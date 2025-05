Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Согласно его данным, за 20 лет мировые банки провели подозрительных операций на сумму свыше 2 триллиона долларов.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

В базе слитых документа есть 489 украинских транзакций. В них "засветились" Андрей Клюев, Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, Виктор Янукович, Сергей Курченко и Юлия Тимошенко.

"Так, по данным ICIJ (Международный консорциум журналистских расследований), Клюев (глава Администрации Президента при Януковиче) использовал британскую компанию NoviRex Sales LLP, чтобы в период с 2010 по 2015 год осуществлять проплаты за политические консультации бывшему главе президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту. В целом речь идет о $ 230 млн", - пишет ЦПК.

Компании сына Януковича Александра, по данным латвийских СМИ, проводили сомнительные транзакции с фирмами, у которых были счета в латвийских банках.

Латвийские банки также использовал и Курченко - его панамская Prosperity Developments S.A. с 2013 по 2014 год получила около 5 млрд долл "за топливо" от восьми украинских компаний, владельцем которых был Курченко.

"Также засветились транзакции компаний, аффилированных с Фирташем. Так, в августе 2008 года компания Фирташа Bothli Trade AG выплатила $ 78,101 гражданину Индии Periyasamy Sunderalingam, который помог Фирташу с передачей взяток индийским чиновникам. В 2013 году правительством США Фирташу было предъявлено обвинение в подкупе индийских чиновников с целью получения разрешения на разработку месторождений титана без тендера", - сказано в сообщении ЦПК.

О транзакциях Коломойского, которые засветились в этих данных, и раньше писали СМИ. Так, 15 и 16 декабря 2016 года бывшее руководство "Приватбанка" заключило с компанией Claresholm Marketing Ltd, которая признана связанной с "Приватбанком", кредитные договоры на сумму $ 389 млн и 60 млн евро. В период с 2012 по 2017 Bank of New York Mellon провел более $ 263 млн для компаний, подконтрольных олигарху.

"Латвийские СМИ также сообщают о транзакциях компаний, которые могут быть связаны с Тимошенко. Так, Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc, которые имели счета в латвийском Приватбанка, провели транзакции в размере 16,5 млн долл течение марта - декабря 2014 года", - пишет ЦПК.