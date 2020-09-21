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Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями

Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Согласно его данным, за 20 лет мировые банки провели подозрительных операций на сумму свыше 2 триллиона долларов.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

В базе слитых документа есть 489 украинских транзакций. В них "засветились" Андрей Клюев, Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, Виктор Янукович, Сергей Курченко и Юлия Тимошенко.

"Так, по данным ICIJ (Международный консорциум журналистских расследований), Клюев (глава Администрации Президента при Януковиче) использовал британскую компанию NoviRex Sales LLP, чтобы в период с 2010 по 2015 год осуществлять проплаты за политические консультации бывшему главе президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту. В целом речь идет о $ 230 млн", - пишет ЦПК.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов"

Компании сына Януковича Александра, по данным латвийских СМИ, проводили сомнительные транзакции с фирмами, у которых были счета в латвийских банках.

Латвийские банки также использовал и Курченко - его панамская Prosperity Developments S.A. с 2013 по 2014 год получила около 5 млрд долл "за топливо" от восьми украинских компаний, владельцем которых был Курченко.

Также на Цензор.НЕТ: НКРЭКУ подтверждает факты нарушений правил поставки газа в новом рынке со стороны компаний Фирташа, - СМИ

"Также засветились транзакции компаний, аффилированных с Фирташем. Так, в августе 2008 года компания Фирташа Bothli Trade AG выплатила $ 78,101 гражданину Индии Periyasamy Sunderalingam, который помог Фирташу с передачей взяток индийским чиновникам. В 2013 году правительством США Фирташу было предъявлено обвинение в подкупе индийских чиновников с целью получения разрешения на разработку месторождений титана без тендера", - сказано в сообщении ЦПК.

О транзакциях Коломойского, которые засветились в этих данных, и раньше писали СМИ. Так, 15 и 16 декабря 2016 года бывшее руководство "Приватбанка" заключило с компанией Claresholm Marketing Ltd, которая признана связанной с "Приватбанком", кредитные договоры на сумму $ 389 млн и 60 млн евро. В период с 2012 по 2017 Bank of New York Mellon провел более $ 263 млн для компаний, подконтрольных олигарху.

Читайте также: Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко

"Латвийские СМИ также сообщают о транзакциях компаний, которые могут быть связаны с Тимошенко. Так, Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc, которые имели счета в латвийском Приватбанка, провели транзакции в размере 16,5 млн долл течение марта - декабря 2014 года", - пишет ЦПК.

Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями 01Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями 02
Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями 03

Автор: 

Клюев Андрей (898) Коломойский Игорь (1792) олигарх (1026) Тимошенко Юлия (24590) Фирташ Дмитрий (1057) слив информации (64) Курченко Сергей (485) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+30
Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями - Цензор.НЕТ 7763
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21.09.2020 18:46
+24
вы все врете, юля самый зубожилий политик))) ей бусы муж делал из разбитого граненого стакана, живут в коробке из под телевизора в конче-заспе, в ее декларации 130 тыщ з.п, о каких мильенах эти буржуи говорят?)))
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21.09.2020 18:43
+23
Ти із запою вийшов, дебіл? Яка Панама?!
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21.09.2020 18:43
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А, понял, это Шабунин несет отсебятину. Ну что ж, значит он сволочь и кретин, из порядочных людей вычеркиваю. А вы с редакцией будьте внимательнее, проверяя ЛЮБЫЕ источники на достоверность.
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21.09.2020 20:50 Ответить
Юля - екзистенційний ворог всієї мерзоти в Україні. А мерзоти у нас вистачає, нажаль
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22.09.2020 07:11 Ответить
Ну так все правильно. На носу выборы и делается все, что бы отсечь гражданских любых потенциальных конкурентов Барыги Мальдивского. Ну а где основная агитационная интернет площадка "рошена"? Вот то-то и оно...
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21.09.2020 21:06 Ответить
Сейчас это пропагандистский ресурс рошена.
Он его рейдернул вместе с Турчиновым.
До 2014 года сайт принадлежал "Батькившине"
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21.09.2020 22:28 Ответить
и звоном "колокольчиков украинских " американские собственники мировой зелени" предупреждают окупанта мацковского. на подходе и Твои транзакци,,,
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21.09.2020 20:40 Ответить
Грантоедское ничтожество Шабунькин в своем юлефобском репертуаре.


