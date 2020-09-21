Резников о заседаниях ТКГ: "Из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается"
Украинские дипломаты на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске хотели угостить всех присутствующих шоколадом, но россияне отказались брать угощение.
Об этом вице-премьер-министр Украины Алексей Резников рассказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих – а из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается. Почему-то они переживают по этому поводу. А ведь шоколад куплен в Германии, в магазине", – отметил он.
По словам Резникова, на минских переговорах украинские представители применяют определенную тактику, что "напрягает наших визави".
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С другой стороны, и россияне в перерывах и на перекурах ведут себя дружелюбно и толерантно, однако в зале заседаний обстановка иная, заметил вице-премьер.
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Цимбалюк отмечает, что в Украине существует целая партия сторонников "разумного компромисса" с Россией, иными словами, коллаборанты.
Под ними он подразумевает сторонников одиозного кума путина Виктора Медведчука, а также фракцию политсилы "Оппозиционная - За жизнь".
"Эти персонажи создают иллюзию того, что с Россией можно договориться", - отмечает журналист.
Они не скрывают свои планы относительно нас.
Жириновский говорит, что Украину нужно "беспокоить" и всю ее оккупировать. Вот и "привет" всем, кто хочет "разумного компромисса" с Россией.
Он прямо говорит, что сказки про "освобождение" - это бредни", - отметил Цимбалюк.
Он заявил, что россияне в случае нового захвата Украины будут маскироваться под "братьев-белорусов", тем самым нужно "беспокоить" Украину уже с северных границ.
https://www.dialog.ua/ukraine/215581_1600694992
https://blogs.uainfo.org/blog/aleksej_golobuckij/ Алексей Голобуцкий
зелені довбойоби.
Какой шоколад???? им в рожу надо плюнуть, а он лебезит....
ЗЕленые совсем умом тронулись