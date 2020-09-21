Управление ГБР во Львове возглавил экс-прокурор Ляшко, которого 2 года назад задерживали пьяным за рулем

Когда патрульные задержали Руслана Ляшко, он отказался проходить медэкспертизу. С учетом видеозаписи и показаний свидетелей суд признал его виновным в вождении в нетрезвом виде.

Конкурсная комиссия определила победителей на должности директоров и заместителей директоров территориальных управлений Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ. Так, теруправления ГБР во Львове возглавил бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Руслан Ляшко, который в последнее время работал следователем в ГБР. Два года назад его задержали нетрезвым за рулем, отмечает Zaxid.net.

40-летний Руслан Ляшко более 10 лет работал в органах прокуратуры, в частности, несколько лет - на должности старшего следователя по особо важным делам управления специальных расследований ГПУ. В течение последнего года работал следователем ГБР и проживал в Киевской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: Человек Альперина Осипов, который курировал потоки на посту "Столичный" и был уволен, вернулся на таможню, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Осенью 2018 года, занимая должность старшего следователя ГПУ, Руслан Ляшко попал в скандал - его задержали по подозрению в нетрезвом вождении, но Ляшко отказался от прохождения медэкспертизы. С учетом видеозаписи и показаний свидетелей, суд признал прокурора виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и наложил на него штраф в 10 200 грн. Дело рассматривала квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров и признала его виновным в нарушении профессиональной этики и дискредитации органов прокуратуры.

В конце прошлого года Руслан Ляшко не прошел аттестацию прокуроров ГПУ и был уволен. Он не согласился с увольнением и оспаривает его в Окружном админсуде Киева.

Также на Цензор.НЕТ: Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли

В декларации Ляшко указал квартиру, дом, два земельных участка в Днепропетровской области и квартиру на Киевщине. Он ездит на автомобиле Lexus NX 200T 2018 выпуска. Задекларировал почти 600 тыс. грн зарплаты в ГБР и 280 тыс. грн в банке. Еще 10 тыс. долларов в банке хранит его жена.