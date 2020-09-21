Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента

Киевская ячейка партии "Слуга Народа" провела свое мероприятие на территории Киевского национального университета им. Шевченко после того, как с соответствующей просьбой в заведение обратился Офис Президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказали в администрации КНУ им. Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Там отметили, что 20 сентября Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки в Украине и в университете в частности".

"Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года, организованной на территории КНУ имени Тараса Шевченко Киевской городской ячейкой партии "Слуга Народа" по обращению Офиса президента Украины к руководству университета", — говорится в ответе КНУ на запрос журналистов.

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Руководство вуза отмечает, что мероприятие состоялось на части открытой территории КНУ в выходной день, когда обучения не было. Не участвовали в мероприятии ни студенты, ни преподаватели.

"При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его сотрудники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье", — добавили в администрации университета.

В запросе утверждается, что такой формат не является политической рекламой или агитацией и не противоречит действующему законодательству.

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"Громадське" отмечает, что ответ администрации университета практически совпадает с заявлением партии "Слуга Народа", которая также отметила, что мероприятие проходило в выходной день на открытой территории вуза, а студенты и преподаватели в нем участия не принимали.

Также киевский центр правящей партии выступил за то, чтобы внутренний дворик красного корпуса КНУ, где проходило мероприятие, был открыт для всех желающих.

Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

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Утром 21 сентября студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". Участники акции осудили действия администрации КНУ им. Шевченко и заявили, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.