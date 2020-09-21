Экс-ликвидатора "Киевского радиозавода" будут судить за незаконную продажу имущества с убытками в 46 млн грн, - Офис Генпрокурора

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего ликвидатора "Киевского радиозавода" по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором ГП "ПО" Киевский радиозавод ", в течение 2016 совершил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества - нежилых зданий и помещений, принадлежащих госпредприятию, по цене, заниженной в 5, а иногда в 10 раз, нанеся ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн грн.

Часть средств, полученных от реализации недвижимости в сумме 2,7 млн грн, ликвидатор перевел на счета аффилированных с ним частных предприятий.

Расследование проводилось по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины.

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