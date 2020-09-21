Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов

Журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов сообщил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак согласовал у президента Владимира Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Александр Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Об этом Николов сообщил со ссылкой на источник в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.

"На выходных Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру Кубракова на должность министра инфраструктуры. Слив Криклия намечен на ближайшие недели, - сообщил Николов.

Он отметил, что таким образом "Ермак не только осмелился, но и смог позариться на ареал пропитания Авакова".

"Вкупе с атакой Ермака на Баканова – имеем невиданный раньше при Зеленском уровень монополизации власти одним человеком, результатом которого будет что-то типа джихада. Ермак приступил к уничтожению всех причастных к скандалу с "вагнеровцами", который стал его пока наибольшим проколом. Плюс захватывает коммерческие ниши с такой скоростью, что по слухам даже Шефир впал в изумленное состояние. Оказалось, никто кроме Ермака не контролирует температуру в теплой ванне Зеленского, "превратившейся в бетонный склеп". Результатом именно такой "ванной" является история с заменой Кубракова на Криклия", - добавил Николов.

Он отметил, что главу "Укравтодора" "полгода возили по всем региональным вояжам Зеленского, сейчас они буквально днюют и ночуют на участившемся "перерезании ленточек" среди красивых плакатиков на "Большой стройке"".

"Параллельно Криклия токсичили из всех видов оружия, замалчивая на больших телеканалах картельный распил на дорогах", - пишет Николов.

Также журналист рассказал о "влиятельном Евгении Петрощуке".

"Его имя и лицо знакомо всем подрядчикам, желающим получить хоть какой-то кусок пирога в 100 миллиардах УКРАВтодора. Говорят, что правоохранительные органы знают даже номер кабинета, в котором задолго до тендера на самом деле решается судьба и распределение маржи каждого крупного подряда Укравтодора.

Хотя еще год назад ничто не предвещало такого. Петрощук был всего лишь давним-давним знакомым Кубракова и бизнес-партнером Вавриша. Прошлой осенью его фамилия была всецело вовлечена в рейдерский отжим одного из самых крутых в Украине институтов по проектированию дорожного строительства. Фамилия Петрощука во время рейдерского захвата попала в состав учредителей ТОВ "Міжнародний проектний інститут", на который перевели имущество отрейдеренного института. А потом фамилия Петрощука попала в состав советников главы Укравтодора и состав Технического совета Укравтодора, принимающего решения о проектах строительства дорог (да-да! о том как строить и за какие деньги). И рейдерская история заиграла новыми красками", - пишет Николов.

Он также рассказал, что в последние недели "Укравтодор" начал буквально заваливать "Міжнародний проектний інститут" подрядами.

"Эта фирма подает самые дорогие заявки на тендеры Укравтодора, а люди Кубракова выбрасывают всех(!) дешевых конкурентов родной фирмы Петрощука, чтобы она получила подряды с максимальной маржой", - отметил журналист.

По его словам, "только за последние пару недель "петрощуковцы" вот таким манером захапали проектные подряды "Укравтодора" на 51 миллион".

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