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Управление ГБР во Львове возглавил экс-прокурор Ляшко, которого 2 года назад задерживали пьяным за рулем

Управление ГБР во Львове возглавил экс-прокурор Ляшко, которого 2 года назад задерживали пьяным за рулем

Когда патрульные задержали Руслана Ляшко, он отказался проходить медэкспертизу. С учетом видеозаписи и показаний свидетелей суд признал его виновным в вождении в нетрезвом виде.

Конкурсная комиссия определила победителей на должности директоров и заместителей директоров территориальных управлений Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ. Так, теруправления ГБР во Львове возглавил бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Руслан Ляшко, который в последнее время работал следователем в ГБР. Два года назад его задержали нетрезвым за рулем, отмечает Zaxid.net.

40-летний Руслан Ляшко более 10 лет работал в органах прокуратуры, в частности, несколько лет - на должности старшего следователя по особо важным делам управления специальных расследований ГПУ. В течение последнего года работал следователем ГБР и проживал в Киевской области.

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Осенью 2018 года, занимая должность старшего следователя ГПУ, Руслан Ляшко попал в скандал - его задержали по подозрению в нетрезвом вождении, но Ляшко отказался от прохождения медэкспертизы. С учетом видеозаписи и показаний свидетелей, суд признал прокурора виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и наложил на него штраф в 10 200 грн. Дело рассматривала квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров и признала его виновным в нарушении профессиональной этики и дискредитации органов прокуратуры.

В конце прошлого года Руслан Ляшко не прошел аттестацию прокуроров ГПУ и был уволен. Он не согласился с увольнением и оспаривает его в Окружном админсуде Киева.

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В декларации Ляшко указал квартиру, дом, два земельных участка в Днепропетровской области и квартиру на Киевщине. Он ездит на автомобиле Lexus NX 200T 2018 выпуска. Задекларировал почти 600 тыс. грн зарплаты в ГБР и 280 тыс. грн в банке. Еще 10 тыс. долларов в банке хранит его жена.

Автор: 

пьянство (867) прокурор (1131) ГБР (3005) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+16
поциальный зе-лифт
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21.09.2020 16:03
+7
а міг би гандони в аптеці красти...
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21.09.2020 16:08
+5
він так проти Петі протестував.
зелений хлоп, нормальний такий..
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21.09.2020 16:06
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офонские старцы уделали мудрецов сионских...
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21.09.2020 16:03 Ответить
поциальный зе-лифт
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21.09.2020 16:03 Ответить
а міг би гандони в аптеці красти...
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21.09.2020 16:08 Ответить
Що значить ліфт? Він і при папірєдніках непогано себе почував в прокуратурі. Він же не паліхмахтер безробітний був. А в 2018 цілий старший слідчій ГПУ. В кінці 2019 був звільнений і судився в самому відреформованому зразковому суді. Мабуть виправдали. Такі кадри всім покидькам потрібні.
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21.09.2020 16:21 Ответить
Тупень, с логикой все в порядке? При папиредниках его как раз и поймали пьяным за рулем. А при нынешних восстановили
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21.09.2020 16:36 Ответить
ну хоть не за убийства....
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21.09.2020 16:05 Ответить
За вбивства давно вже такі посади не дають. Все тільки за гроші.
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21.09.2020 16:07 Ответить
він так проти Петі протестував.
зелений хлоп, нормальний такий..
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21.09.2020 16:06 Ответить
декларировал почти 600 тыс. грн зарплаты в ГБР
Штурмы музеев хорошо оплачиваются мудрым наридом....
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21.09.2020 16:06 Ответить
Точно! Пословица : "Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб разобьет..." ГБР-овцами воплощена в жизнь - "движуха" аж пыль столбом: то Порошенку "мочат", то коррупцию в "хрущевках" ищут... Типа, кто "украл булочку" - КОРРУПЦИОНЕР !
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21.09.2020 17:02 Ответить
Ну, людина мала кошти на "вхідний квиток". Все, як завжди. Чи ви думаєте судей набирали за іншим принципом? Чому у нас брак судей це, не тому що, нема бажаючих. Просто не всі мають кошти для сплати вартості "вхідного квитка".
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21.09.2020 16:06 Ответить
У Зе власти все такие назначения.
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21.09.2020 16:10 Ответить
То писець.. де вони курва цей сброд находять ???
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21.09.2020 16:12 Ответить
зе дно
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21.09.2020 16:12 Ответить
социальный лифт, ради захвата власти любое дерьмо подымем...
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21.09.2020 16:13 Ответить
ЗЕ-сказал кадровый голод.
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21.09.2020 16:16 Ответить
Ну че пристали? Он эти 2 года в ЛТП подлечился.
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21.09.2020 16:27 Ответить
Ну вот видите. Не только бывших рыгов Януковича сейчас назначают. И от прошлой власти берут самых достойных))))
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21.09.2020 16:27 Ответить
Он "более 10 лет работал в органах прокуратуры..." Не знал, что Порошенко был президентом 10 лет...
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21.09.2020 16:39 Ответить
Фамилия Ляшко какая то не фартовая
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21.09.2020 16:31 Ответить
украл 4 бутылки пива - стал народным депутатом, поймали бухим за рулём стал директором теруправления ГБР во Львове...
социальный лифт однако....
учитесь
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21.09.2020 16:39 Ответить
Среди зелёных, порядочных и законопослушных людей Зеля не может найти.
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21.09.2020 16:45 Ответить
С нынешней властью никто не хочет связываться, вот и собирают отбросы...мусор...
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21.09.2020 16:49 Ответить
это для того, что бы зе-лупе помог добить страну, пока овцы хавают силос в стойле.
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21.09.2020 17:10 Ответить
Вот уже как почти месяц,общество возмущается по поводу наезда бухого ментовского чучела на трёх студенток.Командир чучела,извинялся за своего подчинённого и сетовал на то,що не разглядел в подчинённом тварь.Тут же налицо,вже потенциальный убийца за рулём назначен на должность.Теперь будете ждать,когда это чучело испортит кому то жизнь,щоб потом сетовать,що мы не знали?Алогичное поведение и назначение.
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21.09.2020 18:14 Ответить
порох чистил 5 лет ряды, зеля засерет
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21.09.2020 19:14 Ответить
ЗеКадры.Лучшие.
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21.09.2020 19:38 Ответить
В чем интрига статьи? За рулём пьяным пойманый(интересно сколько пешеходов на счету),аттестацию не прошел ,через суд пытается востановиться ,хаты,земли,авто .Да с такими данными ему что идти и честно работать,ну не мог он не пойти в ГБР ,тем более начальником.
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21.09.2020 20:27 Ответить
Всьо ідьот по плану!
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21.09.2020 21:12 Ответить
 
 