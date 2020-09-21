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Новости Агрессия России против Украины
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Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства"

Фокин назвал террористов на Донбассе

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов. Российских наемников Фокин назвал "повстанцами".

Об этом он сказал в интервью "UA: Украинское радио", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым: может быть, на год, может – на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили", - сказал Фокин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Без "всеобщей амнистии" сложно рассчитывать на мир на Донбассе, но нельзя помиловать тех, кто убивал и совершал насилие, - Фокин

По словам Фокина, Россия ранее согласилась на такой способ продвижения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил он.

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Автор: 

местные выборы (2752) Фокин Витольд (101) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+100
Фокин назвал террористов на Донбассе повстанцами и заговорил о формировании там "международного временного правительства" - Цензор.НЕТ 3825
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21.09.2020 17:13
+89
Кто-то уберёт жтого маразматика наконец?

Может сразу в тюрьму ?
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21.09.2020 17:04
+86
нам оно не нужно, но вовкам - обоим - очень нужно. Вот фокин и старается пропихнуть террористов в легитимную власть и снять санкции с рашки.
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21.09.2020 17:05
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санитаров!!!
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22.09.2020 08:31 Ответить
Це не Фокін сказав, це його смердючими губами промовив Зеленський. Бо якщо вислів йде в розріз партії Бені-Зеленського, то до вечора миттєво збираєть їх шобла і людину викидають, як нікчемне кошеня. А я пропоную зеркально створити такий же уряд і на Галичині. Таку ж вільну економічну зону на Галичині і вливати такіж кошти на Галичину і буду прав на тисячу відсотків, що вони Україну не здадуть. Вони не будуть грузити і вивозити з своїх міст підприємства в Польщу, як це зробили "повстанці", що насрали в штанці даунбасята і вивезли все на засрашку, щоб їх діти працювали там. Чи думають, що знову подоляни, полісяни і дніпряни віддадуть їм все найкраще?
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22.09.2020 08:37 Ответить
ну да - сразу угрозы в чатике, исключение из партии или сразу заява, постик\видосик, сразу десяток других ртов раскрываются а здесь тишина... старого дятла туда и постаивли озвучивать то, что боится скахать хриплая крыса!
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22.09.2020 09:15 Ответить
да заткните ему уже пасть!!!!! у нас власть есть??? позиция есть??? или этого дятла и поставили озвучивать "позицию партии"???? слов нет!!!!!! Посадить вместе с кравчуком в кравчучку и спустить обоих с Говерлы!!!
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22.09.2020 09:14 Ответить
Нехай берет свою внучку Машеньку вафлегубую, себя за морщинистую сраку,
и - к "повстанцам" на выборы. Машеньку орки повстанцы первую выберут и будут иметь до несхочу, ну а потом и старый пердун пойдет паровозом. И будет он, сидя на бутылке, каждый день ждать выборов.
Да.., и Машкиного дружка , "красивого парня" Дерьмака, пусть с собою прихватит, может там тот его старческую жопу своею прикроет.
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22.09.2020 09:17 Ответить
Страна абсурда- кто ненавидит Украину тот её представляет. ФСБ работает четко.
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22.09.2020 09:23 Ответить
Нашли кого назначать. Кравчук, Фокин. Под 90.
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22.09.2020 09:39 Ответить
...був такий в історії України отаман Сірко, який визволивши українців з татарського пологу в Криму віддав наказ повбивати ту частину людей, яка захотіла повернутися назад. Так шо... так шо...
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22.09.2020 09:40 Ответить
Ну зачем так строго -на кладбище, сразу отправить в "свободный" Донецк или Луганск.
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22.09.2020 13:03 Ответить
,😡😡😡
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22.09.2020 09:49 Ответить
Видать у Пуйла и его ФСБ совсем дела плохи, раз для таких целей предателей помоложе найти не удалось, пришлось доставать эти музейные экспонаты, подготовленные еще советскими КБШ-ными кадрами.
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22.09.2020 09:51 Ответить
Ой, братани, здається мені, що настає самий ганебний період в історії Незалежної України.
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22.09.2020 10:21 Ответить
маразматик фока-выживший не только из ума ,но и "любящий" неньку в засос-задолбал,а клоунесса кайф ловит,типа я тут не я,ведь фокки это кладезь маразма,а он вождь краснокожих,а не лох...лови Украина сеанс,слуги с огорода атакуют по всем норам.
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22.09.2020 10:28 Ответить
Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" ©
Фокін нарешті наважився повторити той відомий тезис кремлівської пропаганди, який блаЗЕнь сміливо озвучив ще на минулорічних дебатах.

Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" і заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду" - Цензор.НЕТ 1124
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22.09.2020 10:30 Ответить
Фокiн незважаючи на вiк добре читаэ темники Лаврова.
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22.09.2020 10:34 Ответить
А может там лучше сформировать международный трибунал для "повстанцев"?
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22.09.2020 10:40 Ответить
ну что вы надо платить пенсии и льгот по больше что бы окрепли и послали нас .
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22.09.2020 11:39 Ответить
Ну да! И талоны на усиленное питание.
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22.09.2020 14:08 Ответить
Да! Всё очень плохо... то ли дело Порошенко!!! Он бы пригласил в ТКГ старого доброго Медведчука!!!
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22.09.2020 10:50 Ответить
Неужели, вы так до сих пор и не знаете почему в ТКГ был Мертвячук? Или все же притворяетесь?
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22.09.2020 14:13 Ответить
Я то знаю. А вы? Он там был потому что от него этого требовал Путин. А все мы знаем в каких на самом деле хороших отношениях Порошенко с Путиным.
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22.09.2020 16:15 Ответить
Точнее г-жа Меркель. Международная политика - вещь очень тонкая и специфическая и не каждому дано ее понять. Есть вещи, в международных отношениях, о которых мы ничего не знаем и никогда не узнаем, а для того чтобы оком-то или о чем-то судить, нужно знать все обстоятельства. Никогда не верьте тому, что "Каждая кухарка может управлять государством!" Живой пример - "Голобородько". https://www.youtube.com/watch?v=i_FvF8nbRWc
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23.09.2020 13:35 Ответить
Мне это видео показывать бесполезно ибо я не являлся и не являюсь адептом сексты Заленского. Но я так же и не верю сладким громким и пафосным речам Порошенко. Говорит он красиво, но здесь очень явно чувствуется неискренность. Плюс к тому все скандалы которые разоблачали его в течение всего времени просто не могут быть вымыслом кремля. Но адепты секты Гетьмана воспринимают вштыки абсолютно ВСЁ. Ну вот и всё.
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23.09.2020 18:30 Ответить
послушаеш нашего зе... посмотриш кого он набирает на разные должности и можно согласится с путлером о том что Украина как страна не состоялась.ничего хорошего страну не ждет при таких "реформаторах",обидно все же...
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22.09.2020 10:54 Ответить
Якось старому пердлу Фокіну примарудилося, що до нього причволала його улюблена онука-губрійка, і що характерно, з неї стирчав набубнявлений тіліпок, що виріс з організму якогось дЄрЬмака. Ось до чого б це?
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22.09.2020 11:10 Ответить
«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську.
Прошу не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.
Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
Довибирались )
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22.09.2020 11:15 Ответить
Давайте говорить с точки зрения международного права. Юридически ОРДЛО не признано террористической организацией и незаконным вооруженным формированием, это мнение исключительно текущей власти в Киеве ( Лично я нигде не видел подобного документа(. Если бы это кодло приравняли к Аль-Каиде или Талибану, вопросов бы не было, а так с точки зрения международного публичного права в Украине типичный гражданский конфликт с внешним пристуствием России на одной стороне и США на другой.
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22.09.2020 11:16 Ответить
Постанова ВР визнала бойвиків ОРДЛО террористами. Так, міжнародне співтовариство такого визнання не зробило. І що? Якщо бойовики ОРДЛО - повстанці, то ми тоді хто? Хунта? Але так нас називає лише расєя, навіть її сателіти уникають такої назви. Дійсно, конфлікт громадянський при підтримці расєї. І то б нічого, якби не 300 тис. розданих паспортів РФ мешканцям тих територій. От і рипнись туди з військовою операцією - РФ буде захищати своїх громадян. Це до "гражданского конфликта", так званого.
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22.09.2020 11:36 Ответить
Пацанчег, ты сравниваешь "теплое" и "мягкое"...

