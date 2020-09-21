Средства на противоэпидемические меры во время выборов должны обеспечить местные власти, - Кабмин

Кабинет Министров постановил возложить расходы, связанные с обеспечением противоэпидемических мероприятий во время проведения местных выборов, на местные власти.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Расходы, связанные с осуществлением противоэпидемических мероприятий в связи с организацией и проведением выборов, осуществляются за счет средств местных бюджетов (в том числе за счет резервных фондов указанных бюджетов)", - сказано в постановлении.

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Напомним, Кабинет Министров также постановил измерять температуру всем, кто входит на избирательный участок, и опрашивать о самочувствии. В помещении участка должна быть разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. На входе в помещение избирательной комиссии, помещения для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.