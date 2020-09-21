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Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки

Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки

Несвоевременное информирование Зеленским Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена. Это не является основанием для отставки с поста президента.

Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию №22/100754-еп на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на владу" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2019 года он солгал своим избирателям", - говорится в тексте петиции.

Зеленский отметил, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи, и произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский признался, что нарушил закон, не сообщив НАПК о покупке облигаций.

Позже президенту вручили протоколы об административных нарушениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов

Автор: 

декларация (1359) Зеленский Владимир (20505) петиция (356) электронное декларирование (1025) НАПК (1221)


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Топ комментарии
+59
Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 2056
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21.09.2020 14:53
+57
Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 9366
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21.09.2020 14:52
+50
Похоже Зе сам ошибка 🤮
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21.09.2020 14:51
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Правила форума Совет форумчан
Шо тут сча будет...Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 2356
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21.09.2020 14:50 Ответить
Похоже Зе сам ошибка 🤮
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21.09.2020 14:51 Ответить
Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 2056
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21.09.2020 14:53 Ответить
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 1025
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21.09.2020 15:07 Ответить
оба вовы - закомлексованные чмо, с внутренними каблуками по 5-6см)
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 3741
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21.09.2020 16:34 Ответить
Да может он, по человечески, и прав... Но! ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ нужно относиться тогда КО ВСЕМ - ВСЕ ОШИБАЮТСЯ,,, А то - "Если друг - ошибка, всем стальным - коррупция!"
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21.09.2020 17:05 Ответить
Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже., и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже! И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи. Цинизм, беспечность, простота
на представлениях царили. А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили. Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился. ГЕТЕ.220 лет лазад.
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21.09.2020 22:10 Ответить
Та що. Ти вже тут, зараз Танька з Харібом припруть і будете співати оди ;найвеличнішому;.
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21.09.2020 14:55 Ответить
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 6236
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21.09.2020 15:09 Ответить
Ну так барига і мародер, чи просто прикольний парніша?
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21.09.2020 14:58 Ответить
ні, йосип забудько
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21.09.2020 15:16 Ответить
Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 8815
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21.09.2020 14:52 Ответить
Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 9366
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21.09.2020 14:52 Ответить
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 8082
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21.09.2020 15:04 Ответить
Зе-наркоман - одна сплошная ОШИБКА ПРИРОДЫ!
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21.09.2020 14:53 Ответить
ПогоджуюсьЗеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 299
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21.09.2020 14:53 Ответить
Можна хоть сто разів називати кусок гімна
вєлічайший лідєр світу,
але ні форми, ні кольору, ні запаху, ні змісту
воно не змінить
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21.09.2020 15:08 Ответить
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 8766
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21.09.2020 15:10 Ответить
место сидения определяет МИРОВОЗРЕНИЕ...
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21.09.2020 14:53 Ответить
Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 9304
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21.09.2020 14:55 Ответить
По большому счету он прав, только вот упущены некоторые детали:
1. Такая "ошибка" или "не ошибка" действительно, не является основанием, для отставки (если конечно не считать его обещание не нарушать закон).
2. Эта "ошибка" вне зависимости от того, что ее признали и справили, является уголовным преступлением (в данном случае не административным) за которое полагается срок! Есть факт нарушения и за него положено вполне конкретное наказание!!! Исключений на ошибку, в законе нет.!
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21.09.2020 15:23 Ответить
А зйомки сьомого сезону ;Сватів; в окупованому Криму?
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21.09.2020 14:54 Ответить
Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 44
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21.09.2020 14:54 Ответить
"вырваны из конекста" (с) - все, невиновен.
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21.09.2020 14:55 Ответить
Любой, даже начинающий, психолог скажет, что человеку свой свойственно в своих ошибках и промахах объявлять виновным кого угодно, но не себя. Зеля как презик во всем всех обвиняет и пытается стат миротворцем, закончившим войну. Сказываются его комплексы и клоунское прошлое (будущего у него нет). Ему нужно исключительно общественное внимание и аплодисменты. В реальности он и его прихлебатели полные нули во всем, кроме как как в вопросах коррупции. Хотя за почти 30 лет, к сожалению у Украины не было ни одного сколь-нибудь стоящих руководителя.
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21.09.2020 14:58 Ответить
Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 788
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21.09.2020 14:58 Ответить
Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки - Цензор.НЕТ 9074
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21.09.2020 14:58 Ответить
і штрафи повернути
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21.09.2020 15:12 Ответить
ох уж эти контексты, опять клятий Порошенко вырвал фразу
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21.09.2020 15:04 Ответить
Вовік просто не знає за що сидів Аль Капоне.
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21.09.2020 15:05 Ответить
"То, что я пошел грабить банк и попался моя ошибка, а не является поводом меня наказывать"
Как то так
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21.09.2020 15:08 Ответить
не, ну а чё?
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 1057
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21.09.2020 15:08 Ответить
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 6018
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21.09.2020 16:26 Ответить
https://umoloda.kyiv.ua/number/3640/180/150221/ Електоральна секта Зе-влади ... рейтинг президента Володимира Зеленського впав на таку різку позначку, що навіть опоненти не очікували - нижче 30 відсотків. Власного рейтингу у Володимира Зеленського не було, немає і вже ніколи не буде. Його рейтинг - це рейтинг народних очікувань. Ці очікування Зеленський не міг виправдати, навіть якби раптом захотів - настільки суперечливими вони були. Падіння рейтингу президента є цілком закономірним. За час, який минув із дня після виборів глави держави, від Зеленського природним чином відвернулася патріотично налаштована частина його електорату, яка просто не хотіла бачити того, що її обранець далекий від ідеалів і досягнень Майдану».
Далі пазли падіння рейтингу продовжували складатись в одну фігуру. Після того як в оточенні президента Зеленського та в його депутатській фракції «Слуг народу» з'явилися колишні соратники Януковича і люди з відверто антиукраїнськими поглядами, не помітити того, що відбувається, було дуже важко. Від Зеленського відвернулась і велика частина проросійського електорату, яка розраховувала, що Володимир Зеленський здасть країну Володимиру Путіну. Популістська частина електорату так і не дочекалася соціальних преференцій - і ситуація стала погіршуватись із кожним днем, а тут ще некомпетентність уряду, а тут ще пандемія коронавірусу... У результаті з Володимиром Зеленським, за визначенням Віталія Портникова, залишилась «секта віруючих, які ще на щось сподіваються. Але кількість сектантів буде зменшуватися у зв'язку з неминучим погіршенням економічної ситуації».
А тут нова напасть: Україну можуть позбавити безвізу...
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21.09.2020 15:11 Ответить
Та не парся Клоуне, яка відставка? - ти вже тепер тільки вперед ногами.
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21.09.2020 15:12 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25621321.html Коррупция на виду у всего мира
Свежая и длинная история о том, как люди Зеленского попытались исправить его колоссальные проблемы в отношениях с Западом.

