупорылые такие, что голосуют за тех, кто действует против интересов Украины и действуют в интересах Путина и Олигрхов. Народ дурной, смотри каналы олигархов и голосует за тех, кто там у них на глазах - за этих актеров погорелого театра. Этот ужас в стране никогда не кончится, пока люди не начнут в Украине голосовать за те партии, которые действуют в интересах Украины при выше всего!
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21.09.2020 14:46 Ответить
https://umoloda.kyiv.ua/number/3640/180/150221/ Електоральна секта Зе-влади

Низка експертів уже давно нинішній виборчий сезон назвала дуже непростим для української влади та й для української демократії загалом. На кону політичні розклади до місцевих рад, контроль над ключовими українськими містами й головною сценою політичного життя країни - її столицею. На виборче поле вийшли ті, хто не злякався кинути виклик пропрезидентським силам, наприклад, нова затія Коломойського - партія «За майбутнє». І є високий ризик реваншу опозиційних сил.
Не секрет, що місцеві вибори для української влади - це закінчення виборчого циклу, який теоретично може забезпечити їм домінування на всіх ступенях владної системи, не лише в центрі, а й на місцях. Тому перемоги 2019 року Володимира Зеленського та партії «Слуга народу» чимало експертів розглядали у зв'язці з передви­борчими ігрищами літа - осені 2020 року, за виборами мерів та до місцевих рад. Водночас той факт, що нинішня ви­борча кампанія проходить через рік після того, як Зе-команда прийшла до управління країною, міг би внести свої суттєві корективи в політичний пасьянс країни, якби рейтинг головної дійової особи «Слуг народу» не летів у прірву.
Тому все ускладнюється для Зе-команди: рейтинг президента Володимира Зеленського впав на таку різку позначку, що навіть опоненти не очікували - нижче 30 відсотків. Власного рейтингу у Володимира Зеленського не було, немає і вже ніколи не буде. Його рейтинг - це рейтинг народних очікувань. Ці очікування Зеленський не міг виправдати, навіть якби раптом захотів - настільки суперечливими вони були. Падіння рейтингу президента є цілком закономірним. За час, який минув із дня після виборів глави держави, від Зеленського природним чином відвернулася патріотично налаштована частина його електорату, яка просто не хотіла бачити того, що її обранець далекий від ідеалів і досягнень Майдану».
Далі пазли падіння рейтингу продовжували складатись в одну фігуру. Після того як в оточенні президента Зеленського та в його депутатській фракції «Слуг народу» з'явилися колишні соратники Януковича і люди з відверто антиукраїнськими поглядами, не помітити того, що відбувається, було дуже важко. Від Зеленського відвернулась і велика частина проросійського електорату, яка розраховувала, що Володимир Зеленський здасть країну Володимиру Путіну. Популістська частина електорату так і не дочекалася соціальних преференцій - і ситуація стала погіршуватись із кожним днем, а тут ще некомпетентність уряду, а тут ще пандемія коронавірусу... У результаті з Володимиром Зеленським, за визначенням Віталія Портникова, залишилась «секта віруючих, які ще на щось сподіваються. Але кількість сектантів буде зменшуватися у зв'язку з неминучим погіршенням економічної ситуації».
А тут нова напасть: Україну можуть позбавити безвізу...
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21.09.2020 14:58 Ответить

АРХІВ. Навесні 1943 року в своєму секретному листуванні з Берліном німецькі окупанти відзначали, що вони не контролюють на Волині 75% території які були захоплені УПА. Генеральний комісар Волині та Поділля Шене на початку травня 1943 доповідав Гітлеру, що в адміністративних районах Горохів, Любомль, Дубно, Луцьк, Кременець ... і ін. Вони повністю під контролем УПА і там "панує ціла націоналістична армія , а "те, що тут відбувається, слід розцінювати як всенародне Український повстання, і УПА стала об'єктом антипартизанських операцій гітлерівців. З метою дискредитації українського націоналістичного руху, німецька пропаганда навіть зображувала лідерів повстанців УПА "агентами комуно - фашистської Москви". А УПА в період німецької окупації створювала свої величезні партизанські краї контрольовані райони, міста і населені пункти. Однією з найвідоміших "повстанських республік" був величезний регіон з центром в місті Колка на Волині, куди за всю окупацію панічно боялися і навіть жодного разу не наважився свого носа сунути гітлерівські окупанти, дуже жахливо боялися цього вільного українського краю і які прийшли їм на зміну такі ж нові окупанти але вже криваві кремлівські комуно - фашисти.
