ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрченко: прокурор просит более 6 млн гривен залога для подозреваемого

Высший антикоррупционный суд в понедельник рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Александру Юрченко, который подозревается в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Прокурор, обосновывая необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой ареста в 6 499 384 млн грн, отметил, что при анализе рисков следует учитывать, что преступление было совершено с использованием служебных полномочий, пособников, подозреваемый часто ездит за границу.

Также прокурор отметил риск возможного влияния подозреваемого на свидетелей, среди которых, в том числе его подчинённые.

Кроме того, по словам представителя обвинения, могут быть использованы связи в госструктурах и правоохранительных органах.

"Имея статус народного депутата,... Юрченко может совершать другие преступления", - подчеркнул прокурор.

Адвокаты Юрченко в свою очередь заявили, что в основу подозрения положены допущения, а доказательства являются ненадлежащими и не содержат признаков правонарушения. "У стороны обвинения отсутствуют правовые основания для избрания какой-либо меры пресечения ", - считает защита.

По мнению адвокатов, подозрение основано "на материалах оперативно-розыскного дела, которое содержит признаки полицейской провокации".

После выступления с доводами против удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения защита попросила прекратить трансляцию для озвучивания данных медицинских документов.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

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Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

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Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.