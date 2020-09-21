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Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента

Провести конференцию

Киевская ячейка партии "Слуга Народа" провела свое мероприятие на территории Киевского национального университета им. Шевченко после того, как с соответствующей просьбой в заведение обратился Офис Президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказали в администрации КНУ им. Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Там отметили, что 20 сентября Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки в Украине и в университете в частности".

"Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года, организованной на территории КНУ имени Тараса Шевченко Киевской городской ячейкой партии "Слуга Народа" по обращению Офиса президента Украины к руководству университета", — говорится в ответе КНУ на запрос журналистов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные"

Руководство вуза отмечает, что мероприятие состоялось на части открытой территории КНУ в выходной день, когда обучения не было. Не участвовали в мероприятии ни студенты, ни преподаватели.

"При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его сотрудники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье", — добавили в администрации университета.

В запросе утверждается, что такой формат не является политической рекламой или агитацией и не противоречит действующему законодательству.

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"Громадське" отмечает, что ответ администрации университета практически совпадает с заявлением партии "Слуга Народа", которая также отметила, что мероприятие проходило в выходной день на открытой территории вуза, а студенты и преподаватели в нем участия не принимали.

Также киевский центр правящей партии выступил за то, чтобы внутренний дворик красного корпуса КНУ, где проходило мероприятие, был открыт для всех желающих.

Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

Смотрите также: Студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 21 сентября студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". Участники акции осудили действия администрации КНУ им. Шевченко и заявили, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Автор: 

вуз (906) Университет (245) высшее образование (182) Слуга народа (2632) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+18
что вова-ссикло, что вовка-х*уйло - оба-два закомплексованных чмошника со "вставками"
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 8223
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21.09.2020 16:36
+15
"Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки ...."
И в каком месте тут смеяться? Где Зеленский, а где высшее образование и наука ?
П.С. Кто не в курсе: с зачёткой сдавать экзамены ходил не Вова, а его папа......

Источник: https://censor.net/ru/n3220472
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21.09.2020 16:41
+10
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 9958
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21.09.2020 16:46
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Правила форума Совет форумчан
что вова-ссикло, что вовка-х*уйло - оба-два закомплексованных чмошника со "вставками"
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 8223
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21.09.2020 16:36 Ответить
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 6262
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21.09.2020 16:36 Ответить
Когда это будет правдой - поставлю лайк.
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21.09.2020 16:42 Ответить
Провести конференцію "Слуги народу" на території університету імені Шевченка в адміністрації вишу просив Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1241
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21.09.2020 16:54 Ответить
ше одному машину спалять
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21.09.2020 16:48 Ответить
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 776
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21.09.2020 16:37 Ответить
коли ж йому займатись міжнародною політикою та іншими обов'язками, тупе рішалово по областям ганяє та по універам ...
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21.09.2020 16:39 Ответить
Куда вже університету червоніти, після такої ганьби
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21.09.2020 16:48 Ответить
"Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки ...."
И в каком месте тут смеяться? Где Зеленский, а где высшее образование и наука ?
П.С. Кто не в курсе: с зачёткой сдавать экзамены ходил не Вова, а его папа......

Источник: https://censor.net/ru/n3220472
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21.09.2020 16:41 Ответить
папа у вовы силён в математике,
учится папа за вову весь год (с)
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21.09.2020 17:25 Ответить
Отмазка для типиллов. Надеюсь, студенты не битые в голову поклонники квартала 95.
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21.09.2020 16:42 Ответить
Для тих, хто не в курсі. Внутрішній двір це, територія обгороджена корпусами. Там тебе люди не будуть бачити і витрати менші ніж за палац Спорту чи Жовтневий.
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 4313
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21.09.2020 16:44 Ответить
Так значить можна проводити партійні заходи?
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21.09.2020 16:47 Ответить
Якщо з ОП подзвонят ,то можна !!)))
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21.09.2020 16:48 Ответить
Воно, видать, зебілл.
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21.09.2020 16:49 Ответить
Внутрішній дворик Лук"янівського сізо ще б дешевше був би. Можна ще й з гаслом: "Майбутнє вже за крок!"
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21.09.2020 16:53 Ответить
В офісі президента теж є відгороджений внутрішній двір (там завжди президенти прес-конференції дають), то чому ОП не провів зборище там?
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21.09.2020 17:29 Ответить
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 9958
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21.09.2020 16:46 Ответить
Для Зе закон не писан, а если писан то не читан, а если читан ,то не понят , а если понят,то не так !!)))
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21.09.2020 16:47 Ответить
Разве в Уставе КНУ что-то написано про выходные дни, непривлечение студентов и т.п ?

Там написано прямо - на территории НИЗЗЯ !
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21.09.2020 16:59 Ответить
Ясно,чітко,однозначно, без будь яких винятків !!)))
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21.09.2020 17:07 Ответить
Чому не на чи у вашому улюбленому "майданчику овоча"? Провести конференцію "Слуги народу" на території університету імені Шевченка в адміністрації вишу просив Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6688
Набрид? Чи плісняву заразу по місту розносите?
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21.09.2020 17:14 Ответить
А офису Закон не закон? Или там все такие юрЫсты, как сам Додик?
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21.09.2020 17:46 Ответить
теперешний презЕдент - очень большой спец по высшему образованию, хотя сам его не имеет))
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21.09.2020 17:49 Ответить
Адмінресурс в дії.
Скопенко ще в часи овоча прогинався. Губерський - не кращий, такий же безхебетний
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21.09.2020 18:16 Ответить
Все враньё от начала до конца. Угодливая администрация КНУ нарушает собственный статут и должна быть привлечена к ответственности, а лучше вместе с "зеленными", которые постоянно нарушают правила обязательные для всех , отправлена на свалку истории
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21.09.2020 19:34 Ответить
ВРЕМЯ ПРИШЛО
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21.09.2020 20:06 Ответить
Університет Шевченка вже став міськими курсами для підготовки збитих політичних льотчиків. Може і фасад перекрасити в колір саранчі?
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21.09.2020 20:24 Ответить
Жодного разу не була в цьому дворику, хоча закінчила КГУ.
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21.09.2020 21:04 Ответить
"В запросе утверждается, что такой формат не является политической рекламой или агитацией и не противоречит действующему законодательству."

Т..е. я правильно понимаю, что тусовка "сук урода" просто арендовала на территории КУН площадку для шашлыков с пивасиком ?
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22.09.2020 00:18 Ответить
 
 