"Латвийские СМИ [какие? кацапоязычные? ] также сообщают о транзакциях компаний, которые МОГУТ быть связаны с Тимошенко. (разберись, белесая гнида, связаны, или не связаны, а потом уже ***** ) Так, Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc, которые имели счета в латвийском Приватбанка, провели транзакции в размере 16,5 млн долл течение марта - декабря 2014 года", - пишет ЦПК. (А что, с марта 2014 года Тимошенко занимала какую-то госдолжнсть, владела каким-то бизнесом, или состояла в руководстве каких-либо бизнес-структур?)

С таким же успехом я могу заявить, что г-н Шабунькин может быть связан с Колумбийскими наркокартелями.
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21.09.2020 20:45 Ответить
Поклонники жульки таки романтики- так много хотят,из того что не будет никогда. Просто веселят ваши потуги отбелить вашу бахиню любой ценой.
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22.09.2020 01:58 Ответить
Аж сплакнул, когда вот это про клыки от старперов и авосечников.
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21.09.2020 21:18 Ответить
Ну я же и говорю, про нормальность это не про Вас, можете не тужиться.
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21.09.2020 21:20 Ответить
Не говори. Показывай клыки.
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21.09.2020 21:22 Ответить
Не надристався і не напердівся же сьогодні, юлєфобе "ідейний"?
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21.09.2020 21:33 Ответить
Чего слюни пускаешь, имбицил?
Показывай клыки, если вместе с маткой не выпали.
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21.09.2020 21:35 Ответить
Витри з юлєфобського рила преміальне гівно від хазяїна.
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21.09.2020 21:37 Ответить
Клыки где, жлоб слюнявый?
Обещали клыки, а ты только пузырями разродился.
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21.09.2020 21:38 Ответить
""могут быть связаны с Тимошенко""...а можуть і не буть...
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21.09.2020 21:28 Ответить
Для деловой репутации Тимошенко на Западе этого более, чем достаточно.

А в Украине ей и так светит только скамейка запасных при любых раскладах.
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21.09.2020 21:37 Ответить
А що твоєму ***** "світить", коцапе? Гаага, шибенниця чи штик-ніж в сраку?
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21.09.2020 21:43 Ответить
А ты молодец.
Поставил деловую репутацию Тимошенко и ***** в один ряд.
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21.09.2020 21:53 Ответить
Про яку ще "дєлавую рєпутацию" ***** ти тут брешеш, коцапе? У нього є лише репутація педофіла, брехуна і вбивці.
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21.09.2020 21:58 Ответить
Про такую же, как у Тимошенко, судя по тому, что ты сразу про ***** вспомнил.
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21.09.2020 22:02 Ответить
Так що, коцапе, це У ТЕБЕ зараз матка випала? Звісно, тролити "хахлів" весело, але ж лахтінське керівництво за такі "вольності" з іміджем ***** може і в дупу видраїти, хе-хе
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21.09.2020 22:07 Ответить
Какие вольности, баран?
Про репутацию ***** ты заговорил, имбицил дырявый.

Обещал клыки, а съехал тупо на обсуждение шефа Тимошенко.

Ну нравится тебе ***** - не вопрос. После Тимошенко и этот старый педофил тебе сгодится. Ко мне ты чего со своим *****м пристал?
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22.09.2020 00:17 Ответить
Ой, а хто ж це Ху...лу кланяється? Хто ж це старому педофілу так вклоняється. *******, впізнаєте "батька нації" свого?:Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 6983
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22.09.2020 07:02 Ответить
В одному фото - все.
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22.09.2020 07:15 Ответить
Тільки дебіли не знають, що це фото зроблене до війни.
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22.09.2020 08:04 Ответить
Дело не в фото с путиным,а в его окружении.Там кстати и портнов где-то.
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22.09.2020 14:41 Ответить
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 8422
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22.09.2020 08:58 Ответить
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 9524
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22.09.2020 08:58 Ответить
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 2588
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22.09.2020 08:59 Ответить
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 4320
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22.09.2020 09:00 Ответить
І шо?
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22.09.2020 09:03 Ответить
А то же, дебил, что и на вашей фотографии с Порохом.

