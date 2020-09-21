Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства"

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов. Российских наемников Фокин назвал "повстанцами".

Об этом он сказал в интервью "UA: Украинское радио", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым: может быть, на год, может – на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили", - сказал Фокин.

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По словам Фокина, Россия ранее согласилась на такой способ продвижения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил он.

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