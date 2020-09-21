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Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция

Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я с одним умным человеком работаю как раз над тем, какой именно статус нужно предоставить свободной экономической зоне. Идея чрезвычайно привлекательная и реальная. Вместе с автором этой идеи мы работаем над программой, чтобы, пользуясь предусмотренным еще римским правом способом "суперфиций" (суперфиций в Римском праве – наследственное и отчуждаемое право пользования зданием, возведенным на чужой земле; в современном украинском праве суперфиций – право пользования чужим земельным участком для застройки, отдельный вид прав на чужое имущество. - Ред), предоставлять право под юрисдикцию ведущих государств мира отдавать землю, предварительно познакомившись с программой (их использования. - Ред)", - сказал он.

Фокин указал, что при этом правительство не отдает полный контроль за пользование этой землей и рассматривает поступающие предложения.

"Это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который даже может передавать эту землю как наследство. Это гарантирует безопасность инвестициям, гарантируем любому дельцу или работодателю, как угодно назовите, возможность не беспокоиться за свои деньги", - отметил он.

Фокин также пояснил, что говорит о такой свободной экономической зоне для всего Донбасса, потому что от войны пострадала и подконтрольная Украине территория: "Разве территория, которая контролируется, меньше разбита? Поэтому я и сказал, что нужно для всего Донбасса решать этот вопрос. Вы можете себе представить, если, условно, Старобешевский район будет иметь право создавать СЭЗ, а, скажем, Бахмутский район не будет иметь такого права? Это же неразумно".

При этом Фокин подчеркнул, что против того, что требует Россия, чтобы внести изменения в Конституцию Украины и особенный режим для отдельных районов Донецкой и Луганской области закрепить законодательно и надолго или навсегда.

"Конституция – не проходной двор, чтобы ее каждый раз менять в угоду кому-то. Конституцию менять не надо. Но если будет принято решение о внедрении свободных экономических зон, то это предусмотрено Конституцией, и думаю, что можно убедить представителей России, что это и будет ответом на их просьбу закрепить законодательно право областей на особый статус", - считает он.

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Автор: 

Фокин Витольд (101) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+42
Для Донбасса нужно создать другую "зону". Закрытого типа.
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21.09.2020 17:22
+38
Предоставлю Фокину участок земли 2х1 метра в вечное пользование
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21.09.2020 17:22
+30
Мдааа.... ребятки .... вот это навыбирали новые лица 73% даунито-хромосомо....
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21.09.2020 17:24
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Правила форума Совет форумчан
Для Донбасса нужно создать другую "зону". Закрытого типа.
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21.09.2020 17:22 Ответить
Предоставлю Фокину участок земли 2х1 метра в вечное пользование
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21.09.2020 17:22 Ответить
не-не-не лет на 40-50...а потом внучку подзахоронить.
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21.09.2020 17:25 Ответить
внучку можно сразу, досрочно. Не можно, а нужно.
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21.09.2020 17:37 Ответить
банонку с закруткой от Детского питания.... для пепла....
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21.09.2020 18:33 Ответить
Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция - Цензор.НЕТ 2030
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21.09.2020 17:27 Ответить
Законтаченая группа
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21.09.2020 19:59 Ответить
Ну, пошла писать губерния!
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21.09.2020 17:23 Ответить
суперфрикция от старого маразматика...
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21.09.2020 17:23 Ответить
Супершо?
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21.09.2020 17:23 Ответить
Под базу НАТО агитирует дать землю возле Донецкого аэропорта
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21.09.2020 17:30 Ответить
суперфикция от суперфоция
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21.09.2020 17:24 Ответить
у него деменция
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21.09.2020 17:25 Ответить
здається, до деменції ще й нюхнути дали старому підарасу
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21.09.2020 22:46 Ответить
суперпоция
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21.09.2020 17:27 Ответить
Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция - Цензор.НЕТ 4834
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21.09.2020 17:24 Ответить
Мдааа.... ребятки .... вот это навыбирали новые лица 73% даунито-хромосомо....
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21.09.2020 17:24 Ответить
Кого эта старая калоша хочет надурить...? От Украины путину не нужна суперфиция, ему нужна капитуляция!
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21.09.2020 17:25 Ответить
пора начинать бессрочную акцию с требованием отставки этого говнюка.
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21.09.2020 17:25 Ответить
Предлагает Пушилиных и Пасечников сделать наследуемыми землевладетелями?
Местными "барончиками" под патронатом Рашки.
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21.09.2020 17:25 Ответить
Почему фокин до сих пор воняет своими никому не нужными мнениями ? Врагов нужно не выслушивать , а выгонять !
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21.09.2020 17:27 Ответить
а лучше-вешать
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21.09.2020 18:35 Ответить
Петух раскукарекался
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21.09.2020 17:28 Ответить
как вам нравится - просьбу
да кто они такие,что бы удовлетворять их просьбы
представьте себе ,чисто гипотетически,что Украина просит ********* чего-то там изменить в Конституции,какой вой пойдёт на болотах
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21.09.2020 18:03 Ответить
Зачем нам в Украине ДНРовское наркоалкашное кодло вооруженных сепаратистов с извращенной киселквской пропагадой психикой? Пускай строят у себя лапотный голодный русский мир.
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21.09.2020 17:29 Ответить
Ну уж нет - пусть уходят из украинского Донбасса и строят русский мир в другом месте !
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21.09.2020 17:32 Ответить
Ну тогда освобождайте! Хватит зеленые сопли жевать!Переговоры с террористами приводят к новым требованиям.
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21.09.2020 17:54 Ответить
Хмара, Яворівський, Кошулинський, Скрипін, Дроздов......!
Де ви ?
Куди ви подівались після 21.04.2019 ?
Від вашого репетування «Барррррииииига!!!!!», шість років аж у вухах лящало.
Де ви ? !!!!
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21.09.2020 17:30 Ответить
а вот их тут собрали в одном месте с интересными друзяками... интересно,какое он предназначение человечеству приготовил?

Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция - Цензор.НЕТ 1127
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21.09.2020 17:34 Ответить
Туди ще Данилка, Марув і онуку Фокіна...
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21.09.2020 17:52 Ответить
Да то фрик какой-то. После "Совета в Филях" дальше можно не читать - "любитель истории" считает это событие чем-то важным, а московиты (после этого совета) в очередной раз убежали, побросали раненых и снова спалили свою Москву.
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21.09.2020 17:59 Ответить
Какой умный и начитаный. Почти как Зеленский.
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21.09.2020 17:31 Ответить
Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция - Цензор.НЕТ 7621
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21.09.2020 17:33 Ответить
Печать Каина. Навечно.
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21.09.2020 18:57 Ответить
предоставлять инвесторам землю/ отобрать у украинцев землю -главная цель козлов кодлана Коломойского.Что молодого козла Богдана, что старого козла Фокина.
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21.09.2020 17:34 Ответить
Факин упёрто прощупывает наше терпение.... А раз он до сих пор не в инвалидном кресле с простреленным позвоночником (как Гепа), то ему кажется, что украинское общество согласно с его закидонами... Точнее, с кремлёвскими закидонами...
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21.09.2020 17:35 Ответить
неплохая мысль. Но это дело десятое. После того как:
- РФ выведет войска
- будут разоружены и пройдут юридическую очистку местные боевики и вообще все жители
- пройдет тотальная украинизация. Забирать детей у родителей на весь день - в ясли, потом целый день детсад, потом целый день в школе, включая обязательную продленку. Как завлечь? очень просто халявным хавчиком. Полная занятость детей -кружки, хороводы. Родители только рады будут что с них груз забот снимут да еще накормят. А детей в это время - в пласт, повстанческие песни, и т.д.
- а уж потооом - экономические плюшки по развитию.
До того, как подрастет переделанное поколение - оставить на освобожденных территориях режим военного положения. Никаких выборов.
И да, чуть не забыл - всех боевиков, всех кто прошел по госизмене - всех кто слово кривое против Украины сказал - ЛИШАТЬ ПРАВА ГОЛОСА!!!
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21.09.2020 17:35 Ответить
Как они все навстречу куйлу-ломятся,видно у него-не хило,подгорает...
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21.09.2020 17:36 Ответить
Дайте яду кардиналу!
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21.09.2020 17:38 Ответить
Суки
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21.09.2020 17:38 Ответить
Этого тварюка нужно было закопать сразу после слов об особенных качествах жителей Донбасса. Я тоже с Донбасса, но такого быдлячества не переношу.
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21.09.2020 17:39 Ответить
Да пристрелите кто-нибудь уже этого супер нафталина тухлого
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21.09.2020 17:42 Ответить
Фокін: Україна в рамках створення вільної економічної зони для Донбасу могла б надавати інвесторам землю в користування за правом суперфіція - Цензор.НЕТ 5689
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21.09.2020 17:43 Ответить
Какое ж дерьмо этот шмокин !!! 🤮
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21.09.2020 17:46 Ответить
Рідкісна падлюка. І як вчасно тявкає. Ніяких особливих умов на території дамбвабве і лугандону ніхто не дасть вам створити.
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21.09.2020 17:50 Ответить
Санкции поджимают, в кремле не знают как быть с Беларусью, ведь это большой кусок, так сразу и не проглотишь да чтоб еще и не брыкалась. Вот и подгоняют холуев в Украине.
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21.09.2020 18:15 Ответить
Маша друкувала?
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21.09.2020 17:54 Ответить
Зашибись. Право отбирать чужую собственность у людей которыйх оттуда выгнали. Боевиков расселять легально некуда. "Новых граждан лугандона'. Вот же мразь.