Только на одну заезженую вами фоточку Пороха, в нете сотни фотографий с Тимохой в обнимку с ******.
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22.09.2020 09:06 Ответить
Фоточка, де "батько нації" ******, принизливо б'є поклони і прогинається перед Ху...лом, легко переважить весь твій дебільний набор фоток, де зустрічаються на на переговорах два державні діячі. А на фото, де Педро кланяється Ху...лу, він разом з ГНИДАМИ українськими, все зрозуміло. Навіть, якщо прибрати(условно) звідти Ху..ла, це не відбілить вашого "сивочолого гетьмана". Там такі ГНИДИ поруч з Педро, що питань нема. Шкода, що мертвечук в кадр не потрапив, а він там був.
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22.09.2020 12:31 Ответить
в одном фото - все, как ты и сказал
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22.09.2020 15:18 Ответить
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 3635
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22.09.2020 09:01 Ответить
А як мало бути?
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22.09.2020 09:04 Ответить
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 9527
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22.09.2020 09:02 Ответить
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 7431
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22.09.2020 09:02 Ответить
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 841
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22.09.2020 09:03 Ответить
Це фото дуже характерне. Юля виявилась хижою і ізжерла пуйла. Пошила його в дурні і Україна стала незалежною від російського газу. За це пуйло руками Янека Юлю і посадив.
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22.09.2020 09:07 Ответить
Только отсидела потом и вынуждена была на коляске поездить, чтобы разжалобить психически неуравновешенных.

А так да - уж сожрала так сожрала. Чуть спермой не подавилась.
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22.09.2020 09:09 Ответить
Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 3790
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22.09.2020 09:05 Ответить
У Шабунина нет никакой "репутации на Западе" -- ему ещё за бабки фонда нужно отчитаться и объяснить каким образом он фазенду отстроил , если никогда бизнесом не занимался !
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21.09.2020 22:20 Ответить
А причем тут вобще Шабунин?
Говорящая голова, которая за пределами Украины, как Саакашвили - какой-то чувак, который со всеми лезет фотаться.
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22.09.2020 00:14 Ответить
Ладно юлеботы - давайте мириться)) Вместо того, чтобы рвать друг дружке волосы на жопе, предлагаю вместе жарить вату)
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21.09.2020 21:36 Ответить
Своими тупыми лубянскими картинками с крайне рукожопым фотошопом?
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22.09.2020 02:57 Ответить
Источник :
"Центр протидій корупції" -- дальше можно не читать , бо это Шабунин .
А личная неприязнь Шабунина к Тимошенко ещё с 2012 года известная (когда он вместе с Гриценко утверждал, шо Ибуковичу нужно дать шанс) ...

