Средства на противоэпидемические меры во время выборов должны обеспечить местные власти, - Кабмин
Кабинет Министров постановил возложить расходы, связанные с обеспечением противоэпидемических мероприятий во время проведения местных выборов, на местные власти.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.
"Расходы, связанные с осуществлением противоэпидемических мероприятий в связи с организацией и проведением выборов, осуществляются за счет средств местных бюджетов (в том числе за счет резервных фондов указанных бюджетов)", - сказано в постановлении.
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Напомним, Кабинет Министров также постановил измерять температуру всем, кто входит на избирательный участок, и опрашивать о самочувствии. В помещении участка должна быть разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. На входе в помещение избирательной комиссии, помещения для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.
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До речи, недолуге, а що ти там про відповідальність белькотіло сьогодні? То може треба почати з органів центральної влади брати на себе відповідальність, а не скидувати все на місцеві бюджети?
Брехун на брехуні та брехуном поганяє!
Ожидаемо ими, кроме Порошенка, стали местные власти у которых зекоманда отобрала деньги в "фонд Ковид" и успешно разворовала...
Мери, нагадайте, чим вас минула влада не влаштовувала, нахріна ви за зелену "топили"?
https://www.obozrevatel.com/kiyany/ne-hvatalo-kisloroda-i-vodyi-kievlyanka-rasskazala-kak-lechat-covid-19-v-aleksandrovskoj-bolnitse.htm
жто просто ужас !!!!
І в нас про це писали.
О кислороде заговорили только сейчас - вернее столкнулись с проблемой нехватки
Никто об жтом не сообщает - до них не доходит : что люди задыхаются
Що це, як не цинічне злодійство???