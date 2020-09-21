В конкурсе ГБР на должность главы управления по делам Майдана отсутствует требование опыта расследования этих дел, - Закревская. ДОКУМЕНТ

Согласно условиям конкурс, опыт расследования или процессуального руководства по делам Майдана не является для кандидатов ни требованием, ни преимуществом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционная программа ГБР прямо предусматривает открытость конкурса, информирование общественности о его ходе и онлайн-трансляции заседаний конкурсной комиссии. Приказ о перечне информации ДСП - относит к информации ДСП информацию о кандидатах на должности", - отметила адвокат.

По словам Закревской, на заседании правоохранительного комитета 17.09.2020 где заслушали ГБР обратили внимание на тотальное нарушение прозрачности проведения конкурсов - как требований, предусмотренных законом так и антикоррупционной программой.

"Соколов, кажется, попытался прикрыться - мол консультационные миссии ЕС все ок, наши конкурсы открыты, вот семьи пострадавших даже приглашаем. Как оказалось - представителей Семей то приглашают, но информацию им никакую не предоставляют, даже список кандидатов - для анализа, сбора информации, предварительного обсуждения. Недавно именно так избрали председателей территориальных управлений и заместителя директора Сухачова Алексея Александровича, который согласно информации из того же комитета скоро станет и.о. директора", - добавила адвокат.

По информации Закревской, во вторник 22 сентября на 10.00 назначен конкурс на должность руководителя управления по делам Майдана. Официальной информации о допущенных кандидатах нет.

"Опыт расследования или процессуального руководства по делам Майдана не является для таких кандидатов ни требованием, ни преимуществом. Согласно условиям конкурса", - подчеркнула адвокат.

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