Лишь обращаю внимание , шо про всех осталных указанны именно личные счета и компании , а про Тимошенко пишется "возможно (якобы-бы-бы-бы) связанны" ...
Полагаю , що Юля дожна подать в суд на Шабунина и сильно проиграет , если это не сделает ! Бо дело беспроигрышное !
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21.09.2020 22:17 Ответить
как она подаст в суд на шабунина, если о транзакциях сообщают латвийские сми?
а данные публикует "Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями."
что там шабунину можно предъявить? цитирование?
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21.09.2020 22:35 Ответить
Ждем. Пусть подаст. Только вот вряд ли.
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22.09.2020 02:11 Ответить
Пусть начнет с подачи иска в штате Калифорния,где судили лазаренко
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22.09.2020 02:17 Ответить
Этот суд уже миллион раз всяким ******** из Украины (ещё с времён инки богосранки) дал ответ, что никакой связи дело лазаренко с Юлей не имеет . И что вышеупомянутая миссис может быть расмотренна сугубо как одна из жертв вымогателя Лазаренко -- это практически прямая цитата . Бо Ибукович и Ко. много бумажек исписали , прежде , чем их этим судом официально послали накуй !
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22.09.2020 04:09 Ответить
Хорошо помню фотку с ,,вымогателем,,. Головка на плече так,по доброму,по семейному.
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22.09.2020 08:52 Ответить
Ой,а чего поклонники юли так возбудились при упоминании лазаренко? Ведь все же взрослые люди и понимают,что зам олигарха,вошедшего в десятку поррупционеров столетия, не может быть никак с ним связан.Тем более в Днепре.При клановой системе. Все твердо уверены,что тимошенко с молодости боролась с олигархами изнутри,разрушая систему именно при помощи ЕЭСУ. И 320(200 официально) милионов долларов исчезли из Украины по афшорам через ЕЭСУ при полном неведении зама лазаренко.Все же это знают Так что как не крути а юля только жертва в этом маленьком эпизоде финансовой деятельности борцуньи с олигархатом практически святой юлии..
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22.09.2020 10:29 Ответить
Ты ее совсем дурой считаешь?))
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22.09.2020 04:00 Ответить
Нет , я считаю критическими тех идиётофф , которые могут верить в сёрьёзность фразы "які можуть бути пов"язанні" -- бо это совершенно официальная отмазка для таких нероб как Шабунин и Ко. , которые вот уже 25 лет пытаются привязать Юлю то к Лазаренко, то к *****, то к Ибуковичам . Вон выше по тексту имя Манафорта сверкает . Только Виталя слегка забыл пояснить , за шо за такие "консультации" Клюев перечислял державное и своё бабло этому осУжденному в США ?! А как раз ровно за такие же , какие сейчас пытаются прицепить к Юле уже сам Шабунин . Именно так и действовал имеенно Манафорт против Юли , за это ему и платили десятки лимонов (и не за что другое) , шобы к очевидным счетам и транзакциям с именами и фамилиями прицепить фразу "може бути пов"язанні бла-бла-бла" , бо на 99% насправді "аж ніяк не пов"язанні" .
Бо будь яка людина , що трохи розуміє в юриспруденції скаже , що подобные обороты используют именно , чтобы списать свой чёрный пиар на "оценочные суждения" .
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22.09.2020 04:29 Ответить
Ну раз такая уверенность, то пусть подает в суд))) Только вы прекрасно знаете, что этого не будет))) И знаете почему)))
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22.09.2020 13:18 Ответить
и только святой потужный непорочен.
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21.09.2020 22:21 Ответить
О, в какой компашке оказалась наша страдалица о народе Юля Тимошонко!
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21.09.2020 23:11 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3283466.html Коментар: МінФін США виклав у вільний доступ багато цікавого про Каломойшу

Є хороша новина - оприлюднено дані Управління з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США, які доводять махінації досточтімого Коломойського з пограбування Приватбанку.

Раніше власники Bank of New York Mellon подали позов проти Коломойського, в якому звинувачують його у використанні підставних компаній для "серії зухвалих шахрайських схем" з легалізації фіктивних позик "Приватбанку" - і тепер ці звинувачення підтверджено та викладено у вільний доступ.
За період 2012-2017 роки підконтрольним йому компаніям на Кіпрі та Віргінських островах було переведено 263 мільйони доларів. Крім того, у 2015-2016 роках ще 215 мільйонів доларів було переведено на рахунки його "МАУ", і ці транзакції потрапили в звіти Deutche Bank про підозрілу діяльність.
Схоже, США та Євросоюз назавжди закриті для "бабушкі" всіх наших активістів-"журналістів"-антикорупціоністів та інших професійних патріотів. На нього там чекає арешт та суд, як і для інших фігурантів цих документів, Клюєва та Фірташа.

Але є погана новина - тепер Коломойського загнано в кут, і він робитиме все, щоби Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу та не розпочала такі самі розслідування проти нього.
Для цього він і скупав пачками "розслідувачів" і утримує на паях з Медведчуком пропагандиський "1+1" - щоби всі ці Ґнапи, Біґуси, Лєщєнкі, Мосійчуки, Дубінські спотворювали реальність, і не давали шансу через інформаційну окупацію пробитися правді. Іншими фарбами тепер заграє історія з впливом Коломойського на нашого дорогоцінного президента Зеленського - по кабінету якого він у несвіжій футболці ходив як по власному корідору. Ніхто не знає, чим саме він може шантажувати найвеличнішого - але, схоже, матеріалів достатньо, щоби бути у нього священною коровою серед "на 100%" своїх силовиків, бо скоріше за все фінансові сліди " Кварталу" теж є у тих міжнародних схемах.

