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Глава Харьковского окружного админсуда задержана во время передачи $3 тыс. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ при процессуальном руководстве САП разоблачила главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного расследования, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления в административном деле по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3 тыс. долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщение главе суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами продолжает активную работу по искоренению коррупции в судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

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Глава Харьковского окружного админсуда задержана во время передачи $3 тыс. взятки, - СБУ 01
Глава Харьковского окружного админсуда задержана во время передачи $3 тыс. взятки, - СБУ 02
Глава Харьковского окружного админсуда задержана во время передачи $3 тыс. взятки, - СБУ 03
Глава Харьковского окружного админсуда задержана во время передачи $3 тыс. взятки, - СБУ 04

Автор: 

взятка (6167) СБУ (19934) суд (25112) Харьков (7520)


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Топ комментарии
+27
Завтра ВСП ,скажет ,что СБу подкинуло деньги.
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21.09.2020 14:10
+27
Вже завтра вона знову приступить до роботи в цьому ж кабінеті. А про те, щоб її запроторити за грати - про це речі взагалі бути не може! Бо в Україні судді, прокурори, депутати - це персони недоторкані! Вони можуть робити що завгодно - брати хабарі, вбивати, гвалтувати, перевищувати швидкість і їм за це НІЧОГО не буде! Суддя ніколи не осудить суддю!!!
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21.09.2020 14:10
+18
Затримали. Ну і що далі? Як працювала,так і працюватиме.У нас навіть судді,які підозрюються в створенні злочинної організації та захоплені влади як працювали,так і працюють.І болт клали на все.А три штуки баксів- це просто така дрібниця,що і говорити не потрібно.
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21.09.2020 14:16
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Завтра ВСП ,скажет ,что СБу подкинуло деньги.
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21.09.2020 14:10 Ответить
Що скаже служка бариг важко вгадати. Одне ясно, - не сидітимуть судді, а головне НЕ БУДЕ конфіскації! Це 100%. Влада не зацікавлена щоб їхніх суддів сажали! Як у грецького філософа: "Буде мені, то буде й тобі." Це бардак, а не Держава! Грязь...
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21.09.2020 14:44 Ответить
Вона щомісяця отримує зарплатню не менше 150 тис. грн, тобто може щороку купляти 1-2 квартири у Києві чи Харкові, не ризикуючи при цьому померти з голоду чи світити голою жопою... Куди воно все їм влазить у ті ненаситні суддівські пельки???
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21.09.2020 14:48 Ответить
А ти не здогадуешься ?
Така посада (як будь-яка iнша ) коштуе великих грошей , вона повертае собi те що вiддала за це призначення ...
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21.09.2020 15:53 Ответить
Видно - ти ще той прохвессор, бо інакше знав би, що голова окружного адимінсуду - ВИБОРНА посада.
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21.09.2020 16:01 Ответить
І багато ви в своему житті голосували за голову окружного адмінсуду?
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21.09.2020 16:15 Ответить
Як все запущено... Я не голосував жодного разу, обираючи голову суду, бо голосують/ обирають лише судді відповідного суду Вища математика???
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21.09.2020 17:44 Ответить
Чому тоді ви вважаєте, що цю посаду не можна купити?
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21.09.2020 18:25 Ответить
