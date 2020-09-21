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Новости
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Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов

Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы

Журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов сообщил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак согласовал у президента Владимира Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Александр Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Об этом Николов сообщил со ссылкой на источник в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.

"На выходных Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру Кубракова на должность министра инфраструктуры. Слив Криклия намечен на ближайшие недели, - сообщил Николов.

Он отметил, что таким образом "Ермак не только осмелился, но и смог позариться на ареал пропитания Авакова".

"Вкупе с атакой Ермака на Баканова – имеем невиданный раньше при Зеленском уровень монополизации власти одним человеком, результатом которого будет что-то типа джихада. Ермак приступил к уничтожению всех причастных к скандалу с "вагнеровцами", который стал его пока наибольшим проколом. Плюс захватывает коммерческие ниши с такой скоростью, что по слухам даже Шефир впал в изумленное состояние. Оказалось, никто кроме Ермака не контролирует температуру в теплой ванне Зеленского, "превратившейся в бетонный склеп". Результатом именно такой "ванной" является история с заменой Кубракова на Криклия", - добавил Николов.

Он отметил, что главу "Укравтодора" "полгода возили по всем региональным вояжам Зеленского, сейчас они буквально днюют и ночуют на участившемся "перерезании ленточек" среди красивых плакатиков на "Большой стройке"".

"Параллельно Криклия токсичили из всех видов оружия, замалчивая на больших телеканалах картельный распил на дорогах", - пишет Николов.

Также журналист рассказал о "влиятельном Евгении Петрощуке".

"Его имя и лицо знакомо всем подрядчикам, желающим получить хоть какой-то кусок пирога в 100 миллиардах УКРАВтодора. Говорят, что правоохранительные органы знают даже номер кабинета, в котором задолго до тендера на самом деле решается судьба и распределение маржи каждого крупного подряда Укравтодора.

Хотя еще год назад ничто не предвещало такого. Петрощук был всего лишь давним-давним знакомым Кубракова и бизнес-партнером Вавриша. Прошлой осенью его фамилия была всецело вовлечена в рейдерский отжим одного из самых крутых в Украине институтов по проектированию дорожного строительства. Фамилия Петрощука во время рейдерского захвата попала в состав учредителей ТОВ "Міжнародний проектний інститут", на который перевели имущество отрейдеренного института. А потом фамилия Петрощука попала в состав советников главы Укравтодора и состав Технического совета Укравтодора, принимающего решения о проектах строительства дорог (да-да! о том как строить и за какие деньги). И рейдерская история заиграла новыми красками", - пишет Николов.

Он также рассказал, что в последние недели "Укравтодор" начал буквально заваливать "Міжнародний проектний інститут" подрядами.

"Эта фирма подает самые дорогие заявки на тендеры Укравтодора, а люди Кубракова выбрасывают всех(!) дешевых конкурентов родной фирмы Петрощука, чтобы она получила подряды с максимальной маржой", - отметил журналист.

По его словам, "только за последние пару недель "петрощуковцы" вот таким манером захапали проектные подряды "Укравтодора" на 51 миллион".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Юрий Николов (96) Криклий Владислав (323) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1799) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+12
Согласовал...

Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9774
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21.09.2020 14:07
+11
зеленая тля еще не все соки выпила...а тут как тут и зеленая саранча...после которой выжженное поле вообще от всего остается...
ну шо? наголосовали паприколисты? лишьбынеПорох, амёбы?
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21.09.2020 14:13
+10
Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 6968
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21.09.2020 14:27
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Тоже Машка подогнала?
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21.09.2020 14:06 Ответить
Согласовал...

Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9774
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21.09.2020 14:07 Ответить
зеленая тля еще не все соки выпила...а тут как тут и зеленая саранча...после которой выжженное поле вообще от всего остается...
ну шо? наголосовали паприколисты? лишьбынеПорох, амёбы?
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21.09.2020 14:13 Ответить
Да такого кадра как при Пете Омелян не было и не будет.
Такой шустрый парнишка был, то "Гиперлуп" построить хотел, то из говна и палок задорого "Бориспольский экспресс" смастырил.
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21.09.2020 14:31 Ответить
Ох ти який! Хотів гіперлуп? От злочинець який. Бач, чого захотів. І експрес власноручно зібрав?! І що, нема того експреса, поганий? А дЄрмак замість нього що запустив? З чого зліплене, з зеленого гімна? Ідіоте, і то все в тебе на Омеляна, чи ще щось маєш?
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21.09.2020 14:47 Ответить
Шо з дурным кацапом спорить?
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21.09.2020 15:13 Ответить
поциальный лифт
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21.09.2020 14:13 Ответить
Десятки миллиардов грн, скоммунизденные на "большой стройке" без тендеров, зачтутся при назначении этого мега-вора министром.
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21.09.2020 14:22 Ответить
Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 6968
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21.09.2020 14:27 Ответить
Ничего новенького
Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 5033
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21.09.2020 14:28 Ответить
сразу видно чувак из дрим-тим...
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21.09.2020 14:33 Ответить
По факту, грушно- фсбшний дерьмак , начебто, завхоз зеленського, підминає під себе всю Україну.
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21.09.2020 14:34 Ответить
почём должность министра инфраструктуры?
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21.09.2020 14:34 Ответить
Завгосп міністрів погоджує... Зебіли, то то вже звіздєц, чи продовження буде?
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21.09.2020 14:48 Ответить
------Біографічний фільм https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2018) «Влада» (2018) про життя й діяльність Діка Чейні.----Буш молодший віддав владу йому.
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21.09.2020 17:43 Ответить
Авто Краз сегодня перекрыл Киев трассу ..на КремВагоне массовые 1200 сокращения ..пилите пилите мы усё стерпим
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21.09.2020 15:01 Ответить
походу очень рабочий рот у секретутки преза зебилов, если она со своими фокингими подружками и их папиками крутят Вошьдём, как цыган солнцем..
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21.09.2020 15:03 Ответить
зеленая плесень расползается по Украине!!!! ну-ну....
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21.09.2020 15:12 Ответить
Сама москальня при владі.
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21.09.2020 15:20 Ответить
"Результатом именно такой «ванной» является история с заменой Кубракова на Криклия."
Может, наоборот?
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21.09.2020 15:24 Ответить
Значит хорошо чувак деньги из фонда коронависуса на дрогах отмыл.
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21.09.2020 16:27 Ответить
У Ермака прединсультная комплекция. Хотя єто может затянуться.
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21.09.2020 16:41 Ответить
І скільки занес, той укравтодор бубочкє???
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21.09.2020 18:14 Ответить
Согласование бывает письменное, устное, валютное. К гадалке не ходи - вариант №3 - Барыга на крови украинских солдат продаёт хлебные места.
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21.09.2020 18:26 Ответить
Дерьмак, якй чашку чаю підносить йому свої соглавсування ******* у владу...
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21.09.2020 18:36 Ответить
Разве гауляйтер Украины Ермак-Козырь, чтото обязан согласовывать с президентом ЗЕро?
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21.09.2020 19:59 Ответить
Єрмак погодив у Зеленського кандидатуру глави "Укравтодору" Кубракова на посаду міністра інфраструктури, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 1290
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21.09.2020 20:03 Ответить
 
 