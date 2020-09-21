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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп обещает вакцину от COVID-19 до конца года, но только в США

Трамп обещает вакцину от COVID-19 до конца года, но только в США

Вакцина против коронавируса COVID-19 станет доступной в США намного раньше конца 2020 года. Первыми, вероятно, будут вакцины компаний Pfizer, Inc. и Johnson&Johnson.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У вас она будет задолго до конца года, может, к концу октября", - сказал Трамп в эфире одного из телеканалов.

Он уточнил, что первой, вероятно, будет готова вакцина производства компании Pfizer, Inc. Трамп также похвалил работу разработчиков вакцины Johnson&Johnson, отметив, что она "вероятно, будет немного позже".

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Помимо этого, он упомянул вакцины против коронавируса компаний Moderna и AstraZeneca, сказав, что "они справляются очень хорошо ".

Трамп подчеркнул, что при разработке вакцин особое внимание уделялось их безопасности.

"Абсолютная безопасность - это номер один", - сказал Трамп.

Ранее президент США говорил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, запланированным на 3 ноября.

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Напомним, в сентябре, компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

AstraZeneca - одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. Потенциальные вакцины компаний Pfizer и Moderna в настоящее время также проходят клинические испытания.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26877) Трамп Дональд (5395) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
зятя сначала вакцинируй...чы кушнеры доверяют тока кремлёвским вакцинам?
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21.09.2020 16:48
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Відмінна робота!
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21.09.2020 16:40 Ответить
кого?
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21.09.2020 16:41 Ответить
И только до выборов
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21.09.2020 16:41 Ответить
Это был бы главный подарок к новому году!
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21.09.2020 16:41 Ответить
Говорят Зе выделил миллион долларов на борьбу с разработчиками вакцины!
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21.09.2020 16:41 Ответить
да вы шо)))
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21.09.2020 16:42 Ответить
зятя сначала вакцинируй...чы кушнеры доверяют тока кремлёвским вакцинам?
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21.09.2020 16:48 Ответить
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm?s_cid=mm6936a5_x&fbclid=IwAR0q2Hm05897MLopPD3WsirKW6ONBDkHie7ssVl_m1RTL8IDcveMqHSxO_k

Дуже цікавий звіт від CDC (США). Було опитано 160 хворих "ковідом" із відповідною симптоматикою в 11 лікарнях. 108 (70%) опитаних перед хворобою (принаймні протягом попередніх двох тижнів) носили маску ЗАВЖДИ, ще 22є носили маску ЧАСТО. Тобто 85% з цих хворих використовували маски, але все одно "захворіли на ковід".
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21.09.2020 16:48 Ответить
Таким темпом к новому году вакцина в штатах будет и не нужна.
Просто будет коллективный имунитет. У них сейчас более 6 млн выявленных. Не выявленных, которые болели легко в несколько раз больше. Итого под 30 млн.
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21.09.2020 16:52 Ответить
Нет от короны никакого "коллективного иммунитета". Люди болеют по несколько раз. Изучи вопрос, прежде чем писать бред.
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21.09.2020 20:05 Ответить
«21 сентября 2020
Пассажирка самолета покашляла и заразила коронавирусом десяток попутчиков.

Пассажирка авиакомпании Vietnam Airlines, летевшая из Лондона во Вьетнам, покашляла в самолете и заразила коронавирусом десяток попутчиков. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention).
По информации издания, 27-летняя бизнесвумен из Вьетнама жаловалась на боль в горле и кашель перед полетом, а через четыре дня у нее обнаружили COVID-19. Специалисты отследили все контакты женщины и определили, что она заразила инфекцией 14 пассажиров и одного члена экипажа.
Отмечается, что на борту самолета находились в общей сложности 217 человек, при этом туристов не обязывали надевать защитные маски в процессе перелета.»
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21.09.2020 17:15 Ответить
Трамп сказав - Треба! Білл і Мелінда дружно сказали -Єсть!
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21.09.2020 20:41 Ответить
Афигеть. Он же якобы был яростным противником вакцин. Чего не ляпнешь ради рейтинга.
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21.09.2020 20:58 Ответить
 
 