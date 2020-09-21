В Черном море к 2050 году будет больше пластика, чем рыбы, - Абрамовский
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что в Черном море к 2050 году будет больше пластика, чем рыбы, при этом засорение моря начинается с рек.
По его словам, берег Днепра крайне засорен пластиковыми бутылками, пакетами и остатками одежды.
Отходы сбрасываются прямо на берег главной водной артерии страны. Особенно угрожающими являются масштабы засорения трансграничных рек. После наводнений на Закарпатье тонны отходов, большинство из которых пластик, через реку Тиса попадают в ЕС. В этом году, после обследования побережья, только в бассейне Тисы было выявлено 45 несанкционированных свалок.
Топ комментарии
+5 mrSmith
показать весь комментарий21.09.2020 17:53
+3 Татьяна Лайф
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+2 Андрей Великий #475817
показать весь комментарий21.09.2020 17:56
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Много свиноподобных идиотов паскудят на природе
В Одессу Костя приводил
И все бендюжники вставали
Когда в пивную он входил..
))
Где мы, а где 50 й год. Вполне возможно, что пластик станет сырьем для какого-то производства, и очисткой чёрного моря будут заниматься компании бесплатно. Вариантов 'море'
Вы лучше ближе смотрите, вы ж не бюро прогнозов.
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пезиденту. Дуамю, что Ромчику будет удивительно послушать, что Черное море все-все мертвое. За исключением поверхностного слоя около 70 м толщиной. В устьях рек толщина слоя бывает 150 м. Но не далее. нТ.е. остальные более 3 км глубины можно спокойно заполнять пластиком. Там и та один сероводород. Одесса, например, сливает туда неочищенные стоки без проблем. Кста, труба находится в акватории Аркадии. И иногда обратные течения несут вполне сформированное гавно (кусками и пластами) на пляж. Вы там ему об этом скажите, тупому. А то создается впечатление, что ему дали для прочтения американскую статью про Тихий океан.