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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве из-за COVID-19 уже закрыли пять школ, 328 классов в 122 школах перевели на самоизоляцию, - Кличко

В Киеве из-за COVID-19 уже закрыли пять школ, 328 классов в 122 школах перевели на самоизоляцию, - Кличко

Столичная власть контролирует и проверяет соблюдение учебными заведениями регламентов работы и противоэпидемических мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Что касается учебного процесса в столице. Мы держим ситуацию под контролем. И проверяем соблюдение учебными заведениями определенных регламентов их работы. И там, где выявляют больных детей или педагогов, - классы или школы отправляют на дистанционное обучение", - сказал Кличко.

Он сообщил, что на сегодня пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах столицы.

"В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение целом 328 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 267, педагогов - 127", - сообщил Кличко.

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Он отметил, что в дошкольных учреждениях города, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 15 групп. Один сад закрыт на карантин. Наполненность детей в детских садах сегодня - примерно 50%.

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Кляча отжигает )))
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21.09.2020 13:05 Ответить
Никто ничего не контролирует. Зачем писать этот бред. У нас в школе втихаря закрывают классы и болеют учителя. Рядом в школе умер ребенок, я случайно сегодня узнала, не от короны, но этому делу нужно было придать огласки....
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21.09.2020 13:11 Ответить
Закрываются школы, перестают работать родители. Что дальше?
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21.09.2020 13:43 Ответить
Пора владі подумати , про те що їх скоро будуть мачіть....і навєрноє больно.
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21.09.2020 22:30 Ответить
 
 