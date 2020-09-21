Единый реестр получателей соцвыплат заработает через 1,5-2 года, - глава Минцифры Федоров

Министры цифровой трансформации Михаил Федоров и социальной политики Марина Лазебная представили стратегию цифровой трансформации социальной сферы. Ее задача - унифицировать данные о получателях соцвыплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В 2016 году Минфин посчитал, что 16-17% выплат идут несуществующим людям или обманщикам. По словам Федорова, новая система позволит сэкономить государству более 100 млрд гривен.

"Если очень коротко: почему есть много некачественных выплат? Потому что нет правильного обмена данными между реестрами, все затруднено. Нам нужно сделать это просто и справедливо. Поэтому мы будем создавать единый реестр, где будут все люди, которые получают соцвыплаты и там будут качественные данные", - сказал Федоров перед презентацией.

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Он добавил, что "нам надо, чтобы те люди, которые имеют яхты, Bentley и проживают не за границей - не получали соцвыплаты".

Ввести систему планируют в течение 1,5-2 года. Определенные сервисы начнут работать раньше.

Система предусматривает:

- дистанционное оформление выплат и электронные очереди;

- оцифровку всех имеющихся в настоящее время документов;

- уменьшение количества транзакций. Сейчас по определенным выплатами деньги проходят через 5-6 банковских операций;

- автоматическое начисление пенсий: человеку не обязательно идти в Пенсионный фонд, ему поступит смс-сообщение со всей информацией.

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