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Резников о заседаниях ТКГ: "Из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается"

Резников о заседаниях ТКГ:

Украинские дипломаты на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске хотели угостить всех присутствующих шоколадом, но россияне отказались брать угощение.

Об этом вице-премьер-министр Украины Алексей Резников рассказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих – а из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается. Почему-то они переживают по этому поводу. А ведь шоколад куплен в Германии, в магазине", – отметил он.

По словам Резникова, на минских переговорах украинские представители применяют определенную тактику, что "напрягает наших визави".

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С другой стороны, и россияне в перерывах и на перекурах ведут себя дружелюбно и толерантно, однако в зале заседаний обстановка иная, заметил вице-премьер.

Автор: 

россия (95702) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+35
шоколад вбивцям наших Воїнів, та загарбникам .....- нема слів..., реально...
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21.09.2020 19:45
+31
Резников о заседаниях ТКГ: "Из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается" - Цензор.НЕТ 1620
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21.09.2020 19:50
+28
Ни единого требования Украины не выполнилось, зато уступок кацапам и их шавкам хоть отбавляй!
Вы переговорщики сраные, кацапы об вас ноги вытирают, а вы как дебилы шуточки про шоколад отпускаете?!
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21.09.2020 19:46
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Смоли їм гарячої, а не шоколаду Резников о заседаниях ТКГ: "Из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается" - Цензор.НЕТ 2426
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21.09.2020 20:28 Ответить
Потрібно було такий давати ..
..
.Резников о заседаниях ТКГ: "Из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается" - Цензор.НЕТ 3325...
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21.09.2020 20:29 Ответить
Резников о заседаниях ТКГ: "Из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается" - Цензор.НЕТ 8340
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21.09.2020 20:30 Ответить
Резников о заседаниях ТКГ: "Из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается" - Цензор.НЕТ 4831
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21.09.2020 20:37 Ответить
А что тут странного? Россияне сами травят всех и вся по всему миру. Так было еще со времен монголо-татар. Конечно. Они ведь все судят по себе.
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21.09.2020 20:39 Ответить
подлизнуть кацапам хотели а те отказались какая мерзость предлагать угощение тому кто окупировал и убивает твоих сограждан или это тоже прописано в минских соглашениях?
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21.09.2020 20:40 Ответить
100%
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22.09.2020 01:46 Ответить
Цимбалюк озвучил планы Жириновского и Генштаба РФ по захвату Украины:

Цимбалюк отмечает, что в Украине существует целая партия сторонников "разумного компромисса" с Россией, иными словами, коллаборанты.

Под ними он подразумевает сторонников одиозного кума путина Виктора Медведчука, а также фракцию политсилы "Оппозиционная - За жизнь".
"Эти персонажи создают иллюзию того, что с Россией можно договориться", - отмечает журналист.
Они не скрывают свои планы относительно нас.
Жириновский говорит, что Украину нужно "беспокоить" и всю ее оккупировать. Вот и "привет" всем, кто хочет "разумного компромисса" с Россией.
Он прямо говорит, что сказки про "освобождение" - это бредни", - отметил Цимбалюк.

Он заявил, что россияне в случае нового захвата Украины будут маскироваться под "братьев-белорусов", тем самым нужно "беспокоить" Украину уже с северных границ.

https://www.dialog.ua/ukraine/215581_1600694992
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22.09.2020 01:49 Ответить
"після призначень Фокіна і Кравчука до ТКГ та відсутності реакції влади на їхні обурливі і кримінальні заяви «Слуга народу» з Зеленським також впевнено посунулись до табору саме прокремлівських сил, незалежно від причини такого вибору"

https://blogs.uainfo.org/blog/aleksej_golobuckij/ Алексей Голобуцкий
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22.09.2020 09:34 Ответить
Когда Резникову нечего сказать по существу, он вбрасывает лапшу для журналистов, те с остервенением разносят это дальше по неокрепшим умам.
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21.09.2020 20:58 Ответить
кацапи захопили частину України, разом з колаборантським лайном катують й вбивають українців, а ці недоумки їх шоколадом пригощають?
зелені довбойоби.
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21.09.2020 21:15 Ответить
резников сдурел окончательно
Какой шоколад???? им в рожу надо плюнуть, а он лебезит....
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21.09.2020 21:30 Ответить
То есть, у вас там такой себе веселенький междусобойчик? Вы *********** Украину сдаете под шоколадку?
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21.09.2020 21:45 Ответить
Они что туда жрать эти пердуны старые ездят?
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21.09.2020 22:13 Ответить
Ух ты! А вы берите и жрите. Жрите больше! Особенно два старых маразматика и ты, Резников. И чаю у них не забудьте попросить.
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21.09.2020 22:26 Ответить
Угощают шоколадом... Это наверное закуска была? Наверное перед этим вместе еще бутылку, другую приговорили...
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21.09.2020 22:36 Ответить
Хорошо потроллили. 😏👏🍫
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21.09.2020 23:20 Ответить
З рук Резнікова навіть я не взяв би нічого...
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22.09.2020 00:48 Ответить
Они уже привыкли жрать Рошен с добавлением конопли, а вы им от Гансов предлагаете.
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22.09.2020 02:05 Ответить
Дебилы, бл... И такое же население....Поменять Воина на Клоуна - это мозгов у народа вообще нет...
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22.09.2020 06:35 Ответить
Не останавливайтесь, продолжайте предлагать! Настойчивость свое возьмет! Шоколад, икру, устриц!!! Себя, наконец!!! На немытый коцапский "повстанческий" конец!!! Придите на встречу в купальниках, с макияжам, мокшане такие игрища уважают, а Крав-Чухчу и FUCK-ИНА переодеть Пастушками и к путлеру - в опочивальню! ШлЬОндры ЗЕ-леные!
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22.09.2020 06:44 Ответить
Придурки. Ще в опи їх розцілуйте.
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22.09.2020 06:48 Ответить
шоколад??? "дружескіє перекури""???
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22.09.2020 07:56 Ответить
Шоколад оккупантам.....
ЗЕленые совсем умом тронулись
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22.09.2020 09:30 Ответить
А гамна на тарілочці - не пробували ?
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22.09.2020 12:32 Ответить
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