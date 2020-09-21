В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных районах Донбасса, - Фокин
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что в постановлении о проведении в Украине местных выборов 25 октября можно было бы прописать какую-то другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных Украине территориях Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио".
"Я выскажу сугубо свое мнение. Я не могу понять, почему не проводятся выборы в районах (Донбасса. - Ред.), которые находятся под контролем государства сегодня. Почему, на каких основаниях лишены возможности использовать конституционное право почти по полмиллиона граждан? Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - отметил он.
По мнению Фокина, Верховная Рада могла бы решить эту ситуацию очень легко, если бы записали в постановлении, что 25 октября проводятся выборы по всем областям и районам, а в отдельных подконтрольных районах Донбасса – "провести выборы, условно говоря, 25 марта".
"Отпали бы все попытки высказать претензии к Украине. Это наша прерогатива, наше право назначать выборы, когда мы считаем необходимым", - добавил он.
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НеХЕР вестись на поводу у ************ !
ГИБРИДЫ - они такие...п.дер..сы, что читать нужно как только возможно, а то разведут как котят !
поки там *******, не може бути жодних виборів, бо інакше це - легітімізація бандитів та окупантів на українській землі
«Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3220464
А почему Дебальцево у оккупантов , хотя по минским договорнякам должно быть у Украины ? Это старый идиот не хочет спросить у контрагентов по переговорам ?
Фокин - возместите и убытки Украине и ущерб бизнесу в результате ХУТИН ВВЕДИ .
Пруф:
https://news.liga.net/politics/video/fokin-rossiyu-nado-ponyat-esli-b-ona-ne-zahvatila-krym-tuda-by-prishli-ssha-video
А потом депутаты будут удивляться ПОЧЕМУ НАРОД УЕЗЖАЕТ
Да потому шо в ЕС все политики молодые и понимают свой народ , а в Украине клоуны с маразматиками
он либо прочитанное понял по-мудацки, либо начитался таких же мудаков.
А дату нужно конешно чуть поточнее сделать - например, через 14 дней после деокупации и перехода границы под контроль погранвойск Украины...
Какие полмиллиона, где выборы не проводятся?
В серой зоне? Дык это неподконтрольная...
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря