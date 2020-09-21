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Новости Коронавирус и карантин
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ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками. ИНФОГРАФИКА

ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками. ИНФОГРАФИКА

Для голосования на местных выборах в условиях пандемии COVID-19 избирателю нужно взять с собой на участок не только паспорт, но и маску, желательно также прихватить ручку.

Об этом сказано в сообщении на странице Центризбиркома в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме паспорта, теперь обязательной будет и маска. Ее нужно снять только чтобы член комиссии идентифицировал вас. Советуем захватить и ручку. Дистанция 1,5 метра и температурный скрининг на входе… На этих выборах без скатертей (для легкой дезинфекции поверхностей)", - сказано в сообщении.

Кроме этого, для избирателей с признаками респираторного заболевания в помещении будет отдельная кабинка и ящик для голосования.

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А избиратель на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания. "Для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками 01
ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками 02
ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками 03

Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2752) ЦИК (3644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Может сами проголосуете, что бы мы вас своим присутствием не обременяли?
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21.09.2020 19:30
+1
Идиеты. Руками маску трогать нельзя.. А то сними, то одень предъяви физиономию, то дай паспорт в руки члена комиссии, то возьми обратно, и т.д. В итоге все это будет только показухой, и уж ни как не защитит от заражения. Скорее наоборот.
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21.09.2020 19:12
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и главное, шобы овощи и фрукты не забыли дома прихватить - бульбу, цыбулю, буряки, гранаты
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21.09.2020 19:00 Ответить
Идиеты. Руками маску трогать нельзя.. А то сними, то одень предъяви физиономию, то дай паспорт в руки члена комиссии, то возьми обратно, и т.д. В итоге все это будет только показухой, и уж ни как не защитит от заражения. Скорее наоборот.
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21.09.2020 19:12 Ответить
Таки да. Наверное, по этой же причине советоуют брать свою ручку - чтобы вирусы на казенное имущество не переносить.
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21.09.2020 19:37 Ответить
Может сами проголосуете, что бы мы вас своим присутствием не обременяли?
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21.09.2020 19:30 Ответить
А избиратель на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания. "Для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.



Как такой законопослушный гражданин подаст заявление, если он самоизолировался?
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21.09.2020 19:35 Ответить
Заяву можна третьою особою передати. З довідкою від лікаря. Це нормальна практика.
А от кому і скільки рознесе виїзна бригада після відвідування такого виборця - оце дуже цікава загадка. А з урахуванням того, що після відвідування усіх, хто голосує вдома, бригада повертається на дільницю і продовжує працювати там у звичайному режимі - загадка стає ще цікавішою...
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21.09.2020 20:13 Ответить
Якщо таку заяву можна передати не особисто, а через когось (тут я трохи сумніваюсь, бо хтось може пожартувати і написати заяву за цілком здорового сусіда) - немає проблем. Щодо бригади, яка буде розносити індивідуальні урни - тут проблем менше, бо на них достатньо одягнути маски та рукавички - як на лікаря, що відвідує хворого.
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22.09.2020 01:13 Ответить
цуки на ручках хотят с экономить себе скромные лимонные премии ?
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21.09.2020 20:05 Ответить
Цікаво, який відсоток виборців не зможе проголосувати через карантинні обмеження (1,5 метра дистанції, обмеження в кількості осіб на дільниці одночасно, тощо) і скільки з них подадуть заяви до суду про позбавлення їх владою права на вибір. І чи можна буде взагалі визнати такі вибори такими, що відбулися без суттєвих порушень, які вплинули на результат.
Отже, КВЕСТ БУДЕ ДУЖЕ ЦІКАВИЙ...
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21.09.2020 20:18 Ответить
ручки це ганьба
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21.09.2020 20:46 Ответить
 
 