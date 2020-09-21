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Новости Местные выборы-2020
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В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных районах Донбасса, - Фокин

В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных районах Донбасса, - Фокин

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что в постановлении о проведении в Украине местных выборов 25 октября можно было бы прописать какую-то другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио".

"Я выскажу сугубо свое мнение. Я не могу понять, почему не проводятся выборы в районах (Донбасса. - Ред.), которые находятся под контролем государства сегодня. Почему, на каких основаниях лишены возможности использовать конституционное право почти по полмиллиона граждан? Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - отметил он.

По мнению Фокина, Верховная Рада могла бы решить эту ситуацию очень легко, если бы записали в постановлении, что 25 октября проводятся выборы по всем областям и районам, а в отдельных подконтрольных районах Донбасса – "провести выборы, условно говоря, 25 марта".

"Отпали бы все попытки высказать претензии к Украине. Это наша прерогатива, наше право назначать выборы, когда мы считаем необходимым", - добавил он.

Читайте: Без "всеобщей амнистии" сложно рассчитывать на мир на Донбассе, но нельзя помиловать тех, кто убивал и совершал насилие, - Фокин

Автор: 

местные выборы (2752) Фокин Витольд (101) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+29
Никаких выборов там в течении 25 лет ДАЖЕ ПОСЛЕ деакупации !

НеХЕР вестись на поводу у ************ !
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21.09.2020 15:53
+19
В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных районах Донбасса, - Фокин - Цензор.НЕТ 4433
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21.09.2020 15:54
+18
ВОТ СТАРЫЙ КОЗЕЛ
«Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3220464

А почему Дебальцево у оккупантов , хотя по минским договорнякам должно быть у Украины ? Это старый идиот не хочет спросить у контрагентов по переговорам ?
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21.09.2020 15:55
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Он прикидывается
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21.09.2020 15:52 Ответить
В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных районах Донбасса, - Фокин - Цензор.НЕТ 4433
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21.09.2020 15:54 Ответить
Шо воно меле?
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21.09.2020 17:13 Ответить
Совпадение? Не думаю.
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21.09.2020 17:53 Ответить
наврядчі ..В нього старческа деменція .сам нічого вже придумати не може, лише може озучувати те, що йому росіяни кажуть (або онука..чи Єрмак). Треба дійсно назвати конкретну дату- після деокупації та відновлення контролю ДПСУ і ЗСУ за державним контролем. Дивно що такі світочі дипломатиї як офшорник з Клікіним цього раніше не прописали))
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21.09.2020 16:00 Ответить
Та ні. Просто ворог, який працює на країну- агресора.
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21.09.2020 16:11 Ответить
Не, скорее всего -- оно такое и есть.
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21.09.2020 16:20 Ответить
Утихомирьте этого старого пердуна и кацапского манкурта. мордору уступить в одном- завтра будет еще 133 претензии, сколько бы не уступали, претензий меньше не станет. Поэтому пердуна вместе с балалайней- на хрен с пляжа. Любишь рашку- чемодан , вокзал, расея. И свою шалаву машу из Майями забери, тона тоже рашку любит.
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21.09.2020 16:44 Ответить
не видимо внучка с Ермаком таки сделали ..оцу старому клизму и ...овно перестало давить на мосх...
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21.09.2020 18:36 Ответить
Никаких выборов там в течении 25 лет ДАЖЕ ПОСЛЕ деакупации !

