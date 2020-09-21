РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11585 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
886 27

Средства на противоэпидемические меры во время выборов должны обеспечить местные власти, - Кабмин

Средства на противоэпидемические меры во время выборов должны обеспечить местные власти, - Кабмин

Кабинет Министров постановил возложить расходы, связанные с обеспечением противоэпидемических мероприятий во время проведения местных выборов, на местные власти.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Расходы, связанные с осуществлением противоэпидемических мероприятий в связи с организацией и проведением выборов, осуществляются за счет средств местных бюджетов (в том числе за счет резервных фондов указанных бюджетов)", - сказано в постановлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин утвердил противоэпидемические меры при проведении выборов: Избиратели, находящиеся на самоизоляции, смогут проголосовать

Напомним, Кабинет Министров также постановил измерять температуру всем, кто входит на избирательный участок, и опрашивать о самочувствии. В помещении участка должна быть разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. На входе в помещение избирательной комиссии, помещения для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

Автор: 

Кабмин (14031) карантин (16729) местные выборы (2752) местные бюджеты (38) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Спочатку видоїли місцеві бюджети, потім половину фонду боротьби з вірусом віддали бєні на розграбування ("большая стройка"), а тепер за все відповідатиме місцева влада і місцеві бюджети? Яник в Ростові від заздрощів лікті собі кусає!
До речи, недолуге, а що ти там про відповідальність белькотіло сьогодні? То може треба почати з органів центральної влади брати на себе відповідальність, а не скидувати все на місцеві бюджети?
Брехун на брехуні та брехуном поганяє!
показать весь комментарий
21.09.2020 15:33
+6
децентрализация по-зеленому
показать весь комментарий
21.09.2020 15:34
+4
мастера спорта по прыжкам в пустой бассейн
показать весь комментарий
21.09.2020 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Средства на противоэпидемические меры во время выборов должны обеспечить местные власти, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5541
показать весь комментарий
21.09.2020 15:25 Ответить
мастера спорта по прыжкам в пустой бассейн
показать весь комментарий
21.09.2020 15:35 Ответить
Та забігах в ширину!!)))
показать весь комментарий
21.09.2020 15:40 Ответить
прелестно !!! за какие шишы если сидели по карантинам ?
показать весь комментарий
21.09.2020 15:27 Ответить
Зрозуміло, ніяких засобів не буде !! Рятування потопаючих ,справа самих потопаючих !!!))
показать весь комментарий
21.09.2020 15:38 Ответить
Спочатку видоїли місцеві бюджети, потім половину фонду боротьби з вірусом віддали бєні на розграбування ("большая стройка"), а тепер за все відповідатиме місцева влада і місцеві бюджети? Яник в Ростові від заздрощів лікті собі кусає!
До речи, недолуге, а що ти там про відповідальність белькотіло сьогодні? То може треба почати з органів центральної влади брати на себе відповідальність, а не скидувати все на місцеві бюджети?
Брехун на брехуні та брехуном поганяє!
показать весь комментарий
21.09.2020 15:33 Ответить
децентрализация по-зеленому
показать весь комментарий
21.09.2020 15:34 Ответить
А что будет, если зебилы опять сделают себя вместе и слуга урода наберет контрольный пакет акций на выборах?
показать весь комментарий
21.09.2020 15:35 Ответить
Вопрос риторический?
показать весь комментарий
21.09.2020 15:38 Ответить
почему же? очень даже конкретный. Вдруг зебилу удасться мобилизировать свой электорат, плюс админ ресурс и херакс грубо говоря сумарно у него опять 73 %. И считай, что на стране можно ставить крест ибо дальше токо совок и мышибратья
показать весь комментарий
21.09.2020 15:40 Ответить
Я не о том. Будет продолжение того, что происходит. Просто уже в турбо режиме.
показать весь комментарий
21.09.2020 15:45 Ответить
Вот и виноватые.
Ожидаемо ими, кроме Порошенка, стали местные власти у которых зекоманда отобрала деньги в "фонд Ковид" и успешно разворовала...
показать весь комментарий
21.09.2020 15:36 Ответить
Ну канєшно. Ваше хамохаріє вже підтвердило, що місцеві вибори вам нецікаві, що б нести відповідальність. А навівіщо тоді ви потрібні? Навіщо бюджет на вибори? Якщо все лягає на плечі місцевих громад?
показать весь комментарий
21.09.2020 15:39 Ответить
А разве фонд борьбы с вирусом у нас не центральный для всей страны?
показать весь комментарий
21.09.2020 15:46 Ответить
Центровий вже роздерибанили !!!)))
показать весь комментарий
21.09.2020 15:49 Ответить
Здобули !!!

Мери, нагадайте, чим вас минула влада не влаштовувала, нахріна ви за зелену "топили"?
показать весь комментарий
21.09.2020 15:48 Ответить
Мріяли про Голобородька ,а отримали блазня !!!))
показать весь комментарий
21.09.2020 15:50 Ответить
Отримали рейдерів і "беспредел".
показать весь комментарий
21.09.2020 16:05 Ответить
но до выборов ,государственный карман с деньгами для войны с вирусом успешно чистит"зе власть" устанавливая европейские рекорды заболеваемости без которых тырить надо меньше..
показать весь комментарий
21.09.2020 15:50 Ответить
РЕКОМЕНДУЮ всем статью как лечат Ковид с пневмонией в ведущей украинской больнице

https://www.obozrevatel.com/kiyany/ne-hvatalo-kisloroda-i-vodyi-kievlyanka-rasskazala-kak-lechat-covid-19-v-aleksandrovskoj-bolnitse.htm

жто просто ужас !!!!
показать весь комментарий
21.09.2020 15:51 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3220389/yak_lkuyut_koronavrus_u_derjavnyi_lkarn_v_kiv_osobistiyi_dosvd

І в нас про це писали.
показать весь комментарий
21.09.2020 15:54 Ответить
Кстати , я ни сколько не сомневаюсь что не хватает больным кислорода в больницах
О кислороде заговорили только сейчас - вернее столкнулись с проблемой нехватки
показать весь комментарий
21.09.2020 16:03 Ответить
Влада нічого не робить. Не готується. А щодня статистика дедалі погіршується.
показать весь комментарий
21.09.2020 16:05 Ответить
Могли бы хотя бы шланги с кислородом протянуть по этажам .
Никто об жтом не сообщает - до них не доходит : что люди задыхаются
показать весь комментарий
21.09.2020 16:08 Ответить
У ВЛАСТИ ПОПУЛИСТЫ . Специалистов нет
показать весь комментарий
21.09.2020 16:09 Ответить
денех нет, но вы епитесь во славу слуги урода.
показать весь комментарий
21.09.2020 16:04 Ответить
Спочатку з місцевих громад зідрали гроші у коронавірусний фонд, роздерибанили його, а тепер громади повинні самі закуплятись протиепідемічними засобами...
Що це, як не цинічне злодійство???
показать весь комментарий
21.09.2020 18:55 Ответить
 
 