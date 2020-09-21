Учительница ударила книгой по голове школьницу в Харькове, педагога привлекут к админответственности, - Нацполиция
В Первомайском лицее № 7 на уроке истории в учительница ударила книгой по голове ученицу пятого класса. Педагога привлекут к админответственности за буллинг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, что школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове.
На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции.
Работники опросили учителя истории и одноклассников девушки, которые подтвердили действия учителя.
В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травляучастника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.
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Наступного дня його по дорозі з бару вночі до всирачки віддухопелили невідомі. Ну, організатора таки знайшли, хоча нічого не довели.
В результаті атестат я купив таки через рік.
Бити дітей не слід. Аби не травмувати. А от карати - слід. але скажіть мені всі розумаки: хоч один метод покарання учня ви знаєте? ну окрім запису до щоденника?
а тут штраф копеечный и иди дальше издевайся над детьми.
Мамаша через суд 200 грн отсудила на лечение...двести...дно.
Я насправді не знаю: чи то правда, чи вигадки старих дядьків. Навіть у наш час (років з двадцять пять тому), коли мій син ще ходив до школи, одна мама іншого хлопця казала: ну подумаєш - мій погано вчиться. Он його батько теж одні двійки хватав, а живем - дуже добре.
Така картина до сих пір - живуть не ті, що старалися і отримували знання, а ті, що ради заробітку і на роялі соромом збацають. Хоча є і позитивні моменти: айтішники та інші специ затребувані по всьому світу. За совка хороший програміст унівеситету отримував лише свої сто сімдесят рублів. А тепер він - начальник обчислювального центру того ж університету.