Трамп обещает вакцину от COVID-19 до конца года, но только в США

Вакцина против коронавируса COVID-19 станет доступной в США намного раньше конца 2020 года. Первыми, вероятно, будут вакцины компаний Pfizer, Inc. и Johnson&Johnson.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У вас она будет задолго до конца года, может, к концу октября", - сказал Трамп в эфире одного из телеканалов.

Он уточнил, что первой, вероятно, будет готова вакцина производства компании Pfizer, Inc. Трамп также похвалил работу разработчиков вакцины Johnson&Johnson, отметив, что она "вероятно, будет немного позже".

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Помимо этого, он упомянул вакцины против коронавируса компаний Moderna и AstraZeneca, сказав, что "они справляются очень хорошо ".

Трамп подчеркнул, что при разработке вакцин особое внимание уделялось их безопасности.

"Абсолютная безопасность - это номер один", - сказал Трамп.

Ранее президент США говорил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, запланированным на 3 ноября.

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Напомним, в сентябре, компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

AstraZeneca - одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. Потенциальные вакцины компаний Pfizer и Moderna в настоящее время также проходят клинические испытания.