Единый реестр получателей соцвыплат заработает через 1,5-2 года, - глава Минцифры Федоров
Министры цифровой трансформации Михаил Федоров и социальной политики Марина Лазебная представили стратегию цифровой трансформации социальной сферы. Ее задача - унифицировать данные о получателях соцвыплат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В 2016 году Минфин посчитал, что 16-17% выплат идут несуществующим людям или обманщикам. По словам Федорова, новая система позволит сэкономить государству более 100 млрд гривен.
"Если очень коротко: почему есть много некачественных выплат? Потому что нет правильного обмена данными между реестрами, все затруднено. Нам нужно сделать это просто и справедливо. Поэтому мы будем создавать единый реестр, где будут все люди, которые получают соцвыплаты и там будут качественные данные", - сказал Федоров перед презентацией.
Он добавил, что "нам надо, чтобы те люди, которые имеют яхты, Bentley и проживают не за границей - не получали соцвыплаты".
Ввести систему планируют в течение 1,5-2 года. Определенные сервисы начнут работать раньше.
Система предусматривает:
- дистанционное оформление выплат и электронные очереди;
- оцифровку всех имеющихся в настоящее время документов;
- уменьшение количества транзакций. Сейчас по определенным выплатами деньги проходят через 5-6 банковских операций;
- автоматическое начисление пенсий: человеку не обязательно идти в Пенсионный фонд, ему поступит смс-сообщение со всей информацией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я вот читал предыдущий план, созданный на деньги Мирового Банка в 00х годах. Томище страниц эдак на 1000. План был рассчитан на "от 5 лет" и в конце концов был провален, как "нереальный", хотя писали его "соц.эксперты" из министерства и "IT-эксперты" "IT-сообщества".
1. Гарантированно возьмут - там всегда дикий некомлект тех.персонала - зарплаты копеечные.
2. Сполна почуйствуете то, о чём несёте горячечный бред. Т.е. что такое "автоматизация на местах" и как классно всё систематизируется прямо "за месяц" - у вас как раз месяц и будет.