План был прост: нанимаем за 58 тысяч долларов американских лоббистов, едем в США, ..., PROFIT. Но нифига, ведь это люди Зеленского.
Спойлер: впереди нас ждёт дикий фейл, коррупция, позор и международный скандал.
Заваривайте Бостонское чаепитие и слушайте, как генпрокурор Ирина Венедиктова, глава НБУ Кирилл Шевченко и глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер собирались в Вашингтон, кто это все оплатил и при чем тут ГО «Служба спасения животных».

Как вы знаете в США лоббизм легализован и нанять там лоббиста, который будет тебя представлять, можно вполне официально. Даже иностранцам. Но для того чтобы все было прозрачно, лоббистов заставляют под страхом страшных кар отчитываться о любом чихе. Об иностранцах отчитываютсяhttps://efile.fara.gov/ на сайте , созданном в рамках FARA - Foreign Agents Registration Act. Регистрируют иностранных агентов, значит.

Однако гуру украинской политики раз за разом влетают в скандалы из-за непонимания, что такое американский лоббизм. Сам Зеленский, например, угодил в скандал в 2019 году и потом отрицал, что заказывал у Signal Group Consulting лоббисткие услуги в США за 60к долларов. Сигналы, правда, отчитались на сайте ФАРА, что услуги Зеленскому и партии «Слуга Народу» они предоставили. Это украинцам можно врать в глаза, говоря, что это был не ты, а с американскими органами никто не шутит. Потому что страшно и там все ходы записаны.

Короче, 3 сентября на сайте ФАРА был зарегистрирован контракт между американской лоббистской компанией Tricuro, LLC и какой-то украинской фирмой. Целью контракта было обеспечение визита в США делегации включающей главу ОГПУ, главу НБУ и главу Укрэксима. Фамилии не указаны, правда, только должности.

