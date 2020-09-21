РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8287 посетителей онлайн
Новости
17 203 64

Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины

Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины

Пограничник Игорь Шарун, который накануне попал в скандал из-за оскорбительного видео в адрес Вооруженных сил Украины, извинился перед украинскими защитниками.

Свои извинения украинский пограничник принес  в Facebook,  передает Цензор.НЕТ.

Шарун назвал свой поступок необдуманным и позорным.

"Сегодня мое имя в украинском обществе прозвучало в очень негативном свете. И причиной этому стал мой необдуманный и позорный поступок. Сразу отмечу, что на данный момент я прохожу военную службу в рядах Государственной пограничной службы Украины. И потому из-за необдуманности своих действий мне вдвойне стыдно. Я прошу прощения у всех защитников Украины!" – написал пограничник.

Шарун также отметил, что никаких мыслей о какой-либо насмешке над армией Украины у него не было и нет.

"Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей Родины … Еще раз прошу прощения у своих побратимов и у каждого, кто защищает нашу страну, за эту ситуацию", – написал он.

Как сообщалось ранее, полковник Анатолий Штефан обнаружил в соцсети TikTok видео, на котором военнослужащий Госпогранслужбы Игорь Шарун отдает свиньям команды из устава украинской армии.

По словам Штефана, Шарун уроженец Львовской области, который, согласно декларации, в настоящее время является военнослужащим Госпогранслужбы в Волынской области.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, комментируя данную ситуацию, отметил, что крайне возмущен ситуацией с пограничником.

"Я глубоко возмущен ситуацией, о которой стало известно вчера. И мне трудно понять, чем руководствовался пограничник, распространяя видео, которое оскорбляет украинских защитников. Откровенно скажу, как руководитель ведомства, я считаю этот поступок позорным и не позволю порочить честь и достоинство воинов, моих побратимов, коллег и всех тех, с кем продолжаем защищать Украину", - написал он в соцсети.

Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины 01

Госпогранслужба (6479) оскорбление (98) скандал (4476) ВСУ (6626)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
"Полковник связался с "блогером" и попросил его удалить видео, но тот в ответ "отправил в далекое плавание". Отреагировал автор ролика только после того, как Штефан опубликовал в комментарии его личные данные - день рождения и домашний адрес."

---------

Поздно каяться. Ему давали шанс на "прозрение".
показать весь комментарий
21.09.2020 14:14
+28
Можно разобрать прозревшего на донорские органы и простить конечно же. Мы же не хунта какая-то!
показать весь комментарий
21.09.2020 14:11
+25
Брысь атседа Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины - Цензор.НЕТ 3624
показать весь комментарий
21.09.2020 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно разобрать прозревшего на донорские органы и простить конечно же. Мы же не хунта какая-то!
показать весь комментарий
21.09.2020 14:11 Ответить
видать сослуживцы в рыло дали... и заставили извинится... не думаю что оно само прозрело
показать весь комментарий
21.09.2020 14:29 Ответить
Та ничего оно не прозрело. Просто наложило в штаны, испугалось и приспособилось к сложившейся опасной для него ситуации.
показать весь комментарий
21.09.2020 14:47 Ответить
Не не , опоздал ты . Кровью , только кровью смывать подобные выходки иначе кина не будет .
показать весь комментарий
21.09.2020 14:11 Ответить
То есть он и себя типа тоже свиньёй считал, когда это видео публиковал, что ли?
показать весь комментарий
21.09.2020 14:13 Ответить
Разве он говорил что-то про Московию?
показать весь комментарий
21.09.2020 14:15 Ответить
Брысь атседа Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины - Цензор.НЕТ 3624
показать весь комментарий
21.09.2020 14:20 Ответить
👍😀👏
показать весь комментарий
21.09.2020 15:56 Ответить
иди нах кацапсина
показать весь комментарий
21.09.2020 14:16 Ответить
**********, пішов у дупу!
показать весь комментарий
21.09.2020 14:17 Ответить
Вот ты то чмо лаптеногое и есть свинья
показать весь комментарий
21.09.2020 14:36 Ответить
"Полковник связался с "блогером" и попросил его удалить видео, но тот в ответ "отправил в далекое плавание". Отреагировал автор ролика только после того, как Штефан опубликовал в комментарии его личные данные - день рождения и домашний адрес."