ОРДЛО - это территория, а Талибан и АльКаида - вооруженные организации, поэтому их, в отличии от территории, можно признать и "незаконными" и "террористическим"...
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22.09.2020 13:58 Ответить
ЧТООООООО?
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22.09.2020 11:27 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" і заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду" - Цензор.НЕТ 5086 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1308292747699208192 2 ч

«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську. Не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.

Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
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22.09.2020 11:36 Ответить
Так якщо ціна питання - мова, то в Україні практично усі двомовні. Ось тільки дамбас виявився таким, що хапається за зброю, коли чує українську. Чому б це? До речі, а кажуть, що питання зовсім не у мові, а у чому ж тоді
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22.09.2020 11:40 Ответить
Выгнать этого выжевшего с ума старого маразматика пускай дома правнуков няньчит
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22.09.2020 11:41 Ответить
Спрятать дедушку в нафталин,откуда он вылез,внучка-*****
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22.09.2020 11:46 Ответить
фАкін, тебе вже хробачки на цвінтарі зачекалися..
старий підар, коли ти вже стулиш пельку?
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22.09.2020 11:59 Ответить
Вместе с Машей и Андршей на цугундер!
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22.09.2020 12:20 Ответить
Не катите на Фокина. Он простой "попка" ... А тексты пишут то ли посланый казачёк, то ли засланый ермачок... И всё это на абсолютно зелёном фоне... Ведь если лечь под рашку - насколько увеличатся прибыли от проката Сватов ! Улавливаете ?
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22.09.2020 12:32 Ответить
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов. Российских наемников Фокин назвал "повстанцами". Источник: https://censor.net/ru/n3220483

ВЖЕ НЕ КАЖУ ПРО ТЮРМУ ДЛЯ ТАКИХ ВИРОДКІВ ЯКІ ПРОДАЮТЬ УКРАЇНУ, ПОЧИНАЮ КАЗАТИ ПРО ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ (СМЕРТНУ КАРУ ТАКИМ ФОКІНИМ І КРАВЧУКАМ)
Пора міняти законодавство і вводити вищу міру покарання за зраду держави.
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22.09.2020 12:44 Ответить
Йой, бідне дєдушко! Геть чисто голову стратило...
Куди його родичі дивляться? Страшна і чорна біда...
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22.09.2020 13:17 Ответить
Маш, включи инстинкт самосохранения...забирай деда...пусть он дома чудит и по-прежнему останется серым кардиналом...та хоть наполеоном...но вашего двора...дворца... хатынки...
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22.09.2020 13:21 Ответить
Если называть их террористами, они никогда не пойдут на примирение. А вообще, кто их первым назвал террористами? Вот тот и раздувал конфликт. Впрочем, cui prodest?
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22.09.2020 13:33 Ответить
фокин, я ненавижу таких как ты. Гадина. Из-за таких как ты Украина становиться непригодной для жизни.
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22.09.2020 14:07 Ответить
Я не розумію...))) Мабуть вже в в дитиство впадає дедушка... Весь світ це одна сім'я всі люди браття живуть по Божим заповідям.Казка а не планета.
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22.09.2020 14:42 Ответить
Треба різати скотину.
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22.09.2020 16:21 Ответить
ой, как хочется послать эту старую обезьяну открытым текстом нах...
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22.09.2020 23:17 Ответить
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