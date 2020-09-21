Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали. ФОТО

Ячейка партии "Слуга народа" на Закарпатье поздравила украинцев с Рождеством Пресвятой Богородицы, наложив свой логотип на икону.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост был размещен на Facebook-странице "Слуга народа - Іршава".

"Сейчас православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это одно из двенадцати наиболее важных религиозных праздников, которое прославляет рождение матери Иисуса Марии и символизирует единство Бога с человеческим родом в образе Девы. В этот день традиционно молятся к Богородице за здоровье и счастье семьи, а также просят у нее защиты и благословения", - говорится в сообщении.

К посту прикрепили снимок иконы Богородица Оранта, а на нем разместили логотип партии.

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Отметим, что позже пост был удален и опубликован заново, но только без логотипа политсилы.