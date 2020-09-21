Число случаев домашнего насилия за первые полгода увеличилось в два раза, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что участившиеся случаи домашнего насилия могут быть связаны с коронакризисом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение он выразил на встрече с представителями общественных и международных организаций, посвященной вопросам реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.
"Как сказал Президент Украины, за первые 6 месяцев 2020 года в Украине зафиксировано более 96 тысяч обращений относительно домашнего насилия. Это вдвое больше, чем за первую половину прошлого года. Это связано, в том числе, с последствиями вот этого ковидовского кризиса, когда люди были дома и эта проблема домашнего насилия проявилась очень сильно", - сказал Шмыгаль.
По его словам, это не просто статистика, за каждым обращением стоит человеческая жизнь, и власти должны об этом помнить.
"Наша цель - усилить реакцию на этот вызов, и эта реакция должна быть конкретной", - подчеркнул глава правительства.
Он отметил, что по состоянию на 1 августа создано 28 приютов для пострадавших от домашнего насилия, работают 11 дневных центров пребывания людей, нуждающихся в защите.
"И работа в этом направлении будет продолжаться. Для поддержки пострадавших работают почти 400 бригад социально-психологической помощи, повышена доступность к правосудию", - добавил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что при поддержке международных организаций проводятся тренинги и обучение тех, кто может быть причастным к борьбе с домашним насилием.
Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия.
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Зовсім трагічно коронавірус вплинув на водія маршрутки. Залишившись без роботи він з товаришами вирішив провести профілактичну дизенфекцію але не розрахував свої сили і впав з балкону багатоповерхівки.
Замкнені надовго в обмеженому просторі разом з алкоголем люди творять нездорові речі
https://danila-uskov.livejournal.com/14973.html
І карантин тут справа другорядна.
Це випробуваний за два роки спосіб заволодіння майном.