Глава Харьковского окружного админсуда задержана во время передачи $3 тыс. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины совместно с НАБУ при процессуальном руководстве САП разоблачила главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным предварительного расследования, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления в административном деле по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3 тыс. долларов США.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщение главе суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
"Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами продолжает активную работу по искоренению коррупции в судебной ветви власти", - говорится в сообщении.
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Така посада (як будь-яка iнша ) коштуе великих грошей , вона повертае собi те що вiддала за це призначення ...
Недавно дізнався, що у мера мого міста (райцентр 50к) теж є маєток в Іспанії
Кожна гнидка, починаючи з приватного нотаріуса норовить облаштуватись за кордоном.
Відповідно і поводять вони себе як тимчасова окупаційна адміністрація з задачею швидко збагатитись і якщо виникнуть проблеми то втекти.
......... проте всі наперед знають, справу замнуть а потім зіллють, ця **** відновиться на посаді уже через пів року, ще й компенсацію "відсудить".
кажуть народ заслуговує на ту владу яку сам обирає........ , це вже неактуально і потребує переосмислення і рішучих змін. вичурних методів і надійних засобів дурити народ на сьогодні не порахувати, наша країна яскравий тому приклад: за кого вже тільки не голосували, і за зека, і за олігарха, навіть за кловуна - зрушень нуль!!!!!!!
ось на носі місцеві вибори, за вибочими законами які понаприймала для себе, так звана гівноеліта, у владу на місцях пройдуть виключно скоробагатьки, кловуни і всяки виродки з кримінальним минулим. і вся ця шобла вилупилась не з Марсу і обирати їх будуть не марсіяни чи лунатіки, а ми, шановні українці. то може варто взагалі не йти на ті псевдовибори і не ганьбитися тим нікчемним процесом. вважаю, по кінцевому результату гірше не буде.
Да и с ветхостью купюр "все в порядке".
"По информации Бюро гравировки и печати США, банкноты всех номиналов долларов США, выпускаемые Федеральной резервной системой с 1914 года по сегодня, остаются законным платежным средством независимо от того, когда они были выпущены,
- отметили в прессслужбе НБУ."
https://24tv.ua/ru/starye_dollary_obmen_kupjur_kak_menjat_dollary_vlijaet_li_na_kurs_n1275493
Так что покатит.
Так мало исчо никто не брал..
Или все же дать 10 лет?
а в Украине отмажут
Уже глава суда платит судье!
Дожили! А субординация?!
Ничего святого!
/это кража /
а. 90 тыс грн это мелочь
посидит дома год
потом суд --- восстановление в должности
и компенсация
это уже 101 случай
Голова суду
Панченко Ольга Володимирівна
тел: (057) 730-42-72
e-mail:
Заступник Голови суду
Спірідонов Михайло Олександрович
e-mail:
Заступник Голови суду
Тітов Олександр Миколайович
e-mail:
Керівник апарату
Лисенко Валентина Володимирівна
тел: (057) 730-42-77
e-mail:
Заступник керівника апарату суду
Зарубіна Ірина Наіллівна
e-mail:
Начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв'язку зі ЗМІ
Габрієлова Надія Анатоліївна
e-mail:
Начальник відділу забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи
Карамушко Ірина Іллівна
e-mail:
Начальник відділу роботи з персоналом та запобігання корупції
Курашова Світлана Василівна
e-mail:
Начальник відділу з питань управління об'єктами державного майна та контролю за їх використанням
Смахтін Роман Вадимович
e-mail:
Начальник відділу з надання судово-адміністративних послуг
Улановська Лариса Іванівна
e-mail:
Начальник відділу планово-фінансової діяльності,бухгалтерського обліку та звітності
Топоркова Любов Станіславівна
e-mail:
7 лютого 2020 року рішенням зборів суддів, шляхом таємного голосування, суддю Панченко Ольгу Володимирівну обрано головою Харківського окружного адміністративного суду.
Панченко Ольга Володимирівна
тел: (057) 730-42-72
e-mail:
прощай мальдивы - здравствуй зона
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