Мабуть можна купити, але кому платити? Кільком десяткам суддів, які будуть голосувати? Який сенс???
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21.09.2020 18:30 Ответить
Сенс такий, що тоді вам будуть частенько носити хабарі. Може у вас родина велика, когось в Оксфорді треба вивчити, а когось - в Цюриху, а грошей нема.
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21.09.2020 18:34 Ответить
Як правило за кордоном сім`ї, маєтки . Все туди.
Недавно дізнався, що у мера мого міста (райцентр 50к) теж є маєток в Іспанії
Кожна гнидка, починаючи з приватного нотаріуса норовить облаштуватись за кордоном.
Відповідно і поводять вони себе як тимчасова окупаційна адміністрація з задачею швидко збагатитись і якщо виникнуть проблеми то втекти.
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21.09.2020 17:00 Ответить
Суд скажет, что эти деньги одалживали судье.
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21.09.2020 16:52 Ответить
А может дело еще циничнее - совместный спектакль!? Роли распределены заранее, оплата за "страдания" во имя показателей борьбы к коррупцией оговорена заранее... И далеко не 3 тыс. зеленью! Хотелось бы ошибаться в этом вопросе...
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21.09.2020 17:08 Ответить
Вже завтра вона знову приступить до роботи в цьому ж кабінеті. А про те, щоб її запроторити за грати - про це речі взагалі бути не може! Бо в Україні судді, прокурори, депутати - це персони недоторкані! Вони можуть робити що завгодно - брати хабарі, вбивати, гвалтувати, перевищувати швидкість і їм за це НІЧОГО не буде! Суддя ніколи не осудить суддю!!!
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21.09.2020 14:10 Ответить
от здавалось чого ще треба, навіть для цього тупого недоумка зеленопука, є очевидний, неспростовний факт корупції цілої голови харківського адмінсуду, бери організовуй показовий судовий процес з реальним покаранням, з конфіскацією до третього коліна цієї огидної стерви в суддівській мантії і покажи на всю країну, на весь світ, що саме в цій країні, з приходом саме Зеленського щось почало реально змінюватись, щось, що дало б людям хоча б промінчик надії на саму можливість позитивних змін у цій країні.
......... проте всі наперед знають, справу замнуть а потім зіллють, ця **** відновиться на посаді уже через пів року, ще й компенсацію "відсудить".
кажуть народ заслуговує на ту владу яку сам обирає........ , це вже неактуально і потребує переосмислення і рішучих змін. вичурних методів і надійних засобів дурити народ на сьогодні не порахувати, наша країна яскравий тому приклад: за кого вже тільки не голосували, і за зека, і за олігарха, навіть за кловуна - зрушень нуль!!!!!!!
ось на носі місцеві вибори, за вибочими законами які понаприймала для себе, так звана гівноеліта, у владу на місцях пройдуть виключно скоробагатьки, кловуни і всяки виродки з кримінальним минулим. і вся ця шобла вилупилась не з Марсу і обирати їх будуть не марсіяни чи лунатіки, а ми, шановні українці. то може варто взагалі не йти на ті псевдовибори і не ганьбитися тим нікчемним процесом. вважаю, по кінцевому результату гірше не буде.
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21.09.2020 16:31 Ответить
Судья хотела деньги перечислить МЭРу Кернесу на лечение от коронавируса. Ей нужно за это премию выписать 100 000 грн
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21.09.2020 14:11 Ответить
Слабовато, всего 3К ! Да еще и старыми купюрами
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21.09.2020 14:15 Ответить
Так это наверное за день.А если посчитать за месяц?3000*30=90 000 $.Вроде нормально.
Да и с ветхостью купюр "все в порядке".
"По информации Бюро гравировки и печати США, банкноты всех номиналов долларов США, выпускаемые Федеральной резервной системой с 1914 года по сегодня, остаются законным платежным средством независимо от того, когда они были выпущены,

