Учительница ударила книгой по голове школьницу в Харькове, педагога привлекут к админответственности, - Нацполиция

В Первомайском лицее № 7 на уроке истории в учительница ударила книгой по голове ученицу пятого класса. Педагога привлекут к админответственности за буллинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове.

На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции.

Работники опросили учителя истории и одноклассников девушки, которые подтвердили действия учителя.

В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травляучастника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.

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