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Путин переиграл Украину, и это мы сегодня чувствуем, - Кравчук о минских соглашениях

Путин переиграл Украину, и это мы сегодня чувствуем, - Кравчук о минских соглашениях

Во время переговоров в Минске по поводу ситуации на Донбассе президент России Владимир Путин переиграл украинскую сторону.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 20 сентября.

"Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, – Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, и не можем их переступить часто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть", – сказал он.

По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается "играть на равных".

"Удается ли или не удается и удастся ли или не удастся – не надо это даже обсуждать, надо действовать", – считает Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и ОРДЛО заблокируют все вопросы, пока Рада не разрешит выборы на Донбассе, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) путин владимир (31335) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+78
и это звиздит мразь, которая все сделала, что бы у нашей страны не было ядерного оружия.
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21.09.2020 18:25
+55
В ваших гнилых советских головах он вас "переиграл", для вас Кремль "священное" место, где небожители вершат судьбы народов.
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21.09.2020 18:25
+54
подписали в 16-м а переиграл только в 20-м
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21.09.2020 18:25
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старый идиот продолжает торговлю Украиной в духе 90-х, когда лично просрал всё..
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21.09.2020 20:24 Ответить
Нет, кто-нибудь заткнёт этого козла обрыганного, эту пыль чердачную, этот забор обосцаный...?
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21.09.2020 20:33 Ответить
Эх,Макарыч...Так пока ты и твой товарисч не сели "играть" в ТКГ с " мудрыми" советами на кшталт "лошадью ходи,век воли не видать" никто не заявлял,что кто-то там Украину переиграл,даже ты этого не говорил!Беги Макарыч из ТКГ и товарисча спасай,ато будете кричать"ухи,ухи-и-и!!!" когда доску на голову оденут.Немного серебренников на старость заработал и на покой,бо погубит жадность и "к одинадцати туз".
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21.09.2020 20:34 Ответить
Путін переграв Україну, і це ми сьогодні відчуваємо, - Кравчук про мінські угоди - Цензор.НЕТ 2432
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21.09.2020 20:36 Ответить
Расскажи лучше о том, как ты всех переиграл с Будапештским меморандумом...
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21.09.2020 20:41 Ответить
переиграл 100% ,кравчучки потому что у власти,атомное оружие кто прокакал макаронович ?
за то хатынку застолбил в швейцарии и не думал как от зарплаты до зарплаты прожить то,попугай кпссэсовский.
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21.09.2020 20:47 Ответить
Путин переиграл Украину…. Кравчук.То же заявляет и гражданин Израиля- военного союзника Путина: Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский. Обе гниды должны сидеть на нарах а не вести антиукраинскую пропаганду.
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21.09.2020 20:51 Ответить
Мінськ, якесь заколдоване ще з 1898 року місто. Там народилася терористична кривава РСДРП, там ТКГ намагається умовити бандита не бути ним, там арештують мирних громадян за мирні протести, там погоджуються з договорняком про спільний "Союз" з помираючою червоною недоімперією. Там час зупинився. Там початок ХХ століття...
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21.09.2020 20:53 Ответить
Цепочка простая : Кравчук -- Суркис-- Медведчук -- Путин. Что ещё надо ?
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21.09.2020 21:03 Ответить
Стенка и пулемёт.
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21.09.2020 21:17 Ответить
А как такая цепочка Порошенко - Медведчук (представитель президента Порошенка на переговорах в Минске он же кум *****) - Путин?
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21.09.2020 23:57 Ответить
У Порошенка и Медведчука -- общий бизнес-- газовые заправки- деньги прежде всего.!
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22.09.2020 00:06 Ответить
Не только заправки, еще развал Украины.
Оба, через контролируемые СМИ, разрывают страну на куски, создают атмосферу ненависти, чтобы одна часть граждан ненавидела другую, короче все как ***** прописал
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22.09.2020 00:13 Ответить
Не кизди, мокшанская мразь. Нету у них общего бизнеса. Все никак подстилки кремлевские не унимаются, сами придумали херь, сами ходят и всем рассказывают. Засунь себе эти заправки туда, куда тебе всунул уже *****.
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22.09.2020 15:23 Ответить
Многие считают, что критикуя зе - автоматически хвалят петю... но это не так... судить надо обоих... всех четверых...
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22.09.2020 12:48 Ответить
