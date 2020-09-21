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Число случаев домашнего насилия за первые полгода увеличилось в два раза, - Шмыгаль

Число случаев домашнего насилия за первые полгода увеличилось в два раза, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что участившиеся случаи домашнего насилия могут быть связаны с коронакризисом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение он выразил на встрече с представителями общественных и международных организаций, посвященной вопросам реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.

"Как сказал Президент Украины, за первые 6 месяцев 2020 года в Украине зафиксировано более 96 тысяч обращений относительно домашнего насилия. Это вдвое больше, чем за первую половину прошлого года. Это связано, в том числе, с последствиями вот этого ковидовского кризиса, когда люди были дома и эта проблема домашнего насилия проявилась очень сильно", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это не просто статистика, за каждым обращением стоит человеческая жизнь, и власти должны об этом помнить.

"Наша цель - усилить реакцию на этот вызов, и эта реакция должна быть конкретной", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что по состоянию на 1 августа создано 28 приютов для пострадавших от домашнего насилия, работают 11 дневных центров пребывания людей, нуждающихся в защите.

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"И работа в этом направлении будет продолжаться. Для поддержки пострадавших работают почти 400 бригад социально-психологической помощи, повышена доступность к правосудию", - добавил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что при поддержке международных организаций проводятся тренинги и обучение тех, кто может быть причастным к борьбе с домашним насилием.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия.

Кабмин (14031) насилие (395) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+7
Пётр Алексеевич, остановитесь пжлст. А то все подумают на Бубочку который никогда ни в чём не виноват.
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21.09.2020 13:40
+5
До речі, а як там механізм письмової згоди на статевий акт, працює ще? бо щось забули про цю фішку
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21.09.2020 13:39
+3
Карантин, а чого ви чекали?
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21.09.2020 13:34
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Карантин, а чого ви чекали?
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21.09.2020 13:34 Ответить
Для боротьби з домашнім насильством давно вже існує ціла купа законів та підзаконних актів, а ось хтось жорствоко страждає від похмілля. Чи будуть якісь особливі закони для полегшення їх страждань?
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21.09.2020 13:36 Ответить
До речі, а як там механізм письмової згоди на статевий акт, працює ще? бо щось забули про цю фішку
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21.09.2020 13:39 Ответить
Цей документ залишився пам'ятником чиновницькій імітації бурхливої діяльності.
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21.09.2020 14:00 Ответить
побылы шмыгаля?
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21.09.2020 13:37 Ответить
Домашні?
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21.09.2020 13:48 Ответить
ну а не, канешна,
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21.09.2020 13:57 Ответить
Тоді це, не випадок що, відноситься до теми. Ось аби його побила теща...
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21.09.2020 13:59 Ответить
Это итог твоей деятельности пан Шмыгаль.
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21.09.2020 13:37 Ответить
Пётр Алексеевич, остановитесь пжлст. А то все подумают на Бубочку который никогда ни в чём не виноват.
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21.09.2020 13:40 Ответить
КА-РАН-ТИ-НО!
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21.09.2020 13:41 Ответить
Перша жертва пандемії і спровокованого нею карантину, яку я бачив особисто десь в травні, стала працівниця сусіднього супермаркету. Чоловік по п'яні набив фінгал.
Зовсім трагічно коронавірус вплинув на водія маршрутки. Залишившись без роботи він з товаришами вирішив провести профілактичну дизенфекцію але не розрахував свої сили і впав з балкону багатоповерхівки.
Замкнені надовго в обмеженому просторі разом з алкоголем люди творять нездорові речі
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21.09.2020 13:57 Ответить
Благополуччя сім'ї головним чином залежить від достатку. І коронавірус нічого спихати все на коронавірус. Всі ці насилля і на Шмигаля совісті, й на совісті його рудого господаря.
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21.09.2020 14:08 Ответить
Ну- це, чистий марксизм: "бытие определяет сознание"- псевдонаукова теорія.
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21.09.2020 14:24 Ответить
де тут марксизм? Щоб таке стверджувати - хоча б Маркса почитав. Такий великий і такий старий. На, читай
https://danila-uskov.livejournal.com/14973.html
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21.09.2020 21:03 Ответить
Низы не хатят а верхи не могут??
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21.09.2020 14:11 Ответить
Далі статистика "домашнього насильства" буде тільки рости.
І карантин тут справа другорядна.
Це випробуваний за два роки спосіб заволодіння майном.
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21.09.2020 14:25 Ответить
Або ж розчарування. Люди свято повірили в Голобородька, а тут такий облом...
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21.09.2020 14:57 Ответить
Когда уже меня жена изнасилует .
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21.09.2020 18:52 Ответить
Кіт каже хозяйці - Якщо я винайду ліки від ковіда, ти нарешті підеш на роботу?
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21.09.2020 21:46 Ответить
ідіоти....во власті.
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21.09.2020 22:28 Ответить
правильно. бабское психологическое насилие надо пресекать в корне.
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21.09.2020 23:11 Ответить
 
 