РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6649 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 055 6

С начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, боевых потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Так, вблизи Марьинки враг провоцировал украинских воинов выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов нет.

Свои задачи по назначению в районе проведения операции выполняют подразделения и других составляющих сил обороны. Так, спасатели Объединенных сил, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет, проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В течение суток они отремонтировали 3 дома, на 8 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 14 найденных взрывоопасных предметов.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию", - подытожили в штабе.

Также читайте: С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

обстрел (27396) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А этот припарок старый-с переходным правительством-носится.
показать весь комментарий
21.09.2020 17:52 Ответить
С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности...

Хоч щось вірно проговорили.
показать весь комментарий
21.09.2020 18:01 Ответить
Може,пора оголосити війну тій Російской Федєраціі?..Все якесь разнообразіє...
показать весь комментарий
21.09.2020 18:36 Ответить
Промахнулись.
показать весь комментарий
21.09.2020 18:17 Ответить
Що за дебільне формолювання "боевых потерь нет", а що якись іньшіє?
показать весь комментарий
21.09.2020 19:56 Ответить
Скільки зберігається "всєосяжне пєрємир'я", чи не зберігається?
показать весь комментарий
21.09.2020 23:45 Ответить
 
 