Стоимость услуг 58 000 долларов, аванс половина, плюс оплата дополнительных расходов - отели, билеты, ужины и т.д. Поездка вроде как с 21 сентября. https://efile.fara.gov/docs/6285-Exhibit-AB-20200903-7.pdf Вот ссылка на контракт .
В начале этой недели инфа об этом всплыла где-то в фейсбуке, я ее увидел, но не придал особой важности. Ну едут и едут, может с МВФ за транш порешать. Что среди Мецгера и Шевченко делает Венедиктова непонятно, может за компанию взяли. Прочитал и забыл (автор оригинальной заметки, если ты прочитаешь этот пост, напиши в каментах и я тебя отмечу, потому что ты походу стронул лавину).

А потом The Page написал статью про этот контракт и я прозрел. https://thepage.ua/news/dlya-nbu-genprokuraturu-i-ukreksimbanka-nanyali-amerikanskih-lobbistov-kotorye-zashishali-rossiyan-ubijc-i-igorya-kolomojskogo Статья вот , прочитайте они там еще в лоббистах покопались. Там лоббисты, которые не совсем этично поработали на Коломойского, ага.
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21.09.2020 15:13 Ответить
А теперь в чем замут.

Контракт лоббистов на 58 000 долларов оплатила не Генпрокуратура, не Нацбанк и не УкрЭксим. Контракт оплатила и НЕ фирма, которая выиграла тендер от ОГПУ, Нацбанка или Укрэксима на лоббистские услуги.
Контракт оплатила никому не известная гошка (громадська организация). И вот тут начинается проблема и начинается коррупция.

Гошки не выигрывают контракты на тендерах госорганов и госкомпаний, они там не могут участвовать просто(упд. поправка - участие ГО в тендерах теоретически возможно если это вписано в устав ГО как вид деятельности). Лоббизм или пиар это коммерческая услуга. То есть ГО эта априори посторонняя организация и бабки у нее посторонние. То есть за поездку и проживание в САШ официальных лиц платят, по сути, анонимы. Может это хотя бы профильная профильная ассоциация? Неа.

далее -- https://ibigdan.livejournal.com/25621321.html

С вами был https://www.facebook.com/photo?fbid=1167535853618718&set=a.260431397662506 Антон Швец , Демократична Сокира.
Лайк, репост, как видите, распространение этого материала поможет спасти нашу страну и наших чиновников от ужасной провокации. Потому не стесняйтесь, разносите.
До скорых встреч.
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21.09.2020 15:15 Ответить
поется с надрывом: я не я, и хата не моя, и ложил я свой зеленый на ваш мочеприемник...
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21.09.2020 15:13 Ответить
помним помним, у зеленой прислуги каждый имеет право на ошибку, только вот в чем проблема, все они ошибаются в пользу своего кармана.
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21.09.2020 15:13 Ответить
Фу...гамнюк...
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21.09.2020 15:13 Ответить
Тобто він мав на увазі " Ідіть у сраку".З чим всіх і вітаю . Закони для лохів ,а на них він чхати хотів.
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21.09.2020 15:16 Ответить
Можно бы поверить в "ошибку", если бы не одно "но": Декларацию Зеленскому заполняли профессиональные консультанты. "Забыть" они ничего не могли, не посоветовавшись с "самим".
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21.09.2020 15:17 Ответить
он не сможет уйти по той простой причине,что НИЧЕГО не решает
решает его кукловод,коломойский
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21.09.2020 15:20 Ответить
вот козел
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21.09.2020 15:20 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25620506.html "Запад и коррупция", трагикомедия в четырех действиях
Действие первое
2014 год. У власти в Украине люди, которые не могут не прислушиваться к мнению Запада, потому что пришли на волне Евромайдана. У США и Европы есть уникальный шанс заставить Киев сделать важные реформы. Некоторым особо активным товарищам из третьего сектора удается навязать мысль о том, что во главе угла должна быть борьба с коррупцией. Новая власть нехотя, но создает пятое колесо антикоррупционную инфраструктуру.


Действие второеАнтикоррупционная инфраструктура в украинских реалиях стремительно становится похожей на любую другую инфраструктуру в Украине. Активные товарищи из третьего сектора уверяют, что проблема исключительно в недостаточно европейской власти и начинают требовать её снести. США и Европа фактически молча в этом помогают. Россия и ее миньоны делают это открыто. В результате (не только этого, само собой, но тем не менее) недостаточно европейская власть уходит, и открывается окно возможностей в которое стремительно дует с Бортнической станции аэрации ветер перемен.

Действие третье
Пока Запад интенсивно радуется симпатичным (не всегда) людям, задача которых - изображать оргкомитет межгалактического шахматного турнира новое правительство, чтобы никто не начал понимать, что происходит на самом деле, правильные и понятные Кремлю пацаны тихо договариваются о том, что будет на самом деле. Активные товарищи пытаются (у некоторых выходит) влезть в оргкомитет власть, занимают почётные места в Укрзализныцях и Оборонпромах, коррупция в стране резко "заканчивается" - её не замечают и о ней не орут из каждого утюга.

