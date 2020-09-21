Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки

Несвоевременное информирование Зеленским Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена. Это не является основанием для отставки с поста президента.

Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию №22/100754-еп на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на владу" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2019 года он солгал своим избирателям", - говорится в тексте петиции.

Зеленский отметил, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи, и произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский признался, что нарушил закон, не сообщив НАПК о покупке облигаций.

Позже президенту вручили протоколы об административных нарушениях.

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