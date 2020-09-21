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Новости
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Экс-ликвидатора "Киевского радиозавода" будут судить за незаконную продажу имущества с убытками в 46 млн грн, - Офис Генпрокурора

Экс-ликвидатора

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего ликвидатора "Киевского радиозавода" по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором ГП "ПО" Киевский радиозавод ", в течение 2016 совершил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества - нежилых зданий и помещений, принадлежащих госпредприятию, по цене, заниженной в 5, а иногда в 10 раз, нанеся ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн грн.

Часть средств, полученных от реализации недвижимости в сумме 2,7 млн грн, ликвидатор перевел на счета аффилированных с ним частных предприятий.

Расследование проводилось по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины.

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Автор: 

имущество (350) Киев (25587) Офис Генпрокурора (2479)


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+7
тролінг 80 левелаЕксліквідатора "Київського радіозаводу" судитимуть за незаконний продаж майна зі збитками в 46 млн грн, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7568
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21.09.2020 16:31
+6
І не кажи. Тисячі підприємств знищено, порізано на брухт і розпродано разом з землею практично задаром. Винних немає
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21.09.2020 16:26
+3
Ну, якщо суд визнає вину то це, буде перший такий випадок.
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21.09.2020 16:16
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Ну, якщо суд визнає вину то це, буде перший такий випадок.
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21.09.2020 16:16 Ответить
І не кажи. Тисячі підприємств знищено, порізано на брухт і розпродано разом з землею практично задаром. Винних немає
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21.09.2020 16:26 Ответить
тролінг 80 левелаЕксліквідатора "Київського радіозаводу" судитимуть за незаконний продаж майна зі збитками в 46 млн грн, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7568
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21.09.2020 16:31 Ответить
Не думаю. Бо, якщо тільки сковернуть цей гнойник, то таке поллється, що всіх папіредників - від директорів до профільних міністрів разом з прем"єрами і гідрантами - можна буде саджати.
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21.09.2020 16:30 Ответить
А РАДИОЗАВОД ОТРЕМОНТИРУЮТ !?)
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22.09.2020 02:00 Ответить
ни лифтов в хайфу,ни полётов на марс...заборы вязать з дроту осилит?
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21.09.2020 16:16 Ответить
Дрот сп#здит.
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21.09.2020 16:16 Ответить
в городе черновцы были и заводы и фабрики, с сел привозили людей на работу- ничего не осталось,
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21.09.2020 16:23 Ответить
А ковид?
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21.09.2020 16:32 Ответить
Когда то ведущее предприятие всего совка, но прошло время, и рукожопые руководители ОАО просто утопили всю базу ракетно космической техники
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21.09.2020 16:55 Ответить
Так везде куда не плюнь...
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21.09.2020 17:03 Ответить
 
 