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Учительница ударила книгой по голове школьницу в Харькове, педагога привлекут к админответственности, - Нацполиция

Учительница ударила книгой по голове школьницу в Харькове, педагога привлекут к админответственности, - Нацполиция

В Первомайском лицее № 7 на уроке истории в учительница ударила книгой по голове ученицу пятого класса. Педагога привлекут к админответственности за буллинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове.

На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции.

Работники опросили учителя истории и одноклассников девушки, которые подтвердили действия учителя.

В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травляучастника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.

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Автор: 

дети (6523) Нацполиция (16500) Харьков (7520) школа (3016) учитель (497) буллинг (67)


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Топ комментарии
+21
Прикиньте как эти детки достали училку, которой зеля обещал 4000 $ зарплаты
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21.09.2020 13:01
+14
затравили уже этих учителей. Тупые родитетели со своими тупыми отпрысками, не имеют ни капли понимания этой жести. Ходят и каждый за своего гаденыша готов задушить того учителя.
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21.09.2020 13:05
+12
за рубежом учеников за хреновое поведение просто отстраняют от уроков на пару недель, а программа двигается дальше. регулярно срываешь учебный процесс? учись дома с родителями, а потому приходи на сдачу, не сдашь оставайся на второй год. никакого принуждения, пусть родители сами принуждают.
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21.09.2020 13:07
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Это ещё лайт-вариант, в школу к учителю. Продвинутые - в районо. Хард-версия - в прокуратуру. Там понимают, что это неадекват, но отреагировать обязаны.
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21.09.2020 13:55 Ответить
у нас есть родственница, для которой свет в лампочке - "божье чудо", школьную программу знает только на уровне цен в школьной столовой (на свое время), но если дочка принесет плохую оценку и маме в уши вольет что ее "засудили", то бежит к училке доказывать что дочка все написала правильно, неважно причем по химии, физике или английскому Я очень жалею тех бедных учителей
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21.09.2020 14:18 Ответить
надо в классах развесить камеры. ситуация изменится.
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21.09.2020 13:47 Ответить
Еще один плюс в пользу дистанционного обучения.
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21.09.2020 13:54 Ответить
А коли я вчився це в 70 роки, ходили до ґуйових учнів по домах з горнами і барабанами - розказували, шо ваші діти погано вчаться і погано себе ведуть... Прийшлось заґуярити в підаґоґа і учнів - сраколизів дві пляшки бінзіна і як бабця пошептала, остані три роки в школі вчився не батьків не визивали, не додому не приходили і не хто батькам не сказав, що погана ваша дитина. Правда директор школи мене фашиздом обізвала, а я їй прямо в очі сказав, я ж несхожий на Павліка Морозова.
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21.09.2020 14:04 Ответить
Вбивает историю в голову учеников.
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21.09.2020 14:12 Ответить
А якщо по іншому не доходить !!!))
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21.09.2020 14:18 Ответить
Меня умиляют защитники учителей... Ну так пусть не идет работать учителем, раз ее так дети выводят из себя. В конце концов, учителя, гордо именуемые педагогами, и школа вкладывают в детей свою лепту воспитания. Поэтому почему претензии только к "тупым родителям"? А учителя в сторонке от воспитания стоят. А давайте МНСник со злости старушку выбросит с 9 этажа за то, что она "тупая, за 85 лет не научилась списками пользоваться"? И так далее. Не получается с педагогикой - не лезь, иди улицы мети, пирожки пеки, самолеты собирай...
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21.09.2020 14:54 Ответить
В Скандинавии училку бы посадили!,а в Норвегии даже если мама с папой будут повышать голос на чадо то могут лишить род прав!,не говоря уже о рукоприкладстве!,а ваще там с этим конечно перегиб!
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21.09.2020 14:57 Ответить
Я согласен что там перегиб. Но у нас все правильно сделали. Из сообщения я понял что девочка всего лишь листала книгу... учитель должен уметь держать себя в руках.
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21.09.2020 17:25 Ответить
Мене в 11 класі класі викладач історії- він був п'яний- схопив за горло і душив.
Наступного дня його по дорозі з бару вночі до всирачки віддухопелили невідомі. Ну, організатора таки знайшли, хоча нічого не довели.

