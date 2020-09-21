Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов
Журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов сообщил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак согласовал у президента Владимира Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Александр Кубракова на должность министра инфраструктуры.
Об этом Николов сообщил со ссылкой на источник в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.
"На выходных Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру Кубракова на должность министра инфраструктуры. Слив Криклия намечен на ближайшие недели, - сообщил Николов.
Он отметил, что таким образом "Ермак не только осмелился, но и смог позариться на ареал пропитания Авакова".
"Вкупе с атакой Ермака на Баканова – имеем невиданный раньше при Зеленском уровень монополизации власти одним человеком, результатом которого будет что-то типа джихада. Ермак приступил к уничтожению всех причастных к скандалу с "вагнеровцами", который стал его пока наибольшим проколом. Плюс захватывает коммерческие ниши с такой скоростью, что по слухам даже Шефир впал в изумленное состояние. Оказалось, никто кроме Ермака не контролирует температуру в теплой ванне Зеленского, "превратившейся в бетонный склеп". Результатом именно такой "ванной" является история с заменой Кубракова на Криклия", - добавил Николов.
Он отметил, что главу "Укравтодора" "полгода возили по всем региональным вояжам Зеленского, сейчас они буквально днюют и ночуют на участившемся "перерезании ленточек" среди красивых плакатиков на "Большой стройке"".
"Параллельно Криклия токсичили из всех видов оружия, замалчивая на больших телеканалах картельный распил на дорогах", - пишет Николов.
Также журналист рассказал о "влиятельном Евгении Петрощуке".
"Его имя и лицо знакомо всем подрядчикам, желающим получить хоть какой-то кусок пирога в 100 миллиардах УКРАВтодора. Говорят, что правоохранительные органы знают даже номер кабинета, в котором задолго до тендера на самом деле решается судьба и распределение маржи каждого крупного подряда Укравтодора.
Хотя еще год назад ничто не предвещало такого. Петрощук был всего лишь давним-давним знакомым Кубракова и бизнес-партнером Вавриша. Прошлой осенью его фамилия была всецело вовлечена в рейдерский отжим одного из самых крутых в Украине институтов по проектированию дорожного строительства. Фамилия Петрощука во время рейдерского захвата попала в состав учредителей ТОВ "Міжнародний проектний інститут", на который перевели имущество отрейдеренного института. А потом фамилия Петрощука попала в состав советников главы Укравтодора и состав Технического совета Укравтодора, принимающего решения о проектах строительства дорог (да-да! о том как строить и за какие деньги). И рейдерская история заиграла новыми красками", - пишет Николов.
Он также рассказал, что в последние недели "Укравтодор" начал буквально заваливать "Міжнародний проектний інститут" подрядами.
"Эта фирма подает самые дорогие заявки на тендеры Укравтодора, а люди Кубракова выбрасывают всех(!) дешевых конкурентов родной фирмы Петрощука, чтобы она получила подряды с максимальной маржой", - отметил журналист.
По его словам, "только за последние пару недель "петрощуковцы" вот таким манером захапали проектные подряды "Укравтодора" на 51 миллион".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну шо? наголосовали паприколисты? лишьбынеПорох, амёбы?
Такой шустрый парнишка был, то "Гиперлуп" построить хотел, то из говна и палок задорого "Бориспольский экспресс" смастырил.
Может, наоборот?