Отак за вкрадені в українців гроші - нам же створили владу "слуґ", зупинили реформи та намагаються покласти під Кремль, щоб перетворити у розмінну монету в олігархічній грі.
В інформаційному вимірі та в рівні впливу відбитих покидьків на суспільство ми вже майже Північна Корея, і перетворимося на неї фактично - якщо нарешті не продовжимо робити те, що розпочали в 2014 році.

Валерій Прозапас
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21.09.2020 23:18 Ответить
"Латвийские СМИ также сообщают о транзакциях компаний, которые могут быть связаны с Тимошенко... провели транзакции в размере 16,5 млн долл течение марта - декабря 2014 года".

Це що в тюрязі жулька заробила 16,5 млн баксів? 22 лютого 2014 року її з Качанівки привезли прямо на Майдан, а вже з березня вона почала ґешефти крутити. Мабуть путін відстібнув відкати за газ, недаремно ж вона в перших числах березня того року літала в Москву.
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22.09.2020 01:13 Ответить
Тяжело,да,тимоше́нковцы,черную собаку женского рода в белый цвет красить?
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22.09.2020 03:05 Ответить
а понту клептоманку фарбувати... У дурепы был бы ум , выпала бы в осадок и о ней никто бы и не вспомнил(перед выборами)... Дык нет , хочет альцгеймера подцепить на старости , из-за постоянных политических пролетов.
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22.09.2020 03:19 Ответить
Сюда зашли хорошие "инвестиции"....
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22.09.2020 07:22 Ответить
98% штатних порохоботів на гілці і лише 2% волонтері-прихильників Юлі. Але Тільки один комент з Ізраїля перевертає всі звинувачння Юлі на її ж користь. Переконаний, що рейтинг у Юлі після цього говновбросу тільки виросте:
https://censor.net/ru/user/45922

Нет , я считаю критическими тех идиётофф , которые могут верить в сёрьёзность фразы "які можуть бути пов"язанні" -- бо это совершенно официальная отмазка для таких нероб как Шабунин и Ко. , которые вот уже 25 лет пытаются привязать Юлю то к Лазаренко, то к *****, то к Ибуковичам . Вон выше по тексту имя Манафорта сверкает . Только Виталя слегка забыл пояснить , за шо за такие "консультации" Клюев перечислял державное и своё бабло этому осУжденному в США ?! А как раз ровно за такие же , какие сейчас пытаются прицепить к Юле уже сам Шабунин . Именно так и действовал имеенно Манафорт против Юли , за это ему и платили десятки лимонов (и не за что другое) , шобы к очевидным счетам и транзакциям с именами и фамилиями прицепить фразу "може бути пов"язанні бла-бла-бла" , бо на 99% насправді "аж ніяк не пов"язанні" .
Бо будь яка людина , що трохи розуміє в юриспруденції скаже , що подобные обороты используют именно , чтобы списать свой чёрный пиар на "оценочные суждения" .
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22.09.2020 07:24 Ответить
Надо еще третий раз его перепечатать,обязательно. Под любым предлогом. Вдруг все таки поверят ,,Волонтеры,, по восстановлению девственности бабули ,они такие--настоящие 2процентные дартаньяны.
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22.09.2020 09:04 Ответить
Ну то, что наши политики и большинство бизнесменов ворье, это не секрет.
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22.09.2020 07:53 Ответить
Ну і додавай: "... і Тімошенко теж може бути з ними пов'язана". Бо так тобі не заплатять.
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22.09.2020 07:57 Ответить
Тимишенко не хуже, но и не лучше других, для меня точно.
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22.09.2020 08:00 Ответить
Покажіть мені, що Вона вкрала!
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22.09.2020 08:02 Ответить
так вОна ж вкрала і не віддає, то як тобі показати? іди до вОни питай, може вділить тобі щось зубожілому
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23.09.2020 06:58 Ответить
О! У сектанта бомбануло! ))
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23.09.2020 07:58 Ответить
тюлькораст, ти хотіло щось сказати?
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23.09.2020 09:19 Ответить
"Белоснежка")))))))))))))))))))) и пять гномов, жадных и воровитых....
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22.09.2020 09:19 Ответить
Ну що секстисти і женоненависники х..еві , трохи віттянулись. Чи ви народились не від жінки а з пробірки чи від непорочного зачаття .чого так ненавидите жінок , мабуть жінки вас в дитинстві обіжали , раз ви в цій статті побачили одну жінку і давай поливати , там ще й чоловіки згадуються , але про них ні слова.Ану брись звідси ,дістали.Харош гадити .Чи це в вас криза середнього віку на гормональному рівні про себе дає знати .
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22.09.2020 10:21 Ответить
А ось що насправді. Про Тимошенко там і слова немає. Зате там є (сюрприз! сюрприз!) соєвий Барига!
http://argumentua.com/novosti/akhmetov-poroshenko-kolomoiskii-f-guruyut-v-rozsl-duvann-pro-p-dozr-l-tranzakts?fbclid=IwAR2kAfgz4CFeQVkYO3pzzl_039LEYw515IxQp7fHd84DEI-C3YHDdBCEYPA Ахметов, Порошенко, Коломойський фігурують в розслідуванні про підозрілі транзакції

Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 4693
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22.09.2020 15:14 Ответить
Что то ты, Жека, плохо искал статьи про свою бахиню

http://argumentua.com/stati/yuliya-timoshenko-krestnaya-mat-offshornoi-korruptsii
http://argumentua.com/stati/yulya-zolotaya-ruchka-kak-yuliya-timoshenko-poluchila-millionnye-kompensatsii-za-repressii
http://argumentua.com/stati/izmena-yuliya-timoshenko-planomerno-sdaet-ukrainu-rossii

Как тебе такое, Илон Маск?
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22.09.2020 15:27 Ответить
Это та Юля, которая по декларациям ничего не имеет, даже собственного жилья - бесхатченко?
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22.09.2020 15:21 Ответить
зубожіла
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23.09.2020 06:59 Ответить
"Латвійські ЗМІ також повідомляють про транзакції компаній, які можуть бути пов'язаними із Тимошенко. Так, Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc, які мали рахунки у латвійському Приватбанку, провели транзакції у розмірі 16,5млн дол протягом березня - грудня 2014 року."

"
Про це повідомляє некомерційна організація Re: Baltica (Балтійський центр журналістських розслідувань) із посиланням на документи з досьє FinCEN - https://bykvu.com/ua/bukvy/timoshenko-mozhlivo-vivela-16-5-mln-cherez-latviju-a-firtash-zajmavsja-vidmivannjam-koshtiv-zmi/ пишуть «Букви».
Re:Baltica є членом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), який у неділю опублікував дані про нелегальні банківські операції по всьому світі.
Згідно з документами FinCEN, колишній прем'єр-міністр України https://wz.lviv.ua/topics/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Юлія Тимошенко могла вивести гроші з нашої країни. Частина коштів, можливо, була виведена через Латвію.
Так, у 2016 році неназваний банк повідомив FinCEN про декілька офшорних компаній, які могли мати відношення до Тимошенко і переказів великих сум до Канади.
Дві із зазначених банком компаній - Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. - відкрили рахунки в латвійському «ПриватБанку». У період з березня по грудень 2014 року (невдовзі після виходу Тимошенко на свободу в Україні) на ці рахунки були відправлені і отримані перекази на суму майже $ 16,5 млн.
Як зазначає Re: Baltica, при пошуку інформації про ці компанії виявилося, що в реальності вони ніколи не існували. Обидві зареєстровані в Белізі, але жодної діяльності не ведуть.
На запит Re: Baltica про зв'язок Тимошенко з Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. у пресслужбі партії «Батьківщина» не відповіли.
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23.09.2020 09:47 Ответить
Тонко и красиво: "Она всё украла!"Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 1812https://v-n-zb.livejournal.com/profile Злив даних: Янукович, Коломойський, Фірташ, Тимошенко, Клюєв і Курченко засвітилися з підозрілими банківськими транзакціями - Цензор.НЕТ 1812

- Она всё украла!
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!.....

https://v-n-zb.livejournal.com/5130636.html
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23.09.2020 22:08 Ответить
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