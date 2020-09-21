Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали. ФОТО
Ячейка партии "Слуга народа" на Закарпатье поздравила украинцев с Рождеством Пресвятой Богородицы, наложив свой логотип на икону.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост был размещен на Facebook-странице "Слуга народа - Іршава".
"Сейчас православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это одно из двенадцати наиболее важных религиозных праздников, которое прославляет рождение матери Иисуса Марии и символизирует единство Бога с человеческим родом в образе Девы. В этот день традиционно молятся к Богородице за здоровье и счастье семьи, а также просят у нее защиты и благословения", - говорится в сообщении.
К посту прикрепили снимок иконы Богородица Оранта, а на нем разместили логотип партии.
Отметим, что позже пост был удален и опубликован заново, но только без логотипа политсилы.
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В СБУ этот ватный вирус уже проник в виде секты "Аллатра", Баканов - сектант. В Офисе Президента этот вирус распространяет православный ватник Трофимов.
Будьте бдительны!
От цікаво- у шостого преза своя синагога??
🤔
картина действительно нанесена на стене церкви, то есть является росписью. Отметим, что люди, изображенные на ней, все же не снабжены нимбами, а значит не являются фигурами святых
Следовательно, ты опять манипулируешь.
И я уже сомневаюсь, что за деньги.
Больше на паранойю похоже.
))
Так ,что украинец за что то ,да держись!
І не введи нас у спокусу
Але визволи нас від лукавого
почему клована вместо образа не вставили