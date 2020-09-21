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Единый реестр получателей соцвыплат заработает через 1,5-2 года, - глава Минцифры Федоров

Единый реестр получателей соцвыплат заработает через 1,5-2 года, - глава Минцифры Федоров

Министры цифровой трансформации Михаил Федоров и социальной политики Марина Лазебная представили стратегию цифровой трансформации социальной сферы. Ее задача - унифицировать данные о получателях соцвыплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В 2016 году Минфин посчитал, что 16-17% выплат идут несуществующим людям или обманщикам. По словам Федорова, новая система позволит сэкономить государству более 100 млрд гривен.

"Если очень коротко: почему есть много некачественных выплат? Потому что нет правильного обмена данными между реестрами, все затруднено. Нам нужно сделать это просто и справедливо. Поэтому мы будем создавать единый реестр, где будут все люди, которые получают соцвыплаты и там будут качественные данные", - сказал Федоров перед презентацией.

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Он добавил, что "нам надо, чтобы те люди, которые имеют яхты, Bentley и проживают не за границей - не получали соцвыплаты".

Ввести систему планируют в течение 1,5-2 года. Определенные сервисы начнут работать раньше.

Система предусматривает:

- дистанционное оформление выплат и электронные очереди;

- оцифровку всех имеющихся в настоящее время документов;

- уменьшение количества транзакций. Сейчас по определенным выплатами деньги проходят через 5-6 банковских операций;

- автоматическое начисление пенсий: человеку не обязательно идти в Пенсионный фонд, ему поступит смс-сообщение со всей информацией.

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Автор: 

пенсия (2161) реестр (326) Министерство социальной политики (882) Федоров Михаил (507) Минцифры (317)


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А пенсии и соцвыплаты оккупантам так и останутся?
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21.09.2020 16:50 Ответить
С Дубилетом бы справились за пол-года
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21.09.2020 16:54 Ответить
гнусная инсинуация. дубилетка лично бы проявил IT-проффесионализм и всё было бы автоматизировано к 14 октября.
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21.09.2020 19:20 Ответить
А пока подъезжай на "Мерине" к собесу и получай субсидию, материальную помощь! Да "шо хош"!
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21.09.2020 16:58 Ответить
кассир рабинович не сидоров кассир...
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21.09.2020 17:00 Ответить
еще воровать будут 2 года. его можно создать за мес, но кому то не выгодно
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21.09.2020 19:12 Ответить
Ну-ка, ну-ка. И где можно почитать план автоматизации всей социалки "за месяц"? Поделитесь ссылкой! А то общественность в недоумении: так всё просто - за месяц якобы можно всё сделать, а тут годы требуют на реформу.

Я вот читал предыдущий план, созданный на деньги Мирового Банка в 00х годах. Томище страниц эдак на 1000. План был рассчитан на "от 5 лет" и в конце концов был провален, как "нереальный", хотя писали его "соц.эксперты" из министерства и "IT-эксперты" "IT-сообщества".
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21.09.2020 19:28 Ответить
ты нулевой много читаешь дерьма, ты не путай систематизацию данных с реформой( непонятно чего) речь идет о данных всех малоимущих в одном реестре. человек оформляет субсидию в одном месте а в другом имеет 5 квартир
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21.09.2020 19:45 Ответить
те это исключительно в ваших горячечных фантазиях за месяц "систематизируются данные", а ни о каком реальном плане (с названием "Техническое Задание" и объемом хотя бы страниц на 200-250) систематизации, реформы, да как угодно назовите, вы ни сном, ни духом?
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22.09.2020 15:49 Ответить
да ну это же просто революционный прорыв собирать данные не в бумажном носителе а в электронном)))) да и субсидии переоформляют каждые полгода. а базу данных забацает любой айтишник, главное сервер купить. ты так на каца похож, только у них все элементарное делается годами и за миллиарды))
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22.09.2020 18:30 Ответить
Рекомендую попытаться устроиться в любой избирательный комитет на ближайших местных выборах в качестве админа или компьютерного набора - всего-то месяц-полтора мучений.

1. Гарантированно возьмут - там всегда дикий некомлект тех.персонала - зарплаты копеечные.
2. Сполна почуйствуете то, о чём несёте горячечный бред. Т.е. что такое "автоматизация на местах" и как классно всё систематизируется прямо "за месяц" - у вас как раз месяц и будет.
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24.09.2020 10:00 Ответить
Будет называться ЄДРП ? Ой, погодите, он же уже был.
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22.09.2020 00:50 Ответить
 
 