---------

Поздно каяться. Ему давали шанс на "прозрение".
показать весь комментарий
21.09.2020 14:14 Ответить
так він же не знав, що то полковник просив, думав якийсь рядовий. от і послав
показать весь комментарий
21.09.2020 20:23 Ответить
абрыдались все!
особенно те, которых ты осквернял ...ушлепок
показать весь комментарий
21.09.2020 14:15 Ответить
Слово - не горобець, вже вилетіло...
показать весь комментарий
21.09.2020 14:17 Ответить
шарун нашрал в штани
показать весь комментарий
21.09.2020 14:18 Ответить
Хвамілія схожа на слова шарій і серун , як гібридне слово , зібране з цих двох
показать весь комментарий
21.09.2020 14:19 Ответить
Нє, працювати його ви не примусите.
показать весь комментарий
21.09.2020 14:21 Ответить
Раньше в обществе тупым людям удавалось скрывать свои интеллектуальные особенности. Но социальные сети, словно специальный детектор, всё скрытое делают явным.
Ну вот реально, про что он думал? При своей работе и ситуации в Украине нужно быть просто тупым, чтобы постить такую х...ту в интернете.
показать весь комментарий
21.09.2020 14:21 Ответить
Петиція про заборону проросійських партій та організацій! Буду вдячний за репост!https://www.youtube.com/redirect?stzid=Ugz_2wgUFPvorA5EsfZ4AaABAg&event=comments&q=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F105082&redir_token=QUFFLUhqbTk1ZFRwQS1RVklrS2NyaHNmaDNJeEFXTVFWZ3xBQ3Jtc0tsZU1QSXlybVpuMk1uaGhieXVaQ1hDQVpGZ3J3c3R5a0xlZVRtX3JjRGVlX2NONGpTX3pfUEtJcGRTeWQxN25ucm1HSFhFWkRmLTlJV29WenJ4MXNYMmNySGQ4NnRTX0hPVE5BXzRUdVlZbU43ZUJiOA%3D%3D https://petition.president.gov.ua/petition/105082
показать весь комментарий
21.09.2020 14:23 Ответить
необдуманно такие вещи не делают,ему не 10 лет
это действительно его отношение к ВСУ,и извинения только потому,что это отношение придали огласке
показать весь комментарий
21.09.2020 14:24 Ответить
Вігоните его нахер. он предаст при первой опасности. Сдаст товарищей и будет цветами встречать бурятов.
показать весь комментарий
21.09.2020 14:25 Ответить
..выгонять надо не маме под юбку, а в дисциплинарный батальон (дисбат), если они сейчас есть
показать весь комментарий
21.09.2020 14:59 Ответить
Ватарылые, когда обделаются, становятся такими патриотами...
показать весь комментарий
21.09.2020 14:27 Ответить
это повод задуматься, где и как срут в мозг, что защитников идущих под пули сравнивают так. это паталогия
показать весь комментарий
21.09.2020 14:29 Ответить
от сердца отрываю, палю тему стартапа - таблички на монитор - не пиши бухим в твиттер, фейсбук, ютуб
показать весь комментарий
21.09.2020 14:30 Ответить
А где можно видео это глянуть?
показать весь комментарий
21.09.2020 14:31 Ответить
а что он еще служит? аааа, зеленая овца.
показать весь комментарий
21.09.2020 14:32 Ответить
Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины - Цензор.НЕТ 2644
показать весь комментарий
21.09.2020 14:32 Ответить
что у пьяного на уме,то трезвого на языке
показать весь комментарий
21.09.2020 14:35 Ответить
навпаки
показать весь комментарий
21.09.2020 15:23 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2020 20:25 Ответить
Эээ не.... "Извините" не прокатит.
"Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей Родины …"

