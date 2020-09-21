Резников о заседаниях ТКГ: "Из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается"

Украинские дипломаты на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске хотели угостить всех присутствующих шоколадом, но россияне отказались брать угощение.

Об этом вице-премьер-министр Украины Алексей Резников рассказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих – а из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается. Почему-то они переживают по этому поводу. А ведь шоколад куплен в Германии, в магазине", – отметил он.

По словам Резникова, на минских переговорах украинские представители применяют определенную тактику, что "напрягает наших визави".

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С другой стороны, и россияне в перерывах и на перекурах ведут себя дружелюбно и толерантно, однако в зале заседаний обстановка иная, заметил вице-премьер.