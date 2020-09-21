Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle, которая принесет США 25 тыс. рабочих мест и $5 млрд налоговых поступлений в год

Президент Дональд Трамп одобрил условия сделки, которая позволит популярному китайскому видео приложению TikTok работать в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Безопасность будет стопроцентной. Я благословил сделку. Я одобрил ее в принципе", - заявил он в субботу, покидая Белый дом, чтобы направиться на предвыборный митинг в штате Северная Каролина.

Приложение "есть и останется" в США, заявила в размещенном в субботу видео глава TikTok Ванесса Паппас.

7 августа Дональд Трамп подписал распоряжение, направленное против TikTok в Америке, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Хотя владеющая приложением китайская компания ByteDance говорит о своей независимости от властей Китая, эксперты опасались, что личные данные примерно 100 миллионов американских пользователей TikTok доступны государственным органам КНР.

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Запрет должен был вступить в силу через 45 суток, то есть в полночь с воскресенья на понедельник. Пока он официально не отменен, но министерство торговли США перенесло его исполнение на неделю "в связи с последними благоприятными событиями".

ByteDance создаст новую компанию под названием TikTok Global совместно с американскими корпорациями Oracle и Walmart, которые получат в ней соответственно 12,5% и 7,5% акций.

Штаб-квартира TikTok Global разместится в США, предположительно в Техасе. Глава компании и большинство членов совета директоров, включая директора по безопасности, будут американцами. Данные пользователей должны храниться на серверах Oracle.

Решение носит компромиссный характер. Дональд Трамп ранее настаивал на продаже бизнеса TikTok в США американским инвесторам. Фактически, ByteDance сохранит в нем существенную долю.

В совместном заявлении Oracle и Walmart сообщили, что создание TikTok Global принесет США 25 тысяч рабочих мест и 5 млрд долларов налоговых поступлений в год.

Урегулирование проблемы TikTok не затрагивает приложение WeChat для обмена сообщениями и платежей, принадлежащего китайскому холдингу Tencent и также упомянутого в распоряжении Трампа от 7 августа. Однако за несколько часов до вступления запрета в силу суд в штате Калифорния по иску группы пользователей вынес решение против запрета WeChat.

Суд счел, что блокировка WeChat нарушила бы свободу слова при отсутствии достаточных доказательств представляемой им угрозы национальной безопасности.

Количество пользователей WeChat в США составляет почти 20 миллионов человек.

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Напряженность вокруг китайских мобильных приложений возникла на фоне роста противоречий между Вашингтоном и Пекином по вопросам торговли, Гонконга и борьбы с коронавирусом.

Приложение, особенно популярное у молодежи, позволяет пользователям загружать созданные ими видео продолжительностью от 15 секунд до минуты, используя необычные инструменты редактирования. Чаще всего авторы подражают известным певцам и комикам.

Приложение собирает огромное количество данных о пользователях - какие видео те смотрят и комментируют, их местоположение, модели мобильных телефонов и даже то, как люди печатают. Но все это не выходит за рамки того, что делают другие соцсети, например, "Фейсбук".

По имеющимся данным, TikTok в мире ежемесячно использовали до 800 миллионов человек, прежде всего в Индии и США.

В конце июня этого года Индия заблокировала TikTok и еще 58 китайских мобильных приложений. Формальным основанием послужила угроза нравственности несовершеннолетних, однако решение последовало через две недели после инцидента на границе между двумя странами, в котором погибли 20 индийских военных.

Австралия, уже запретившая у себя продукцию китайского телекоммуникационного гиганта Huawei и производителя оборудования ZTE, также рассматривает вопрос о блокировке TikTok.