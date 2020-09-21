Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Согласно его данным, за 20 лет мировые банки провели подозрительных операций на сумму свыше 2 триллиона долларов.
Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.
В базе слитых документа есть 489 украинских транзакций. В них "засветились" Андрей Клюев, Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, Виктор Янукович, Сергей Курченко и Юлия Тимошенко.
"Так, по данным ICIJ (Международный консорциум журналистских расследований), Клюев (глава Администрации Президента при Януковиче) использовал британскую компанию NoviRex Sales LLP, чтобы в период с 2010 по 2015 год осуществлять проплаты за политические консультации бывшему главе президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту. В целом речь идет о $ 230 млн", - пишет ЦПК.
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Компании сына Януковича Александра, по данным латвийских СМИ, проводили сомнительные транзакции с фирмами, у которых были счета в латвийских банках.
Латвийские банки также использовал и Курченко - его панамская Prosperity Developments S.A. с 2013 по 2014 год получила около 5 млрд долл "за топливо" от восьми украинских компаний, владельцем которых был Курченко.
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"Также засветились транзакции компаний, аффилированных с Фирташем. Так, в августе 2008 года компания Фирташа Bothli Trade AG выплатила $ 78,101 гражданину Индии Periyasamy Sunderalingam, который помог Фирташу с передачей взяток индийским чиновникам. В 2013 году правительством США Фирташу было предъявлено обвинение в подкупе индийских чиновников с целью получения разрешения на разработку месторождений титана без тендера", - сказано в сообщении ЦПК.
О транзакциях Коломойского, которые засветились в этих данных, и раньше писали СМИ. Так, 15 и 16 декабря 2016 года бывшее руководство "Приватбанка" заключило с компанией Claresholm Marketing Ltd, которая признана связанной с "Приватбанком", кредитные договоры на сумму $ 389 млн и 60 млн евро. В период с 2012 по 2017 Bank of New York Mellon провел более $ 263 млн для компаний, подконтрольных олигарху.
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"Латвийские СМИ также сообщают о транзакциях компаний, которые могут быть связаны с Тимошенко. Так, Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc, которые имели счета в латвийском Приватбанка, провели транзакции в размере 16,5 млн долл течение марта - декабря 2014 года", - пишет ЦПК.
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гражданскихлюбых потенциальных конкурентов Барыги Мальдивского. Ну а где основная агитационная интернет площадка "рошена"? Вот то-то и оно...
Он его рейдернул вместе с Турчиновым.
До 2014 года сайт принадлежал "Батькившине"
"Латвийские СМИ [какие? кацапоязычные? ] также сообщают о транзакциях компаний, которые МОГУТ быть связаны с Тимошенко. (разберись, белесая гнида, связаны, или не связаны, а потом уже ***** ) Так, Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc, которые имели счета в латвийском Приватбанка, провели транзакции в размере 16,5 млн долл течение марта - декабря 2014 года", - пишет ЦПК. (А что, с марта 2014 года Тимошенко занимала какую-то госдолжнсть, владела каким-то бизнесом, или состояла в руководстве каких-либо бизнес-структур?)
С таким же успехом я могу заявить, что г-н Шабунькин может быть связан с Колумбийскими наркокартелями.
Показывай клыки, если вместе с маткой не выпали.
Обещали клыки, а ты только пузырями разродился.
А в Украине ей и так светит только скамейка запасных при любых раскладах.
Поставил деловую репутацию Тимошенко и ***** в один ряд.
Про репутацию ***** ты заговорил, имбицил дырявый.
Обещал клыки, а съехал тупо на обсуждение шефа Тимошенко.
Ну нравится тебе ***** - не вопрос. После Тимошенко и этот старый педофил тебе сгодится. Ко мне ты чего со своим *****м пристал?
Только на одну заезженую вами фоточку Пороха, в нете сотни фотографий с Тимохой в обнимку с ******.
А так да - уж сожрала так сожрала. Чуть спермой не подавилась.
Говорящая голова, которая за пределами Украины, как Саакашвили - какой-то чувак, который со всеми лезет фотаться.
"Центр протидій корупції" -- дальше можно не читать , бо это Шабунин .
А личная неприязнь Шабунина к Тимошенко ещё с 2012 года известная (когда он вместе с Гриценко утверждал, шо Ибуковичу нужно дать шанс) ...
Лишь обращаю внимание , шо про всех осталных указанны именно личные счета и компании , а про Тимошенко пишется "возможно (якобы-бы-бы-бы) связанны" ...
Полагаю , що Юля дожна подать в суд на Шабунина и сильно проиграет , если это не сделает ! Бо дело беспроигрышное !
а данные публикует "Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями."
что там шабунину можно предъявить? цитирование?
Бо будь яка людина , що трохи розуміє в юриспруденції скаже , що подобные обороты используют именно , чтобы списать свой чёрный пиар на "оценочные суждения" .
Є хороша новина - оприлюднено дані Управління з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США, які доводять махінації досточтімого Коломойського з пограбування Приватбанку.
Раніше власники Bank of New York Mellon подали позов проти Коломойського, в якому звинувачують його у використанні підставних компаній для "серії зухвалих шахрайських схем" з легалізації фіктивних позик "Приватбанку" - і тепер ці звинувачення підтверджено та викладено у вільний доступ.
За період 2012-2017 роки підконтрольним йому компаніям на Кіпрі та Віргінських островах було переведено 263 мільйони доларів. Крім того, у 2015-2016 роках ще 215 мільйонів доларів було переведено на рахунки його "МАУ", і ці транзакції потрапили в звіти Deutche Bank про підозрілу діяльність.
