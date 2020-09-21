Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС

Действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они проходили в середине сентября 2020 года, готовы поддержать 31,8% украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 12 по 16 сентября.

Согласно данным исследования, если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то среди тех, кто определился (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 18,9% - за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 13,3% - за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 9,8% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Кроме того, 6,8% поддержали бы лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,9% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 2,3% - лидера партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, других кандидатов - всего 6,1%.

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Фриулировка вопросов с анкеты:





КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.