Гірко те що зараз стало з цим славним українським партизанським краєм Волинню. Його без бою захопили люті вороги України продажні ЗЕбіли капітулянти ... У могилах вже перекинулися багато тисяч воїнів УПА які віддали своє життя за рідну соборну Україну. Яку тепер так злочинно знищують яничари слуги кремля ЗЕбіли виродки. Яких так бездумно підтримали в антиукраїнську ЗРаду і можуть підтримати на місцевих виборах, виборці славного краю УПА. І який тепер може загинути разом з Українською державою.-
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21.09.2020 15:00 Ответить
Закон збереження в Україні ватного лайна підтверджується: очікувано зеле-ватна худоба повільно петретікає в жопоблок і до петуШарія.
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21.09.2020 15:11 Ответить
Реальна анти-зелена сила це ЄС ( кадри, ідеологія, досвід, фін. ресурс) Решта то 50 відтінків зеленого, бо, або дроблять проуукраїнські сили, як то Свобода, голос, грося, смешко і т д. або ж відверто парцюють на реванш , як то свині наріда, жопоблок, петушарій. Вибір зробити дуже легко: або ЄС або зелена дупа.
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21.09.2020 15:15 Ответить
"...дроблять проукраїнські сили..." Партія "Свобода" -- найбільш проукраїнська сила.
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22.09.2020 09:34 Ответить
А чого тоді вона найменша? Зробіть рейтинг 18% і будемо об"єднуватися навколо неї? які проблеми?
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22.09.2020 10:22 Ответить
У 16℅-врожденное,а у 21℅-приобретенное слабоумие. Общий процент недоразвитых впечатляет. Перспектива развития нашей страны, скорей всего, останется в статусе мечты навсегда😎
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21.09.2020 16:27 Ответить
Рейтинги это способ предварительного воздействия на остатки совковых мозгов у лохотората по типу "если ВСЕ (им то всем виднее) за Того, то и я за Того буду".
Дело сие заказное, платит тот кто заказывает "музыку" или попросту рейтинги, это чушь собачья.
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21.09.2020 17:26 Ответить
А у шоколадника неплохие шансы переизбраться на следующих президентских выборах и со временем они только увеличиваются ,как и у его партии.Уже даже зажопов опережать начал ,хотя раньше был третьим в списке
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21.09.2020 17:55 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 21,5 %%, ЄС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батьківщина" - 8,7%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7263ООООО! ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ ПОВЕЛИТЕЛИ! Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ СПРОСИТЬ ВАС, А МОЖЕТ ВЫ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ? МОЖЕТ БЫТЬ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ!!??
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21.09.2020 18:39 Ответить
Ляшко з Юлею та ЄС не перескочує коаліцію опозажопістів з Слугами НЕлоха -жах! а на підході шарії...
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21.09.2020 18:40 Ответить
ОПЗЖ, кто за них проголосует - **** вас вешать надо. За яйца ***** и сиськи. Ибо вы убогие мрази.
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21.09.2020 19:09 Ответить
Сколько ватанов за мертвечука. Долго ещё Украине европейской страной становится
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21.09.2020 19:18 Ответить
ЕС 17.8% ??? НЕ ВЕРЮ, Враньё
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21.09.2020 22:55 Ответить
Коли називають лідера партії, то рейтинг Слуги урода без згадки Зеленського переходить на миньків хвіст - 13,1% Українські, євроатлантичні сили (Європейська солідарність, Порошенко) трохи переважають - 10,9% над ворожим до України рускім міром (Жопоблок, і компанія) - 10%. На сході України для - 23,2% війни з Росією не існує.
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 21,5 %%, ЄС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батьківщина" - 8,7%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9115
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21.09.2020 23:07 Ответить
Немного не затрагивая тему зелени, мне вот интересно. А как местные соевые воспринимают информацию, что рейтинг их шоколадного короля на уровне его рыгаловских кентов? Вам эта статистика скрепы не режет?
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22.09.2020 02:45 Ответить
Рыгаловские больше никогда не наберут и не сформируют своего большинства в ВР и не будут иметь своего Премьера(как Януковичь при Ющенко)-меня это устраивает. В украине есть стойкое40% ватное население которое будет перетекать из одной партии в другую. сейчас перетекают от Зеленки к Бойко. Зеленка собрал вокруг как ватный так и полуватный так и просто инфантильный электорат и вата постепенно от него уходит. Хорошо что без Крымчан и Бомбасса Украина не имеет большинство ватного пророссийского населения-в этом большой плюс .
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22.09.2020 03:49 Ответить
Какая наивность. Первая тройка - олигархические проекты. "Идеологически" полностью идентичные. После выборов на сходняке договрятся, всё решат и поделят. В данный момент они просто поделили лохторат. Каждый окучивает свою делянку.