В результаті атестат я купив таки через рік.
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21.09.2020 15:01 Ответить
Вот это нормальный вариант,учитель в приступе белой горячки душит своего ученика.А то тоненькой книжечкой,можно сказать газетой по голове ...Баловство.Не серьезно.
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21.09.2020 15:10 Ответить
Она не сделала и не могла сделать ничего такого чтобы ее за это ударили чем либо. В крайнем случае нужно было выгнать из класса. Поставь себя на место родителей. Или ты может ещё бы добавил дочке?
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21.09.2020 17:28 Ответить
забороняється виганяти із класу, навіть якщо дитина пліватиметься і матюкатиметься. Ви давно були в школі мабуть забули, що інколи твориться на уроках. Різні уроки бувають. Дітей приймають без експертизи на психічні відхилення. Інколи батьки просять директора не звертати увагу. А директору що - не він же буде на уроці терпіти.
Бити дітей не слід. Аби не травмувати. А от карати - слід. але скажіть мені всі розумаки: хоч один метод покарання учня ви знаєте? ну окрім запису до щоденника?
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21.09.2020 19:05 Ответить
Выгнать из класса если мешает проводить урок думаю всяко правильнее чем бить. Даже если не сильно.. тем более по голове. А раз уж на то пошло, нужно было сделать замечание, раз, второй, а потом все таки выгнать. Уверен что проблем было бы на много меньше. А насчет отклонений - в статье нет об этом ничего так что не будем додумывать. Просто это дети и они имеют склонность иногда баловатся.
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22.09.2020 10:10 Ответить
у нас бы посадили, одна училка просто потрясла школьницу на перемене, так выгнали с работы, а ударила бы - вообще уголовка и срок.
а тут штраф копеечный и иди дальше издевайся над детьми.
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21.09.2020 15:24 Ответить
А может педагог хотела нерадивой ученице "втемяшить в башку"© хоть какие-то знания. Надо было ещё заставить "грызть гранит науки"©.
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21.09.2020 15:26 Ответить
Бляха муха,а что так можно было? почему я не знал об этом 25 лет назад.
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21.09.2020 15:34 Ответить
Друг препод историю и физру, ученик прощелкал мяч баскетбольный и поймал лбом(9кл).
Мамаша через суд 200 грн отсудила на лечение...двести...дно.
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21.09.2020 15:47 Ответить
В мої часи (1950-ті) вчителі били учнів указками по голові та лінійками по руках, але в 1960-ті припинили бо дітки підросли та давали здачі.
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21.09.2020 18:33 Ответить
Дуже дієвий метод був ще за часів сраліна: тоді в селі працювали за трудодень. ********** учень на уроці - із школи дзвонять на бригаду, бригадир відправляє батька додому, аби зайнявся вихованням. Трудодень звісно ж не записаний. Коли учень приходить додому, батько ще на воротах чекає його з батогом чи ременем.
Я насправді не знаю: чи то правда, чи вигадки старих дядьків. Навіть у наш час (років з двадцять пять тому), коли мій син ще ходив до школи, одна мама іншого хлопця казала: ну подумаєш - мій погано вчиться. Он його батько теж одні двійки хватав, а живем - дуже добре.
Така картина до сих пір - живуть не ті, що старалися і отримували знання, а ті, що ради заробітку і на роялі соромом збацають. Хоча є і позитивні моменти: айтішники та інші специ затребувані по всьому світу. За совка хороший програміст унівеситету отримував лише свої сто сімдесят рублів. А тепер він - начальник обчислювального центру того ж університету.
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21.09.2020 19:18 Ответить
Нет у меня сочувствия ни к учителям, ни к ученикам РАБЫ ШТАМПУЮТ РАБОВ В РАБСКОМ ИНКУБАТОРЕ!
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21.09.2020 19:33 Ответить
коли в школу будуть ходити вчитись, а не показувати наряди і дорогі гаджети. коли в школу будуть ходити вчити, а не чергу відбувати, бо дивитись на нахабство малолітніх отроків мало в кого вистачить сил. тоді і буде повага вчителів до дітей, а дітей до вчителя. свого часу від вчителів" діставав" різного, а зараз я їм вдячний, бо тепер розумію- нас терпіти не можна було.
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21.09.2020 20:34 Ответить
Бить по голове нельзя, мозги отвалятся. Если они там были. В данном случае я на стороне матери.
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21.09.2020 21:19 Ответить
Помню когдато могли за ухо покрутить и за чуба потаскать .и ниче все живы никого не садили .дисциплина была а не разгельдяйство
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21.09.2020 21:40 Ответить
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