НеХЕР вестись на поводу у ************ !
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21.09.2020 15:53 Ответить
У постанові про місцеві вибори можна було б прописати іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних районах Донбасу, - Фокін - Цензор.НЕТ 3726
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21.09.2020 15:59 Ответить
По моему тут не точность. Эти два идиота стоят раком с опущенными штанами.
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21.09.2020 16:05 Ответить
Це має бути наступна фотожаба...
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21.09.2020 16:06 Ответить
Сколько ж их еще придётся рисовать при этих зеленых скоморохах.
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21.09.2020 16:20 Ответить
Так речь о подконтрольных Украине районах.
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21.09.2020 16:01 Ответить
Не клеится это его "на подконтрольных Украине районах" ... Это игра слов - для того, что бы люди привыкли к фразе "выборы на Донбассе" ... и как привыкнут к ней- пропихнут "выборы и не оккупированной территории !"
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21.09.2020 16:20 Ответить
Не дочитал до конца, он предлагает в ОРДЛО поставить условно например 25 марта, прочитай
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21.09.2020 17:07 Ответить
Прочитал ещё раз. Где там про ОРДЛО?
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21.09.2020 18:03 Ответить
Читай МЕЖДУ СТРОК !
ГИБРИДЫ - они такие...п.дер..сы, что читать нужно как только возможно, а то разведут как котят !
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21.09.2020 18:12 Ответить
25 лет их терпеть ? На хрен с Украины на Парашу. Чехи были правы
У постанові про місцеві вибори можна було б прописати іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних районах Донбасу, - Фокін - Цензор.НЕТ 4791
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21.09.2020 16:05 Ответить
фАкінг, а пішов ти у дупу зі своїми пропозиціями!
поки там *******, не може бути жодних виборів, бо інакше це - легітімізація бандитів та окупантів на українській землі
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21.09.2020 15:54 Ответить
А почему бы там не прописать там точную дату падения российского мордера и московского кровавого узурпатора?
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21.09.2020 15:54 Ответить
Ну, наприклад, 2050 рік. Нє, не дотягне
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21.09.2020 15:54 Ответить
ВОТ СТАРЫЙ КОЗЕЛ
«Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3220464

А почему Дебальцево у оккупантов , хотя по минским договорнякам должно быть у Украины ? Это старый идиот не хочет спросить у контрагентов по переговорам ?
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21.09.2020 15:55 Ответить
Бредит.
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21.09.2020 15:55 Ответить
Кацапам кровь с носа надо выборы на Донбассе и єтому лайну тоже. Совпадение?
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21.09.2020 15:55 Ответить
Да не вопрос. Пропишите, к примеру, 2220 год, октябрь месяц...
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21.09.2020 15:56 Ответить
Друзья "зеленой" власти с РФ передают им "дружеский", мирный привет!
У постанові про місцеві вибори можна було б прописати іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних районах Донбасу, - Фокін - Цензор.НЕТ 9820
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21.09.2020 15:57 Ответить
долго еще этот цирк зеленых малороссов будет гнобить страну?
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21.09.2020 15:57 Ответить
та да,31-ое фивраля якраз пидходыть...
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21.09.2020 15:58 Ответить
Как вариант 31 июня, год могут поставить сами
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21.09.2020 16:42 Ответить
Сначала резервация на 10 лет, потом экзамен по украинской истории и мове , А потом уже думать - давать лугандону право голосовать или нет
Фокин - возместите и убытки Украине и ущерб бизнесу в результате ХУТИН ВВЕДИ .
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21.09.2020 15:59 Ответить
И почему сын Фокина живет на госдачах в КОНЧЕ заспе ? Кто-то объяснит жто сборище сепаров там ?
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21.09.2020 16:00 Ответить
Жодна ні нормальна ні ненормальна країна не дозволить проводити "вибори" окупантам на своїй окупованій территорії. Окрім зе-утирків..
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21.09.2020 15:59 Ответить
красивый маладой, зебил с триколором на лбу
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21.09.2020 16:00 Ответить
Фокин, а ты ведь оправдываешь оккупацию Крыма, да? Выходит, ты коллаборант и пособник оккупантов.