- отметили в прессслужбе НБУ."
https://24tv.ua/ru/starye_dollary_obmen_kupjur_kak_menjat_dollary_vlijaet_li_na_kurs_n1275493

Так что покатит.
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21.09.2020 14:43 Ответить
Так это не ей,это она передавала судье,а сколько ей отвалили,вряд ли скажут.
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21.09.2020 15:58 Ответить
Затримали. Ну і що далі? Як працювала,так і працюватиме.У нас навіть судді,які підозрюються в створенні злочинної організації та захоплені влади як працювали,так і працюють.І болт клали на все.А три штуки баксів- це просто така дрібниця,що і говорити не потрібно.
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21.09.2020 14:16 Ответить
я така затуркана, я така затуркана
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21.09.2020 14:16 Ответить
Ейо сдали свои же коллеги-за демпинг..
Так мало исчо никто не брал..
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21.09.2020 14:17 Ответить
Там на фото с долларами четко, не вооруженным глазом видно,что они фальшивые, а значит судья пошутила .....
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21.09.2020 14:18 Ответить
Значит завтра пойдет на повышение.
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21.09.2020 14:22 Ответить
Харьков стал побратимом по коррупции с Одессой,видать крепко там сидят еврейские общины.
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21.09.2020 14:23 Ответить
да то она на выборы для зе-вавкиного цирка собирала.
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21.09.2020 14:34 Ответить
Мелковато будет. Вспоминается суддя-колядник Зварич, как он миллионами кабинет зесевал.
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21.09.2020 14:34 Ответить
Что творится пока Адольфовича нет!
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21.09.2020 14:38 Ответить
За те, що вона взяла мінімальну суму із можливої, та ще й мати неповнолітніх дітей, а хтось із рідні тяжко хворий, треба повернути їй долари на лікування близьких людей і на виховання дітей, і на утримання безробітного чоловіка. І підвищити зарплатню до такого рівня, щоб жінка не була змушена вестись на провокаційні акції. Це я вам, як конспіролог, кажу!
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21.09.2020 14:39 Ответить
Наколядувала?
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21.09.2020 14:40 Ответить
Значит ей надо увеличить зарплату в 10 раз. Чтобы взятки не брала.
Или все же дать 10 лет?
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21.09.2020 14:42 Ответить
Возьмите любой суд , - бросите кость на угад в любой суд , неделя и Дело о взятке.
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21.09.2020 14:42 Ответить
в Китае ее бы растреляли,причем пубдично на стадионе
а в Украине отмажут
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21.09.2020 14:44 Ответить
Это было еще при Дэн Сяопине, сейча у них нет публичных казней.
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21.09.2020 14:52 Ответить
Сейчас окажется, что она была в отпуске или на больничном, прокуроры будут грызть ногти от бессилия что-либо ей сделать и суд разведет руками. А дамочка просто поменяет место работы, но не сядет!
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21.09.2020 14:47 Ответить
ето будет проверка Зеленского "на вшивость"
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22.09.2020 07:35 Ответить
Ничего, кроме потери 3 тыс. дол. (мелочь какая!), ей не будет.
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21.09.2020 14:48 Ответить
судить будут в соседнем дзержинском суде и отделается штрафом в 510 грн
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21.09.2020 14:49 Ответить
А судді хто?!
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21.09.2020 14:51 Ответить
За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3 тыс. долларов США.Источник: https://censor.net/ru/n3220436

Уже глава суда платит судье!
Дожили! А субординация?!
Ничего святого!
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21.09.2020 14:54 Ответить
то миколу судять за мешок зерна
/это кража /
а. 90 тыс грн это мелочь
посидит дома год
потом суд --- восстановление в должности
и компенсация
это уже 101 случай
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21.09.2020 15:08 Ответить
Вот думаю: а что по этому поводу скажет Конституционный суд?
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21.09.2020 15:10 Ответить
Приголубе дівчину і скаже що НАБУїни з СБУїнами знову паскудять репутацію судової системи.
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21.09.2020 16:20 Ответить
Гепе на лечение всем миром собирали, а тут ...
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21.09.2020 15:12 Ответить
Керівництво Харківського окружного адміністративного суду

Голова суду

Панченко Ольга Володимирівна
тел: (057) 730-42-72
e-mail:

Заступник Голови суду

Спірідонов Михайло Олександрович
e-mail:

Заступник Голови суду

Тітов Олександр Миколайович
e-mail:

Керівник апарату

Лисенко Валентина Володимирівна
тел: (057) 730-42-77
e-mail:

Заступник керівника апарату суду

Зарубіна Ірина Наіллівна
e-mail:

Начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв'язку зі ЗМІ

Габрієлова Надія Анатоліївна
e-mail:

Начальник відділу забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи

Карамушко Ірина Іллівна
e-mail:

Начальник відділу роботи з персоналом та запобігання корупції

Курашова Світлана Василівна
e-mail:

Начальник відділу з питань управління об'єктами державного майна та контролю за їх використанням

Смахтін Роман Вадимович
e-mail:

Начальник відділу з надання судово-адміністративних послуг

Улановська Лариса Іванівна
e-mail:

Начальник відділу планово-фінансової діяльності,бухгалтерського обліку та звітності

