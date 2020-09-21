Путин переиграл Украину, и это мы сегодня чувствуем, - Кравчук о минских соглашениях
Во время переговоров в Минске по поводу ситуации на Донбассе президент России Владимир Путин переиграл украинскую сторону.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 20 сентября.
"Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, – Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, и не можем их переступить часто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть", – сказал он.
По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается "играть на равных".
"Удается ли или не удается и удастся ли или не удастся – не надо это даже обсуждать, надо действовать", – считает Кравчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за то хатынку застолбил в швейцарии и не думал как от зарплаты до зарплаты прожить то,попугай кпссэсовский.
Оба, через контролируемые СМИ, разрывают страну на куски, создают атмосферу ненависти, чтобы одна часть граждан ненавидела другую, короче все как ***** прописал
гнать надо Кравчука с Фокиным в шею!
И война продолжается. Хотите так же?
А срср распался не по причине афгана.
Украина была ВЫНУЖДЕНА принять минские соглашения, чтобы остановит Путинское наступление и потерю суверенитета!
А ПРОИГРАЕТ Украина, если эти мудаки будут ВЫПОЛНЯТЬ их!
Позвали прип*здяного маразматика Кравчука договарюватися - він все запоров і каже "так вийшло, я не винен"
П*ДАРАСИ ВІД Зе ВЛАДИ ХОЧУТЬ АНУЛЮВАТИ МІНСЬК І ПРИЙНЯТИ КРЕМЛВСЬКИЙ ФОРМАТ ПЕРЕМОВ, ЦЕ НЕ НОВИНА