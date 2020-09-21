Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки
Несвоевременное информирование Зеленским Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена. Это не является основанием для отставки с поста президента.
Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию №22/100754-еп на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"18 апреля 2019 года в программе "Право на владу" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2019 года он солгал своим избирателям", - говорится в тексте петиции.
Зеленский отметил, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.
"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи, и произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский признался, что нарушил закон, не сообщив НАПК о покупке облигаций.
Позже президенту вручили протоколы об административных нарушениях.
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В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже., и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже! И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи. Цинизм, беспечность, простота
на представлениях царили. А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили. Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился. ГЕТЕ.220 лет лазад.
вєлічайший лідєр світу,
але ні форми, ні кольору, ні запаху, ні змісту
воно не змінить
1. Такая "ошибка" или "не ошибка" действительно, не является основанием, для отставки (если конечно не считать его обещание не нарушать закон).
2. Эта "ошибка" вне зависимости от того, что ее признали и справили, является уголовным преступлением (в данном случае не административным) за которое полагается срок! Есть факт нарушения и за него положено вполне конкретное наказание!!! Исключений на ошибку, в законе нет.!
Как то так
Далі пазли падіння рейтингу продовжували складатись в одну фігуру. Після того як в оточенні президента Зеленського та в його депутатській фракції «Слуг народу» з'явилися колишні соратники Януковича і люди з відверто антиукраїнськими поглядами, не помітити того, що відбувається, було дуже важко. Від Зеленського відвернулась і велика частина проросійського електорату, яка розраховувала, що Володимир Зеленський здасть країну Володимиру Путіну. Популістська частина електорату так і не дочекалася соціальних преференцій - і ситуація стала погіршуватись із кожним днем, а тут ще некомпетентність уряду, а тут ще пандемія коронавірусу... У результаті з Володимиром Зеленським, за визначенням Віталія Портникова, залишилась «секта віруючих, які ще на щось сподіваються. Але кількість сектантів буде зменшуватися у зв'язку з неминучим погіршенням економічної ситуації».
А тут нова напасть: Україну можуть позбавити безвізу...
Свежая и длинная история о том, как люди Зеленского попытались исправить его колоссальные проблемы в отношениях с Западом.
План был прост: нанимаем за 58 тысяч долларов американских лоббистов, едем в США, ..., PROFIT. Но нифига, ведь это люди Зеленского.
Спойлер: впереди нас ждёт дикий фейл, коррупция, позор и международный скандал.
Заваривайте Бостонское чаепитие и слушайте, как генпрокурор Ирина Венедиктова, глава НБУ Кирилл Шевченко и глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер собирались в Вашингтон, кто это все оплатил и при чем тут ГО «Служба спасения животных».
Как вы знаете в США лоббизм легализован и нанять там лоббиста, который будет тебя представлять, можно вполне официально. Даже иностранцам. Но для того чтобы все было прозрачно, лоббистов заставляют под страхом страшных кар отчитываться о любом чихе. Об иностранцах отчитываютсяhttps://efile.fara.gov/ на сайте , созданном в рамках FARA - Foreign Agents Registration Act. Регистрируют иностранных агентов, значит.
Однако гуру украинской политики раз за разом влетают в скандалы из-за непонимания, что такое американский лоббизм. Сам Зеленский, например, угодил в скандал в 2019 году и потом отрицал, что заказывал у Signal Group Consulting лоббисткие услуги в США за 60к долларов. Сигналы, правда, отчитались на сайте ФАРА, что услуги Зеленскому и партии «Слуга Народу» они предоставили. Это украинцам можно врать в глаза, говоря, что это был не ты, а с американскими органами никто не шутит. Потому что страшно и там все ходы записаны.
Короче, 3 сентября на сайте ФАРА был зарегистрирован контракт между американской лоббистской компанией Tricuro, LLC и какой-то украинской фирмой. Целью контракта было обеспечение визита в США делегации включающей главу ОГПУ, главу НБУ и главу Укрэксима. Фамилии не указаны, правда, только должности.
Стоимость услуг 58 000 долларов, аванс половина, плюс оплата дополнительных расходов - отели, билеты, ужины и т.д. Поездка вроде как с 21 сентября. https://efile.fara.gov/docs/6285-Exhibit-AB-20200903-7.pdf Вот ссылка на контракт .
В начале этой недели инфа об этом всплыла где-то в фейсбуке, я ее увидел, но не придал особой важности. Ну едут и едут, может с МВФ за транш порешать. Что среди Мецгера и Шевченко делает Венедиктова непонятно, может за компанию взяли. Прочитал и забыл (автор оригинальной заметки, если ты прочитаешь этот пост, напиши в каментах и я тебя отмечу, потому что ты походу стронул лавину).