Действие четвертое
Пацаны договариваются, новое правительство сменяется еще более новым, но немножко напоминающим лучшие времена Януковича. Украина внезапно начинает видеть на Донбасе "другую сторону", забивает на международные обязательства с пятым колесом антикоррупционной инфраструктурой включительно, и по всем параметрам срывается с катушек. Активные товарищи, которые, само собой, никак не могли предвидеть такое развитие событий, потому что Рафик не уинават никто, просто совсем никто ни разу об этом не предупреждал, изображают возмущение, снова требуют сносить власть и одновременно винят в этом "папередников" (те, кто еще во власти, просто винят "папередников"). Абсолютно "неожиданно" снова появляется коррупция. Запад, видя, что все возвращается на круги своя, облегченно вздыхает и выражает глубокое беспокойство.
Занавес
https://www.facebook.com/golubovalex/posts/10221438108974187 Олександр Голубов
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21.09.2020 15:21 Ответить
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 3537
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21.09.2020 15:21 Ответить
шут гороховый
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21.09.2020 15:21 Ответить
Только импичмент спасет Украину от этого позора
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21.09.2020 15:21 Ответить
Короче, любой бизнесмен имеет право не правильно заполнить декларацию, а когда налоговая это обнаружит надо сказать:
- Это ошибка и не является основанием для начисления штрафа! Так сам преЗедент сказал.....
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21.09.2020 15:21 Ответить
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 3809
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21.09.2020 15:22 Ответить
ошиПка произошла у папысаши с мамой римой,а ты просто гнусавый зеопарыш
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21.09.2020 15:22 Ответить
Помилка кого?
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21.09.2020 15:22 Ответить
Все преступники называют своё преступление ошибкой, никто не признаёт свою вину, пока пальцы не зажаты в дверной косяк....Пьяный водила "случайно" убивает несколько человек, коррупционер "случайно" вымогает взятку в миллион долларов, насильник "случайно" насилует и расчленяет труп, Кернес "случайно" распродал за копейки своим людям харьковские лесопарковые угодья....Судить некого. Все - случайно оступившиеся невинные "ангелочки"....
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21.09.2020 15:23 Ответить
хуцпата мразота, ти ж не вічний, пам'ятай про це
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21.09.2020 15:23 Ответить
он уже "наошибался" не только на импичмент и уход с поста, но на очень длительный срок ...
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21.09.2020 15:30 Ответить
А даремно. Був шанс хоч трошки зберегти "морду лиця": "Я лоханувся у всьому, але тут дійсно САМ порушив Закон. Пробачте. Досвіданьє."
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21.09.2020 15:32 Ответить
Б-га-га-га!!! Тричі! Браво! Блазень ще говорив, "чіто он нікаму ні-чє-ґо нє должен". І обіцяв, як виявилось, зовсім інше, а рвачі із контексту все переплутали. Згодом виявиться, що купівля облігацій - це не прибуток блазня-малороса, а пожертва хворим дітям. Чи #тамженашимлюдям із Донбабве. Плачте, зєбулони, возрадуйтесь, соєві сектанти
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21.09.2020 15:37 Ответить
Не нервуйся так. Наступного разу проголосуєш за Медведчука.
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21.09.2020 15:38 Ответить
Сектант виліз.
Якщо ти вже збудився на слово "соєві", порохосрань, то дозволяю тобі помріяти про #парАшенкасьомийпГизидент. Бо в реалі цього не буде.
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21.09.2020 15:42 Ответить
Дивно, а його ж сайті написано, що то було https://www.president.gov.ua/news/prezident-osobisto-proinformuvav-nazk-pro-porushennya-u-zvya-62097 ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 5417

Забрехався Нелох
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21.09.2020 15:48 Ответить
Он ведь не лох ... чтобы законы соблюдать.
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21.09.2020 15:50 Ответить
По сравнению с другими - это детская ошибка.
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21.09.2020 15:54 Ответить
Вообще то по закону несвоевременное декларирование, не важно это ошибка или нет, влечет за собой суд и увольнение с должности.
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21.09.2020 16:13 Ответить
після того що він зробив для своїх виборців, зе-жабу треба судити за сексуальне насилля над тваринами.
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21.09.2020 16:22 Ответить
Тут согласен. В отставку его надо изза неготовности и неспособности, а насчет его постоянной брехни и недекларирования, то то ерунда в сравнении со всем остальным
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21.09.2020 16:23 Ответить
А Зеленский сам будет решать насчет отставки шоле?

