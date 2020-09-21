Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины

Пограничник Игорь Шарун, который накануне попал в скандал из-за оскорбительного видео в адрес Вооруженных сил Украины, извинился перед украинскими защитниками.

Свои извинения украинский пограничник принес в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Шарун назвал свой поступок необдуманным и позорным.

"Сегодня мое имя в украинском обществе прозвучало в очень негативном свете. И причиной этому стал мой необдуманный и позорный поступок. Сразу отмечу, что на данный момент я прохожу военную службу в рядах Государственной пограничной службы Украины. И потому из-за необдуманности своих действий мне вдвойне стыдно. Я прошу прощения у всех защитников Украины!" – написал пограничник.

Шарун также отметил, что никаких мыслей о какой-либо насмешке над армией Украины у него не было и нет.

"Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей Родины … Еще раз прошу прощения у своих побратимов и у каждого, кто защищает нашу страну, за эту ситуацию", – написал он.

Как сообщалось ранее, полковник Анатолий Штефан обнаружил в соцсети TikTok видео, на котором военнослужащий Госпогранслужбы Игорь Шарун отдает свиньям команды из устава украинской армии.

По словам Штефана, Шарун уроженец Львовской области, который, согласно декларации, в настоящее время является военнослужащим Госпогранслужбы в Волынской области.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, комментируя данную ситуацию, отметил, что крайне возмущен ситуацией с пограничником.

"Я глубоко возмущен ситуацией, о которой стало известно вчера. И мне трудно понять, чем руководствовался пограничник, распространяя видео, которое оскорбляет украинских защитников. Откровенно скажу, как руководитель ведомства, я считаю этот поступок позорным и не позволю порочить честь и достоинство воинов, моих побратимов, коллег и всех тех, с кем продолжаем защищать Украину", - написал он в соцсети.