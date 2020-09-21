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Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle, которая принесет США 25 тыс. рабочих мест и $5 млрд налоговых поступлений в год

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle, которая принесет США 25 тыс. рабочих мест и $5 млрд налоговых поступлений в год

Президент Дональд Трамп одобрил условия сделки, которая позволит популярному китайскому видео приложению TikTok работать в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Безопасность будет стопроцентной. Я благословил сделку. Я одобрил ее в принципе", - заявил он в субботу, покидая Белый дом, чтобы направиться на предвыборный митинг в штате Северная Каролина.

Приложение "есть и останется" в США, заявила в размещенном в субботу видео глава TikTok Ванесса Паппас.

7 августа Дональд Трамп подписал распоряжение, направленное против TikTok в Америке, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Хотя владеющая приложением китайская компания ByteDance говорит о своей независимости от властей Китая, эксперты опасались, что личные данные примерно 100 миллионов американских пользователей TikTok доступны государственным органам КНР.

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Запрет должен был вступить в силу через 45 суток, то есть в полночь с воскресенья на понедельник. Пока он официально не отменен, но министерство торговли США перенесло его исполнение на неделю "в связи с последними благоприятными событиями".

ByteDance создаст новую компанию под названием TikTok Global совместно с американскими корпорациями Oracle и Walmart, которые получат в ней соответственно 12,5% и 7,5% акций.

Штаб-квартира TikTok Global разместится в США, предположительно в Техасе. Глава компании и большинство членов совета директоров, включая директора по безопасности, будут американцами. Данные пользователей должны храниться на серверах Oracle.

Решение носит компромиссный характер. Дональд Трамп ранее настаивал на продаже бизнеса TikTok в США американским инвесторам. Фактически, ByteDance сохранит в нем существенную долю.

В совместном заявлении Oracle и Walmart сообщили, что создание TikTok Global принесет США 25 тысяч рабочих мест и 5 млрд долларов налоговых поступлений в год.

Урегулирование проблемы TikTok не затрагивает приложение WeChat для обмена сообщениями и платежей, принадлежащего китайскому холдингу Tencent и также упомянутого в распоряжении Трампа от 7 августа. Однако за несколько часов до вступления запрета в силу суд в штате Калифорния по иску группы пользователей вынес решение против запрета WeChat.

Суд счел, что блокировка WeChat нарушила бы свободу слова при отсутствии достаточных доказательств представляемой им угрозы национальной безопасности.

Количество пользователей WeChat в США составляет почти 20 миллионов человек.

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Напряженность вокруг китайских мобильных приложений возникла на фоне роста противоречий между Вашингтоном и Пекином по вопросам торговли, Гонконга и борьбы с коронавирусом.

Приложение, особенно популярное у молодежи, позволяет пользователям загружать созданные ими видео продолжительностью от 15 секунд до минуты, используя необычные инструменты редактирования. Чаще всего авторы подражают известным певцам и комикам.

Приложение собирает огромное количество данных о пользователях - какие видео те смотрят и комментируют, их местоположение, модели мобильных телефонов и даже то, как люди печатают. Но все это не выходит за рамки того, что делают другие соцсети, например, "Фейсбук".

По имеющимся данным, TikTok в мире ежемесячно использовали до 800 миллионов человек, прежде всего в Индии и США.

В конце июня этого года Индия заблокировала TikTok и еще 58 китайских мобильных приложений. Формальным основанием послужила угроза нравственности несовершеннолетних, однако решение последовало через две недели после инцидента на границе между двумя странами, в котором погибли 20 индийских военных.

Австралия, уже запретившая у себя продукцию китайского телекоммуникационного гиганта Huawei и производителя оборудования ZTE, также рассматривает вопрос о блокировке TikTok.

Автор: 

США (26860) социальные сети (643) Трамп Дональд (5395) TikTok (33)