Пруф:
https://news.liga.net/politics/video/fokin-rossiyu-nado-ponyat-esli-b-ona-ne-zahvatila-krym-tuda-by-prishli-ssha-video
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21.09.2020 16:00 Ответить
Сколько еще эта постсовковая шваль будет что-то хрюкать? Запаковать в посылку и отправить на любимую им рашку
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21.09.2020 16:01 Ответить
Противно , что жти два старых совка одной ногой в могиле , но подгадить хотят всей Украинской молодежи на много лет вперёд
А потом депутаты будут удивляться ПОЧЕМУ НАРОД УЕЗЖАЕТ
Да потому шо в ЕС все политики молодые и понимают свой народ , а в Украине клоуны с маразматиками
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21.09.2020 16:06 Ответить
У постанові про місцеві вибори можна було б прописати іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних районах Донбасу, - Фокін - Цензор.НЕТ 2329
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21.09.2020 16:03 Ответить
хуже мудака может быть только мудак начитанный.
он либо прочитанное понял по-мудацки, либо начитался таких же мудаков.
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21.09.2020 16:06 Ответить
Можно было бы тебя, внучкин дед, в окоп посадить, под неприцельный огонь твоих любиміх віборцев.
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21.09.2020 16:03 Ответить
У каждой страны,кроме всего прочего должно быть свое ДОСТОИНСТВО, о чем неведомо старым советским маразматикам Фокину и Кравчуку и гэбешной зеленой поросли Зеленскому.
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21.09.2020 16:03 Ответить
Этот сепар должен или прикрыть свою пасть, или катится на свой любимый Бамбас.
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21.09.2020 16:04 Ответить
забейте ему уже осиновый кол в рот!
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21.09.2020 16:04 Ответить
Не ,не в рот😉.
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21.09.2020 16:31 Ответить
Ищь ты, агитатор, сам безрукий что ли?
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21.09.2020 17:40 Ответить
Блин, если дедушка такой дебил, то шо тогда представляет собой внучка - дедушка в кубе?
А дату нужно конешно чуть поточнее сделать - например, через 14 дней после деокупации и перехода границы под контроль погранвойск Украины...
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21.09.2020 16:07 Ответить
Тому, що їх ще в 2014 треба було позбавити права голоса. Що б така мразота як мертвейчуки, бойки, шуфричі не в парламенті сиділи, а ходили на допити і отримали строк.
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21.09.2020 16:07 Ответить
Эта мразь старая своей смертью не умрет, как и нелох.
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21.09.2020 16:10 Ответить
Ну, старий совковий пердун вже договорився до тимчасового уряду на Донбасі.
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21.09.2020 16:10 Ответить
А чего Факин лезет своим кацапским пропутинским рылом в избирательные вопросы на подконтрольной территории? Кому какое собачье дело, когда Украина намерена провести у себя выборы? Мы всякую гниль и шваль должны спрашивать? Кремлёвская шизоидная крыса провела "референдум", кучу "выборов" в нашем Крыму и на нашем даунбассе и не парится чьим - то мнением и одобрением.... А мы должны всем угодить и всех ублажить.... Идут они все в жопУ....
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21.09.2020 16:12 Ответить
А не понимать почему выборы в Крыму не проводятся он хочет порассуждать на эту тему?
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21.09.2020 16:13 Ответить
Не потрібно з нього робити совкового мученика. Треба провести психіатричну експертизу і вибачитися перед переговорниками за помилку в призначенні.
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21.09.2020 16:14 Ответить
зе-мафия вещает как зе-мафиози коцапское
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21.09.2020 16:15 Ответить
Прописувати потрібно не конкретну дату, а конкретні умови.
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21.09.2020 16:23 Ответить
думаю, що один тямущий сапер, міг би так само легко порішати проблєми старого пердуна.
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21.09.2020 16:24 Ответить
Поддерживаю- 25 марта 3021 года!
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21.09.2020 16:25 Ответить
Дата виборів на Донбассі і так призначена - через 10 років після повного звільнення Донецької та Луганської області. Куда вже конкретніше?
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21.09.2020 16:25 Ответить
32.05.9999. Очень конкретно и однозначно
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21.09.2020 16:26 Ответить
Ну да, пропишите дату, а потом лугандоны будут требовать выполнения , как закон о выборах .... и вообще, дедушкам, обеим, лучше-бы помолчать потому , что не каждую ихнюю бредовую херню кацапы тут-же объявляют - "Украина согласна, Украина заявила"
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21.09.2020 16:30 Ответить
Когда же ты заткнешься старый вонючий козел?
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21.09.2020 16:31 Ответить
Загон какой-то. На всех подконтрольных территорях проводятся выборы.
Какие полмиллиона, где выборы не проводятся?
В серой зоне? Дык это неподконтрольная...
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21.09.2020 16:32 Ответить
***** хочет конкретную дату? в чем проблема? 25 октября 2554 года. вполне конкретная дата.
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21.09.2020 16:33 Ответить
"подписанный минский дороворняк" по сравнению с "неподписанным оманским договорняком" - дитя невинное
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21.09.2020 16:37 Ответить
Я тобі дату підкажу. 01.01.2101 року. Мудак!
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21.09.2020 16:41 Ответить
Каменный Календарь Майя тебе в зад, кретин краснозадый.
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21.09.2020 17:43 Ответить
Утихомирте кто-нибудь это деда.
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21.09.2020 17:47 Ответить
Ну шо, зєлька, обирай собі маршрут: ізраель, або рашка.
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21.09.2020 17:54 Ответить
да потому что там созданы военные администрации, смысл в этих выборах ?
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21.09.2020 19:41 Ответить
фокин рупор ЗаЖОПУ (Кремля). В ТКГ нет представителей Украины!
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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21.09.2020 19:49 Ответить
 
 