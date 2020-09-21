В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных районах Донбасса, - Фокин

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что в постановлении о проведении в Украине местных выборов 25 октября можно было бы прописать какую-то другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио".

"Я выскажу сугубо свое мнение. Я не могу понять, почему не проводятся выборы в районах (Донбасса. - Ред.), которые находятся под контролем государства сегодня. Почему, на каких основаниях лишены возможности использовать конституционное право почти по полмиллиона граждан? Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - отметил он.

По мнению Фокина, Верховная Рада могла бы решить эту ситуацию очень легко, если бы записали в постановлении, что 25 октября проводятся выборы по всем областям и районам, а в отдельных подконтрольных районах Донбасса – "провести выборы, условно говоря, 25 марта".

"Отпали бы все попытки высказать претензии к Украине. Это наша прерогатива, наше право назначать выборы, когда мы считаем необходимым", - добавил он.

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