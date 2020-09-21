Пограничник Шарун понесет суровую ответственность за оскорбление украинских воинов в соцсети, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Военнослужащий Госпогранслужбы Игорь Шарун понесет суровую ответственность за оскорбление украинских воинов в соцсети.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"Я глубоко возмущен ситуацией, о которой стало известно вчера. И мне трудно понять, чем руководствовался пограничник, распространяя видео, которое оскорбляет украинских защитников.

Откровенно скажу, как руководитель ведомства, я считаю этот поступок позорным и не позволю порочить честь и достоинство воинов, моих побратимов, коллег и всех тех, с кем продолжаем защищать Украину", - написал он.

Также глава Госпогранслужбы обратился ко всем своим подчиненным с просьбой обращать внимание на свои действия: "Это касается и использования социальных сетей, которые стали неотъемлемой частью общества".

"День и ночь тысячи пограничников стоят на защите границы, противодействуют попыткам незаконного пересечения госграницы, разоблачают преступников, пресекают незаконные махинации, выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Однако только один необдуманный поступок военнослужащего, может нивелировать все наши достижения. Каждый должен отвечать за свои действия и поступки", - отметил Дейнеко.

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Глава Госпогранслужбы также сообщил, что в связи со случившимся уже назначено служебное расследование.

"Я уверяю, военнослужащий понесет суровую ответственность. Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения к ответственности за оскорбление украинских воинов.

Слава Украине и ее отважным защитникам, которые более 6 лет противостоят российском агрессору!!!" - резюмировал Дейнеко.

Как сообщалось ранее, полковник Анатолий Штефан обнаружил в соцсети TikTok видео, на котором военнослужащий Госпогранслужбы Игорь Шарун отдает свиньям команды из устава украинской армии.

По словам Штефана, Шарун - уроженец Львовской области, который, согласно декларации, в настоящее время является военнослужащим Госпогранслужбы в Волынской области.