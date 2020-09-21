Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства"
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов. Российских наемников Фокин назвал "повстанцами".
Об этом он сказал в интервью "UA: Украинское радио", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым: может быть, на год, может – на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили", - сказал Фокин.
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По словам Фокина, Россия ранее согласилась на такой способ продвижения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.
"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил он.
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и - к "повстанцам" на выборы. Машеньку орки повстанцы первую выберут и будут иметь до несхочу, ну а потом и старый пердун пойдет паровозом. И будет он, сидя на бутылке, каждый день ждать выборов.
Да.., и Машкиного дружка , "красивого парня" Дерьмака, пусть с собою прихватит, может там тот его старческую жопу своею прикроет.
Фокін нарешті наважився повторити той відомий тезис кремлівської пропаганди, який блаЗЕнь сміливо озвучив ще на минулорічних дебатах.
Прошу не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.
Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
Довибирались )
ОРДЛО - это территория, а Талибан и АльКаида - вооруженные организации, поэтому их, в отличии от территории, можно признать и "незаконными" и "террористическим"...
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1308292747699208192 2 ч
«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську. Не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.
Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
старий підар, коли ти вже стулиш пельку?
ВЖЕ НЕ КАЖУ ПРО ТЮРМУ ДЛЯ ТАКИХ ВИРОДКІВ ЯКІ ПРОДАЮТЬ УКРАЇНУ, ПОЧИНАЮ КАЗАТИ ПРО ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ (СМЕРТНУ КАРУ ТАКИМ ФОКІНИМ І КРАВЧУКАМ)
Пора міняти законодавство і вводити вищу міру покарання за зраду держави.
Куди його родичі дивляться? Страшна і чорна біда...