Схоже, США та Євросоюз назавжди закриті для "бабушкі" всіх наших активістів-"журналістів"-антикорупціоністів та інших професійних патріотів. На нього там чекає арешт та суд, як і для інших фігурантів цих документів, Клюєва та Фірташа.
Але є погана новина - тепер Коломойського загнано в кут, і він робитиме все, щоби Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу та не розпочала такі самі розслідування проти нього.
Для цього він і скупав пачками "розслідувачів" і утримує на паях з Медведчуком пропагандиський "1+1" - щоби всі ці Ґнапи, Біґуси, Лєщєнкі, Мосійчуки, Дубінські спотворювали реальність, і не давали шансу через інформаційну окупацію пробитися правді. Іншими фарбами тепер заграє історія з впливом Коломойського на нашого дорогоцінного президента Зеленського - по кабінету якого він у несвіжій футболці ходив як по власному корідору. Ніхто не знає, чим саме він може шантажувати найвеличнішого - але, схоже, матеріалів достатньо, щоби бути у нього священною коровою серед "на 100%" своїх силовиків, бо скоріше за все фінансові сліди " Кварталу" теж є у тих міжнародних схемах.
Отак за вкрадені в українців гроші - нам же створили владу "слуґ", зупинили реформи та намагаються покласти під Кремль, щоб перетворити у розмінну монету в олігархічній грі.
В інформаційному вимірі та в рівні впливу відбитих покидьків на суспільство ми вже майже Північна Корея, і перетворимося на неї фактично - якщо нарешті не продовжимо робити те, що розпочали в 2014 році.
Валерій Прозапас
Це що в тюрязі жулька заробила 16,5 млн баксів? 22 лютого 2014 року її з Качанівки привезли прямо на Майдан, а вже з березня вона почала ґешефти крутити. Мабуть путін відстібнув відкати за газ, недаремно ж вона в перших числах березня того року літала в Москву.
https://censor.net/ru/user/45922
Нет , я считаю критическими тех идиётофф , которые могут верить в сёрьёзность фразы "які можуть бути пов"язанні" -- бо это совершенно официальная отмазка для таких нероб как Шабунин и Ко. , которые вот уже 25 лет пытаются привязать Юлю то к Лазаренко, то к *****, то к Ибуковичам . Вон выше по тексту имя Манафорта сверкает . Только Виталя слегка забыл пояснить , за шо за такие "консультации" Клюев перечислял державное и своё бабло этому осУжденному в США ?! А как раз ровно за такие же , какие сейчас пытаются прицепить к Юле уже сам Шабунин . Именно так и действовал имеенно Манафорт против Юли , за это ему и платили десятки лимонов (и не за что другое) , шобы к очевидным счетам и транзакциям с именами и фамилиями прицепить фразу "може бути пов"язанні бла-бла-бла" , бо на 99% насправді "аж ніяк не пов"язанні" .
Бо будь яка людина , що трохи розуміє в юриспруденції скаже , що подобные обороты используют именно , чтобы списать свой чёрный пиар на "оценочные суждения" .
http://argumentua.com/novosti/akhmetov-poroshenko-kolomoiskii-f-guruyut-v-rozsl-duvann-pro-p-dozr-l-tranzakts?fbclid=IwAR2kAfgz4CFeQVkYO3pzzl_039LEYw515IxQp7fHd84DEI-C3YHDdBCEYPA Ахметов, Порошенко, Коломойський фігурують в розслідуванні про підозрілі транзакції
http://argumentua.com/stati/yuliya-timoshenko-krestnaya-mat-offshornoi-korruptsii
http://argumentua.com/stati/yulya-zolotaya-ruchka-kak-yuliya-timoshenko-poluchila-millionnye-kompensatsii-za-repressii
http://argumentua.com/stati/izmena-yuliya-timoshenko-planomerno-sdaet-ukrainu-rossii
Как тебе такое, Илон Маск?
"
Про це повідомляє некомерційна організація Re: Baltica (Балтійський центр журналістських розслідувань) із посиланням на документи з досьє FinCEN - https://bykvu.com/ua/bukvy/timoshenko-mozhlivo-vivela-16-5-mln-cherez-latviju-a-firtash-zajmavsja-vidmivannjam-koshtiv-zmi/ пишуть «Букви».
Re:Baltica є членом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), який у неділю опублікував дані про нелегальні банківські операції по всьому світі.
Згідно з документами FinCEN, колишній прем'єр-міністр України https://wz.lviv.ua/topics/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Юлія Тимошенко могла вивести гроші з нашої країни. Частина коштів, можливо, була виведена через Латвію.
Так, у 2016 році неназваний банк повідомив FinCEN про декілька офшорних компаній, які могли мати відношення до Тимошенко і переказів великих сум до Канади.
Дві із зазначених банком компаній - Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. - відкрили рахунки в латвійському «ПриватБанку». У період з березня по грудень 2014 року (невдовзі після виходу Тимошенко на свободу в Україні) на ці рахунки були відправлені і отримані перекази на суму майже $ 16,5 млн.
Як зазначає Re: Baltica, при пошуку інформації про ці компанії виявилося, що в реальності вони ніколи не існували. Обидві зареєстровані в Белізі, але жодної діяльності не ведуть.
На запит Re: Baltica про зв'язок Тимошенко з Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. у пресслужбі партії «Батьківщина» не відповіли.
- Она всё украла!
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!.....
https://v-n-zb.livejournal.com/5130636.html