И что означает троеточие в конце предложения? Урод конченный.
показать весь комментарий
21.09.2020 14:37 Ответить
Погранец ватник так еще и трусливый. Выгнать нах...
показать весь комментарий
21.09.2020 14:41 Ответить
ага,все поверили, если бы никто об этом не узнал то скоромно тебе бы и не было
показать весь комментарий
21.09.2020 14:51 Ответить
ну просто негодяй и лицемер ...ещё и "патриотизмом" прикрылся...
показать весь комментарий
21.09.2020 15:13 Ответить
Кацапське нутро складно сховати.
показать весь комментарий
21.09.2020 15:46 Ответить
Выговор с занесением в личное дело и штампом - неблагонадежен и склонен к предательству. Уволить и и пусть с такой меткой в личном деле попробует где-то устроиться на работу/службу. Пусть дворы метет метлой, если мозгов нет.
показать весь комментарий
21.09.2020 15:46 Ответить
Однак це ж буде брехня. Він же нічого не зробив.
показать весь комментарий
21.09.2020 16:31 Ответить
Теперь стрёмно будет, контуженых участников АТО достаточно, беги пока не поздно, госохрану никто не выделит.
показать весь комментарий
21.09.2020 15:48 Ответить
Направьте его с западной границы,на границу с ОРДЛО,и не на КПП,а в окопы.Воины ему быстро объяснят,кто есть кто.
показать весь комментарий
21.09.2020 15:55 Ответить
Слово не воробей.вылетело .хйу поймаеш ....
показать весь комментарий
21.09.2020 15:59 Ответить
Нормальний перформанс.
Не бачу нічого протиправного в діях чувака.
показать весь комментарий
21.09.2020 16:30 Ответить
Если б зайти в свинарник в то время ,когда они привыкли жрать и крикнуть "Последние новости!" .....то думаю свиньи показали на,что похожи журналисты ради хайпа и славы! ....может Оруэлла запретить или Гашека?.....ох и идиот этот полковник!
показать весь комментарий
21.09.2020 17:51 Ответить
И попрошу заметить что человек с Запада Украины... ничего не хочу сказать оскорбительного в адрес тех жителей, просто некоторые умники очень любят оскорблять жителей востока и юга Украины.
показать весь комментарий
21.09.2020 17:18 Ответить
Да,настоящий поцреот.
показать весь комментарий
21.09.2020 17:19 Ответить
Это что за чмо? Оно не в себе было и извиняться вздумал? А что? Этого козла на подвал... на 20 лет. А там пусть посты пишет... за 20 лет отпишет.
показать весь комментарий
21.09.2020 17:50 Ответить
Реальність так не працює.
Просто сказати вибачте не вийде. Тепер він повинен спокутувати кров'ю - зробити подвиг рівня героя і аж тоді пробачать, но героя не дадуть.
показать весь комментарий
21.09.2020 18:30 Ответить
Как таких дебилов вообще на службу берут?
Уволить.
Это дебил.
показать весь комментарий
21.09.2020 19:18 Ответить
И начальник будет дебилом, если не уволит...
показать весь комментарий
21.09.2020 19:34 Ответить
Олигофрени зараз в тренді, вони всі на високих посадах і з великою оплатою. Для того і конкурси щоб відсіювати розумних, талановитих, патріотичних, а плодити дурнів, якими добре маніпулювати і тирити безконтрольно майно.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:31 Ответить
- Вибачаюсь, нікого не хотів образити, неправильно зрозуміли, вирвано з контексту.- все це відмазки. Коли ти зробив щось ненавмисно і не дуже погане, то можна і вибачити. А от в даному випадку жодні вибачення нічого не означаютъ, бо робилось навмисно дорослою людиною.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:42 Ответить
Двоюродный или родной брат?
показать весь комментарий
21.09.2020 23:36 Ответить
твой?
показать весь комментарий
22.09.2020 03:11 Ответить
Со своей иронией проблема? Ты всё одалживаешь?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:04 Ответить
Со своей иронией проблема? Ты всё одалживаешь?
показать весь комментарий
28.09.2020 08:42 Ответить
Просто не надо долбо*бов на службу брать.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:18 Ответить
Вот, у меня как раз вопрос был: он просто муд*к или долбо*б?
показать весь комментарий
21.09.2020 23:42 Ответить
Цю мразоту геть з армії. Негідник.
показать весь комментарий
22.09.2020 00:59 Ответить
 
 