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Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали. ФОТО

Ячейка партии "Слуга народа" на Закарпатье поздравила украинцев с Рождеством Пресвятой Богородицы, наложив свой логотип на икону.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост был размещен на Facebook-странице "Слуга народа - Іршава".

"Сейчас православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это одно из двенадцати наиболее важных религиозных праздников, которое прославляет рождение матери Иисуса Марии и символизирует единство Бога с человеческим родом в образе Девы. В этот день традиционно молятся к Богородице за здоровье и счастье семьи, а также просят у нее защиты и благословения", - говорится в сообщении.

К посту прикрепили снимок иконы Богородица Оранта, а на нем разместили логотип партии.

Читайте: "Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные"

Закарпатская ячейка Слуги народа разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали 01

Отметим, что позже пост был удален и опубликован заново, но только без логотипа политсилы.

Закарпатская ячейка Слуги народа разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали 02

Автор: 

икона (85) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+45
Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 2341
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21.09.2020 12:54
+20
Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 5583
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21.09.2020 13:00
+14
Слуги народу - то породдя потойбічних сил і лихих парфумів.
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21.09.2020 12:54
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Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 2341
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21.09.2020 12:54 Ответить
Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 3780
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21.09.2020 12:56 Ответить
а реально причем тут Зеленский... а не клоун??? не знаете уже нет сил ругаться нецензурно даже запас слов и выражений исчерпал себя.. нет слез- чтобы плакать и нет сил смеяться.. разве что с самих себя.... задаю все время вопрос -как могло так случитсья, что народ в условиях войны захотел (имея пусть и мало но хлеб) и захотел- не еще больше хлеба да с маслом и колбасой и икрой даже и картошку к нему и 50 грамм коньяку.. а зрелищ причем низайшего пошиба поганеннького еврейского шабаша водевильчика пошлости от евреев которым понятие честь мораль вера Бог нравственность духовнсть традиции ничего не значат- если под это не подведено- хоть один поганенький вонючий шекель??!!!
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21.09.2020 13:24 Ответить
Слуги народу - то породдя потойбічних сил і лихих парфумів.
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21.09.2020 12:54 Ответить
Их там в слугах специально по отрицательному IQ отбирали? Ничего святого нет у уродов.
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21.09.2020 12:56 Ответить
Там отбор шёл по подобию оных ! Какие сани -такие сами ...
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21.09.2020 13:14 Ответить
Их логотип - карты, напёрстки и фейс цыганёнка-зеленского.со словами ай-нанэ- ай-нана....
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21.09.2020 12:58 Ответить
Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 5583
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21.09.2020 13:00 Ответить
Это, то чем мы говорили...Сейчас модная тенденция - быть рьяным православным прихожанином РПЦ МП, носить бороду, поклоняться ватным иконам и быть показательно набожным.
В СБУ этот ватный вирус уже проник в виде секты "Аллатра", Баканов - сектант. В Офисе Президента этот вирус распространяет православный ватник Трофимов.
Будьте бдительны!
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21.09.2020 12:59 Ответить
На лоба собі треба це ліпити...
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21.09.2020 13:01 Ответить
Не, на лбу лучше татуху набивать. Причем сразу "Зе-купола"
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21.09.2020 13:11 Ответить
Зе-билы-с
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21.09.2020 13:01 Ответить
У пятого преза своя капличка з картиною "святого сімейства"...
От цікаво- у шостого преза своя синагога??
🤔
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21.09.2020 13:02 Ответить
и как же именно на картине обозначена святость семейства ?
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21.09.2020 13:46 Ответить
https://tv.ua/news/938280-u-poroshenko-nashli-ikonu-s-izobrazheniem-ego-semi-foto
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21.09.2020 15:16 Ответить
Вот ни за что не поверю, что ты настолько дебил, что не смог прочитать и понять этого ;

картина действительно нанесена на стене церкви, то есть является росписью. Отметим, что люди, изображенные на ней, все же не снабжены нимбами, а значит не являются фигурами святых

Следовательно, ты опять манипулируешь.

И я уже сомневаюсь, что за деньги.

Больше на паранойю похоже.
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21.09.2020 16:55 Ответить
Вам видніше..))
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21.09.2020 16:59 Ответить
Очень трудно не заметить, с каким остервенением ты тут постоянно изрыгаешь кремлёвскую дезу
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21.09.2020 17:10 Ответить
🤮🤮
))
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21.09.2020 17:46 Ответить
Точно российское мышление и взгляд на жизнь!
Так ,что украинец за что то ,да держись!
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21.09.2020 13:06 Ответить
А що ви дивуєтеся з імбецилів?
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21.09.2020 13:10 Ответить
Отче наш,
І не введи нас у спокусу
Але визволи нас від лукавого
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21.09.2020 13:16 Ответить
удивляет,что только логотип
почему клована вместо образа не вставили
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21.09.2020 13:30 Ответить
Думаю по этому и убрали. Походу им внучка фокина втык сделала, а ермаку кое что другое, так, на всякий пожарный. Дизайнеры уже трудятся, все пообещали исправить)
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21.09.2020 14:17 Ответить
Ну вот. Пошло то шо требовали от зетипиллов их предводители. Реклама партии зедибилов.
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21.09.2020 13:46 Ответить
мусорные баки - это самое то место для "наклеек" от этой мифической партии
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21.09.2020 13:53 Ответить
шаромиги.
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21.09.2020 14:13 Ответить
а где зайчик в шортиках?
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21.09.2020 14:39 Ответить
Всякий раз думаешь, что они превзошли самих себя, но - нет, шоу продолжается и набирает обороты!
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21.09.2020 17:07 Ответить
Напоминает паРашкинские скрепы....
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21.09.2020 19:37 Ответить
Закарпатський осередок "Слуги народу" розмістив логотип партії на іконі Богородиці, але пізніше його прибрали - Цензор.НЕТ 5158
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21.09.2020 20:07 Ответить
Зелені відчувають, що їх абсолютна влада дозволяє їм робити все. що заманеться. А от розуму, щоб їх стримував, в них недостатньо..
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21.09.2020 21:50 Ответить
ой, зрадуленция. сразу всем ипмичмент.
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21.09.2020 22:58 Ответить
 
 