***** стал типпо победителем после того как переговорщиком от Украины стал маразматик крадчук
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21.09.2020 21:14 Ответить
Бо свого часу один невдаха вирішив задовольнити хотєлкі Тупіна. Тепер зі сторони, надувши щоки, намагається перекласти вину на нинішніх.
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21.09.2020 21:33 Ответить
І це говорить той при якому Україна перетворилась з економічно розвиненої до однієї з найбідніших в Євуропі ,саме кравчуки ,фокіни,кучми заклали фундамен кримінально олігархічної моделі і однієї з найкорумпованіших країн світу,де все розкрадалось,прихватизовувалось ,розвалювались цілі галузі економіки народ втратив всі заощадження ,а тепер він повчає ,твоє місце на нарах до скону.
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21.09.2020 21:34 Ответить
... як повернув цей комуно-кацапський пєпєговорщик, починає виставляти пуйла - побєдітєлєм. Виявляється переможці не хлопці, які в 2014 році без військової підготовки зупинили озброєну кацапську армію, але й очистили частину окупованої території від орків. Для цього п&дора - пуйло кумір. І воно буде захищати інтереси України з зєльоним малансько-кацапським правітєльством? Та вони вже давно ціни погодили за розвал України з пуйлом.
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21.09.2020 21:39 Ответить
зачем Зеленский назначил в ТКГ слабых переговорщиков с заранее пораженческим настроением?
гнать надо Кравчука с Фокиным в шею!
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21.09.2020 22:17 Ответить
а как же не переиграть, если у него армия и спецслужбы в 5 раз сильнее и наши граждане и территории в заложниках.
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21.09.2020 22:42 Ответить
А как Афганистан выиграл войну, и совок накрылся медным тазом?
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22.09.2020 02:32 Ответить
Афганистан не выиграл войну. Там в 79-89 сотни тысяч убиты и миллионы беженцев.
И война продолжается. Хотите так же?
А срср распался не по причине афгана.
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22.09.2020 03:08 Ответить
По кремлёвским методичкам считают, что совок победил в той войне, а я считаю, что совок проиграл войну, сбежал из Афгана и самоликвидировался, надорвав пупок.
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22.09.2020 09:47 Ответить
считайте на здоровье.
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28.09.2020 08:41 Ответить
переиграл только тупого клоуна а вместе с ним и 73% лохов
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21.09.2020 23:09 Ответить
УКРАИНУ ЕЩЕ ДО НЕЗАВИСИМОСТИ РАЗВАЛИВАЛИ КГБЭШНЫЕ МРАЗИ !!! НО МАЙДАН ВСЕ ПОКАЗАЛ !!! УБИТЬ ПУТИНА И НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМЫ !!! КРАВЧУК ДАЙ МИЛЛИАРД !)
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22.09.2020 00:07 Ответить
Путін переграв Україну, і це ми сьогодні відчуваємо, - Кравчук про мінські угоди - Цензор.НЕТ 602
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22.09.2020 13:37 Ответить
кравчукча, чья б мычала, а твоя б молчала . куда падаль дела ядерное оружие. за здачу интересов страны ты мразь комуняцкая должна топтать зону пока не загнешься.
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22.09.2020 01:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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22.09.2020 01:28 Ответить
Вы хоть кремлевского крота илларионова не цитируйте. Тот подмахивает на постоянку втихую кремлю, задача у него такая, то что не может явно сделать рабская вымирация, такие кроты , как илларионов, делают втихую под марочкой "заботы" от типа диссидента. Бывших кгбшников не бывает!
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22.09.2020 15:28 Ответить
Путін переграв Україну, і це ми сьогодні відчуваємо, - Кравчук про мінські угоди - Цензор.НЕТ 3281
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22.09.2020 01:29 Ответить
Переиграть Украину можно только при помощи таких запроданцев как Фокин и Кравчук.
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22.09.2020 02:54 Ответить
Кравчук сообщил давно известньій факт , не понимаю комментаторов , которьіе против правдьі.
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22.09.2020 08:37 Ответить
знаете, если врага объявить победителем - то и воевать не стоит. И что, наши ребята полегли зазря?
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16.10.2020 20:56 Ответить
єдине, що може "переграти" ПУКІН-ШЕЛОМОВ - це СВОЄ СМЕРДЮЧЕ ОЧКО!!!!! Генітально-геніальний чекіст постійно ж організовує "многоХодовОчка" згідно з заявами пропагандонів... Зараз в нього чергова "многоХодовОчка" в Білорусі, тому він сидить і обсирається своїм очком від страху!!!
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22.09.2020 11:21 Ответить
Шо ты трындишь?
Украина была ВЫНУЖДЕНА принять минские соглашения, чтобы остановит Путинское наступление и потерю суверенитета!
А ПРОИГРАЕТ Украина, если эти мудаки будут ВЫПОЛНЯТЬ их!
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22.09.2020 12:00 Ответить
Во время переговоров в Минске по поводу ситуации на Донбассе президент России Владимир Путин переиграл украинскую сторону. Источник: https://censor.net/ru/n3220504

