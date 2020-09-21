Путин переиграл Украину, и это мы сегодня чувствуем, - Кравчук о минских соглашениях

Во время переговоров в Минске по поводу ситуации на Донбассе президент России Владимир Путин переиграл украинскую сторону.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 20 сентября.



"Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, – Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, и не можем их переступить часто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть", – сказал он.



По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается "играть на равных".



"Удается ли или не удается и удастся ли или не удастся – не надо это даже обсуждать, надо действовать", – считает Кравчук.

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