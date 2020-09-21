В Черном море к 2050 году будет больше пластика, чем рыбы, - Абрамовский

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что в Черном море к 2050 году будет больше пластика, чем рыбы, при этом засорение моря начинается с рек.

По его словам, берег Днепра крайне засорен пластиковыми бутылками, пакетами и остатками одежды.

Отходы сбрасываются прямо на берег главной водной артерии страны. Особенно угрожающими являются масштабы засорения трансграничных рек. После наводнений на Закарпатье тонны отходов, большинство из которых пластик, через реку Тиса попадают в ЕС. В этом году, после обследования побережья, только в бассейне Тисы было выявлено 45 несанкционированных свалок.