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Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС

Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС

Действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они проходили в середине сентября 2020 года, готовы поддержать 31,8% украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 12 по 16 сентября.

Согласно данным исследования, если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то среди тех, кто определился (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 18,9% - за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 13,3% - за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 9,8% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС 01

Кроме того, 6,8% поддержали бы лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,9% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 2,3% - лидера партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, других кандидатов - всего 6,1%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС 02

Фриулировка вопросов с анкеты:

Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС 03
Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС 04

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Бойко Юрий (949) Зеленский Владимир (20505) опрос (2835) Порошенко Петр (19607) Президент (4424) рейтинг (1639) Тимошенко Юлия (24590) КМИС (331)


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Топ комментарии
+50
Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1266
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21.09.2020 12:37
+48
Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6626
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21.09.2020 12:44
+29
Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 454
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21.09.2020 12:41
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Страница 3 из 3
В зеленського рейтинг навіть трохи виріс виріс в порівнянні з виборами. Українці зовсім з глузду з'їхали.
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21.09.2020 21:52 Ответить
Мне пох. Зелень-наркоман не мой президент.
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21.09.2020 22:04 Ответить
13.3% потенційних зрадників,плюс вілкуловскі та шарікови ще 6%.от вам шостий рік війни.
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21.09.2020 22:16 Ответить
Зе и СН по прежнему громят оппонентов.
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21.09.2020 22:20 Ответить
Цей рейтинг не більше ніж маніпуляція. Щоб показати що у Зеленського начебто найвищий рейтинг беруть для дослідження старих політиків передпенсійного віку, які не користуються великою популярністю. А якщо додати у список для опитування, скажемо, Кличка та Філатова то картина зміниться. 8 вересня група Рейтинг оприлюднила свої дослідження у Києві:
60% задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка
34% опитаних задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського.
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21.09.2020 22:34 Ответить
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