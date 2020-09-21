Содержание убыточных малодеятельных станций для аграриев закладывается в тариф на ж/д перевозки для всех грузов, - СМИ
В "Укрзализныце" хотят решить проблему содержания малодеятельных станций для аграриев за счет других грузоотправителей, заложив эти расходы в тариф на перевозку.
Об этом говорится в статье "Судьба малодеятельных станций - как набсовет УЗ смещает акценты с наболевших проблем на унификацию тарифов".
Издание отмечает, что по своей природе малодеятельные станции (МДС) – пережиток советского прошлого, когда казенных денег не считали, все было государственное — и земля, и зерно, и элеваторы. Колхозы-миллионеры выбивали "наверху" персональные ж/д пути к своим "закромам". Поэтому зачастую МДС расположены возле элеваторов, которые стали уже частными. Работают они сезонно, а объем погрузки и выгрузки на них составляет в среднем 2,3 вагона в сутки.
При этом затраты на содержание таких станций неоправданно высокие – около 450-480 млн грн в год. Для снижения расходов, необходимо принять решение по каждой малодеятельной станции – или закрыть ее, или передать на баланс местной власти или собственников элеваторов. Но вместо этого в УЗ решили унифицировать тарифы для перевозки всех грузов. В частности, такое решение предложил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.
"Лещенко начинает пропагандировать "альтернативную идею", мол, раз мы не решили с малодеятельными станциями, давайте возьмем деньги с повышения тарифов, точнее, с их унификации для всех видов грузовых перевозок", - сообщается в материале.
Издание подчеркивает, что унифицировать тарифы на перевозку грузов фактически означает заставить перевозчиков того же угля за свой счет доплачивать за перевозку зерна. А также финансировать нерешенную проблему малодеятельных станций.
Напомним, ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.
В свою очередь Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку пустых вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.
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Блд, ну хоч щось за 30 років побудуйте!!