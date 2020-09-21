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Новости Расследование преступлений на Майдане
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В конкурсе ГБР на должность главы управления по делам Майдана отсутствует требование опыта расследования этих дел, - Закревская. ДОКУМЕНТ

В конкурсе ГБР на должность главы управления по делам Майдана отсутствует требование опыта расследования этих дел, - Закревская. ДОКУМЕНТ

Согласно условиям конкурс, опыт расследования или процессуального руководства по делам Майдана не является для кандидатов ни требованием, ни преимуществом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционная программа ГБР прямо предусматривает открытость конкурса, информирование общественности о его ходе и онлайн-трансляции заседаний конкурсной комиссии. Приказ о перечне информации ДСП - относит к информации ДСП информацию о кандидатах на должности", - отметила адвокат.

По словам Закревской, на заседании правоохранительного комитета 17.09.2020 где заслушали ГБР обратили внимание на тотальное нарушение прозрачности проведения конкурсов - как требований, предусмотренных законом так и антикоррупционной программой.

"Соколов, кажется, попытался прикрыться - мол консультационные миссии ЕС все ок, наши конкурсы открыты, вот семьи пострадавших даже приглашаем. Как оказалось - представителей Семей то приглашают, но информацию им никакую не предоставляют, даже список кандидатов - для анализа, сбора информации, предварительного обсуждения. Недавно именно так избрали председателей территориальных управлений и заместителя директора Сухачова Алексея Александровича, который согласно информации из того же комитета скоро станет и.о. директора", - добавила адвокат.

По информации Закревской, во вторник 22 сентября на 10.00 назначен конкурс на должность руководителя управления по делам Майдана. Официальной информации о допущенных кандидатах нет.

"Опыт расследования или процессуального руководства по делам Майдана не является для таких кандидатов ни требованием, ни преимуществом. Согласно условиям конкурса", - подчеркнула адвокат.

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В конкурсе ГБР на должность главы управления по делам Майдана отсутствует требование опыта расследования этих дел, - Закревская 01
В конкурсе ГБР на должность главы управления по делам Майдана отсутствует требование опыта расследования этих дел, - Закревская 02
В конкурсе ГБР на должность главы управления по делам Майдана отсутствует требование опыта расследования этих дел, - Закревская 03
В конкурсе ГБР на должность главы управления по делам Майдана отсутствует требование опыта расследования этих дел, - Закревская 04

Автор: 

майдан (4142) преступления против Майдана (293) Закревская Евгения (96) ГБР (3005)


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Топ комментарии
+3
А кого имеется позитивный опыт реальных расследований по делам Майдана? 6 лет прошло - и что?
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21.09.2020 13:51
+1
есть опыт, нет опыта, да какая разница?
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21.09.2020 13:42
+1
В смысле, не хотят брать предыдущих "следователей", которые не расследовали ровным счетом ничего?
Так это же хорошо.
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21.09.2020 13:45
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есть опыт, нет опыта, да какая разница?
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21.09.2020 13:42 Ответить
Після шести років вже ніякої.
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21.09.2020 14:08 Ответить
Очень ценный опыт.
Наверное расследование этих дел огонь😁
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21.09.2020 13:43 Ответить
В смысле, не хотят брать предыдущих "следователей", которые не расследовали ровным счетом ничего?
Так это же хорошо.
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21.09.2020 13:45 Ответить
Нафига там вооще опыт? Зедибиллы не в курсе шо это такое вооще и зачем это? Спросите у Юзика, он расскажет.
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21.09.2020 13:47 Ответить
А кого имеется позитивный опыт реальных расследований по делам Майдана? 6 лет прошло - и что?
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21.09.2020 13:51 Ответить
Слова "позитивный" там не было! А именно этим понятием стоило бы оценивать опыт во всех сферах жизни
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21.09.2020 14:45 Ответить
Вопрос именно в отсутствии позитивного опыта по расследованиям Майдана - то есть - расследования, которое привело бы к реальным срокам. И потому есть веские основания подозревать этих "имеющих опыт" в банальном саботаже расследования, ибо после 6 лет расследований результат = 0.
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21.09.2020 18:29 Ответить
Основное требование как и в ДБР- умение ломом взломать дверь музея.
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21.09.2020 15:38 Ответить
Воно ж дурне. Мама там чи тато їй підказали про важливість цієї графи про "досвід". Та графа працювала у СеСеСері (і в Україні) бездоганно. Потрібно залишити потрібну любдину у креслі - пишемо в умовах "45 років досвіду" (після вивчення усіх поданих справ кандидатів). Вітько Фокін найцінніший. Якщо цього недостатньо пишемо, щоб був не з "правлячої партії". Або іншу маячню щодо преференцій "потрібного" кандидата. Ви подивітбся на її лице - воно дурне.
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21.09.2020 22:05 Ответить
 
 