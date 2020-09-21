С начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, боевых потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Так, вблизи Марьинки враг провоцировал украинских воинов выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов нет.

Свои задачи по назначению в районе проведения операции выполняют подразделения и других составляющих сил обороны. Так, спасатели Объединенных сил, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет, проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В течение суток они отремонтировали 3 дома, на 8 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 14 найденных взрывоопасных предметов.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию", - подытожили в штабе.

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