А потом The Page написал статью про этот контракт и я прозрел. https://thepage.ua/news/dlya-nbu-genprokuraturu-i-ukreksimbanka-nanyali-amerikanskih-lobbistov-kotorye-zashishali-rossiyan-ubijc-i-igorya-kolomojskogo Статья вот , прочитайте они там еще в лоббистах покопались. Там лоббисты, которые не совсем этично поработали на Коломойского, ага.
Контракт лоббистов на 58 000 долларов оплатила не Генпрокуратура, не Нацбанк и не УкрЭксим. Контракт оплатила и НЕ фирма, которая выиграла тендер от ОГПУ, Нацбанка или Укрэксима на лоббистские услуги.
Контракт оплатила никому не известная гошка (громадська организация). И вот тут начинается проблема и начинается коррупция.
Гошки не выигрывают контракты на тендерах госорганов и госкомпаний, они там не могут участвовать просто(упд. поправка - участие ГО в тендерах теоретически возможно если это вписано в устав ГО как вид деятельности). Лоббизм или пиар это коммерческая услуга. То есть ГО эта априори посторонняя организация и бабки у нее посторонние. То есть за поездку и проживание в САШ официальных лиц платят, по сути, анонимы. Может это хотя бы профильная профильная ассоциация? Неа.
далее -- https://ibigdan.livejournal.com/25621321.html
С вами был https://www.facebook.com/photo?fbid=1167535853618718&set=a.260431397662506 Антон Швец , Демократична Сокира.
Лайк, репост, как видите, распространение этого материала поможет спасти нашу страну и наших чиновников от ужасной провокации. Потому не стесняйтесь, разносите.
До скорых встреч.
решает его кукловод,коломойский
Действие первое
2014 год. У власти в Украине люди, которые не могут не прислушиваться к мнению Запада, потому что пришли на волне Евромайдана. У США и Европы есть уникальный шанс заставить Киев сделать важные реформы. Некоторым особо активным товарищам из третьего сектора удается навязать мысль о том, что во главе угла должна быть борьба с коррупцией. Новая власть нехотя, но создает
пятое колесоантикоррупционную инфраструктуру.
Действие второеАнтикоррупционная инфраструктура в украинских реалиях стремительно становится похожей на любую другую инфраструктуру в Украине. Активные товарищи из третьего сектора уверяют, что проблема исключительно в недостаточно европейской власти и начинают требовать её снести. США и Европа фактически молча в этом помогают. Россия и ее миньоны делают это открыто. В результате (не только этого, само собой, но тем не менее) недостаточно европейская власть уходит, и открывается окно возможностей в которое стремительно дует
с Бортнической станции аэрацииветер перемен.
Действие третье
Пока Запад интенсивно радуется симпатичным (не всегда) людям, задача которых - изображать
оргкомитет межгалактического шахматного турнирановое правительство, чтобы никто не начал понимать, что происходит на самом деле, правильные и понятные Кремлю пацаны тихо договариваются о том, что будет на самом деле. Активные товарищи пытаются (у некоторых выходит) влезть в оргкомитетвласть, занимают почётные места в Укрзализныцях и Оборонпромах, коррупция в стране резко "заканчивается" - её не замечают и о ней не орут из каждого утюга.
Действие четвертое
Пацаны договариваются, новое правительство сменяется еще более новым, но немножко напоминающим лучшие времена Януковича. Украина внезапно начинает видеть на Донбасе "другую сторону", забивает на международные обязательства с
пятым колесомантикоррупционной инфраструктурой включительно, и по всем параметрам срывается с катушек. Активные товарищи, которые, само собой, никак не могли предвидеть такое развитие событий, потому что Рафик не уинаватникто, просто совсем никто ни разу об этом не предупреждал, изображают возмущение, снова требуют сносить власть и одновременно винят в этом "папередников" (те, кто еще во власти, просто винят "папередников"). Абсолютно "неожиданно" снова появляется коррупция. Запад, видя, что все возвращается на круги своя, облегченно вздыхает и выражает глубокое беспокойство.
Занавес
https://www.facebook.com/golubovalex/posts/10221438108974187 Олександр Голубов
- Это ошибка и не является основанием для начисления штрафа! Так сам преЗедент сказал.....
Якщо ти вже збудився на слово "соєві", порохосрань, то дозволяю тобі помріяти про #парАшенкасьомийпГизидент. Бо в реалі цього не буде.
Забрехався Нелох
Прикольно. Нет у вас методов на Зеленского.
Два брата акробата
Ти брехло!