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21.09.2020 17:59 Ответить
из-за этой Гниды, я в 1992 году попал на 28 лямов, полтора года жил и не знал, застрелят или посадят... как же мне хочется ему ******** набить, не смотря на его преклонный возраст.. и таких, как я было в 1992 году - не мало! как и в 2014 году, покинувших Донецк.
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21.09.2020 18:02 Ответить
Дайте Фокину 2 метра земли в Донбабве в аренду. Пусть поедет и воспользуется.
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21.09.2020 18:10 Ответить
Ермак, угомони свою креатуру... задолбал, старый пень.
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21.09.2020 18:11 Ответить
Шо воно меле? Воно або дурне або ***нуте.
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21.09.2020 18:13 Ответить
вот думаю: чьи сараи быстрее застолбят землю, если ЗЕ и Ко отдадут землю по праву суперфиция -китайские или российские
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21.09.2020 18:14 Ответить
да иди ты уже старый сепарский хрыч на х.... со своими предложениями...((
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21.09.2020 18:19 Ответить
73відсоткові обирали до влади молодих креативних))) навіщо ці молоді креативні поназначали цих радянських нафталінових пердунів вирішувати державні питання України коли вони окрім срср нічого не сприймають...
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21.09.2020 18:36 Ответить
Дедушка, Маша говорила про мастурбацию, а не про суперфиций.
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21.09.2020 18:36 Ответить
Говно Фокин , так и норовит впихнуть Украину в Лугандон
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21.09.2020 18:42 Ответить
Страшнее дурака - дурак с инициативой. Под дурака рядится, но по сути - враг , навязывающий свою линию.
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21.09.2020 18:44 Ответить
Да кто придёт на ту землю, которую десятилетиями придеться разминировать и рекультивировать!
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21.09.2020 19:05 Ответить
Говно и предатель
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21.09.2020 19:50 Ответить
окуповані території - це вже особливий статус. які вільні економічні зони в окупації, які фікції , що воно меле?
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21.09.2020 20:11 Ответить
За які такі заслуги Донбасу вільну зону? За сепаратизм, з'їзди-шабаші в Севєродонецьку? Там вже були вільні зони, які лише плодили контрабанду і мафію. Доки не буде нормальних судів, нормальних правоохороних органів, зовнішнього управління про такі зони потрібно забути. А взагалі Донбас має на них право як останій в черзі. Таке право потрібно заробити розбудовою економіки України, а не зрадою і лобизанням окупантів.
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21.09.2020 20:16 Ответить
Но если будет принято решение о внедрении свободных экономических зон, то это предусмотрено Конституцией, и думаю, что можно убедить представителей России,а на кой хрен ФуКИН Тебе убеждать соседа в каком месте на Твоей даче обустраивать строение "ме-жо".Тогда давай предложи то ,что предлагает рашист Украине сварганить, с украинской Кубанью в рабсее ,и с выдачей украинских паспортов и с шмаркельмаера формулой
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21.09.2020 21:15 Ответить
а с чего им вообще какие-то льготы и преференции?
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21.09.2020 22:36 Ответить
формула Альцгемера-суперфиция
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21.09.2020 22:45 Ответить
Такая особая экономическая дыра уже была на Донбассе, в основном на ней обогатились деятели партии регионов, а теперь видные ЗаЖОПЦы, такие как Королевская, например, которая наворовала на закрытии шахт и открытии вместо них, так называемых "дырок".
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22.09.2020 01:45 Ответить
Суперфиции, серветуты. Огородить их забором и ждать развала россии
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22.09.2020 05:11 Ответить
 
 