В больницах Киева сейчас находятся более 1 тыс. больных COVID-19, в тяжелом состоянии 189 человек, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столичных больницах находятся сегодня 1 010 больных коронавирусом, из них 189 человек - в тяжелом состоянии.
Об этом Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1 010 больных коронавирусом. Из них 30 детей. 189 пациентов - в тяжелом состоянии. 293 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ", - сказал Кличко.
По словам мэра, еще 101 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус, 366 больных - находятся в стационарах с воспалением легких.
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