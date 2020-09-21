ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками. ИНФОГРАФИКА

Для голосования на местных выборах в условиях пандемии COVID-19 избирателю нужно взять с собой на участок не только паспорт, но и маску, желательно также прихватить ручку.

Об этом сказано в сообщении на странице Центризбиркома в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме паспорта, теперь обязательной будет и маска. Ее нужно снять только чтобы член комиссии идентифицировал вас. Советуем захватить и ручку. Дистанция 1,5 метра и температурный скрининг на входе… На этих выборах без скатертей (для легкой дезинфекции поверхностей)", - сказано в сообщении.

Кроме этого, для избирателей с признаками респираторного заболевания в помещении будет отдельная кабинка и ящик для голосования.

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А избиратель на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания. "Для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.