Позвали прип*здяного маразматика Кравчука договарюватися - він все запоров і каже "так вийшло, я не винен"
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22.09.2020 12:26 Ответить
А представляете, чтобы эти мрази сами подписали в 2014 году? Там бы не минские соглашения были, а киевские полные и безоговорочные капитуляции от зеленожопых мразей и кравчуков с фыкинами.
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22.09.2020 15:30 Ответить
"Удается ли или не удается и удастся ли или не удастся - не надо это даже обсуждать, надо действовать", - считает Кравчук. Источник: https://censor.net/ru/n3220504

П*ДАРАСИ ВІД Зе ВЛАДИ ХОЧУТЬ АНУЛЮВАТИ МІНСЬК І ПРИЙНЯТИ КРЕМЛВСЬКИЙ ФОРМАТ ПЕРЕМОВ, ЦЕ НЕ НОВИНА
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22.09.2020 12:28 Ответить
если так и дальше пойдет то Украины до конца каденции падонка уже не будет
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22.09.2020 12:35 Ответить
К чему-то готовится, старый лис...
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22.09.2020 13:38 Ответить
и зебилам и порохоботам и зажопам и остальным стоит уяснить лишь один момент. Нет смысла спорить зрада или пэрэмога минские-2. Ибо раися за их невыполнение крепко получила санкциями под хвост, продолжает получать сейчас и будет получать в будущем. У них 2 выхода, выполнить их (вывести войска из донбаса и дать контроль над границей Украине) либо заставить Украину выйти из минского процесса.... дальше сами думайте, кто может конечно. И почему так яростно продвигают наратив о плохих минских и зрадныке Порошенко.... Думай!
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22.09.2020 15:09 Ответить
Сейчас Украину может переиграть каждый дебил потому что на каждого дебила мы выставим еще большего дебила. Тоесть ситуация патовая.
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22.09.2020 15:24 Ответить
"Не стреляйте в пианиста, он играет так как может..."
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22.09.2020 15:41 Ответить
Как язык поворачивается объявлять путина победителем. Нет, совково-коммунистическо-социалистическое прошлое и их представителей нельзя на выстрел допускать к решению каких-либо государственных дел. Зеленский не то посеял. Пожинает вся страна.
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16.10.2020 20:53 Ответить
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