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22.09.2020 12:01 Ответить
Полностью согласен. Победа Зеленского в моем понимании как раз и состоялась из соображений: Придет Коломойский, обиженный не кисло пороха, который в связке с восточным кланом рыгалов, олигархов и прочей нечисти уничтожил все требования и идеи Майдана. После чего ребята будут сидеть или удобрять посадки за городом. Но..... не сложилось в очередной раз
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26.09.2020 12:59 Ответить
Всего год работы большинства Зеленых в Раде и их рейтинг упал более чем в 2 раза. Рейтинг Европейской солидарности-вырос более чем в 2 раза. За оставшиеся 4 года Зеленые так облажаются что и 10% не наберут. А по чем сейчас доллар-28?
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22.09.2020 03:42 Ответить
Если Зеленский не уйдёт сам или его не попросят "вежливо " уйти самому,то через 4 года Украины НЕ БУДЕТ,как самостоятельной , с европейским направлением развития,страны!
Будет колония Парашки!
Европейская Солидарность ! Только ЕС и Порошенко !
Да! Для меня ничего не изменится уже,кроме горечи за вашу ошибку.....Как это было после победы Зеленского... Я всё это предвидела тогда и писала в блогах на Цензоре!
Я написала 22 апреля 2019го :" Реванш Партии Регионов состоялся!"
Я ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ ПИСАТЬ ПОДОБНОЕ СНОВА!!!
Думайте,люди,думайте головой!
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22.09.2020 06:28 Ответить
Ось ВАМ усім приклад того,що рівень ознак Державності в Україні знаходиться десь на рівні тих же 25 % конституційного громадянства. Ці рейтенги ще раз доказують те,що країна так і не зможе далі прогресувати в цивілізованому світі як суб'єкт з укріпленою надійною платформою державного існування. Прошу подивитись фільм "Касабланка" з Богартом та Бергман. Ось така перспектива нам загрожує подалі існувати з такими життєвими стосунками і перепітіями. Щось середнє між Анархією і Окупаційною комендатурою!
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22.09.2020 05:22 Ответить
Партія шарія? А чому єдину расєю ще не зареєстрували? Був би повний комлект 🤬🤯
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22.09.2020 07:17 Ответить
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1483 КМИС, 21 сентября 2020
Выборы в Верховную Раду
Регион опроса:Украина
Период проведения опроса:12.09.2020 - 16.09.2020
Количество респондентов:2000
Ошибка репрезентативности:2.2%
Метод опроса:CATI - телефонное интервью с использованием компьютера
слуга народа - 13,1%
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22.09.2020 08:41 Ответить
29 лет телевизор слушали, давайте один раз послушаем уважаемого человека, патриота Украины и посмотрим на результат.

http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Насмотрелись в телевизоре и получилось посмешище - https://nv.ua/ukr/opinion/protesti-v-novih-sanzharah-chogo-ne-rozumiye-zelenskiy-vitaliy-portnikov-novini-ukrajini-50071628.html Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса.
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22.09.2020 09:09 Ответить
Свіжа соціологія КМІС: для суверенітету і нацбезпеки України тенденція однозначно позитивна
Свіжа соціологія КМІС, трійка лідерів незмінна, тенденції теж: Зеленський - 31,8% (готові проголосувати, а не «довіряють»), Порошенко - 18,9%, Бойко - 13,3%.
Зеленський продовжує втрачати з кожним факапом, Порошенко продовжує нарощувати. Наскільки стійкою виявиться тенденція посилення Порошенка і порівняного послаблення прокремлівського Бойка, покажуть наступні заміри.
Але тенденція однозначно позитивна для суверенітету і нацбезпеки України - бодай незначне ослаблення прокремлівських сил (так, на жаль, після призначень Фокіна і Кравчука до ТКГ та відсутності реакції влади на їхні обурливі і кримінальні заяви «Слуга народу» з Зеленським також впевнено посунулись до табору саме прокремлівських сил, незалежно від причини такого вибору).
Хоча це, звісно, не скасовує загрози, що ОПЗЖ Бойка після 25 жовтня візьме під контроль місцеву владу в найбільш вразливих регіонах сходу і півдня України.

https://blogs.uainfo.org/blog/aleksej_golobuckij/ Алексей Голобуцкий
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22.09.2020 09:30 Ответить
1 место - неумехи
2 место - воры, брехуны и фальсификаторы
3 место - ********** "консерва"
По моему выбор очевиден....
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22.09.2020 09:34 Ответить
Билецкого обошёл даже "Майбах" от КорбанДаллас&Филатофф
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22.09.2020 11:04 Ответить
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