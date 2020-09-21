Рейтинг партий: "Слуга народа" - 21,5%%, ЕС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батькивщина" - 8,7%, - опрос КМИС

Политическую партию "Слуга народа" на парламентских выборах, если бы они проходили в середине сентября 2020 года, готовы поддержать 21,5% украинцев, среди тех, кто определился с выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно данным соцопроса, наибольшие шансы попасть сейчас в парламент, если бы выборы проходили в сентябре, имеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За Жизнь", "Европейская солидарность", Всеукраинское объединение "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко. Также имеют шансы также партия Шария и партия "Сила и честь".

В частности, отмечается, что если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине сентября), то 21,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 17,8% - за партию "Европейская Солидарность", 16,3% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь", 8,7% - за партию "Всеукраинское объединение Батькивщина", 6,3% - за Радикальная партия Олега Ляшко, 4,1% - за "Партию Шария", 4% - за партию "Сила и Честь".

В свою очередь за "Свобода" готовы проголосовать 3,3%, 3,1% - за партию "Гражданская позиция", 2,8% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана", 2,6% - за партию "УДАР", 1,9% - за партию "За будущее", 1,8% - за партию "Самопомич", 1,8% - за партию "Оппозиционный блок", 1,3% - за партию "Голос", 1% - за партию "ПроПозиция", 0,8% - за партию "Национальный корпус", за другие партии - 0,9%.

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КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.