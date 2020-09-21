Предвыборные экологические лозунги отвлекают внимание от критических проблем в сфере защиты окружающей среды, - эксперты

Эксперты считают, что манипуляции на тему защиты окружающей среды, которые используют политики накануне выборов, имеют негативное влияние на реальное состояние экологии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Защитники природы отмечают, что в Украине происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами, резкое уменьшение численности водных обитателей, а также доминирование пахотных земель, что мешает природе в полной мере предоставлять такие эко-системные услуги, как чистая вода и воздух, благоприятный климат и плодородные почвы.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что предвыборные экологические лозунги расфокусируют общественное внимание от проблем коррупции, инфраструктуры и неэффективного управления в стране. А, главное, отвлекают внимание от критических проблем в сфере защиты окружающей среды, которые требуют решения.

По его словам, настоящего экологического активиста от псевдоэксперта отличает способность работать системно и последовательно заниматься проблематикой защиты окружающей среды между выборами.

"Если так называемые активисты не занимались экологической тематикой, и вы о них не слышали до выборов, то, значит, это люди, которые преследуют политические цели – пытаются манипулировать этим вопросом", - сказал Бортник.

Также политолог отметил, что чаще всего используется такой популярный метод политической манипуляции как обещание выполнения нереалистичных задач. Например, провести экологические аудиты, усилить уголовную ответственность в этой сфере, всюду высадить деревья, полностью очистить Днепр, Черное море, закрыть все заводы или пересадить всех автомобилистов на электротранспорт.

Кроме того, по его мнению, экологическая тематика нередко используется для давления на бизнес.

"Вторая версия - это бизнес-террористы, которые, используя экологическую проблематику, пытаются шантажировать тот или иной бизнес. Это актуально в промышленных регионах. А в Киеве под экологической проблематикой часто терроризируют те или иные стройки, промышленные объекты", - сказал Бортник.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук считает, что от политических манипуляций на тему экологии обезопасить смогут только качественные научные исследования и основанные на них стратегии, в которых те или иные проблемы будут рассматриваться комплексно.

"Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники", - сказал Дячук.

Эксперты сходятся во мнении, что спекуляции на теме окружающей среды смещают фокус внимания на второстепенные задачи или неправильные пути их решения. Ликвидация проблем, связанных с окружающей средой, требует долгосрочной и профессиональной работы, лишенной популизма, независимой от конкретного политического сезона или политических тенденций.