Топоркова Любов Станіславівна
e-mail:
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21.09.2020 15:20 Ответить
https://yur-gazeta.com/golovna/obrano-golovu-harkivskogo-okruzhnogo-administrativnogo-sudu.html Обрано голову Харківського окружного адміністративного суду
7 лютого 2020 року рішенням зборів суддів, шляхом таємного голосування, суддю Панченко Ольгу Володимирівну обрано головою Харківського окружного адміністративного суду.
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21.09.2020 15:23 Ответить
Тю! Який хабар? Є звичай засівати на свята: хто гривнею, хто доларом.....
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21.09.2020 15:28 Ответить
Голова суду

Панченко Ольга Володимирівна
тел: (057) 730-42-72
e-mail:
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21.09.2020 15:31 Ответить
Ежедневно о взятках пишут, а толку никакого нет и не будет, а почему, да по тому, что нет никаких посадок за это, клоуну плевать, хотя, как он грозился перед выборами, ну трепло и в Африке трепло. Позор такому брехливому президенту, позор!!!
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21.09.2020 15:43 Ответить
рада правосуддя або зїзд суддів скажуть що СБУ втручається і дискредитує судову гілку влади, бо втручається в її діяльність та перешкоджають судочинству.... І дійсно ..або голова або суддя ...але хтось знахабнів))) ...Дивлячись яка реальна ціна питання ...може справа на 30 тис. доларів, а голова тиснула на суддю щоб той виніс рішення за 3 тис. ...А може навпаки суддя знахабнів і зарядив нереальну суму, а голова йому пояснила, що так не можна і по справедливості треба брати лише 3 тис. АЛЕ, у будь -якому випадку в цих судах нічого безкоштовно не робиться і , як то кажуть...навіть муха "необілечена не пролетить")) Я особисто у даному випадку підтримую ..голову суду...бо 3 тис. за "земельне питання" у Харкові...це ще по божески! А скільки хотів сам суддя ми не знаємо...якщо в нього рило не в пуху, то чому він не звернувся до НАБУ..чия це підслідність...чи до ДБР..а чому до СБУ? Яким боком слідчі СБУ до справ про корупцію?
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21.09.2020 15:53 Ответить
Это были деньги, собранные с работников суда на ремонт помещения суда, в бюджете нет денег на такие расходы. Вот "бедные" судейские и скинулись кто сколько мог.
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21.09.2020 16:18 Ответить
Молода вовчиця
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21.09.2020 16:19 Ответить
Скучно работать за зарплату в пару тысяч долларов
прощай мальдивы - здравствуй зона
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21.09.2020 16:42 Ответить
И это глава суда. Что тогда про рядовых говорить.
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21.09.2020 16:53 Ответить
Це судейська мафія, кругова порука, корпоративна солідарність = за цю суддю як і за інших суддів впишуться ВРП, ВККС, ВАКС, ВСУ і навіть КС
23.07.20 15:59 Высший совет правосудия стал на сторону Окружного админсуда
https://images.cnscdn.com/images/d/0/2/4/********************************/original.jpgВысший совет правосудия призывает НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".
18.09.20 21:13 "Пленки ОАСК" свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия, - Верховный Суд
https://images.cnscdn.com/images/a/b/f/e/abfe2fd6e2b6bd5bd139809437922761/original.jpgПленум Верховного суда принял заявление относительно записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка.
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21.09.2020 17:40 Ответить
Всех так называемых "судей", позорящих славное имя Украина, гнать санными тряпками за поребрик.
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21.09.2020 18:41 Ответить
А Вовка слабо?? Завтра ВРП всіх борців з корупцією н....й пішле...разом з Зеленським та Верховним судом....А КС підтвердить це рішення
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21.09.2020 21:13 Ответить
Хіба так важко збагнути - щоб все було ок, хабар повинен стартувати від 100 тис ує ((((
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21.09.2020 23:37 Ответить
АРМИЯ С НАРОДОМ !!! НІКОЛИ З КОРРУПЦІОНЕРАМИ !!!
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22.09.2020 00:32 Ответить
На запит "чесна суддя" гугєл видав тільки прізвище Гольник.
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22.09.2020 10:59 Ответить
 
 