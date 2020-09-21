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Пограничник Шарун понесет суровую ответственность за оскорбление украинских воинов в соцсети, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Пограничник Шарун понесет суровую ответственность за оскорбление украинских воинов в соцсети, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Военнослужащий Госпогранслужбы Игорь Шарун понесет суровую ответственность за оскорбление украинских воинов в соцсети.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"Я глубоко возмущен ситуацией, о которой стало известно вчера. И мне трудно понять, чем руководствовался пограничник, распространяя видео, которое оскорбляет украинских защитников.

Откровенно скажу, как руководитель ведомства, я считаю этот поступок позорным и не позволю порочить честь и достоинство воинов, моих побратимов, коллег и всех тех, с кем продолжаем защищать Украину", - написал он.

Также глава Госпогранслужбы обратился ко всем своим подчиненным с просьбой обращать внимание на свои действия: "Это касается и использования социальных сетей, которые стали неотъемлемой частью общества".

"День и ночь тысячи пограничников стоят на защите границы, противодействуют попыткам незаконного пересечения госграницы, разоблачают преступников, пресекают незаконные махинации, выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Однако только один необдуманный поступок военнослужащего, может нивелировать все наши достижения. Каждый должен отвечать за свои действия и поступки", - отметил Дейнеко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничник записал видео, на котором сравнивает военнослужащих ВСУ со свиньями, - офицер Штефан. СКРИНШОТ

Глава Госпогранслужбы также сообщил, что в связи со случившимся уже назначено служебное расследование.

"Я уверяю, военнослужащий понесет суровую ответственность. Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения к ответственности за оскорбление украинских воинов.

Слава Украине и ее отважным защитникам, которые более 6 лет противостоят российском агрессору!!!" - резюмировал Дейнеко.

Как сообщалось ранее, полковник Анатолий Штефан обнаружил в соцсети TikTok видео, на котором военнослужащий Госпогранслужбы Игорь Шарун отдает свиньям команды из устава украинской армии.

По словам Штефана, Шарун - уроженец Львовской области, который, согласно декларации, в настоящее время является военнослужащим Госпогранслужбы в Волынской области.

Пограничник Шарун понесет суровую ответственность за оскорбление украинских воинов в соцсети, - глава Госпогранслужбы Дейнеко 01

Госпогранслужба (6479) оскорбление (98) скандал (4476) Дейнеко Сергей (83)


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Топ комментарии
+21
оставить на свиноферме пожизненно ....
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21.09.2020 13:58
+15
Уволить, раз!
Два. Не засчитывать время службы в трудовой стаж!
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21.09.2020 13:57
+11
Да его уже за использование тиктока надо было гнать сраной метлой как умственно неполноценного
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21.09.2020 13:59
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Уволить, раз!
Два. Не засчитывать время службы в трудовой стаж!
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21.09.2020 13:57 Ответить
оставить на свиноферме пожизненно ....
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21.09.2020 13:58 Ответить
Цьому горе-прикордоннику дати гарного підсрачника та відправити нафіг у пошуках кращої долі... Прокацапські бандформування на Донбасі потребують таких ідіотів...
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21.09.2020 14:01 Ответить
три, отправить на передовую))
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21.09.2020 13:59 Ответить
На разминирование и без спецсредств! Как-то так.
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21.09.2020 14:02 Ответить
или санитаром в военный госпиталь... чтоб открылись глаза и закрылся рот
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21.09.2020 14:06 Ответить
Тут даже увольнять нужно по закону - иначе - восстановится через наши самые гуманные суды в мире, еще и компенсацию отсудит.
А не засчитывать время службы - вряд-ли получится. Есть для этого законные механизмы?
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21.09.2020 13:59 Ответить
"По дискредитации", пойдет очень неплохо.
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21.09.2020 14:15 Ответить
По крайней мере, какие либо надбавки убрать, к пенсии , например!
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21.09.2020 14:53 Ответить
Лишить всех воинских званий, наград, отличий. И 20 лет тюрьмы за предательство нац. интересов и нарушения присяги!
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21.09.2020 17:58 Ответить
с 2014-го в Украине появилось 50 новых генералов? Может Крым вернули? Это не свинство?
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21.09.2020 18:26 Ответить
Прикордонник Шарун понесе сувору відповідальність за образу українських воїнів у соцмережі, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 6972
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21.09.2020 18:33 Ответить
Підвищите у званні і випишите премію?
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21.09.2020 13:58 Ответить
Да его уже за использование тиктока надо было гнать сраной метлой как умственно неполноценного
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21.09.2020 13:59 Ответить
https://censor.net/ru/news/3220430/tramp_odobril_sdelku_po_pokupke_tiktok_kompanieyi_oracle_bezopasnost_budet_stoprotsentnoyi

А я знал, что Трамп неполноценный. По этому наш выбор - это хороший друг Украины Джо Байден
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21.09.2020 14:02 Ответить
С Трампом всё понятно, но Оракл?.. А может... А вдруг... Вот как Гугл: купят и закроют нафиг?
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21.09.2020 14:05 Ответить
Среди аваковцев множество идиотов, этот просто попался на горячем.
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21.09.2020 14:00 Ответить
при порохе такой фигни небыло. ватаны и в погранслужбе повылазили
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21.09.2020 14:03 Ответить
"суровую ответственность" ??
Уголовную знаю, административную знаю ...
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21.09.2020 14:04 Ответить
Обматерят на построении. Что для погранца суровее?
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21.09.2020 14:08 Ответить
избиратель Ишака, есть с кого брать пример
Пограничник Шарун понесет суровую ответственность за оскорбление украинских воинов в соцсети, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 1874
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21.09.2020 14:04 Ответить
Суровая ответственность- это выговор ??? И этот мудила продолжит служить дальше получая жалование с налогов добродушных Украинцев
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21.09.2020 14:04 Ответить
Да покажите же видео!
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21.09.2020 14:12 Ответить
догана?
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21.09.2020 14:17 Ответить
Я уверяю, военнослужащий понесет суровую ответственность. Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения к ответственности за оскорбление украинских воинов. Источник: https://censor.net/ru/n3220433
Что переведут на таможню?
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21.09.2020 14:31 Ответить
Отправлят дослуживать в рашку, какая разница для таких ублюдков, где и на кого служить.
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21.09.2020 15:43 Ответить
Сумніваюсь, що того шалуна серйозно покарають. Скоріш за все, навіть коли для нього і запахне смаленим, "ляже на дурку", а потім покаже справку: мовляв, відчепіться хлопці, бо ви самі й винні, що довели мене до нервового зриву.
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21.09.2020 15:19 Ответить
кроме выговора ему ничего серьезнее вменить нельзя, да и то еще надо аргументировать юридически его деяния, что будет сделать нелегко. Единственное, в трудовом армейском коллективе могут создать такую психологическую атмосферу, что он сам напишет заявление об уходе.
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21.09.2020 16:43 Ответить
Подграничника шалуна посадить на бутылку и послле этого он понесет суровую ответственность
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21.09.2020 18:00 Ответить
Почему глупого погранца за ватный видосик накажут, а систематически предающих свою страну зелю & Ко - нет??
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21.09.2020 18:30 Ответить
Как таких дебилов вообще на службу берут?
Уволить.
Это дебил.

Такой же как команда сивох.
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21.09.2020 19:20 Ответить
 
 