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Топ комментарии
+3
Трампушка на всё идет абы расею не упоминать где яво за яйца крепко держат
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21.09.2020 14:30
+1
Трамп таки как бизнесмен пошёл на сделку. Не захотел ссориться со своим приятелем и финансовым донором владельцем Оракла Ларри Элиссоном. А мог бы и додавить китайцев на полную продажу Тик-Ток или полный запрет. Не мне судить.
Ни разу этой хренью не пользовался и не ставил не телефон
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21.09.2020 14:03
+1
"Хуже не будет!" (с)
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21.09.2020 14:13
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А чаво Браво ? - Трамп барыга и вымогатель - самый обычный.
Работать разучились - зато других жухать под хвост вполне могем ....
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21.09.2020 14:32 Ответить
Трамп таки как бизнесмен пошёл на сделку. Не захотел ссориться со своим приятелем и финансовым донором владельцем Оракла Ларри Элиссоном. А мог бы и додавить китайцев на полную продажу Тик-Ток или полный запрет. Не мне судить.
Ни разу этой хренью не пользовался и не ставил не телефон
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21.09.2020 14:03 Ответить
https://www.tiktok.com/@candi_monster/video/6844175996187380998
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21.09.2020 14:09 Ответить
"Хуже не будет!" (с)
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21.09.2020 14:13 Ответить
Трампушка на всё идет абы расею не упоминать где яво за яйца крепко держат
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21.09.2020 14:30 Ответить
Я тупой и не понимаю. Знатоки, объясните мне, пожалуйста: как мобильное приложение ТикТок может способствовать созданию 25 000 рабочих мест в США?
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21.09.2020 14:35 Ответить
Теоретически, оно увеличивает капитализацию фирмы Oracle, соответственно растут акции в цене, это уваличивает объем инвестиций и Oracle может больше средств направить в свои другие проекты, при этом создавая рабочие места.
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21.09.2020 14:42 Ответить
А-а-а... Т.е. бабло, к-рое заработает (может быть) Оракл, эквивалентно созданию .......... рабочих мест. А создадут они эти р.м. или не создадут -- то такое.
Понял. СПАСИБО.
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21.09.2020 16:13 Ответить
Западные бизнесы не работают так чтобы заработать бабло и в копилку.
Они вкдалываюь бабло в бизнес - бабло должно работать и приносить деньги. Если Оракл или там Эппл перестанут вкладывать бабло в свои новые проекты, их акции упадут в цене и они лишатся инвестиций.
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21.09.2020 16:25 Ответить
бред, а почему именно тик ток?
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21.09.2020 20:14 Ответить
на аопросы, которые задаются в такой манере, не отвечаю.
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22.09.2020 09:17 Ответить
какой ты гордый)))) а месить бетон в польше не западло?)))
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22.09.2020 11:11 Ответить
про "месить бетон в Польше", "мыть зады польским панам" и т.п. - типичные закидоны кацапов. Палишься.
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22.09.2020 11:14 Ответить
бляха, ты меня спалил))) слушай, какой ты умный и сообразительный)))) ты похож на нашего преза, такой же тупой но любитель раздувать щеки)))) запомни, все стоящие люди всегда находят работу в украине а весь отброс или неудачники прямой наводкой в польшу. я ничего не имею против польши и поездок туда. я наоборот благодарен полякам что они из наших делают там людей европейского мышления. все у тебя получится
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22.09.2020 11:26 Ответить
Это он у шмыгаля взял ..я тоже хотел бы понять как вирусная зараза приносит работу
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21.09.2020 14:46 Ответить
Серьёзно старые маразматики наши и те ..о чем они говорят
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21.09.2020 14:48 Ответить
20% это далеко не полная продажа американской компании как он того хотел, потом волмарт там вообще не более чем инвестор, они же не будут ни хранить сорсы или дату, не анализировать дату. Оракл конечно будет, но Оракл еще кстати должен одобрить эту сделку, т.к. это приложение может стать мертвым грузом очень быстро. В общем заявленная победа намного меньше чем то что планировалось.
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21.09.2020 14:38 Ответить
Браво!
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21.09.2020 14:44 Ответить
Не розумію - звідки 25К робочих місць?
В Instagram біля півтисячі, в Ютуб біля 2К, Twitter біля 4К.
Що натовп в 25К будет робити в школолотному ТікТок?
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21.09.2020 15:04 Ответить
3-го ноября выборы, ну что за вопросы.
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21.09.2020 15:55 Ответить
Оракл продает бухгалтерские программы. С приходом Тик-Тока, капитализация повышается, стоимость акций растет, соответственно больше инвестиций, который пойдут на новые собственные программные продукты. А бухгалтерия - это не ютуб, тут куча людей на удаленке сидит в техподдержке.
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22.09.2020 11:17 Ответить
про бухгалтерию даже не слышал. Основное на чем заробатывает оракл это клауд и лицензирование, ну еще чуть чуть железа. Да посмотрите сами, данные же открытые, из почти 40 млрд. дохода 27 от клауда, 5 от лицензий, 3.5 на железо. С приходом тик-ток стоимость акций может вырасти только в случае если будет найдена та самая синерджи которая позволит двум бизнесам быть вместе более эффективно чем порознь, иначе это будет иметь обратный эффект. Клауд сервис к примеру поможет приложению тик-ток, но под вопросом слолько клауда надо для тик-ток. Ну и потом не забывайте что за тик-ток прийдется заплатить деньги, а контрольного пакета получить не удастся.
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22.09.2020 15:10 Ответить
Вау, круто, гениально, ай да молодец! Теперь все глобальные проблемы человечества должны решаться! Ну, всё! Теперь заживём!
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21.09.2020 16:06 Ответить
молодец, продавил китайцев.
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21.09.2020 23:16 Ответить
 
 