Прикольно. Нет у вас методов на Зеленского.
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21.09.2020 16:25 Ответить
пане Вовику, будьласочка розтлумачте, мовляв, то, шо ваш клоун Пальчевский не задекларировал виллу на Майорке - тоже считать будущим временем в прошедшем или наоборот? ...ХМЫ... ... ЗЫ... Вова не попрись вы в президенты... sure... за такой флирт с законом , на сцене вашей квартальной клоунады, вы бы сорвали аншлаг, как злостный критик политического бомонда.
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21.09.2020 16:35 Ответить
ЗЕлена сволота, ти ще своє отримаєшь, падло.
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21.09.2020 16:35 Ответить
действительно ошибка,но это папа с мамой не "доработали".Беги вова,беги...израиль и не таких принимал,нация то твоя,а своих не бросаем...вари воду другому народу.
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21.09.2020 16:35 Ответить
несвоевременное информирование об имущественном состоянии не является причиной для отставки... Пхи, такое скажет-ТЕ... К примеру , чел отжил свой век... Кранты челу... А его, в последний путь провожая, извещают о назначении на пост президента... МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ЗАПОЗДАЛЫЕ такие данные АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОТСТАВКОЙ? Вова , вот хоть убей-ТЕ...ХМЫ...
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21.09.2020 16:37 Ответить
Бг-ггг... двойной ЗЕ-зашквар, подал БРЕХЛИВУЮ декларацию... да промолчи уж , нет, еще и уШат лайнеца на себя ПЛЮХНУЛ... ХЕХ...
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21.09.2020 16:45 Ответить
а, что если это признание соответствует следующей цитате Марка Твена, в которой слово "начальство" может быть заменено на слово "электорат" (или ему подобное): "Всегда честно признавай свои ошибки, это притупит бдительность начальства и позволит тебе натворить новые."
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21.09.2020 17:17 Ответить
И этот чел имеет юридическое образование... Отведи меня, боже, от такого, спаси и сохрани... АМИНЬ !!!
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21.09.2020 16:46 Ответить
О! Ja, ja! Пнчалька в том, что "каждый ошибается в зависимости от своих пристрастий" (Конфуций)
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21.09.2020 17:08 Ответить
Застрял в детстве. Играется, губки надувает, рожи строит, обижается, шкодничает. Сам себе не верит, что ему уже 42 годика. Мы что его усыновили и теперь будем содержать до совершеннолетия, которое никогда не настанет?
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21.09.2020 17:15 Ответить
ця вустриця викрутиться. Всіх навколо зробить винними.. Вже вхопилося так вхопилося за гетьманську булаву.. Не відірвеш.
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21.09.2020 17:25 Ответить
Мені здається, що його з влади доведеться виколупувати на кшталт лУКАШЕНКА. Йому ВЖЕ одного терміну замало...
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21.09.2020 18:39 Ответить
А как же свинарчуки?
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21.09.2020 17:45 Ответить
Это у этого чепушилы столько майна, что он ошибся... сним??? както так ... ЗАБЫЛ про него... Может оно ему не нужно?
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21.09.2020 17:54 Ответить
Членограй и верка пердючка
Два брата акробата
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21.09.2020 18:00 Ответить
Вва...чка!
Ти брехло!
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21.09.2020 18:11 Ответить
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 7837
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21.09.2020 18:15 Ответить
Ах ты ж бляха юрист хренов- кому ошибку кому тюрьму прыпысуеш як недоучившийся дохтур слабительное!!!
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21.09.2020 18:32 Ответить
Включил дурака и нагло ссыт всем в глаза, паршивый актёришко.
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21.09.2020 18:33 Ответить
Зеленский сам большая ошибка, генератор случайных слов.
Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки - Цензор.НЕТ 5403
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21.09.2020 19:55 Ответить
НАГЛЕЦ!
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21.09.2020 20:08 Ответить
Амнезун!
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21.09.2020 20:26 Ответить
Просто Зеля очень куево учился на юриста. А в остальном, беспечные зебилы, все хорошо, все хорошо...
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21.09.2020 20:27 Ответить
Зеленський все собі вибачає.
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21.09.2020 21:15 Ответить
всё верно сказал, молодец.
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21.09.2020 23:07 Ответить
Обычный понтарь и лжец.
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22.09.2020 01:06 Ответить
 
 