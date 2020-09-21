Трамп обещает вакцину от COVID-19 до конца года, но только в США
Вакцина против коронавируса COVID-19 станет доступной в США намного раньше конца 2020 года. Первыми, вероятно, будут вакцины компаний Pfizer, Inc. и Johnson&Johnson.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У вас она будет задолго до конца года, может, к концу октября", - сказал Трамп в эфире одного из телеканалов.
Он уточнил, что первой, вероятно, будет готова вакцина производства компании Pfizer, Inc. Трамп также похвалил работу разработчиков вакцины Johnson&Johnson, отметив, что она "вероятно, будет немного позже".
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Помимо этого, он упомянул вакцины против коронавируса компаний Moderna и AstraZeneca, сказав, что "они справляются очень хорошо ".
Трамп подчеркнул, что при разработке вакцин особое внимание уделялось их безопасности.
"Абсолютная безопасность - это номер один", - сказал Трамп.
Ранее президент США говорил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, запланированным на 3 ноября.
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Напомним, в сентябре, компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".
AstraZeneca - одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. Потенциальные вакцины компаний Pfizer и Moderna в настоящее время также проходят клинические испытания.
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Дуже цікавий звіт від CDC (США). Було опитано 160 хворих "ковідом" із відповідною симптоматикою в 11 лікарнях. 108 (70%) опитаних перед хворобою (принаймні протягом попередніх двох тижнів) носили маску ЗАВЖДИ, ще 22є носили маску ЧАСТО. Тобто 85% з цих хворих використовували маски, але все одно "захворіли на ковід".
Просто будет коллективный имунитет. У них сейчас более 6 млн выявленных. Не выявленных, которые болели легко в несколько раз больше. Итого под 30 млн.
Пассажирка самолета покашляла и заразила коронавирусом десяток попутчиков.
Пассажирка авиакомпании Vietnam Airlines, летевшая из Лондона во Вьетнам, покашляла в самолете и заразила коронавирусом десяток попутчиков. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention).
По информации издания, 27-летняя бизнесвумен из Вьетнама жаловалась на боль в горле и кашель перед полетом, а через четыре дня у нее обнаружили COVID-19. Специалисты отследили все контакты женщины и определили, что она заразила инфекцией 14 пассажиров и одного члена экипажа.
Отмечается, что на борту самолета находились в общей сложности 217 человек, при этом туристов не обязывали надевать защитные маски в процессе перелета.»